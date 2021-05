Toimitusjohtaja Roleff Kråkströmin mukaan Moomin Characters -yrityksessä ollaan tarkkoja, ettei Muumipeikkoa hyödynnetä kaupallisesti ilman lupaa. Nyt kaupallisia oikeuksia ei loukattu.

Toimittaja, kirjailija ja aktivisti Suvi Auvinen kertoi viikonloppuna sosiaalisessa mediassa työskennelleensä aikoinaan ”laivamuumina” eli muumiasussa esiintyneenä risteilytyöntekijänä.

”Se oli ihan hirveää. Seilasin Turun ja Tukholman väliä jonkin loma-ajan Muumiksi pukeutuneena ja otin lapsilta turpaan. Tosi moni vanhempi nimittäin antaa lasten potkia ja hakata maskotteja ihan sumeilematta”, Auvinen kirjoitti twiitissään lauantaina.

Julkaisun yhteydessä hän jakoi kaksi kuvaa itsestään muumiasussa, jossa puku oli osittain hänen päällään. Muumiasuissa hän kuvaili olleen huono ilmanvaihto ja kertoi, että työntekijät joutuivat säilyttämään niitä hyteissään.

Maanantaina Auvinen sai Tallink Siljalta sähköpostin, joissa hänellä oli muumiasu osittain päällään.

Sähköpostissa Tallink Silja perusteli kuvien julkaisun rikkovan Auviselle annettuja ohjeita ja loukkaavan Muumitapahtumat Oy:n kanssa tehtyä sopimusta.

Auvinen jakoi sähköpostin sosiaalisessa mediassa ja kertoi, ettei ole koskaan ollut Tallink Siljalla töissä. Hän kertoi Twitterissä, ettei ole osallistunut kyseisen laivayhtiön työntekijöiden koulutukseen tai kirjoittanut työsopimusta, joihin sähköpostissa vedotaan. Suvi Auvinen ei halunnut kommentoida tapausta Nyt.fi:lle.

Kyseessä on väärinkäsitys, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo Nyt.fi:lle puhelimitse. Nöjd myöntää, että Auviselta olisi pitänyt ensin varmistaa, työskentelikö hän muumiasussa Tallink Siljalla.

”Olisi pitänyt siinä ymmärtää, ettei kysymys ole meidän laivasta. Mutta kiireissä ei tietenkään kukaan kyseenalaistanut, että ne kuvat olisi otettu yli 20 vuotta sitten. Me ollaan oltu vuodesta 2001 virallinen Muumilaiva ja -kumppani.”

Nöjd kertoo, että toive kuvien poistamiseen tuli Moomin Charactersilta.

”Sovittiin maanantaiaamuna, että me ollaan häneen yhteydessä. Toki ihmettelin siinä vaiheessa, että hänen kuvissaan oli sellaista toimintaa, mitä meidän yhtiössä ei ole koskaan ollut. Siinä vaiheessa olisi pitänyt hälytyskellojen soida, että meidän muumiasuja ei ole koskaan säilytetty hytissä”, Nöjd kertoo.

Tallink Silja oikaisi asiaa jo maanantaina myös Twitterissä.

Nöjd kertoo, että Muumeja on ollut ainoastaan Tallink Siljan laivoilla vuodesta 2001 alkaen. Laivoilla järjestetään lapsille Muumeihin liittyvää ohjelmaa, kuten Muumi-disco ja Muumimamman iltasatuhetki. Maskotin asussa esiintyminen on Nöjdin mukaan vain yksi osa laivan työntekijöiden tehtävistä.

”Maskotin työtä kierrätetään, ettei siellä ole sama henkilö koko ajan maskottiasujen sisällä vaan siellä on nämä leikkihuoneen työntekijät, jotka tekee muitakin töitä. Meillä 20 minuuttia on maksimiaika, minkä siellä asussa on kerrallaan, jonka jälkeen saa huilata. Maskoteilla aina on saattajat mukana, olipa sitten Muumina tai Harri-hylkeenä.”

Myös Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström kertoo, että valitettavasta väärinkäsityksestä. Kråkström kertoo, että sai viestin Muumitapahtumat Oy:lta, joissa kuvailtiin Auvisen somepäivityksiä. Viestin perusteella hän käsitti, että kyseessä olisi nykyisen työntekijän postaus.

”Meille syntyi kuva, että nyt Tallink Siljaan työsuhteessa oleva ihminen on postannut vappuna tämän jutun. Totesimme, että eikö häntä voisi pyytää poistamaan kuvat. Ajattelen, että tämä on inhimillinen väärinkäsitys.”

Kråkström kertoo, että Moomin Charactersilla on ohjeet, kuinka pukuesiintymisiä tehdään muumiasuissa. Osana ohjeita toivotaan, ettei puvun osia esitellä erikseen julkisuudessa.

”Sen takana ei ole sen dramaattisempaa ajatusta kuin halu säilyttää pukuesiintymisten tenho lapsille. Taika hiukan murtuu Muumipeikon vierailussa, jos se yhtäkkiä ottaa pään pois tai jalat puuttuvat tai jotakin. Vähän vastaava – mutta ei tietenkään traumaattinen – kokemus, kun ymmärtää, ettei joulupukki ole oikea.”

Onko edelleen toiveena, että Suvi Auvinen poistaisi julkaisemansa kuvat?

”Me ei itse asiassa koskaan mitään erityisiä toiveita Suvi Auvisella kohdistettu, koska tämä tosiaan oli väärinkäsitysten sarja. Meillä ei ole mitään sopimuksellista tai muuta suhdetta häneen. Ne ovat hänen yksityishenkilön kuvia, joita hän tietenkin disponoi haluamallaan tavalla eikä tässä meidän ymmärryksen mukaan ole kaupallisia tai muitakaan oikeuksia loukattu.”

Kråkströmin mukaan yhtiössä ollaan tarkkoja, ettei Muumipeikkoa hyödynnetä kaupallisesti ilman Moomin Charactersin lupaa. Pohjimmiltaan kyse on siitä, ettei Muumien ainoa tarkoitus ole tehdä rahaa vaan ne ovat Tove Janssonin luoma taideteos.

”Me pyritään pitämään huoli siitä, että tavat hyödyntää Muumia vastaavat alkuperäistä teosta ja sen visuaalista esittämistä. Esimerkiksi tämä päättömyys on huono representaatio siitä, mitä Tove on alun perin luonut. Senkin takia toivomme, että jos Muumipeikko on esiintymässä jossain, sillä olisi koko puku päällä.”

Kyse on myös kansainvälisestä liiketoiminnasta, Kråkström sanoo. Hänen mukaansa Moomin Characters valvoo, että Muumeja käytetään etukäteen sovituissa asiayhteyksissä ja yhteistyössä yhtiön kanssa.

Moomin Characters puolustaa tavaramerkkiään ahkerasti.

Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2017 Moomin Charactersin lähettämistä korvausvaatimuksista Image-lehdelle Tom of Finland -henkisten muumien käyttämisestä. Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkäri kirjoitti vuonna 2015, että Moomin Charaters kielsi ainejärjestöä myymään Muumipapan kuvalla varustetun ”Pappa betalar” -merkkiä.

Kråkströmin mukaan muutamia opiskelijajärjestöjä on pyydetty lopettamaan Muumi-haalarimerkkien valmistus. Hänen mukaansa haalarimerkkeihin liittyy sama ajatus Janssonin teosten vaalimisesta.

”Haalarimerkkeihin liittyy kivaa, iloista ja meitäkin naurattavaa ylioppilashuumoria, joka ei taas liity tähän Toven alkuperäiseen luomukseen millään tavalla. Ollaan aina ihan ystävällisesti pyydetty opiskelijajärjestöjä lopettamaan niiden valmistus, koska yleensä he myyvät näitä merkkejä ja silloin se on kaupallista tuotetta.”