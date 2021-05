Moni suomalainen ei tiedä karjalan kielestä mitään, vaikka se on suomen kielen lähin sukukieli ja sitä ymmärtää Suomessa ainakin 15 000 ihmistä. Viime vuosina nuoret karjalaiset ovat kokoontuneet yhteen ja aktivoituneet. Elpyykö uhanalainen kieli sosiaalisen median voimalla?

Oikaistaan ensin pari asiaa, joissa suomalaiset usein töppäävät.

Toisin kuin arjessa usein puhutaan, karjala on oma kielensä, ei yksi suomen kielen murteista. Suomen itäiset murteet eli karjalaismurteet ovat eri asia kuin karjalan kieli.

”Jatkuvasti Facebookin karjalaisuusryhmissä aiheesta kiinnostuneet ihmettelevät, että mikä kieli, sehän on murretta. Puhutaan karjalan kielestä, kun tarkoitetaan murretta”, Karjalazet Nuoret Suomes -järjestön hallituksen jäsen Milla Tynnyrinen, 23, kertoo puhelimessa.

Kielen lisäksi sekaannusta aiheuttaa se, mitä karjalaisuus ylipäätään tarkoittaa ja keitä karjalaiset ovat.

Vaikka karjalaisuudesta ei ole yhtä tarkkaa määritelmää, kuten esimerkiksi saamelaisuudesta, on kuitenkin selvää, ettei karjalaisuus ole samanlainen asia kuin vaikka hämäläisyys tai pohjalaisuus.

Karjalaiset ovat nimittäin olleet olemassa omana väestöryhmänään jo kauan ennen maata nimeltä Suomi, ennen kuin oli edes syntynyt käsitystä suomalaisuudesta.

Vuoden 2019 lopussa perustettu nuorisojärjestö Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša eli KNŠ korjaa sosiaalisessa mediassa virheellisiä käsityksiä ja puolustaa karjalan kielen oikeuksia.

Nuorisojärjestö törmää usein yhteen sitkeimmistä karjalaisuuteen liittyvistä stereotypioista.

”Ihmetellään, että miksi nuoria ylipäätään kiinnostaa, eikö asia koske vain vanhoja mummoja, jotka kaipaavat koteihinsa”, Tynnyrinen sanoo.

Uusia jäseniä ja Instagram-seuraajia on ropissut KNŠ:lle etenkin viime aikoina.

Tällä hetkellä järjestöön kuuluu 93 jäsentä, kun viime vuoden lopussa jäseniä oli 44. Instagramissa seuraajia on hieman alle 2 000, ja lisää tulee koko ajan.

Milla Tynnyrinen opiskelee karjalan kieltä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

Tynnyrisen mukaan nyt sellaisetkin ihmiset, joilla ei ole omakohtaista suhdetta karjalaisuuteen, ovat alkaneet nostaa sosiaalisessa mediassa esiin etenkin karjalan kielen puutteelliseen asemaan liittyviä kysymyksiä.

Karjala on yksi Suomen kotoperäisistä kielistä ja suomen kielen lähin sukukieli. Uhanalaista kieltä puhutaan lähinnä Suomessa ja Venäjällä.

Karjalaa puhuu Suomessa tällä hetkellä arviolta 5 000 ihmistä ja ainakin 15 000 ymmärtää sitä.

Se ei ole ihan pieni määrä. Esimerkiksi saamelaisia asuu Suomessa noin 10 000.

Tästä huolimatta karjalan kielen asemaa ei ole turvattu laeilla.

Instagramissa Karjalazet Nuoret Suomes tekee karjalaisuudesta omia meemejä ja ottaa kantaa myös muiden vähemmistöjen oikeuksiin.

Järjestö perustettiin sen jälkeen, kun karjalaiset nuoret alkoivat puhua netissä keskenään karjalan kielestä ja kulttuurista. Moni kaipasi yhteisöllisyyttä. Syntyi järjestö, jossa nuoret voivat puhua omalla äänellään toisille nuorille.

”Nuorta näkökulmaa ei tuoda muissa seuroissa esiin. Useimmissa isoimmissa seuroissa kielinäkökulma on lisäksi alikorostunut”, Tynnyrinen sanoo.

Kielen lisäksi karjalaisia nuoria kiinnostaa karjalainen kulttuuri ja sen sovittaminen nykypäivään.

Tällä hetkellä suosittua on Tynnyrisen mukaan esimerkiksi etsiä vanhoja karjalaisia ruokareseptejä ja muokata niitä nykypäivään, valmistaa esimerkiksi vegaanisia versioita. Vaatteiden tekeminen ja käsityöt kiehtovat myös monia.

Osa karjalaisista korostaa ajatusta karjalaisuudesta omana, suomalaisista ja venäläisistä erillisenä kansana, kun osa ei näe erottelulle samanlaista tarvetta.

Siilinjärvellä varttunut Tynnyrinen sanoo, että hänen elämässään karjalaisuus on ollut aina läsnä jollain tavalla.

”En osaa jäsennellä, mikä on karjalaista ja mikä suomalaista, mutta näen, että karjalaisuus on myös minulle suomalaisuudesta erillistä.”

Tynnyrisen kaksi isovanhempaa on kotoisin Raja-Karjalan Salmista. Isovanhempien äidinkieli oli karjala ja myös Tynnyrisen molemmat vanhemmat osaavat karjalaa. Hänelle sitä ei kuitenkaan puhuttu lapsena muutamaa sanaa enempää, vaan kotona puhuttiin aina suomea.

Tynnyrinen opiskeli karjalaa ensin itsenäisesti. Vuosi sitten hän alkoi opiskella sitä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

Tynnyrisen mukaan on tavallista, etteivät karjalaisten jälkeläiset välttämättä edes tiedä siitä, että suvussa onkin puhuttu karjalaa eikä suomea.

”Olen onnekas, että se on tiedossa ja että on isotäti, joka puhuu sitä ja haluaa puhua sitä kanssani.”

Isotädin lisäksi Tynnyrinen puhuu karjalaa muutaman ystävän kanssa.

Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten professori ja karjalan kielen asiantuntija Anneli Sarhimaa sanoo, että karjalankielisistä karjalaisista on vaiettu ihan viime vuosiin asti.

”Karjalankieliset on sivuutettu kokonaan lainsäädännössä ja aika lailla myös toisen maailman sodan evakkoja tutkittaessa sekä koulukirjoista. Mediassa karjalankielisiä karjalaisia on tuotu esiin harvoin, jos koskaan”, Sarhimaa sanoo.

Tämän takia moni suomalainen ei tiedä karjalankielisistä karjalaisista Suomessa yhtään mitään. Ei välttämättä edes oman sukunsa karjalankielisyyttä.

Vuonna 2017 Anneli Sarhimaa kirjoitti karjalankielisistä karjalaisista tietokirjan Vaietut ja vaiennetut.

”On vaikea sanoa numeroina, mutta arvelen, että se voi olla hyvinkin yleistä”, Sarhimaa sanoo.

Sarhimaa on tutkinut karjalan kieltä 35 vuotta. Hän sai itsekin tietää vasta muutamia vuosia sitten, että hänen äitinsä isoäiti oli karjalankieliseltä alueelta kotoisin oleva karjalainen.

”Äidin mummosta oli aina sanottu, että hän oli ’ryssä’, hän oli venäläinen.”

Karjalaisuus tuli ilmi sukututkimuksessa.

Identiteetti on aina valinta, Sarhimaa sanoo. Ihminen päättää itse, mieltääkö hän itsensä karjalaiseksi vai suomalaiseksi vai molemmiksi.

”Valintoja ei voi kuitenkaan tehdä, jos juuristaan ei tiedä”, Sarhimaa sanoo.

”Eri syistä tieto ei ole kulkenut perheessä.”

Yksi syy on sotien jälkeinen aika, jolloin Suomea alettiin rakentaa uudelleen. Noin 407 000 evakkoon lähteneelle karjalaiselle piti löytää uusi koti muualta Suomesta.

Evakot puhuivat joko suomen karjalaismurretta tai karjalan kieltä. Karjalan kieltä puhuvat olivat useimmiten ortodokseja.

Erilaisuus herätti ennakkoluuloja. Tyypillistä ksenofobiaa, vieraan pelkoa, Sarhimaa sanoo. Ja olihan ”itään” suhtauduttu Suomessa jo pitkän aikaa joko peläten tai halveksuen.

Kouluissa haluttiin korostaa samankaltaisuutta, ei eroja. Pelättiin, että lapsia kiusataan, jos he puhuvat muuta kuin suomea, ovat erilaisia.

Nationalismin vauhdittama ”yksi kansa, yksi kieli” -ajatus oli syntynyt jo 1800-luvulla, kun Suomen kansallisvaltiota muovattiin Topeliuksen hengessä, mutta sotien aikana ja jälkeen heräsi suurempi yhteenkuuluvuuden ja samankaltaisuuden tarve.

Karjalan puhuminen tai osaaminen ei ollut myöskään kannattavaa, koska sillä ei saanut töitä tai voinut hoitaa asioita. Opetus kouluissa oli joko suomeksi tai ruotsiksi.

”Kieli on viety ihmisiltä”, Sarhimaa sanoo.

Siksi ei voi vaatia, että karjalaisuus edellyttäisi kielen osaamista.

Eivätkä kaikki karjalaiset puhuneet ennen sotiakaan karjalaa. Osa on puhunut suomea, osa karjalaa. Karjalaisuus ei ole siis itsessään sidoksissa pelkkään kieleen.

Karjalaan kuuluu lisäksi useita eri murteita. Kielitieteessä karjala jakautuu kahteen pääryhmään: varsinaiskarjalaan ja aunuksenkarjalaan eli livviin.

Venäjällä karjalankielisiä asuu reilusti enemmän kuin Suomessa. Karjalan sivistysseuran mukaan Venäjällä on alle 100 000 karjalaista ja karjalan kieltä osaa arviolta noin 50 000 ihmistä.

Aleksandra Soloveva, 23, kertoo videopuhelun välityksellä Pietarista, että Venäjällä kyllä ymmärretään, että karjala on oma kielensä, eikä sitä sekoiteta murteeseen kuten Suomessa, mutta muuten kielen asema ei ole hyvä.

Esimerkiksi Karjalan tasavallassa karjala ei ole virallinen kieli, vaikka karjalaisia pidetäänkin alueen alkuperäiskansana.

Soloveva on karjalainen, joka on kotoisin Karjalan tasavallan pääkaupungista Petroskoista.

Aleksandra Soloveva asuu Pietarissa, jossa hän opettaa työkseen suomea. Karjalaisittain hänen etunimensä on Santra, venäläisittäin Sasha.

Hänelle on käynyt samalla tavalla kuin monelle muulle. Omista karjalaisista juuristaan hän sai tietää vasta 14-vuotiaana tonkiessaan sukunsa historiaa.

Ensin Soloveva ihmetteli isoäidin karjalaista sukunimeä, sitten paljastui, että monet sukulaiset osaavat karjalaa.

”Miksi me ei koskaan puhuttu tästä, että olemme karjalaisia?”

Sodan aikaan ja jälkeen Neuvostoliitossa oli jopa vaarallista puhua karjalaa ja olla karjalainen, Soloveva sanoo. Ihmiset vaihtoivat nimiään ja kansalaisuuksiaan passiin. Niihin aikoihin Solovevan isän isoisä ammuttiin.

Hän uskoo, että karjalaisuuden takia, koska se oli silloin tavallinen syy vainoille.

”Neuvostoliiton aikaan olimme kaikki venäläisiä. Nytkin Venäjällä on sellainen ajatustapa, että on parempi olla venäläinen, koska venäläisiä on paljon. Karjalaisia on vähän.”

Sukulaiset ovat kuitenkin mielissään, että Soloveva opiskelee karjalaa.

”He sanovat, että kieli on hyvä asia. Palaan juurille.”

Soloveva kuuluu Nuoret karjalazet Suomes -järjestöön. Venäjän karjalaisten nuorisojärjestö Nuori Karjala on nimittäin kohdannut monia ongelmia.

Esimerkiksi vuonna 2015 Venäjä syytti järjestöä ulkomaalaiseksi agentiksi, ja järjestö joutui lopettamaan toimintansa hetkeksi.

Tällä hetkellä järjestön nettisivut ovat pystyssä, muttei sinne ole tehty päivityksiä sitten vuoden 2018.

Omalle Instagram-tililleen Soloveva kirjoittaa karjalaksi. Hän on saanut paljon kiinnostuneita kommentteja ihmisiltä, jotka ovat luulleet kielen jo kuolleen kokonaan.

”Some auttaa näyttämään, että karjalan kieli on olemassa ja elossa.”

Aivan mutkatonta karjalan kielen tuominen sosiaaliseen mediaan ei kuitenkaan ole.

Esimerkiksi karjalaisaktivisti Maura Häkki on kertonut Instagramissaan saavansa tappouhkauksia ja itsemurhaan yllyttäviä kommentteja. Häkki tekee karjalaisuudesta videoita Tiktokiin.

Milla Tynnyrinen sanoo, että hän on vältellyt sosiaalista mediaa tietoisesti.

”En jaksa sotkeutua siihen. Saisin vain ärsyttäviä kommentteja”, hän sanoo.

Monella suomalaisella tuntuu lisäksi olevan sellainen asenne, että vähemmistökielen elvyttäminen on turhaa.

Anneli Sarhimaan mukaan se on tietämättömyyttä. Suomenkielisten suomalaisten ei tarvitse ajatella äidinkieltään. Mutta mitä jos asiat olisivatkin toisin?

”Koulut olisivat vaikkapa ruotsiksi, suomenkielisiä kirjoja olisi vain muutama, radiosta tulisi vain ruotsia. Se on se sama tilanne. Siltä tuntuu karjalankielisistä”, Sarhimaa sanoo.

”Otetaan itsestäänselvyytenä, mitä meillä on eikä ymmärretä, että se voi puuttua joltain toiselta ja vaikeuttaa elämää monella tapaa.”

Vuonna 2009 Suomi alkoi soveltaa karjalan kieleen eurooppalaista alueellisia ja vähemmistökieliä suojelevaa peruskirjaa, ja samana vuonna Itä-Suomen yliopistoon perustettiin karjalan kielen professuuri.

Vaikka asioissa on menty jo jonkin verran eteenpäin ja ihmisten tietoisuus karjalan kielestä on ylipäätään lisääntynyt, on kielen asema heikko.

”Karjala on vaarassa kadota kokonaan, jos sen asemaa ei turvata laeilla”, Sarhimaa sanoo.

Siksi hän puhuu lakimuutoksien puolesta: karjalan kieli pitäisi lisätä perustuslakiin, jonka lisäksi karjalan tulisi saada oma kielilakinsa.

Tällä hetkellä karjalan kieli rinnastuu lainsäädännössä niin sanottuihin maahanmuuttajakieliin.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Venäjältä Suomeen muuttaneella karjalaisella lapsella on lakisääteinen oikeus karjalan opetukseen koulussa, kun taas Suomessa karjalankieliseen perheeseen syntyneellä lapsella samaa lakisääteistä oikeutta ei ole, Sarhimaa kertoo. Ei, vaikka suvussa olisi puhuttu karjalaa iät ja ajat.

Yleisradiolla ei ole myöskään lakisääteistä velvoitetta tuottaa karjalankielisiä ohjelmia.

Vuodesta 2015 alkaen Yle on kuitenkin lähettänyt kerran viikossa uutisia livvinkarjalaksi. Ensin vain Pohjois-Karjalan taajuuksilla, vuodesta 2018 lähtien valtakunnallisesti.

Vaikka Milla Tynnyristä ei pelota, että karjalan kieli katoaisi kokonaan, ei pelkkä ihmisten kiinnostus riitä.

”Kieliyhteisö ei pysty elvyttämään kieltä yksin, vaikka motivaatiota olisi kuinka paljon”, hän sanoo.

Tällä hetkellä karjalan kieli kuuluu hallituksen kielipoliittiseen ohjelmaan, jonka tarkoituksena on parantaa Suomessa puhuttujen kielien elinvoimaisuutta, kielellisten oikeuksien toteutumista ja kielten käyttömahdollisuutta.

Karjalan lisäksi ohjelmassa otetaan huomioon etenkin saamen kielet, romanikieli ja viittomakielet.

Ja kuten monessa muussakin asiassa, ovat nuoret karjalan kielen toivo. Karjalan tulevaisuus näyttää Anneli Sarhimaasta valoisammalta kuin vaikka kymmenen vuotta sitten.

”Nuoret ovat niitä tulevaisuuden karjalan kielityöntekijöitä. Osasta tulee lapsien vanhempia. Tulevaisuus on sellainen, jollaiseksi nuoret sen rakentavat. Sille voi asettaa esteitä tai sitä voi tukea”, Sarhimaa sanoo.

Kieli on olemassa ja kehittyy vain silloin, kun sitä käytetään. Milla Tynnyrinen kertoo, että uusia sanoja syntyy tällä hetkellä koko ajan.

Koska karjalaa on puhuttu lähinnä kodeissa, siinä on paljon puutteita. Omassa työssään Tynnyrinen tarvitsee uutta sanastoa etenkin sosiaalista mediaa ja yhdistystoimintaa varten.

”Uusia sanoja on tosi paljon, melkein tulee runsauden pula”, hän sanoo.

Viime aikoina kieliyhteisössä kehuja on kerännyt muun muassa Ylen karjalankielisiin uutisiin varten luodut sanat počinruočči ja yskyniekanvakku.

Ensimmäinen tarkoittaa siansaksaa, toinen äitiyspakkausta.

Juttuun on haastateltu myös tutkija Sinikka Seliniä, jonka Nuoret kaupunkikarjalaiset identiteetit -tutkimus valmistuu vuonna 2023.