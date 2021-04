Dokumenttisarja Dancing with Devil kertoo entisen Disney-tähden Demi Lovaton päihderiippuvuudesta ja yliannostuksesta, joka lähes tappoi hänet vuonna 2018.

Esikuvan rooli on raskas eikä aina mieluinen. Näin on ainakin, jos asiasta kysytään yhdysvaltalaiselta laulaja–lauluntekijä Demi Lovatolta.

Artistista kertova ja Youtuben tuottama neliosainen dokumenttisarja Dancing with Devil sai ensi-iltansa texasilaisella South by Southwest -festivaalilla maaliskuussa. Dokumentissa Lovato kertoo päihderiippuvuudestaan ja huumeiden yliannostuksesta, joka oli lähellä tappaa hänet vuonna 2018.

Dokumentissa hän puhuu avoimesti mielenterveysongelmista, päihteiden käytöstä ja seksuaalisesta väkivallasta.

Dokumentin oli alun perin tarkoitus kuvata artistin vuoden 2018 Tell Me You Love Me -kiertuetta. Jälkikäteen Lovato kertoo näyttäneensä alkuperäisessä materiaalissa vain ”jäävuoren huipun”.

Kesken kiertueen Lovato koki vakavan yliannostuksen yli kuuden vuoden päihteettömyyden jälkeen ja oli useita viikkoja koomassa. Dokumentin kuvaukset peruttiin ja Lovato vetäytyi julkisuudesta parantumaan.

Demi Lovato kuuluu samaan Disney Channel -sukupolveen yhdessä Miley Cyruksen, Selena Gomezin ja Jonas Brothers -yhteen veljesten kanssa. Lovaton ura alkoi hänen ollessa vain kuusivuotias, kun hän esiintyi lasten televisio-ohjelmassa Barney ja ystävät.

Vuonna 2008 hän tuli tunnetuksi roolistaan kesäleirille sijoittuvassa Camp Rock -elokuvassa, jossa hän esiintyi pääosassa yhdessä Joe Jonaksen kanssa. Myöhemmin Lovato esitti vuosina 2009–2010 pääosaa Disneyn tilannekomediassa Sonny with a Chance, mutta jäi sarjasta pois kahden tuotantokauden jälkeen ja ilmoitti keskittyvänsä musiikkiin.

Yksi kerrallaan entiset Disney-tähdet ovat kertoneet julkisuudessa lapsinäyttelijöiden kuluttavasta arjesta, valtavista paineista ja velvollisuudesta olla täydellisiä esikuvia.

Luultavasti viimeisimpänä kokemuksistaan on kertonut Lovaton kanssa Camp Rockissa näytellyt Alyson Stoner. Lapsesta asti esiintynyt Stoner kertoi huhtikuussa People-lehdessä, että lapsinäyttelijät laitetaan usein työskentelemään työntekijöiden oikeuksia rikkovissa olosuhteissa, esimerkiksi tekemällä liian pitkiä työpäiviä. Hän itse kertoo kokeneensa lapsinäyttelijänä seksuaalista ahdistelua ja sairastuneensa syömishäiriöön.

Kesäleirille sijoittuva Camp Rock -musikaali teki nuorista hetkessä julkisuuden henkilöitä. Kuvassa Alyson Stoner (vas.), Kevin Jonas, Joe Jonas, Demi Lovato ja Nick Jonas.­

Kokemukset eivät juuri poikkea monien muiden entisten lapsinäyttelijöiden kertomuksista. Erityisesti 28-vuotias Lovato on puhunut julkisuudessa avoimesti syömishäiriöstään, mielenterveysongelmistaan, itsetuhoisuudestaan ja päihdeongelmistaan.

Ohjaaja Michael D. Ratnerin dokumentti kertoo Lovaton yliannostusta edeltäneestä ja sen jälkeisestä ajasta. Sen tärkein tavoite on näyttää Demi Lovato armollisemmassa valossa eli ihmisenä, joka kamppailee omien mielenterveysongelmien ja päihderiippuvuuden kanssa.

Lovato käy läpi lapsuuttaan, jota varjosti etäinen suhde päihderiippuvaiseen isään, hänen äitinsä syömishäiriö, lapsitähtien välinen ankara kilpailu sekä myöhemmin teini-iässä tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö.

Lue lisää: Laulaja Demi Lovato kertoo tulleensa raiskatuksi teini-ikäisenä työskennellessään Disney-tuotannossa

Sen sijaan Lovaton ura kelataan läpi vain ohimennen. Sille on ilmeinen syy: tämä on kolmas dokumentti, joka artistista on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Ensimmäinen, musiikkikanava MTV:n tuottama dokumenti Demi Lovato: Stay Strong (2012) kertoo artistin mielenterveysongelmista, syömishäiriöstä ja itsetuhoisuudesta. Toisessa dokumentissa Simply Complicated (2017) Lovato paljastaa olleensa edelliseen dokumenttiin tehdyn haastattelun aikana kokaiinin vaikutuksen alaisena.

Myöskin Youtuben tuottama Simply Complicated kertoo Lovaton tarinan musikaalisesti lahjakkaasta lapsesta kansainväliseksi artistiksi. Samalla dokumentti käy lävitse Lovaton päihderiippuvaisuutta ja uutta päihteetöntä elämää.

Kaava on jopa hieman huvittava. Muutaman vuoden välein julkaistut dokumentit kumoavat osittain aiemmissa dokumenteissa annettuja haastatteluja ja antavat tapahtumista joka kerta ilmeisesti todenmukaisemman kuvan.

Lovato on julkaissut urallaan seitsemän albumia. Kuvassa hän on esiintymässä Vancouverissa vuonna 2012.­

Kolmas ja uusin dokumentti näyttää, millaisessa kontrollissa Lovato vietti päihteetöntä elämäänsä. Tiukasti valvotun Lovaton ympärillä pyörii suuri joukko ihmisiä, joiden tehtävänä on valmistaa, ettei artisti käytä päihteitä sekä estää artistin syömishäiriön uusiutuminen tai painon nousu.

Jokaisen artistin tapaaman henkilön tuli olla täysin päihteetön. Ystävät kuvailevat saaneensa tarkat ohjeet, mitä Lovaton ympärillä sai syödä. Entinen assistentti kertoo, että hänen käskettiin kerran jäämään artistin luokse yöksi, koska tämä oli syönyt illalla keksin.

Dokumentti esittelee myös kermavaahdolla kuorrutetun vesimelonikakun, joka toimi vuosien ajan Lovaton syntymäpäiväkakkuna.

Kaikissa dokumenteissa tuodaan kuitenkin ilmi sama asia: mitä ikinä Lovato tekikään tai mistä hän puhuikaan, tehtiin hänestä roolimalli nuorille tytöille, mielenterveyslähettiläs, päihteettömyyden esikuva.

Dokumenttisarjassa myös katkelmia vuoden 2018 kuvausmateriaalista, joista osa on kuvattu vain viikkoja ennen yliannostusta. Videoilla näkyy väsynyt, epätoivoinen ja kontrolloitu artisti, joka keikkailee hurjaa tahtia, urheilee liikaa ja suree esiintymisasuja, jotka eivät näytä hänen päällään samalta kuin suunnittelijoiden piirtämillä mallinukeilla.

Lovato tiivistää yliannostusta edeltäneet tapahtumat seuraavasti: hänen elämänsä aikana kaikki, mitä on yritetty rajoittaa tiukasti, on lopulta tulvinut yli.

”Olin kuvauksissa ja mietin, miksi edes olen kuivilla, kun olen niin onneton”, Lovato kertoo ajatelleensa.

Lähipiiriltään salaa Lovato alkoi käyttämään päihteitä uudelleen vuonna 2018. Monille heistä asioiden todellinen laita paljastui vasta 24. heinäkuuta 2018, kun Lovato saa yliannostuksen käytettyään fentanyylia sisältäviä päihteitä.

Demi Lovato esitti Yhdysvaltain kansallislaulun 2. helmikuuta 2020 järjestetyssä Super Bowlissa.­

Omien sanojensa mukaan Lovato selvisi yliannostuksesta hengissä vain juuri ja juuri. Hän kertoo, että yliannostus aiheutti kolme aivohalvausta, sydänkohtauksen, pysyvä aivovaurion, tukehtumisesta johtuvan keuhkokuumeen sekä useiden elinten vajaatoiminnan.

Dokumentin viimeinen osa keskittyy kuvaamaan tuhkista nousevaa tähteä. Lovato kuvailee, että yliannostus ja koronavirus pakottivat hänet hellittämään tahtia ja käsittelemään ongelmiaan.

Lisäksi hän on kasannut ympärilleen osittain uuden joukon ihmisiä, jonka nimekkäin lisäys on manageri Scooter Braun, joka tunnetaan muun muassa Justin Bieberin ja Ariana Granden managerina.

Myös yksi seikka on varma:

Demi Lovato ei enää halua olla esikuva tai roolimalli.

Dokumenttisarjan viimeisessä jaksossa hän kertoo, ettei ole enää täysin päihteetön vaan aikoo jatkossa käyttää juoda alkoholia ja käyttää kannabista kohtuullisesti. Lovaton lähipiiri ja uusi pr-joukko eivät vaikuta olevan suunnitelmasta vakuuttuneita, mutta päättävät tukea artistia.

Tätä menoa saamme muutaman vuoden kuluttua nähdä jälleen uuden dokumentin, jossa Lovato kertoo, mikä on asioiden todellinen laita.