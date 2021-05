Topi the Corgi on toinen sosiaalisen median suosituista Topi-koirista.­

Topi the Dogista ja Topi the Corgista tuli sattumien kautta Suomen tunnetuimpia koiria. Tapasimme kaimat ja niiden koiratilejä ylläpitävät omistajat.

Instagram-tarinassa jaetulla videolla koira kipittää metsäpolulla häntä heiluen.

Tätä videota – ja muita päivittäin julkaistavia koira-aiheisia kuvia ja videoita – katselee yli sata tuhatta Instagram-seuraajaa ympäri maailmaa. Monelle heistä ainoa asia, jonka he tietävät Suomesta, on Topi-koira.

Tai toinen Topi, sillä sosiaalisessa mediassa suosittuja Topi-koiria on kaksi. Topi the Dog ja Topi the Corgi ovat koiramaailman supertähtiä. Ne vievät suomalaista luontoa ja elämäntapaa maailmalle – sekä ennen kaikkea tuottavat seuraajilleen iloa.

Jopa niin paljon, että silloin kun Suomi valittiin keväällä 2021 maailman onnellisimmaksi maaksi, monet Topi the Corgin seuraajat olivat sitä mieltä, että tämä johtuu Topista.

Molempien Topien saama palaute on ollut lähes poikkeuksetta positiivista. Topi the Dogin omistaja Nina Lindstedt kertoo, että juuri hyvä palaute on hänelle suuri motiivi jatkaa sisällön tuottamista.

”Siinä on sellainen yhteenkuuluvuuden tunne. Varsinkin, kun viimeinen vuosi ollaan eletty tosi poikkeuksellisissa olosuhteissa”, Lindstedt sanoo.

Alla olevalta videolta näet, miten koirat reagoivat toisiinsa videoyhteyden välityksellä.

Topi the Dog on kuusivuotias saksanpaimenkoira. Suomalaisten huulille Topi nousi viimeistään vuonna 2020, kun se valittiin vuoden tamperelaiseksi. Kilpailussa oli mukana myös pääministeri Sanna Marin.

Topilla on Instagramissa, Twitterissä ja Tiktokissa yhteensä yli 185 000 seuraajaa. Instagram on Topin suurin kanava, ja Lindstedt päivittää sitä englanniksi. Twitterissä ja Tiktokissa julkaisut ovat suomenkielisiä.

Lindstedt kuvailee Instagramia ja Twitteriä Topin päiväkirjaksi. Päivitykset on kirjoitettu Topin näkökulmasta ja niissä kerrotaan, mitä koira on tehnyt ja millaisia sattumuksia sille on tapahtunut. Lindstedt julkaisee postauksia useimmiten vähintään kerran päivässä.

Tapahtumat sijoittuvat pääosin Topin kotikaupunkiin Tampereelle. Lisäksi Topi lomailee perheensä kanssa usein pohjoisessa, ja myös näistä lomareissuista koiralla riittää kerrottavaa.

”Sisällöllisesti se on sellaista, että Topi ihmettelee ihmisten touhuja ja kuvittelee olevansa tämän perheen pomo. Usein ne ovat ihan aitoja kohtauksia meidän elämästä, Topin kielellä kerrottuna.”

Instagram-tilin Lindstedt perusti vuonna 2015. Twitter tuli mukaan kuvioihin kaksi tai kolme vuotta sitten ja Tiktokissa Topi the Dog on aktivoitunut viimeisen vuoden aikana.

Ennen Topin tiliä Lindstedtillä ei ollut juurikaan kokemusta Instagramista. Tavoitteena oli korvata valokuva-albumi digitaalisella alustalla, eikä Lindstedt osannut arvata, että Topin kuulumiset kiinnostaisivat hänen lisäkseen myös muita.

”Ajattelin, että se on vain minua itseäni varten, että saan tallentaa koiran seikkailuita sen elämän mittaiselta matkalta.”

Nina Lindstedt istuu koiransa Topi the Dogin kanssa puistonpenkillä.­

Topi the Corgin sosiaalisen median kanavat syntyivät samalla ajatuksella.

Topi on toukokuun lopussa seitsemän vuotta täyttävä welsh corgi pembroke, jota voi seurata Instagramissa, Youtubessa ja Facebookissa. Eniten seuraajia Topilla on Facebookissa, jossa niitä on yli 666 400. Myös Youtubessa seuraajia on yli 266 000. Tileistä aktiivisin on kuitenkin Instagram.

Topi the Corgin Facebook-tili luotiin vuonna 2014 eli vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun Topi oli muuttanut taloon. Omistajat kertovat, että Facebookin oli tarkoitus toimia heille päiväkirjana Topin kasvusta. Youtube ja Instagram luotiin pari vuotta myöhemmin.

Topi the Corgin tileillä julkaistaan kahdenlaista sisältöä. Youtube-videoilla Topin esitetään käyttäytyvän ihmismäisesti, kun taas Instagramissa ja Facebookissa on materiaalia Topin ihan tavallisesta koiraelämästä kuten uimisesta, lenkkeilystä ja syömisestä.

”Idea on jakaa internetin välityksellä muillekin niitä asioita, joita Topi meille omistajille päivittäin antaa eli iloa ja hyvää mieltä”, toinen Topi the Corgin omistajista kertoo.

Topin omistaa alle 30-vuotias vantaalainen pariskunta. Omistajat kertovat, että he haluavat itse pysytellä taka-alalla, jotta Topi saisi kaiken kunnian ja huomion. Tämän vuoksi he eivät esiinny julkisuudessa omilla nimillään tai kasvoillaan.

Molempien Topien tapauksessa suosio on tullut hiljattain ja useiden sattumien kautta. Topi the Corgin omistajat muistelevat, että seuraajamäärät lähtivät nousuun ystävänpäivävideon ansiosta. Ensimmäinen Topista kertova lehtijuttu julkaistiin samoihin aikoihin, noin neljä vuotta sitten.

Topi the Dogin omistaja Lindstedt kertoo, että vuonna 2015 Topin tilin perustamisen aikoihin Instagram alkoi vasta nostamaan päätään Suomessa. Tarjontaa ei ollut alkuvaiheessa paljoa, ja kun seuraajia alkoi kertyä, kiinnostuivat iltapäivälehdet Topista.

”Silloin uutiskynnys ylittyi tosi maltillisellakin määrällä seuraajia. Tässä vuosien saatossa tasaisin väliajoin joku on ollut kiinnostunut sen tarinasta, sitä kautta on tullut sitten lisää seuraajia.”

Lindstedt sanoo, että suurin osa seuraajista on kuitenkin ulkomailta. Ulkomaiset seuraajat ovat löytäneet Topin kansainvälisiltä eläintileiltä, jotka lainaavat kuvia toisilta koiratileiltä. Kotimaisten nostojen merkitys seuraajien kokonaismäärään on ollut verrattain pieni.

Myös Topi the Corgin seuraajista suurin osa tulee ulkomailta. Omistajat kertovat, että Instagramissa suurin seuraajakunta tulee Yhdysvalloista, jonka lisäksi viiden kärkeen kuuluvat Suomi, Indonesia, Meksiko ja Australia.

Seuraajat ovat Topi the Corgin omistajien mukaan pääasiassa nuoria aikuisia, ja 25–35-vuotiaat ovat isoin ikäryhmä. Topi the Dogin omistaja Lindstedt kertoo, että tiliä seuraavat etupäässä toiset koiranomistajat, entiset koiranomistajat sekä koiranomistamisesta haaveilevat.

”Koira on siinä sellainen draiveri. Jotkut eläytyvät jo edesmenneen koiransa elämään tai pohdiskelevat, että sitten kun minulla on koira, niin toivottavasti se tekee noin”, Lindstedt sanoo.

Topi the Corgi harrastaa keppien raivaamista tieltä.­

Lindstedt kertoo, että hänen perheellään on ollut jo hänen lapsuudessaan saksanpaimenkoiria, joten rotuvalinta oli helppo. Paimenkoira pitää omista ihmisistään ja haluaa touhuta heidän mukana.

”Se on selkeästi sen elämän peruskallio, että se saa olla omien ihmistensä kanssa. Ja siis kun sanotaan aina, se on ihan aina. Saunassa, autossa, ihan missä tahansa seuraa kuin hai laivaa.”

Tampere on Lindstedtin mukaan hyvä kaupunki koiranomistajalle. Etenkin keskusta-alueen ulkopuolelta on helppo löytää koiraystävällisiä ulkoilumaastoja. Topi pitää myös uimisesta sekä venereissuista, joten on plussaa, että lähellä on paljon vesistöjä.

Luonteeltaan Topi the Dog on moni-ilmeinen ja siltä löytyy myös huumorintajua.

”Jos mennään jotain piiloleikkiä, niin häntä alkaa heilua. Se tietää, että luvassa on yhteistä kivaa.”

Erilaiset sattumukset eivät ole Topille vieraita. Valtavan kokonsa sekä pitkän häntähuiskansa takia koira on toisinaan myös hieman kömpelö.

”Jos ajattelet, että ihan hetken aikaa jätän lasin tähän, kyllä Topin häntä hoitaa sen siitä pois.”

Osa hankalista tavoista on onneksi iän myötä karsiutunut pois. Lindstedt sanoo, että pentuna Topilla oli tapana kuljettaa lelujaan vessanpönttöön.

”Sieltä sai käydä onkimassa tennispalloja ja lelupossuja. Ehkä se mietti, minne ne häviää, kun sen jälkeen ne ei päässyt lelukoriin.”

Topi the Corgin omistajat kertovat, että Topi on heidän ensimmäinen koiransa. Welsh corgi pembroke valikoitui roduksi huumorintajuisen, toimeliaan ja älykkään luonteesta sekä sopivan kokonsa ansiosta.

Vaikka pembrokea luonnehditaan usein koko kylän koiraksi, Topi on todella perhekeskeinen. Omistajat sanovat, että Topi rakastaa vastaantulijoita mutta palaa rapsutusten jälkeen aika nopeasti takaisin heidän luokseen.

Toisinaan vastaantulijat tunnistavat koiran Topiksi. Omistajat kertovat, että kohtaamiset ovat olleet yllättäviä mutta iloisia.

”Niin on tapahtunut ehkä viisi tai kuusi kertaa, kaupan pihassa ja lenkkipolulla. Ensin on kysytty, että mahtaako tämä olla Topi. Sitten on haluttu yhteiskuvia tai kysellä jotakin vähän ja rapsutella.”

Topi the Corgilta löytyy myös Topi the Dogin tavoin hauskoja tapoja.

”Topi ryömii silloin, kun se on innoissaan. Se saattaa vaan vauhdilla ryömiä edestakaisin. Toinen mitä Topi tekee paljon on se, jos lenkillä keskellä tietä on joku keppi, se nappaa sen siitä, siirtää tien sivuun ja jättää siihen. Ikään kuin siivoaa.”

Topi on opetellut myös videoita varten joitakin taitoja kuten tavaroiden siirtämisen paikasta toiseen. Lisäksi se antaa liikutella tassujaan poikkeuksellisen hyvin.

”Meille tärkeintä kuvaamisessa on, että Topi kokee olonsa hyväksi ja turvalliseksi, eikä sitä pakoteta koskaan mihinkään. Tarkoitus on, että se on kivaa yhdessä tekemistä.”

Ja Topi onkin kuvaamisesta todella innoissaan. Se osaa yhdistää kuvaustilanteen lempiherkkuunsa kurkkuun.

”Meidän ei tarvitse kuin ottaa järjestelmäkamera esiin, niin Topi kiiruhtaa paikalle.”

Topi the Corgi käy polskimassa Nurmijärvellä Petbros-koirauimalassa.­

Myös Topi the Dogin kanssa kuvien ja muun materiaalin ottaminen on helppoa.

”Se osaa jotenkin hirveän hyvin sellaisen, että se malttaa ja osaa katsoa eri paikkoihin ja rauhoittua siihen tilanteeseen. Se hoksaa mitä ollaan hakemassa, vaikka en itsekään aina sitä tiedä”, omistaja Lindstedt sanoo.

Perusarkea kuvaavaan postaukseen menee Lindstedtillä aikaa kymmenisen minuuttia, yhteistyöpostausten suunnittelemiseen enemmän. Eniten aikaa vie seuraajien kanssa kommunikoiminen.

”Se on välillä vähän koukuttavaa, mutta yritän pitää mielessä, että haluan elää sen koiran kanssa sitä oikeaa elämää ja tämä some tulee siinä sivussa.”

Tili on Lindstedtille etupäässä harrastus mutta myös tulonlähde. Hän käy päivätöissä mutta tekee Topi the Dog -tilillä toisinaan yhteistöitä.

Suurin arvo yhteistöissä on se, että Topi pääsee testaamaan erilaisia tuotteita kuten toppaliiviä tai kylpytakkia.

Topi elää kuitenkin lopulta aika tavallista koiranelämää.

”Se on Topi the Dog, joka elää siellä somessa omaa elämäänsä. Lopulta se on kuitenkin koira, joka tykkää hönötellä omia juttujaan.”

Erilaiset yhteistyöt ovat myös Topi the Corgille tuttuja. Viime ystävänpäivänä se teki yhteistyön Youtuben kanssa.

”He ottivat meihin yhteyttä, se oli kyllä hieno kunnia. Heillä oli valmiina erilaisia aiheita joista toivoivat meidän kuvaavan materiaalia Topin kanssa. Lähetimme pätkät heille, ja ne olivat osa heidän rakentamaansa ystävänpäiväkampanjaa, jota välitettiin ympäri maailmaa”, Topin omistajat kertovat.

Yhden Youtube-videon tekemiseen saattaa kulua Topin omistajien mukaan jopa 50 tuntia, kun mukaan lasketaan videon suunnittelu, kuvausmateriaalien hankinta, kuvaaminen sekä editointi.

”Itse kuvaussessiot pidämme koiralle mahdollisimman lyhyinä. Kun Topin innostuminen ja keskittyminen herpaantuu, jatkamme toisena päivänä.”

”Me ollaan oltu tosi kiitollisia siitä, että toinen meistä on voinut nyt korona-aikana tehdä tätä ihan työkseen. Kyllä se joka päivä toki vie aikaa ja yhteen päivitykseen saattaa mennä monta tuntia.”

Topi the Corgin omistajat kertovat, että tilien ylläpitäminen on heille ensisijaisesti harrastus. Siitä saatavat tulot ovat vain mukavaa ekstraa.

”Yksi monesti kysytty asia on, työskentelemmekö itse media- tai elokuva-alalla. Todellisuudessa meidän omat alat eivät liity näihin millään tavalla. Olemme opetelleet sisällön kuvaamisen, editoinnit ja somemaailman tässä vuosien varrella.”

Topi the Dogin omistaja Lindstedt korostaa, että Instagramiin mahtuu monenlaisia koiratilejä.­

Topi the Dog ja Topi the Corgi ovat seuranneet toisiaan sosiaalisessa mediassa jo usean vuoden ajan ja ne ovat myös vaihtaneet joitakin viestejä. Topi the Dogin omistaja Lindstedt hehkuttaa Corgi-kaiman tiliä.

”Se on aivan valloittava ja suloinen tapaus. Sitten jos ajattelee tilipuolta niin nehän on aivan mahtavia niiden seikkailut, joita ne on kuvannut. Sellaisia produktioita, joissa näkyy, mitä kaikkea Topi osaa.”

Topi the Corgin omistajat kuvailevat Topi the Dogia suloiseksi ja veikeäksi.

”Parasta on ainakin somen perusteella semmoinen huumorintaju ja toki myös ne ihanat nappisilmät.”

Topeja yhdistää nimen lisäksi myös moni muu seikka.

”Molemmat Topit tuntuu olevan aina touhuissa hirveästi mukana. Varmaan perheenjäseniksi tituleerataan molempia tapauksia ja se on tietysti kiva juttu”, Topi the Dogin omistaja Lindstedt sanoo.

”Sitten se rentous siellä sen lisäksi, että tehdään vähän tällaista ’vakavaa somejuttua’. Pienimpikin Topi tuntuu ottavan hyvin rennosti selällänsä, niin kuin tällä meidänkin osoitteessa. Ehkä se koiramainen rento elämänasenne on se, mikä yhdistää”, hän jatkaa.

Molempien Topien omistajat korostavat, että Instagramiin mahtuu monenlaisia koiratilejä.

”Mä ihailen tosi paljon heidän tyyliään tehdä tätä somea ihan eri tyylillä kuin me. Siinä ehkä on se rikkaus, että jokainen voi toteuttaa itseään koiransa kanssa ihan niin kuin parhaakseen kokee ja mihin taidot ja into riittää”, kuvailee Lindstedt.

Topien omistajat eivät koe toisiaan kilpailijoina, pikemminkin toisiaan täydentävänä voimana.

Topi the Corgin omistajat sanovat, että olisi tylsää vertailla seuraaja- ja tykkääjämääriä. Lindstedt on samaa mieltä.

”Mitä enemmän meillä on sellaisia, jotka kansainvälisesti herättävät kiinnostusta, sitä enemmän pystytään tuomaan meidän maata, elämäntapoja, luontoa ja kaikkea, mitä meillä on täällä vientituotteena muille, jotka asuvat jossain muualla”, Lindstedt perustelee.

Lindstedt kertoo saavansa paljon palautetta seuraajilta, jotka eivät ole koskaan kuulleet Suomesta tai eivät ole tienneet siitä muuta kuin nimen. Koiratilin ansiosta monet ovat päässeet seuraamaan, millaista on elämä Suomessa.

”Näen rikkautena, että jokainen kertoo vähän omalla tavallaan elämästään täällä. Jokainen kuono merkitsee.”