19-vuotias Emma Chamberlain on z-sukupolven muodin suunnannäyttäjä, mutta monelle Suomessa täysin tuntematon – Kuka hän on?

Kalifornialainen Emma Chamberlain vierailee Louis Vuittonin muotinäytöksissä ja tuunaa itse kirpputorilta ostettuja vaatteita. Ja katseet saattavat kääntyä juuri häneen, kun z-sukupolvi miettii, kuinka pukeutuu.

Kun perjantaina 14. toukokuuta avaa sometähti Emma Chamberlainin, 19, Instagram-tilin, on ensimmäisenä vastassa studiolla otettuja yhteistyökuvia.

Kuvissa Chamberlain poseeraa päällään Levi’s -farkkumerkin takki ja housut. ”Keeping it original”, vaateyhtiö kirjoittaa kuvan kommenteissa.

Juuri kaikkea tätä voi odottaa sometähdeltä, josta on tullut monille nuorille tyylin suunnannäyttäjä.

Kaliforniasta kotoisin oleva Chamberlain vierailee Louis Vuittonin muotinäytöksissä, tuunaa itse kirpputorilta ostettuja vaatteita ja jakaa videoillaan asuehdotuksia.

Hänellä on Youtubessa 10,1 miljoonaa seuraajaa, Instagramissa 12,9 miljoonaa ja Tiktokissa 10 miljoonaa. Yhteistyötä hän on tehnyt muun muassa vaateliike Hollisterin ja luksusmerkki Louis Vuittonin kanssa.

Kuka hän on?

Chamberlain latasi ensimmäisen videonsa Youtubeen kesäkuussa 2017. Ennen sitä hän oli julkaissut lyhyitä huumorivideoita itsestään yksityiselle Instagram-tililleen.Kesällä 2017 hän alkoi julkaista videoita Youtubeen lähes päivittäin.

27. heinäkuuta kolahti. Chamberlainin videosta We All Owe The Dollar Store An Apology (”olemme kaikki anteeksipyynnön velkaa The Dollar -liikkeelle”), jossa hän shoppailee vaatteita huokeaan hintaan, tuli viraalihitti. Hänen seuraajamääränsä nousi kuukaudessa neljästätuhannesta 150 000:een.

Sen jälkeen tahti kiihtyi. Vuonna 2018 Chamberlain keskeytti hetkeksi high schoolin ja muutti San Franciscosta Los Angelesiin edistämään Youtube-uraansa ollessaan 17-vuotias. Vuoden loppuun mennessä hänen kanavallaan oli yli kuusi miljoonaa seuraajaa.

Chamberlainin kirjoitettiin olevan sosiaalisen median uusi ”it girl”, jonka kanssa tutut Youtube-hahmot kuten David Dobrik ja James Charles halusivat ystävystyä.

The New York Times kirjoitti vuonna 2019 Chamberlainen olevan ”Youtuben hauskin henkilö” ja aikakausilehti Time valitsi hänet samana vuonna sekä Time100 Next -listalle että internetin 25 vaikutusvaltaisimman henkilön joukkoon.

Sijoitukseen vaikutti paljon Chamberlainin lähestymistapa ”vlogaamiseen”, jonka Time kuvaili ”ravistelleen koko Youtuben epävirallista tyyliopasta”. Sometähden omaperäisesti editoidut videot sisältävät nopeita zoomauksia, tekstiä videoiden seassa ja pysäytyksiä, joiden ansioista katsoja ehtii nähdä hauskimmat hetket.

Kyseinen editointityyli voi kuulostaa tutulta, vaikka Chamberlainin videoita ei olisikaan nähnyt. Monet muut ovat kopioineen tyyliä omille videoilleen.

Mutta kun netissä luo mitä tahansa uutta, oli kyseessä sitten meemi, ediointityyli tai vaikka uusi asu, on lopulta lähes mahdotonta jäljittää, kuka sen keksi ensin. Niinpä myös Chamberlain kertoo The New York Timesin haastattelussa, että häntä on syytetty kopioimisesta.

”Loin editointityylin, joka on minusta siisti ja jännittävä. Nyt kun muut ihmiset käyttävät sitä, olen yhtäkkiä epäoriginaali, mitä on aina yrittänyt välttää”, hän sanoo haastattelussa.

Chamberlain kiinnostaa somessa erityisesti kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on juurikin hänen hillitön hauskuutensa, jota myös videoiden editointi korostaa.

Toinen syy voi yllättää: Chamberlainista on tullut eräänlainen muoti-ikoni z-sukupolvelle eli 1990-luvun lopussa tai 2000-vuosikymmenen alussa syntyneille nuorille.

Sometähden käyttämät muodikkaat mutta rennot asut, joihin kuului myös kirpputoreilta ostettuja ja itse tuunattuja vaatteita, teki hänen tyylistään monille helposti lähestyttävän.

Esimerkiksi hastagilla #emmachamberlainoutfits löytyy yli puoli miljoonaa näyttökertaa Tiktokissa. Videoilla nuoret luovat uudelleen Chamberlainin tunnetuimpia asuja.

Vuonna 2019 sosiaalisen median – erityisesti Tiktokin – valtasi uusi sometrendi: VSCO girl, jossa nuoret tytöt pukeutuvat tiettyyn samaan tyyliin ja jakavat iloista asennetta.

Kunnia VSCO girl -trendin popularisoinnista kuului Elle-lehden mukaan Emma Chamberlainille.

Trendi teki muun muassa pastellisävyistä, hiuksiin laitettavista scrunchie-hiusdonitseista, metallisista juomapulloista, Fjällrävenin Kånken-repuista ja simpukkakaulakoruista osan nuorten tyttöjen pukeutumista.

Kengistä suosituimpia ”viscotyttöjen” pukeutumisessa ovat värikkäät Crocsit, valkoisista Vanssit ja Birckenstockit.

2019 Chamberlainesta tuli myös Louis Vuittonin brändilähettiläs ja hän osallistui Pariisin muotiviikoille lehden sponsoroimana. Yhteistyö on jatkunut sen jälkeenkin muotinäytöksiin osallistumisen ja vaatemerkin tuotteiden käyttämisen merkeissä.

Myöhemmin samana vuonna Chamberlain myös juonsi New Yorkin muotiviikoilla Teen Voguen tapahtuman, jota seurasi yleisöstä myös päätoimittaja Anna Wintour.

Sen sijaan Who What Wear -sivusto kirjoitti, että on Chamberlainin ansiota, että (myös Suomen katukuvassa erittäin tutut) Dr. Martensin korotetut maiharit ovat tulleet osaksi myös z-sukupolvi muotia.

Sivuston mielipide on yksiselitteinen: kun Chamberlain julkaisee kuvan asustaan, seuraajat alkavat etsiä samantyylisiä asusteita.

Eikä asuja aina tarvitse edes etsiä vain sosiaalisessa mediassa julkaistuista kuvista. Huhtikuussa julkaistussa videossa Chamberlain kertoo, kuinka aikoo pukeutua tulevana kesänä. Videolla on lähes 3,5 miljoonaa näyttökertaa.

Ensimmäisessä asussa hänellä on päällään valkoinen toppi ja Leviksen farkkusortsit. ”Tämän asun mahdollisuudet ovat loputtomat”, Chamberlain toteaa.

Asuun voi esimerkiksi yhdistää Birckenstockit, valkoiset tennarit tai matalapohjaiset Dr. Martensit.