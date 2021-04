Taistelu paalupaikasta -dokumenttisarja kiinnostaa myös muita kuin formulafaneja. Sen ansiosta Formula 1:n suosio kasvoi viime vuonna jopa 20 prosenttia.

Kaikki voi muuttua silmänräpäyksessä.

Auto voi suistua pois radalta tai osua toiseen autoon. Pieni häiriö voi viedä suureen tuhoon, kun vauhtia on yli 300 kilometriä tunnissa.

Ja muutamaa kierrosta myöhemmin värikästä paperisilppua ammutaan radalle.

Formula 1: Taistelu paalupaikasta on noussut Netflix-ilmiöiksi, koska se näyttää, kuinka kuolemanuhka ja samppanjan suihkutus kulkevat formuloissa rinta rinnan. Rata-autoilukilpailun maailmanmestaruussarjasta kertovaa dokumenttisarjaa on julkaistu kolme kautta.

Sarjan ensimmäinen kausi julkaistiin keväällä 2019 ja se kertoi edellisvuoden kilpailuista. Maaliskuussa julkaistulla kolmoskaudella paneudutaan Formula 1 -kilpailuihin pandemia-ajan poikkeusoloissa.

Sarja on noussut suosioon myös niiden katsojien keskuudessa, jotka eivät ole aiemmin välittäneet formuloista. Se on onnistunut saamaan ihmiset innostumaan vanhoista autourheilukisoista.

Dokumenttisarjassa näytetään, mitä tapahtuu kilpailujen kulisseissa. Teknisten yksityiskohtien sijaan keskitytään ihmisiin – kuljettajiin, mekaanikkoihin, pomoihin, rahoittajiin, faneihin ja perheenjäseniin.

Sarjan vastaavia tuottajia ovat James Gay-Rees ja Paul Martin. Gay-Rees on tehnyt useita urheiludokumentteja kuten jalkapallotähdistä kertovat elokuvat Ronaldo (2015) ja Maradona (2018).

Myös formula-aihe oli Gay-Reesille jo aiemmista töistä tuttu. Hän on tuottanut vuonna 2010 dokumentin Senna, joka kertoo kilpa-autoilija Ayrton Sennasta. Sennaa on pidetty kaikkien aikojen parhaana F1-kuljettajana, ja dokumentti näyttää, mitä uhrauksia ykköseksi pääseminen on vaatinut.

Myös Taistelu paalupaikasta -sarjassa kuullaan kuljettajien tarinoita. Monelle formula on lapsuuden haave, ja he ovat nousseet huipulle kartingin sekä muiden moottoriurheiluharrastusten kautta. Vanhemmat ovat kauhuissaan, kun heidän lapsensa asettavat itsensä kerta toisensa jälkeen kuolemanvaaraan.

Sarjan kolmannella kaudella ranskalaisen Romain Grosjeanin auto syttyy tuleen.­

Tallit ovat päästäneet kuvausryhmän todella lähelle. Katsojat pääsevät tutustumaan kuljettajiin ja he alkavat kannattaa tiettyjä kilpailijoita ja jännittää heidän puolestaan. Jaksot koostuvat jatkuvasta tasapainottelusta onnistumisten ja epäonnistumisten välillä.

Kilpailuista raportoidaan niin kattavasti, että katsojat pystyvät seuraamaan niitä, vaikka he eivät olisi koskaan aikaisemmin katsoneet formuloita. Sarja toimii ehkä jopa parhaiten heille, jotka eivät ole ennestään formulafaneja.

Formuloita tiiviisti seuranneilla on todennäköisesti vielä mielessä viime vuosien keskeisimmät käänteet. Sen sijaan uudet katsojat pystyvät jännittämään, mikä on kilpailujen lopputulos. Lajin säännöt ja keskeisimmät toimijat tulevat heille vähitellen tutuiksi.

Sarjassa kiehtovat todennäköisesti samat asiat kuin itse formulakilpailuissa. Vaaran tuntu nostaa katsojan sykkeen – sujuvasti edennyt kisa voi milloin tahansa keskeytyä joukkokolariin.

Toisaalta sarjasta tekee miellyttävän sen hyvä käsikirjoitus. Jokaisessa jaksossa keskitytään johonkin tiettyyn teemaan kuten kahden eri tallin kilpailuihin tai saman tallin ajajiin.

Suomalaiskatsojia kiinnostaa todennäköisesti eniten, nähdäänkö sarjassa suomalaista F1-kuljettajaa Kimi Räikköstä. Kuten arvata saattaa, harvasanaisena tunnettu Räikkönen ei ole juurikaan äänessä. Hänet kuitenkin nähdään ja mainitaan useaan otteeseen sarjan aikana.

Wired-lehdessä kirjoitetaan, että Taistelu paalupaikasta on jopa parempi kuin varsinainen Formula 1. Sarjassa nähdään, että formuloissa on kysymys muustakin kuin nopeista autoista. Menestykseen vaikuttavat auton lisäksi muun muassa kuljettaja, talli ja raha.

Haas F1 Team on yhdysvaltalainen Formula 1 -talli.­

Formuloiden kaksi suurinta tallia, Ferrari ja Mercedes, eivät lähteneet mukaan sarjan ensimmäiselle kaudelle.

Vastaava tuottaja Paul Martin sanoo, että tallit tekivät tällä tavalla karhunpalveluksen faneille sekä lajille. Siinä missä muut tallit pääsivät ”paljastamaan sielunsa”, jäivät Ferrari ja Mercedes katsojille etäisiksi. Tallit osallistuivat myöhemmin sarjan toiselle sekä kolmannelle kaudelle.

Kolmatta kautta erottaa kahdesta ensimmäisestä erityisesti se, että yhtäkkiä koko lajin tulevaisuus on vaakalaudalla. Pysyvätkö sponsorit? Voivatko fanit tulla paikalle? Pandemiatoimista vitsaillaan mutta niiden äärellä myös vakavoidutaan. Formula 1 ei ole olemassa ilman kilpailuja yleisön edessä.

Taistelu paalupaikasta -sarjan suosio on ollut hieman yllättävää. Autourheilua on kritisoitu näkyvästi viime vuosina. Fossiilipolttoaineilla kulkevat autot ja ympäri maailmaa matkustelu ovat lajin ytimessä, ja molemmat ovat olleet paheksuttuja asioita ilmastokriisin keskellä.

Laukaalainen vihreiden kunnanvaltuutettu Hannele Vestola kirjoitti Twitterissä keväällä 2020, että formuloiden konkurssi ei harmittaisi häntä yhtään. Vestolan twiitti on saanut yli 1 300 tykkäystä.

Formuloiden ympäristövaikutukset eivät ole täysin yksiselitteisiä. Red Bullin tallipomo Christian Horner kertoo lehdistötilaisuudessa, että nykyautot hyödyntävät useita autourheilussa hiottuja keksintöjä, jotka parantavat niiden ekologisuutta.

Formula 1 suosio on tällä hetkellä kasvussa. Kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut viime vuonna jopa 20 prosenttia. Suurin muutos on tapahtunut nuorten keskuudessa. Nielsen Sportsin tutkimuksen mukaan Taistelu paalupaikasta -sarjalla on ollut tähän huomattava vaikutus.

Dokumenttisarjan vastaava tuottaja James Gay-Rees kertoo, että neljäs kausi on tällä hetkellä työn alla ja myös viides kausi on jo vahvistettu. Tämä tarkoittaa, että Netflix-työryhmä tulee kiertämään mukana vuosien 2021 ja 2022 maailmanmestaruussarjan kilpailuissa.

Formulat eivät ole siis ainakaan vielä loppumassa. Kimi Räikkönenkään ei 20 vuoden jälkeen ole vielä jäänyt eläkkeelle.