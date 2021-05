Superstore-sarjan kuvitteellinen myymälä Cloud 9 on eri uskontojen ja ajatusmaailmojen sulatusuuni.

”Huomisesta tulee samanlainen kuin tänään. Tiedän sen, koska tänään oli aivan kuin eilen.”

Tällä tavalla Amy (America Ferrera) kuvailee työtään hypermarketissa Superstore-sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Yhdysvaltalainen tilannekomediasarja sijoittuu kuvitteellisen hypermarkettiketjun Cloud 9:n myymälään. Se muistuttaa Walmartia – tai etäisesti suomalaista Prismaa – mutta Amyn lausahdus ei voisi olla kauempana sarjan todellisuudesta.

Sarjassa poistutaan kaupan ja sen parkkipaikan ulkopuolelle vain harvoin, ensimmäisellä kaudella ei kertaakaan, ja enemmistö jaksoista sijoittuu täysin Cloud 9 -myymälän seinien sisään. Tästä huolimatta jo ensimmäisten kausien aikana sarjassa nähdään muun muassa tornado, tulipalo ja synnytys.

Vuonna 2015 ensi-iltansa saanut sarja julkaistiin Netflixissä vuoden 2021 alussa. Ja hyvä että julkaistiin – se on nimittäin yksi hauskimmista uusista sarjalöydöistä.

Netflix-julkaisun johdosta Superstore on saanut paljon uusia faneja, jotka eivät aiemmin edes tienneet koko sarjasta. Suomessa siitä on nähtävillä tällä hetkellä viisi kautta. Kuudes kausi julkaistiin Yhdysvalloissa tänä vuonna, ja tekijät ovat ilmoittaneet sen olevan viimeinen.

Osastovastaava Amyn näyttelijä America Ferrera toimii myös sarjan tuottajana.­

Sarjan on luonut yhdysvaltalainen Justin Spitzer, joka tunnetaan myös The Office -tilannekomedian (2005–2013) käsikirjoittajana. Sarjoissa on selkeitä yhtäläisyyksiä: molemmat sijoittuvat työpaikalle ja niissä seurataan tietyn työporukan arkea.

Toisaalta sarja muistuttaa myös viime syksynä Netflixiin saapunutta Paluu pulpettiin -sarjaa (2009–2015). Siinä keskiössä on työporukan sijaan opiskeluryhmä, mutta community college tuo yhteen ihmisiä eri elämäntilanteista kuten myös työ hypermarketissa.

Superstoren taukohuoneessa tapahtuvat kohtaukset muistuttavat Paluu pulpettiin -sarjan opiskeluhuonekohtauksia sekä The Officen kokoushuonekohtauksia. Lisäksi kaikissa kolmessa sarjassa on useita juhlapäiväteemaisia erikoisjaksoja.

Superstore on ottanut todennäköisesti vaikutteita myös aiemmin julkaistuilta myymälöihin sijoittuvilta komediasarjoilta. Tällaisia ovat muun muassa britannialainen Trollied (2011–2018) sekä yhdysvaltalainen Chuck (2007–2012).

Tästä huolimatta Superstore on sarjana monella tapaa uniikki ja se on saanut kriitikoilta hyviä arvioita. The Guardian kirjoitti ensimmäisen kauden jälkeen, että sarja on ”outo, lupaava ja hauska”. Variety kirjoitti viimeisen kauden jälkeen, että sarja ei ole pelännyt muuttua ajan myötä.

Monet ovat työskennelleet jossain vaiheessa elämäänsä asiakaspalvelutyössä. Tämä tekee Superstoresta erityisen samastuttavan. Sarjan hahmot edustavat työpaikan eri ihmistyyppejä, jotka tuntuvat useille katsojille todennäköisesti tutuilta. Suurin osa sarjan huumorista nojaakin juuri hahmojen tunnistettaviin piirteisiin.

Koska hypermarkettityöhön ei vaadita minkään tietyn alan koulutusta tai aiempaa työkokemusta, ja ainakin Cloud 9 -myymälään pääsee töihin vähäisellä ponnistelulla, joukko on todella kirjava. Työntekijöiden ikä vaihtelee alaikäisestä 90-vuotiaaseen, eivätkä nämä ihmiset todennäköisesti ystävystyisi missään muualla.

Sarjan ydinporukka koostuu kahdeksasta Cloud 9 -myymälän työntekijästä. On lintuintoilija Dina (Lauren Ash), paperiton maahanmuuttaja Mateo (Nico Santos), heikon itsetunnon omaava Sandra (Kaliko Kauahi), teiniäiti Cheyenne (Nichole Sakura) sekä sarkastinen Garrett (Colton Dunn). Myymälää johtaa Glenn (Mark McKinney), jonka ääni tuo mieleen Kermit-sammakon.

Sarjan mittaan katsojat pääsevät seuraamaan useita rakkaustarinoita, mutta yksi suhteista saa muita enemmän ruutuaikaa. Kauppakoulu-dropout Jonah (Ben Feldman) ja osastovastaava Amy kiinnostuvat toisistaan heti, kun Jonah aloittaa työnsä Cloud 9:lla sarjan ensimmäisessä jaksossa. Amyn näyttelijä America Ferrera toimii myös sarjan tuottajana.

Dina (Lauren Ash) ja Glenn (Mark McKinney) kuuluvat sarjan päähenkilöihin.­

Värikkään ja valoisan hypermarketin käytävillä voi tapahtua lähes mitä tahansa. Sarjan absurdiudesta kertoo esimerkiksi se, että toisella kaudella Cloud 9:n edustaja, pilveksi pukeutunut Kyle the Cloud 9 Cloud, pidätetään 14 ihmisen syömisestä. Myymäläpäällikkö Glenn on helpottunut, kun hän saa kuulla Kylen olleen tapahtumahetkellä pilvessä.

Työntekijäporukan lisäksi sarjassa seurataan asiakkaiden kömmähdyksiä. Kun kohtaus vaihtuu, siirtymänä nähdään kaupassa asioivia ihmisiä mitä kummallisimmissa puuhissa – joku niistää pyyhkeeseen kylpyhuoneosastolla ja toinen haukkaa kynttilää.

Sen lisäksi, että sarja on hauska ja hahmot samastuttavia, se ottaa kantaa todellisen työmaailman ongelmiin. Superstoressa käsitellään muun muassa työntekijöiden oikeutta lakkoon, terveydenhuoltoon sekä äitiyslomaan. Lisäksi nostetaan esille rasismi, seksuaalinen häirintä ja työpaikkakiusaaminen.

Sarjassa käydään läpi myös useita eettisiä kysymyksiä. Tulisiko kaupassa myydä aseita? Entä jälkiehkäisypillereitä? Cloud 9 on eri uskontojen ja ajatusmaailmojen sulatusuuni. Ajankohtaisia poliittisia aiheita pohditaan heijastaen niitä eri työntekijöiden maailmankatsomuksiin.

Joulukuussa 2020 Deadline uutisoi, että Superstore-sarjasta on tulossa spin-off, joka keskittyy Cheyennen sekä hänen wannabe-räppärimiehensä Bon elämään. Maaliskuussa kuitenkin ilmoitettiin, että suunnitelmat uudesta sarjasta on peruttu.

Nyt kun suomalaiset ovat löytäneet Netflixin myötä sarjan pariin, voi Superstore toimia innoittajana myös uusille suomalaisille sarjoille. The Officesta on jo tehty suomalainen versio Konttori (2017–2019). Miksei siis suomalaista hypermarkettiin sijoittuvaa komediasarjaa?

Ämpäreitä jonottavista suomalaisista ja ruokakauppojen rikkoutuneista pullopalautusautomaateista riittäisi huumoria useammalle tuotantokaudelle.