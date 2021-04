Usein maailman parhaaksi elokuvaksi tituleerattu ohjaaja Orson Wellesin elokuva Citizen Kane ei ollutkaan ilmestyessään kaikkien mieleen, kuten vuodelta 1941 löydetty elokuva-arvio osoittaa.

”It’s terrific!” ohjaaja Orson Wellesin vuonna 1941 julkaistun klassikkoteos Citizen Kanen julisteissa kirjoitettiin ja kriitikot nyökyttelivät.

Usein maailman parhaaksi elokuvaksi tituleerattu Citizen Kane kertoo traagisen tarinan lehtimoguli Charles Foster Kanesta (Orson Welles), jolle raha ei tuonut onnea.

Elokuvaa on pidetty ohjaaja–näyttelijä Wellesin taidonnäytteenä, joka hämmästyttää edelleen. Kriitikot kehuivat vain 25-vuotiaan Wellesin ohjanneen elokuvan varmoin ottein, tehneen siitä rohkean kokeilevan sekä näytelleen loistavasti.

Elokuvalla oli pitkään täydellinen sadan prosentin kriitikkopisteet myös Rotten Tomatoes -elokuvasivustolla, joka oli kerännyt yhteen 115 elokuvasta tehtyä arvostelua.

Nyt 80 vuoden jälkeen on paljastunut, ettei ”ihmelapsen” elokuva ollutkaan kaikkien kriitikoiden mieleen.

The Chicago Tribunessa vuonna 1941 julkaistu arvio ”Citizen Kane epäonnistuu vakuuttamaan kriitikolle olevansa kaikkien aikojen paras elokuva” tiputti elokuvan pisteytyksen 99 prosenttiin.

Aiheesta uutisoivat aiemmin muun muassa The New York Times ja The Hollywood Reporter.

Arvio löydettiin osana Rotten Tomatoesin arkistointiprojektia, jonka tarkoituksena on nostaa päivänvaloon vanhoja elokuvista tehtyjä artikkeleita sekä lisätä arkistoituja arvioita klassikkoelokuviin.

Projektin löytämä negatiivinen arvio saatavilla verkossa ainoastaan sanomalehdestä skannatulla kuvalla. Se lisättiin Citizen Kanen sivulle vaivihkaa viime kuussa.

Otsikosta alkaen arvio tuntuu viestivän kriitikosta, joka meni katsomaan elokuvaa kovin odotuksin ja pettyi:

”Tästä elokuvasta on puhuttu paljon ja sen mainoksista olen nähnyt, että jotkut asiantuntijat pitävät sitä ’kaikkien aikojen parhaana elokuvana”, pseudonyymilla Mae Tinee esiintyvä kriitikko kirjoitti.

”Minä en”, hän jatkoi.

Arviossa Mae Tinee piti Citizen Kanea kiinnostavana ja erilaisena, mutta kirjoitti muun muassa elokuvan ”omituisuuden vievän siltä yleisen viihdearvon”.

Elokuvan mustavalkoinen kuvaustyyli ja vuosien ajan kehutun valojen ja varjojen käytön May Tinee kritisoi olevan ”varjoisaa ja aavemaista” sekä ”antavan kylmiä väristyksiä”.

”Toivoin jatkuvasti, että he päästäisivät hieman auringonvaloa sisään”, hän kirjoitti.

Citizen Kanen sijoituksen tippuminen tarkoittaa, että arvostelusivuston mukaan nyt olemassa on noin 60 elokuvaa, joilla on vähintään 40 arvostelua ja jotka ovat yleisimmin kriitikoiden ihailemia kuin Wellesin 1940-luvun hittielokuva.

Sadan prosentin listalta löytyy niin vanhoja klassikoita, kuten Frankenstein (1931) ja Modern Times (1936) kuin myös Toy Storyn (1995) kaltaisia uudempia elokuvia.

Listalta löytyy myös yksi yllättäjä, joka on ylitse muiden: Paddington 2. Vuonna 2018 julkaistu lastenelokuva karhuherra Paddingtonista levittää arviointisivuston mukaan ”iloa ja marmeladia mihin tahansa meneekin”.

The Chicago Tribunen kriitikon arvio Citizen Kanesta erosi paljon enemmistön mielipiteistä, The New York Times muistuttaa artikkelissaan. Lehden kriitikko Bosley Crowther arvio vuonna 1941 elokuvan olevan ”yllättävin ja kuvauksellisesti mielenkiintoisin elokuva, joka on nähtävissä pitkään aikaan”. The Hollywood Reporterin arviossa elokuvan todetaan olevan kaiken kaikkiaan loistava.

Helsingin Sanomien kriitikko Paula Talaskivi kehui elokuvaa vuonna 1947 julkaistussa lyhyessä arviossa elokuvan olevan ”hyvinkin kiintoisaa katsottavaa ainakin filmityöstä ja tyyleistä enemmän kiinnostuneille”.

”Se on nimittäin sangen persoonallinen ja epäsovinnainen, joskin jonkin verran kokeiluluontoinen ja tyystin vain älyyn vetoava filmi”, Talaskivi kirjoitti.

Mae Tineen arvio voi kuitenkin tuoda lohtua niille, jotka ovat kyseenalaistaneet Wellesin esikoisteoksen aseman parhaana elokuvana. Epäilijöitä löytyy ainakin Redditistä.

Aika näyttää, tulevatko Citizen Kanen pisteet laskemaan entisestään Rotten Tomatoesin arkistointiprojektin myötä. Osa aikalaiskriitikoiden arvioista oli negatiivisia, eli Mae Tineen kritiikki ei ollut pelkkä yksittäistapaus.

Esimerkiksi Sur-kuvalehden kriitikko Jorge Luis Borges kirjoitti vuoden 1941 arviossaan elokuvan olevan kuin ”labyrintti ilman keskipistettä” ja arveli, ettei kukaan halua nähdä sitä kahdesti.

Elokuva toimi inspiraationa myös Netflixin alkuperäiselokuvalle Mank (2020), joka kertoo Citizen Kanen käsikirjoittaja Herman J. Mankiewiczista (Gary Oldman). Ohjaaja David Fincherin elokuva voitti viime sunnuntain Oscar-gaalassa parhaan kuvauksen ja lavastuksen palkinnot.

Rotten Tomatoes -sivustolla sen kriitikoiden arvioiden pisteytys on kuitenkin vain 83 prosenttia.