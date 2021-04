Kun Atte Ahokas oli 15-vuotias, hän ilmastoahdistui ja lähti Eduskuntatalon portaille mielenosoitukseen. Nyt hän on täysi-ikäinen ja pohtii, voiko setääntymiseltä välttyä.

Ilmastoaktivisti Atte Ahokas vietti 18-vuotissyntymäpäiviään maaliskuun kuudentena päivänä. Juhlapäivänä Ahokas ja hänen kaverinsa pelasivat lautapelejä, kuuntelivat Kaija Koota ja katselivat supersankarielokuva Deadpoolia.

Ahokas on tullut tunnetuksi ilmastolakkoilustaan, jonka hän aloitti vuonna 2019. Häntä on luonnehdittu Suomen Greta Thunbergiksi. Ruotsalainen verrokki, nuorten ilmastoaktivistien suurin esikuva, Thunberg tuli täysi-ikäiseksi 3. tammikuuta.

”Eniten olin innoissaan siitä, että pääsen allekirjoittamaan kansalaisaloitteita, äänestämään ja ilmoittamaan mielenosoituksia”, Ahokas sanoo.

Hän ei usko täysi-ikäisyyden muuttavan hänen elämäänsä muilla tavoin juuri ollenkaan. Ahokas sanoo, että ilmastokriisi on pakottanut hänet aikuistumaan nuorena.

”Vaikka aktivismi on tuonut paljon uusia ystäviä, ei se ole asia, mitä tekisin vapaaehtoisesti. En koe, että minulla on valinnanvaraa, kun elämme näin vakavassa tilanteessa.”

Ahokas pyrkii vaikuttamaan siihen, että päättäjät alkaisivat tarpeeksi laajamittaisiin toimiin ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi.

Ilmastokriisin torjunnassa suurin valta on valtioilla, kunnilla ja yrityksillä. Ekologisen ja kestävän elämän tulisi olla Ahokkaan mielestä saastuttamista halvempaa ja helpompaa.

”Ei ole toimiva ratkaisu valittaa ihmisille, miksi syöt lihaa tai käytät autoa, jos koko yhteiskunta perustuu siihen, että ihmiset toimivat sillä tavalla.”

Hänen mielestään jatkuvan kasvun sijaan tulisi pyrkiä ihmisten ja luonnon hyvinvointiin.

”Talouden pitäisi palvella ihmistä ja luontoa, ei rahaa”, Ahokas sanoo.

Ahokas nostaa esille haitallisia toimia: Finnairia on elvytetty ja turvetta käytetään edelleen energialähteenä. Valtionyhtiö Fortumin omistaman Uniperin avaama hiilivoimala vuonna 2020 on hänestä ristiriidassa Suomen ilmastopolitiikan kanssa.

Ahokas toivoo, että ilmastokriisi saataisiin hänen elinaikanaan sellaiseen tilaan, ettei ilmastoaktivisteja enää tarvita. Parempaan päin ollaan menty. Ilmastosta puhutaan nykyään enemmän ja yleinen tietoisuus on kasvanut. Euroopan unioni on kiristänyt päästötavoitteitaan ja Yhdysvallat on liittynyt takaisin Pariisin ilmastosopimukseen.

”Nyt on ollut niin inspiroivia globaaleja massaliikkeitä, juuri ilmastolakot tai Elokapina, jotka on tehnyt tosi hienoja juttuja ihan maailmanlaajuisesti. Ihmiskunta on heräämässä näihin kriiseihin.”

Toimiin kaivattaisiin hänestä edelleen tehoa.

”Jos ajat 120 kilometriä tunnissa autolla alas kielekkeeltä ja hidastat vauhtia kahdeksaankymppiin, niin et voi siinä vaiheessa sanoa, että olet tehnyt kaiken voitavan.”

Ahokas toivoo, että päättäjät alkaisivat toimiin ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi.­

Ilmastokriisi ymmärretään, mutta yksi asia ei ole Ahokkaan mukaan ”lyönyt vielä läpi”. Ilmastokriisi kaventaa biodiversiteettiä eli kasvattaa luontokatoa. Kun lämpötila nousee, luonnonolosuhteet muuttuvat radikaalisti ja erilaisia ekosysteemejä häviää.

Maatalous vaikuttaa paljon biodiversiteettiin. Ihmiset käyttävät valtavan osan maapallon pinta-alasta siihen, että he kasvattavat ruokaa eläimille, jotka lopulta syödään.

Maatalous on Ahokkaalle tuttu aihe. Ahokas asuu maalla ja hänen äitinsä työskentelee maatalouden tutkimuksen parissa Luonnonvarakeskuksella.

”Lomalennot voimme lopettaa, mutta emme voi lopettaa syömistä. On tärkeää tehdä ekologisesti kestävä maatalous.”

Lapsuus maalla ja tutkijaäiti ovat vaikuttaneet suuresti siihen, millainen Ahokas on nykyään. Hän on saanut kodistaan kiinnostuksen luontoon ja halun etsiä tietoa.

Ahokas kertoo pompottelevansa äitinsä kanssa usein ideoita ja ajatuksia.

”Olen oppinut äidiltä tosi paljon ja tuntuu, että äiti on saanut myös minulta uusia näkökulmia.”

Ahokas kuuli jo lapsena ilmastonmuutoksesta. Uutisissa kerrottiin katastrofeista ja muutoksen kiihtymisestä. Ilmapiiri oli kuitenkin sellainen, että asiat tapahtuvat kaukana tulevaisuudessa, eikä niistä tarvitse vielä huolehtia.

Ahokas sanoo ymmärtäneensä asian vakavuuden vasta syksyllä 2018, kun IPCC:n ilmastoraportti julkaistiin. Hän oli silloin 15-vuotias. Raportti oli suuri käännekohta mediassa ja se toimi herätyksenä monille kansalaisille.

Yläkoululainen ilmastoahdistui ja lähti Eduskuntatalon portaille mielenosoitukseen. Sen jälkeen hän putosi ”kanin koloon, josta ei ollut enää paluuta”. Ahokas alkoi twiitata monta tuntia päivässä.

Tammikuussa 2019 Ahokas järjesti ensimmäisen ilmastolakon kotipaikkakunnallaan Jokioisilla. Yle uutisoi Ahokkaan ilmastolakosta ja hän sai parissa päivässä yli 2 000 uutta Twitter-seuraajaa.

” ”Usein sanotaan, että te helsinkiläiset ette ymmärrä mistään mitään. Siihen on helppo vastata, että niin, asun tosiaan Jokioisilla.”

Ahokkaan mukaan monet ilmastoaktivistit ovat kotoisin pikkukaupungeista, eikä toiminta ole niin keskittynyttä Helsinkiin kuin yleisesti luullaan.

Jokioinen on pieni 5 000 asukkaan maalaiskunta Forssan liepeillä. Jos Ahokas lähtee Helsinkiin ilmastolakkoon, hänellä menee matkoihin yhteensä yli neljä tuntia.

”Usein sanotaan, että te helsinkiläiset ette ymmärrä mistään mitään. Siihen on helppo vastata, että niin, asun tosiaan Jokioisilla.”

Tulevaisuudessa ajatus tutkijan urasta houkuttelee Ahokasta, mutta hän myöntää, että myös puoluepolitiikka kiinnostaa häntä. Täysi-ikäisenä ehdolle asettuminen vaaleissa olisi mahdollista. Silti ainakaan kesäkuun kuntavaaleihin hän ei usko asettuvansa ehdolle, vaikka pyyntöjä lähteä mukaan satelee edelleen.

Syynä tähän on, ettei mikään puolue tunnu omalta. Toisaalta Ahokas ei myöskään aio asua Jokioisissa enää kauaa. Hänen tavoitteena on valmistua vuoden päästä ylioppilaaksi ja muuttaa sitten todennäköisesti Tampereelle tai Helsinkiin. Eli lähemmäs ilmastotapahtumia.

Ahokas on saanut jo pyyntöjä lähteä vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Hän ei sulje pois vaihtoehtoa mutta pohtii, voisiko hän vaikuttaa ilmastoasioihin tehokkaammin jollain muulla tavalla.

Puoluepoliittinen järjestelmä on Ahokkaan mielestä välillä turhan jäykkä. Sen rinnalle tarvitaan aktiivista kansalaisyhteiskuntaa, joka pakottaa päättäjät kiristämään aikataulua.

”Koen, että puolueesta riippumattomana kansalaisaktivistina minulla on enemmän annettavaa ja pystyn vaikuttamaan tehokkaammin ilmastopolitiikkaan kuin sitoutuneena johonkin puolueeseen.”

Aktivismi on helpottanut ilmastoahdistusta. Ennen koronavirusta Ahokas osallistui mielenosoituksiin, kävi perjantaisin ilmastolakossa ja järjesti tempauksia. Viimeisen vuoden aikana aktivismi, kuten nuorten ilmastoliike Fridays for Future, on siirtynyt pääosin verkkoon.

”Ollaan pidetty esimerkiksi striimejä ja nettimyrskyjä, joissa kaikki spämmää twiittejä jostain yhdestä asiasta päivän ajan ja saadaan trendaamaan jokin tietty ilmastoasia.”

Suuri osa vaikuttamista on Ahokkaan mukaan se, että hän makaa sängyllä ja twiittaa vihaisesti. Twitterissä voi viesteille saada paljon näkyvyyttä, mutta siellä keskustelu on välillä uuvuttavaa.

Aktivismi on helpottanut Ahokkaan ilmastoahdistusta.­

Tasan vuosi sitten, ensimmäisen koronakevään aikana, Ahokas joutui pitämään kuukauden tauon aktivismista. Aika oli vaikeaa. Lukiossa siirryttiin etäopiskeluun ja aktivismista katosivat mukavimmat osuudet eli mielenosoitukset ja muiden aktivistien tapaaminen kasvokkain. Sosiaalinen media oli ainoa vaikutuskanava.

Ahokas sanoo, että ikäviä viestejä oli kertynyt pitkältä aikaväliltä ja hän oli ollut käsittelemättä asiaa. Sitten tuli pari pahempaa Twitter-myrskyä, jotka aiheuttivat lopulta romahduksen.

Suurimman myrskyn aiheutti twiitti, jossa Ahokas kertoi pitävänsä joitain koronan vaikutuksia, kuten lentämisen vähenemistä, hyvänä asiana. Julkaisua jaettiin loukkaavilla saatesanoilla, ja keskusteluun osallistui myös entisiä meppejä sekä puoluepoliitikkoja.

”Se on tosi ikävä tilanne, kun yhtäkkiä huomaa, että sinulla on 500 viestiä, joissa puhutaan sinusta alentavasti, haukutaan ja jopa uhkaillaan. Parin viikon ajan en tiennyt, haluanko ikinä enää tehdä ilmastojuttuja.”

Hän palasi sosiaaliseen mediaan syksyn aikana, yksi kanava kerrallaan. Nyt Ahokas alkaa olla viimein samassa vedossa kuin ennen aktivismitaukoa.

Ikäviä viestejä on tullut viime aikoina vähemmän. Ahokas blokkaa toisia käyttäjiä nykyään herkemmin. Lisäksi hän on tehnyt ilmastohommia aiempaa matalammalla profiililla.

”Näkyvyys ei ole minulle yhtään se ensisijainen juttu. On oikeastaan ihan sama, kuka on puhumassa ilmastoasioista mediassa, kunhan niistä puhutaan.”

Ahokas ei pidä ilmastoliikkeiden henkilöitymisestä. Hän korostaa, että ilmastoaktivistit eivät ole nostamassa omaa profiiliaan tai luomassa henkilöbrändiä – he ovat vain ahdistuneita ja peloissaan tulevaisuudesta. Hänen mielestään pitäisi puhua enemmän asioista kuin ihmisistä.

Ahokkaalta kysytään usein, onko hän Suomen Greta Thunberg. Hän ei pidä kysymyksestä.

”Gretan aloittama Fridays for Future on globaali liike. Mielenosoituksissa on ollut mukana miljoonia ihmisiä, eikä kyse ole vain Gretasta. Jokainen vähänkään näkyvyyttä saava aktivisti ei ole oman maansa tai kaupunkinsa Greta, vaan he ovat oma henkilönsä ja tekevät omaa tärkeää työtään.”

Thunberg on kuitenkin yksi Ahokkaan suurimmista esikuvista – ja Ahokas on päässyt myös tapaamaan hänet. Ahokas haastatteli Thunbergia sekä Ruotsin varapääministeri Isabella Löviniä Greenpeacen Ilmastokiri-tapahtumassa keväällä 2019.

”Kyllä minun mielestä Gretasta tulee tosi todenmukainen kuva. Onhan hän aika hiljainen ja small talkia ei oikein synny, mutta sitten kun aletaan puhua ilmastosta, niin sieltä alkaa tulemaan asiaa. Se aika ja energiamäärä, minkä se on käyttänyt ilmastokriisin torjuntaan, on tosi hienoa.”

Ahokas ja Thunberg ovat molemmat tulleet tunnetuiksi nuorina ilmastoaktivisteina. Nyt he ovat jo täysi-ikäisiä. Aikuisuus merkitsee Ahokkaalle laajempien kansalaisoikeuksien lisäksi vastuuta tulevista sukupolvista.

Ahokas miettii, millainen aikuinen hän haluaa itse olla.

”Mikäli olen ilmastohommissa vielä viisikymppisenä, niin kyllähän 50-vuotiasta valkoista miestä kuunnellaan paremmin kuin jotain nuorta ihmistä. Uskon, että minun vakavasti otettavuus tulee nousemaan minusta riippumattomista syistä. Tietysti se on tyhmää, että asiat, joihin ihminen ei voi mitenkään vaikuttaa, lisäävät hänen vaikutusvaltaansa keskustelussa.”

Ahokas on nähnyt paljon kaavoihin kangistuneita aikuisia ja toivoo, ettei itse jäisi kiinni mihinkään ajatuksiin.

”Hirmu helposti muuttuu sellaiseksi tosi ärsyttäväksi setämieheksi, joka luulee ymmärtävänsä kaikesta kaiken, mutta ei oikeasti ymmärrä mistään mitään. Niitä aikuisia arvostan, jotka pystyvät edelleen muuttamaan mielipiteitään ja ajattelemaan uusilla tavoilla.”

Hän uskoo, että setääntymisen vaara on olemassa myös hänen kohdallaan.

”Kyllä se uhka väijyy siellä, jos ei ole tarkkana.”

Ahokas täyttää 50 vuotta vuonna 2053. Hän toivoo, että saisi viettää myös silloin syntymäpäiväänsä kavereidensa kanssa lautapelejä pelaten.

Ehkä jopa maailmassa, jossa ei tarvitsisi enää murehtia ilmastosta.