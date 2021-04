Netflixin suosituimpiin noussut The Circle -realitysarja on täydellinen kuvaus korona-ajasta, jolloin kaikki istuvat kotona ja somettavat – Miksi se kiinnostaa niin paljon?

The Circle on kuin diginatiivien Selviytyjät. Pelissä kilpailijat yrittävät tehdä omasta someprofiilista kaikista suosituimman valehtelemalla ja luomalla liittoumia.

The Circlessä pelaajien tavoitteena on olla suosittuja. Kuvassa Khat toiselta tuotantokaudelta.­

”Tällaista aitoutta ei voi teeskennellä”, 26-vuotias kalifornialainen hengitystekniikan valmentaja Bryant sanoo.

Hän luulee juuri käyneensä keskustelun viestitse 24-vuotiaan tarjoilija ja opiskelija Riverin kanssa. Todellisuudessa hän on jutellut 58-vuotiaalle Leelle. Hän on ammatiltaan kirjailija ja luonut itselleen valeprofiilin ystävänsä kuvilla.

Asetelma kuulostaa ikävältä nettihuijaukselta, mutta kyseessä on Netflixin yhdysvaltalainen hittireality The Circle.

Ohjelmassa ”kuka tahansa voi olla kuka tahansa”, sillä osallistujien ainoa tavoite on tulla suosituiksi ”sosiaalisessa mediassa”.

Sarja perustuu samannimiseen brittiläiseen realityohjelmaan, jonka ensimmäinen tuotantokausi julkaisiin Channel 4 -kanavalla vuonna 2018. Yhdysvaltalaisen version lisäksi Netflix on tuottanut sarjasta tuotantokausia myös Ranskassa ja Brasiliassa.

Yhdysvaltojen The Circlen toinen tuotantokausi julkaistiin Netflixissä 14. huhtikuuta, ja se on suoratoistopalvelun katsotuimpien listalla myös Suomessa. Tällä hetkellä jaksoja on saatavilla kahdeksan kappaletta. Seuraavat neljä jaksoa julkaistaan 28. huhtikuuta ja finaalijakso on nähtävillä 5. toukokuuta.

Mistä The Circlessä on kyse?

Kilpailun alussa pelaajat valitsevat, osallistuvatko he peliin omana itsenään tai feikkiprofiililla. Oman profiilin todenmukaisuudella ei ole väliä, jos pelaajan onnistuu hurmata muut pelaajat ja luomaan itselleen vahvoja liittoja.

Osallistujat majoittuvat erillisissä kerrostalohuoneistoissa eivätkä tapaa toisiaan kasvotusten kilpailun aikana. Huoneistoista käsin he viestittelevät toisilleen, tappavat aikaa esimerkiksi kokoamalla palapelejä ja pelaavat ruudun välityksellä kevyitä seurapelejä kuten totuutta ja tehtävää.

Välillä pelaajat pisteyttävät toisensa suosituimmasta vähiten suosittuun. Eniten ääniä saaneista pelaajista tulee ”influencereita”, jotka päättävät kuka ”blokataan” eli tiputetaan pois pelistä.

Kisan päätteeksi suosituin pelaaja voittaa satatuhatta dollaria.

Idea realityohjelmaan on ilmeisesti saatu kirjailija Dave Eggersin romaanin pohjalta tehdystä elokuvasta, The Circle (2017). Dystooppisessa jännityselokuvassa Googlen näköinen jättifirma The Circle romuttaa käyttäjiensä yksityisyydensuojaa. Elokuva sai Helsingin Sanomien arviossa kaksi tähteä.

Sarjaa on verrattu myös Big Brotheriin, jonka tapaan myös The Circlessä osallistujien elämää seurataan myös tehtävien ulkopuolella sekä The Catfish (2012–2018) -realityohjelmaan, jossa selvitetään, ovatko osallistujien netissä tapaamat henkilöt todellisuudessa keitä he väittävät olevansa.

Eniten pisteitä saaneet pelaajat päättävät, kuka lähetetään kotiin. Kuvassa Savannah Palacio (vas.) ja Terilisha toiselta tuotantokaudelta.­

The Circlen osallistujan tavoitteena määränä on saada kaikki pitämään hänestä, eikä yksikään kilpailun aikana muodostettu ihmissuhde tunnu siksi täysin vilpittömältä.

Kiinnostavinta kilpailussa onkin se, mitä kilpailijat pohtivat ääneen juuri ennen kuin vastaavat muiden kilpailijoiden viesteihin. Lähes jokaisen viestin taustalla on taka-ajatus parantaa omaa asemaa pelissä rakentamalla luottamusta muihin tai saada toinen uskomaan, että pelaajien välillä on liittouma.

The Circlen voisi kuvailla olevan diginatiiveille suunniteltu, koronaturvallinen versio Selviytyjistä, jossa älylaitteet ovat korvanneet fyysisen rasituksen ja sosiaaliset kontaktit.

Lopputulos on hieman kädenlämpöinen, mutta silti tarpeeksi viihdyttävä katsomisen jatkamiseen.

Ohjelmaa kannattelevat kaiken aikaa äänessä olevat osallistujat. He ovat mielenkiintoinen sekoitus strategisia pelaajia, jotka tunnistavat huijarit muutamasta lauseesta ja sinisilmäisiä osallistujia, jotka eivät osaa epäillä kenenkään huijaavan heitä.

Sen sijaan internetistä sarja ei opeta kellekään mitään uutta: netissä kuka tahansa voi esittää olevansa muuta kuin mitä on todellisuudessa.

On ironista, että The Circle on ennen pandemia-aikaa kehitetty realitysarja, sillä yksin asunnoissaan somettavien osallistujien arki ei juuri poikkea monien todellisesta elämästä koronaviruksen aikana. Realitykuplassa elävät osallistujat eivät kuitenkaan koe tilanteessa oloaan yksinäiseksi tai ahdistuneeksi.

Onhan pisimpään talossa pysyneelle tiedossa sievoinen summa rahaa.