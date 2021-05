Tulipalon edessä virnuilevasta tytöstä otettu kuva on ollut internetin suosituimpia meemejä vuodesta 2008 alkaen. Nyt Zoë Roth, 21, myi sen ja aikoo maksaa opintolainansa.

Tuskin kukaan verkossa aikaa viettänyt on pystynyt välttymään ”disaster girl” -meemiltä ja sen pahaenteiseltä virnistykseltä.

Kuvassa tulipalon edessä viekkaasti hymyilevä tyttö on Zoë Roth.

Nyt, yli 15 vuotta kuvan ottamisen jälkeen, Roth on myynyt sen digitaalisen omistusoikeuden maksaakseen opintolainansa.

Kuva 4-vuotiaasta Rothista palavan talon edessä syntyi vuonna 2005, kun hän seurasi isänsä Dave Rothin kanssa palokunnan sytyttämää hallittua paloa Mebanessa, Pohjois-Carolinassa. Isä pyysi tyttöä hymyilemään kameralle ja nappasi kuvan.

Syntyi yksi internetin suosikkimeemeistä, jossa tyttö virnistää kameralle pahaenteisesti, silmissään tietävä katse.

Dave Roth voitti kuvalla valokuvauskilpailun vuonna 2008, jonka jälkeen se alkoi kiertää verkossa. Kuvaa on sittemmin käytetty meeminä tilanteissa, joissa halutaan kuvata ilkikurista tekoa, katastrofaalista kohtausta tai esimerkiksi ihmissuhdedraaman aiheuttamista ja / tai sivusta seuraamista.

Kuvasta on syntynyt vuosien saatossa myös useita eri versioita. Siitä on editoitu meemejä, joissa Rothin takana näkyy esimerkiksi luonnonkatastrofi tai uppoava Titanic.

Nyt 21-vuotias Roth on myynyt kuvan alkuperäiskappaleen NFT:nä 473 000 dollarilla eli lähes 400 000 eurolla.

NFT eli non-fungible-token on vuonna 2017 kehitetty kryptoväline, jonka teknologia perustuu lohkoketjuihin. NFT:n voi liittää oikeastaan mihin tahansa digitaaliseen asiaan ja siten todistaa sen omistusoikeuden.

Disaster girl -NFT myytiin viime torstaina pidetyssä huutokaupassa. Rahat Zoë Roth jakaa kuvan ottaneen isänsä kanssa, kertoo BBC.

Aiheesta ovat uutisoineet aiemmin muun muassa The New York Times ja The Guardian.

Summalla Roth aikoo maksaa opintolainaansa sekä lahjoittaa osan rahoista hyväntekeväisyyteen. The New York Timesille antamassaan haastattelussa hän kuvailee, kuinka käsittämätöntä on, että meemi on pysynyt verkossa ajankohtaisena vuodesta toiseen.

”Olen erittäin kiitollinen koko kokemuksesta”, hän sanoo.

Myös kuvan digitaalisen omistusoikeuden myymisestä on ennättänyt syntyä uusia disaster girl -meemejä. Niissä kritisoidaan kryptovaluuttoja ja naureskellaan Rothin rikastumiselle meemin avulla.

Myymisestä huolimatta Rothit säilyttävät kuvaan tekijänoikeuden ja saavat jatkossa kymmenen prosenttia sillä tehdyistä voitoista.

NFT:tä käytetään esimerkiksi kuvien, meemien, gif-animaatioiden ja videoiden myymiseen.

Helmikuussa NFT aidoksi todistettu gif-animaatio Nyan Catista myytiin 300 ethereum-kolikolla. Hinta lentävästä kissasta, jonka takalistosta tulee sateenkaari, vastasi myyntihetkellä noin 500 000 euroa.

Maaliskuussa Twitterin perustaja Jack Dorsey huutokauppasi NFT:llä oikeuksia historian ensimmäiseen twiittiin: ”just setting up my twttr”. Twiitti myytiin 2,9 miljoonalla dollarilla eli 2,41 miljoonalla eurolla.