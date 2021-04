Viime yönä Oscar-palkinnot jaettiin poikkeusoloissa ja tavallista arkisempi gaala rakentui puheiden ympärille.

Maanantaina aamuyöllä Suomen aikaa järjestetyssä Oscar-gaalassa palkittiin kuluneen vuoden parhaat elokuvat ja niiden tekijät. Koronapandemian vuoksi gaala oli tänä vuonna monella tapaa erilainen kuin aiemmin.

Kokosimme elokuva-alan vuoden kohokohdan mieleenpainuvimmat hetket yhteen.

Palkintoseremonian pääroolissa olivat puheet. Niissä nähtiin häkellystä, haparointia, kannanottoja sekä varovaista juhlahumua.

Yleisilmeeltään Oscar-gaala oli kuitenkin arkisempi kuin yleensä. Gaala järjestettiin Los Angelesin Union Station -rautatieasemalla ja sen ohjelmistosta oli karsittu musiikki- ja viihde-esitykset lähes kokonaan pois.

Gaala olikin koskettava, mutta unelias.

Illan suurin voittaja oli Chloé Zhaon ohjaama Nomadland.

Elokuva voitti parhaan elokuvan ja ohjauksen Oscarit sekä parhaan naispääosan palkinnon Frances McDormandin roolisuorituksesta. Nomadland kertoo kuusikymppisestä leskestä Fernistä (Frances McDormand), joka liittyy tien päällä asuvien ”nomadien” yhteisöön.

Kiinalaissyntyinen Chloé Zhao voitti parhaan ohjaajan Oscarin elokuvasta Nomadland. Frances McDormand (vas.) voitti samasta elokuvasta parhaan naispääosan Oscarin.­

Parhaan elokuvan palkinnon voittopuheen päätteeksi McDormand sanoi, että he omistavat palkinnon ”Wolfille” ja ulvoi lavalla kuin susi. Ulvonta oli kunnianosoitus elokuvan äänimiksaaja Michael Wolf Snyderille, joka teki itsemurhan aiemmin tänä vuonna.

Näyttelijä Yuh-jung Youn voitti parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon elokuvasta Minari ja teki samalla historiaa olemalla ensimmäinen Oscarin voittanut korealainen näyttelijä.

Minarissa hän esittää elokuvan Yhdysvaltoihin muuttavan korealaisperheen isoäitiä.

Karismaattisessa ja letkeässä voittopuheessaan hän otti kaiken irti historiallisesta voitostaan. Palkinnon esittäneelle Brad Pittille hän vitsailli: ”Herra Brad Pitt, hienoa viimein tavata sinut. Missä olit, kun kuvasimme Tulsassa?”

Vitsillä Yuh-jung Youn luultavasti viittasi siihen, että Pittin tuotantoyhtiö Plan B Entertainment on tuottanut Minarin.

Yuh-jung Youn voitti odotetusti parhaan naissivuosan Oscarin.­

Puheessaan näyttelijä ylisti myös Glenn Closea ja muita kategoriassa ehdolla olleita näyttelijöitä. ”Tänään minulla oli vain hieman enemmän onnea. Ja ehkä tämä on amerikkalaisten vieraanvaraisuutta korealaiselle näyttelijälle?” Youn Yuh-jung kysyi.

Oscar-gaalassa nähtiin useita kantaaottavia puheita rasismista, poliisiväkivallasta sekä aselaeista Yhdysvalloissa.

Hienoin niistä oli parhaan miessivuosan Oscarin voittaneen brittiläisen Daniel Kaluuyan puhe.

Kaluuya voitti palkinnon elokuvasta Judas and the Black Messiah, jossa hän esitti Mustien panttereiden Fred Hamptonia. Oscar-palkinto on Kaluuyan ensimmäinen, mutta näyttelijä sai ensimmäisen ehdokkuutensa jo kauhuelokuva Get Outin (2017) miespääosasta.

Puheessaan hän kertoi, kuinka Hampton ja muut Mustat pantterit ovat opettaneet häntä rakastamaan itseään. Hän haastoi kaikki jatkamaan heidän taisteluaan.

Daniel Kaluuya voitti parhaan miessivuosa-Oscarin elokuvasta Judas and the Black Messiah.­

”Meillä on paljon tehtävää”, näyttelijä sanoi. Työt jatkuisivat kuitenkin vasta tiistaina, koska gaalailtana on tarkoitus juhlistaa elämää, Kaluuya lisäsi.

”Äitini tapasi isäni ja he harrastivat seksiä. Ja nyt minä olen täällä! Se on hämmästyttävää. Olen onnellinen, että olen elossa”, hän jatkoi. Samalla kamera kääntyi kuvaamaan näyttelijän hämmentynyttä äitiä:

Illan ainoa komediaosuus sai näyttelijä Glenn Closen tanssimaan.

Oscar-gaalassa komedia- ja musiikkiesitykset loistivat poissaolollaan. Musiikkiesityksiä nähtiin lähinnä ennen palkintoseremoniaa esitetyssä lähetyksessä punaiselta matolta.

Näyttelijä Glenn Close oli ehdolla parhaan naissivuosan kategoriassa roolistaan elokuvasta Hillbilly Elegy.­

Iltaan mahtui kuitenkin yksi komediaosuus, kun näyttelijä–koomikko Lil Rel Howery piti juhlavieraille musiikkitietovisan. Kiertäessään ympäri katsomoa hän sai 74-vuotiaan Glenn Closen tanssimaan E.U:n vuoden 1988 hitin Da Butt tahtiin.

Ja Oscar-illan ikimuistoisin meemi ja gif-animaatio oli valmis.

Ohjaaja Bong Joon-ho ja hänen tulkkina toimiva elokuvaohjaaja Sharon Choi tekivät paluun Oscareihin.

Viime vuonna elokuvallaan Parasite eniten Oscar-palkintoja kahminut Bong Joon-ho nähtiin myös tämän vuoden gaalassa, kun hän jakoi parhaan ohjaajan palkinnon etäyhteyksien kautta Soulista.

Viime vuonna ohjaajan tulkista Sharon Choista tuli Oscar-gaalassa nettisuosikki, josta kirjoitettiin useita hehkuttavia artikkeleita. Nyt hän suunnittelee omaa elokuvaa, joka kertoo elokuva-alan palkintogaalakaudesta. .

Bong Joon-ho ja Sharon Choi esittivät parhaan ohjaajan palkinnon etäyhteyksien välityksellä.­

Myös Oscar-gaalan lopetus on ehtinyt herättää hämmennystä ja huvitusta.

Palkintojen jakamisjärjestystä oli tänä vuonna muutettu, ja miespääosan palkinto oli säästetty aivan viimeiseksi.

Monet arvelivat, että vaihdon tarkoituksena oli päättää gaala kunnioituksella edesmenneelle Chadwick Bosemanille, jonka arveltiin voittavan postuumisti parhaan miespääosan palkinto roolistaan elokuvassa Ma Rainey’s Black Bottom. Boseman kuoli viime vuonna vain 43-vuotiaana syöpään.

Parhaan miespääosan palkinnon sai kuitenkin Anthony Hopkins elokuvasta The Father. Hän ei päässyt paikalle ottamaan palkintoa vastaan, ja gaala päättyi ilman lopetuspuhetta pienoiseen lässähdykseen.

Twitterissä asiasta ehdittiin jo vitsailla kuvalla, jossa hevosen piirtäminen on alkanut hienosti, mutta jää surkuhupaisasti kesken. Kuvalla viitataan usein sarjoihin, kuten Game of Thronesiin, joka eivät onnistu ylläpitämään ensimmäisen tuotantokausien tasoa.

Osalle lopetuksesta tuli mieleen myös vuoden 2017 Oscar-gaala, jossa näyttelijä Faye Dunaway ja näyttelijä–ohjaaja Warren Beatty julistivat ensin virheellisesti La La Landin vuoden parhaaksi elokuvaksi vaikka todellisuudessa voittaja oli Moonlight.

”Warren Beatty nukkuu ensi yönä hyvin tietäen, ettei hänellä ole tekemistä viimeisimmän kaoottisesti päättyneen Oscar-gaalan kanssa”, eräs käyttäjä kirjoitti Twitterissä.