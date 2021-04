22-vuotias July Jones on muun muassa BTS-hittibändille säveltänyt tuottaja-artisti sekä lgbtq+-aktivisti, joka asuu vuoroin Lontoossa, vuoroin Suomessa.

Kello on seitsemän Lontoon Hackneyssa. July Jones herää, joogaa ja aloittaa musiikin tekemisen.

”Työskentelen yömyöhään, niin pitkään kunnes nukahdan. Sama rutiini jatkuu seuraavana päivänä”, kokeellista ”vaihtoehtopoppia” tekevä Jones kertoo puhelimessa.

Eli kuka July Jones?

22-vuotias brittiläis-slovenialainen säveltäjä-tuottaja-artisti on vielä suurelle yleisölle tuntematon nimi, eivätkä hänen omat kappaleensa ole keränneet toistaiseksi merkittäviä kuuntelumääriä Spotifyssä. Mutta säveltäjä-tuottajana Jonesilla on jo saavutuksia.

Hän on ollut mukana säveltämässä muun muassa eteläkorealaisen BTS-yhtyeen Map of the Soul 7 -albumin kappaletta We Are Bulletproof: The Eternal. K-popin jättiläinen BTS yksi tämän hetken suosituimmista yhtyeistä, ja Map of the Soul 7 nousi ilmestyessään 2020 jopa Yhdysvaltain myydyimpien levyjen Billboard-listan ykköseksi.

Radikaalimman vaihtoehtomusiikin puolella Jones on tehnyt musiikkia muun muassa brittiläiselle Girlille ja amerikkalaiselle Zolitalle. Lähitulevaisuudessa Jonesin kädenjälkeä kuullaan hänen mukaansa esimerkiksi tunnetun brittiläisen dj-tuottaja Naughty Boyn tulevalla albumilla.

Lisäksi Jones on suunnitellut yhteistyötä myös suomalaisen Sannin kanssa – vaikka ”huippusalaisesta” projektista ei voi kuulemma vielä kertoa tarkemmin.

”Olemme toistemme faneja. Sanni on uskomaton artisti ja ystävä”, Jones hehkuttaa.

Suomi on Jonesille kaikkiaan hyvin tuttu maa. Hänen puolisonsa on suomalainen ja Jones asuu nykyään osan vuodesta Suomessa, osan Lontoossa.

Suomessa Jones on tutustunut muun muassa Sanniin, jonka kanssa suunnittelee musiikillista yhteistyötä.­

Artistina Jones on tunnetuin lgbtq+-yhteisössä. Esimerkiksi Britanniassa hänestä ovat kirjoittaneet eniten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mediat.

Yhteisö on Jonesille tärkeä siksikin, että hän koki nuorempana syrjintää seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

Jones on syntynyt ja kasvanut Sloveniassa, missä seksuaalivähemmistöön kuuluminen oli tabu.

”Sloveniassa elettiin silloin kuin lgbtq+ -yhteisöä ei olisi. Kun tulin kaapista 18- vuotiaana, äitini ei puhunut minulle sen jälkeen vuoteen”, hän kertoo.

”Koska seksuaalisen suuntautumisen myöntäminen vaatii pitkän ajan itseltä, on luonnollista, että se voi viedä aikaa myös perheeltä. Uutinen voi olla heille iso shokki.”

Muita vastaavassa tilanteessa olevia Jones kannustaa odottamaan, sillä joissakin tapauksissa heidän sukulaisensa hyväksyvät vähitellen asian.

”Onnellinen loppu ei ole aina mahdollinen, mutta jos hyväksyntää ei saa, niin senkin kanssa voi elää.”

Jonesin musiikillinen lahjakkuus vei hänet Sloveniasta ensin Yhdysvaltoihin, kun hän sai stipendin Bostonin Berklee College of Musicin jazzlaulun osastolle.

”Kävin siellä peruskoulun loppuun. Se oli outo ja hyvin kasvattava kokemus. Amerikasta muutin Lontooseen pennittömänä ja sen jälkeen olen rakentanut uraa täällä”, hän sanoo.

Jones kertoo kaivanneensa omassa nuoruudessaan seksuaalisesti vapaata idolia – jollainen hän itse on monille jo nyt.

”On tärkeää, että kaikille on idoleita joihin samaistua. Haluan näyttää, että voin olla queer ja menestyvä. Ja että rajoja ei ole, vaan jokainen pärjää omana itsenään.”

Mielenterveyden haasteet ovat alusta asti olleet Jonesin laulujen aiheina. Jo Jonesin ensimmäinen oma kappale, jonka hän teki teini-ikäisenä, kertoi itsemurhaa yrittäneestä äitipuolesta.

”Halusin hänen tietävän, miten tärkeä ihminen hän on. Ja että hän ei tekisi itselleen mitään, koska hänellä on yhä tehtävää maailmassa”, Jones muistelee.

Myös Jonesin kaksi vuotta sitten julkaisema Liar Liar -singlebiisi kertoi muun muassa mielenterveysasioista, erityisesti yksinäisyyden tunteesta ja ahdistuksesta.

”Halusin olla avoin faneille siitä, että voin huonosti ja painin ihan samojen ongelmien kanssa kuin kuka tahansa. Kappaleen julkaisun jälkeen ihmiset alkoivat avautua minulle omista kokemuksistaan ja siitä, kuinka hyvältä tuntuu tietää, että ei ole yksin.”

”Silloin ymmärsin, että haluan puhua avoimesti kaikista asioista, niistäkin jotka voivat hämmentää. Musiikki on minulle avoimuuden kanava”, hän sanoo.

Jonesin omiin suosikkimuusikoihin kuuluvat esimerkiksi nuoret laulaja-lauluntekijät Lorde, Halsey ja Banks.

”Myös Madonnan erilaiset hahmot kautta aikojen ovat vaikuttavia. Mutta musiikillisesti kuljen itse siihen suuntaan, miltä minäkin päivänä tuntuu.”

Jones on esiintynyt monen maan Pride-festivaalilla, myös Helsingissä. Pride-tapahtumassa Jones tapasi kolme vuotta sitten myös suomalaisen kihlattunsa Dakota Robinin.

Ei tosin Helsingissä, vaan Sloveniassa: Ljubljanan Pridessä, missä Jones esiintyi ja Robin työskenteli. Jones kertoo Robin seuranneen häntä tuolloin backstagelle.

”Hän pysäytti minut ja vaikutti hermostuneelta. Kun aloimme jutella, huomasin meillä olevan niin paljon yhteistä, että tunsimme olevamme sielunkumppaneita.”

Jones painottaa, että rakkaus ja yhteys ihmiseen on syvempää kuin fyysinen vetovoima. Dakota Robin on transmies.

”Tulin ensin kaapista ulos lesbona, mutta viime vuosien aikana minulle on valjennut, että olen panseksuaali – rakastan ihmistä, en sukupuolta.”

Priden jälkeen Jones palasi Lontooseen ja Robin Suomeen. Sitten kaikki etenikin nopeasti. Puolen vuoden kaukosuhteen jälkeen Robin lensi Lontooseen. Kuukautta myöhemmin pari päätti lähteä Suomeen tapaamaan miehen vanhempia.

Ja nyt Jones-Robin-kaksikko asuu yhdessä – majapaikkana toimii välillä Lontoo ja välillä Suomi.

Robin työskentelee ihmisoikeuskouluttajana ja -konsulttina. Sekä Jones että Robin ovat aktiivisia Instagramissa ja jakavat tileillään monia henkilökohtaisia kokemuksiaan.

Jonesilla itsellään on Instagramissa yli 37000 seuraajaa. Joka lauantai hän pitää tilillään livestriimin, jossa puhuu naisten asemasta musiikkiteollisuudessa, mielenterveydesta sekä lgbtq+ yhteisöstä.

Jones mainitsee taas avoimuuden: se on hänen mukaansa paras tapa taistella tietämättömyyttä vastaan.

”Haluaisin, että ihmiset ottaisivat selvää asioista joista he eivät tiedä, ja että sitä kautta heistä kasvaisi ymmärtäväisempiä. Stereotypiat murtuvat kysymällä, joten meiltä kannattaa kysyä myös epämukavilta tuntuvia kysymyksiä. Jos ne eivät loukkaa, eli ne kysytään kunnioittavasti, ne ovat ok”.

Jonesilla on ollut nyt kolme vuotta aikaa tutustua hyvin suomalaisuuteen. Suomi ja Englanti ovat erityisiä omilla tavoillaan, hän sanoo – eroja on maiden lgbtq+-kulttuurissakin.

”Työni musiikkialalla hyötyy Lontoon kiihkeästä ilmapiiristä, mutta Suomen luonto ja hiljaisuus ovat sille hyvää vastapainoa. Lumilautailijana vietän tosi mielelläni lomia Lapissa.”

”Minusta oli hienoa esiintyä Helsingin Pride-festivaalilla 2019, mutta Lontoossa lgbtq+-kulttuurilla on luonnollisesti pidemmät perinteet kuin Helsingillä. Lontoossa on avoimempi tunnelma ja ihmiset ilmaisevat vapaasti itseään. Siellä kukaan ei kiinnitä huomiota oudosti pukeutumiseen. Erilaisten kulttuurien sulautuminen on kaunista!”

Jonesia on valistettu myytisestä suomalaisesta sisusta. Silti täkäläisillä saisi olla joissakin asioissa vähän enemmänkin rohkeutta, hän sanoo.

”Käynti sotamuseossa teki minuun syvän vaikutuksen. Suomalaiset ovat sellaisia kuin ovat historian takia. Sieltä se sisu nousee. Rehellisyys ja suoruus ovat hienoja ominaisuuksia, mutta joskus toivoisin, että suomalaisilla olisi uskallusta vähän enemmän.

”Lontoossa olen oppinut, että kannattaa olla juuri sellainen miltä sisällä tuntuu: käyttää hulluja vaatteita ja olla juuri niin värikäs kuin haluaa.”

Tällaisesta ”harmaudesta” huolimatta Jones sanoo olevansa kiitollinen saadessaan olla osa Suomea ja miehensä suomalaista perhettä.

Kun Jonesilta kysyy asioista, joista hän erityisesti Suomessa pitää, lista on klassinen: karjalanpiirakat, Marimekko ja sauna.

”Rakastan karjalanpiirakoita. Syön niitä aamiaiseksi, onneksi anoppi lähettää niitä meille tänne Lontooseen. Toinen pakkomielteeni on Marimekko, jonka laukkuja olen ostanut useita. Olen myös hulluna saunakulttuuriin.”

”On tosin aivan pähkähullua hypätä saunasta lumeen tai avantoon. En ole vielä riittävän kova tehdäkseni niin! Mutta mökki on ehdottomasti lempipaikkani, siellä rentoudun täydellisesti.”