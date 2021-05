Israelilla on tiiviit suhteet kaikkiin Piilaakson teknologiajätteihin, sanoo Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Antti Tarvainen.

Viime aikoina mediajättejä on syytetty useaan kertaan sosiaalisen median sensuroimisesta, kun etenkin palestiinalaista sisältöä on kadonnut palveluista.

Joukko Googlen juutalaisia työntekijöitä vaatii nyt mediajätiltä toimia.

Tällä viikolla julkaistussa julkisessa kirjeessään työntekijät pyytävät Googlea osoittamaan tukensa palestiinalaisille, jotka ovat joutuneet Israelin ilmaiskujen kohteeksi lakkaamatta jo yli kymmenen päivän ajan.

Lue lisää: HS:n haastattelemat gazalaiset: Israelin iskut ovat pahempia kuin koskaan ennen – ”Se oli hulluutta alusta alkaen”

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichaille ja muulle johtoryhmälle osoitettu vetoomus on luettavissa täältä.

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijan Antti Tarvaisen mukaan kirjeessä on merkittävää nimenomaan se, että sen ovat tehneet Googlen juutalaiset työntekijät.

”Se romuttaa median narratiivia”, Tarvainen sanoo.

Hän viimeistelee tällä hetkellä väitöskirjaansa Yhdysvaltojen Piilaakson ja Israelin välisistä suhteista.

Tarvaisen mukaan Israelilla on tiiviit suhteet kaikkiin Piilaakson isoihin teknologiayrityksiin, mutta erityisesti Googlen rooli on merkittävä.

”Googlella on pitkän linjan yhteistyö Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden kanssa”, Tarvainen sanoo.

Yhdysvallat on puolestaan yksi Israelin merkittävimmistä tukijoista.

Konkreettisesti Israelin ja Googlen yhteistyö näkyy Tarvaisen mukaan esimerkiksi siinä, millaista kuvaa maailman suosituin karttapalvelu Google Maps näyttää Israelista ja palestiinalaisalueista.

Tässä jutussa puhutaan palestiinalaisalueesta, koska toisin kuin YK:n 138 muuta maata, Suomi ei ole tunnustanut aluetta valtioksi.

Jos Israel-Palestiinaan matkustaa, Google Maps näyttää, miten liikutaan Israelin siirtokunnille, mutta piilottaa osan palestiinalaisista paikkakunnista.

Israelin rakentamia muureja tai liikkumisrajoitteita palestiinalaisille ei Google Mapsin kuvissa myöskään näy.

”Paikan päällä palestiinalaisille on selvää, millä puolella Google on. Se näyttää miehitettyjen alueiden kuuluvan siirtokuntalaisille ja auttaa heitä liikkumaan”, Tarvainen sanoo.

”Kansainvälisen lain mukaan siirtokunnat ovat Jerusalemissa ja Länsirannalla laittomia. Silti Google palvelee heitä (Israelin siirtokuntalaisia).”

Lue lisää: Vuosikymmeniä kytenyt konflikti leimahti jälleen – millainen järjestö on Israelia vastaan taisteleva Hamas?

Sosiaalisen median yhtiöillä ja muilla teknologiajäteillä on valtaa. Se näkyy myös sodissa ja humanitäärisissä kriiseissä.

Viime päivänä sosiaalisen median vaikuttajat ovat syyttäneet mediayhtiöitä Israelia ja palestiinalaisia käsittelevien postausten poistamisesta.

Asian nosti Twitterissä esiin malli ja näyttelijä Azza Slimene.

Viime viikon torstaina Slimene oli pyytänyt Gazassa asuvaa palestiinalaista kertomaan tilillä kokemuksistaan Israelin pommittamalla alueella.

Seuraavana päivänä Slimene kertoi, ettei voinut enää julkaista uusia päivityksiä Instagram-tilillään. Slimenen mukaan myös Twitterin ja Tiktokin käyttö oli estetty.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvakaappausta keskustelusta, jossa Azza Slimene kertoo tiliensä jäädyttämisistä.

Ylen mukaan sensuurista ovat kertoneet sekä palestiinalaisia että israelilaisia tukevia viestejä julkaisseet henkilöt.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan viestejä on kuitenkin kadonnut etenkin palestiinalaisilta. Esimerkiksi toukokuun alussa, kun Israel alkoi häätää Sheikh Jarrahin palestiinalaisia asukkaita kodeistaan, useat palestiinalaiset syyttivät mediayhtiöitä viestien ja kuvien sensuroimisesta.

Sensuurisyytöksiin yhtiöt ovat vastanneet, että syynä olisi ollut tekninen vika.

Ylelle kerrottiin Facebookista, että yhtiö ”vakuuttaa korjaavansa moderoinnissa tekemänsä virheet mahdollisimman nopeasti saatuaan niistä tiedon”, ja että yhtiö on palkannut arabiaa ja hepreaa äidinkielenään puhuvia ihmisiä moderoimaan päivityksiä.

Vaikka yksittäisistä tapauksista on mahdotonta tietää, mikä on ollut kuvan tai kirjoituksen katoamisen syynä, ovat ihmisoikeusjärjestöt onnistuneet kuitenkin osoittamaan, että palestiinalaista sisältöä poistuu ja sensuroidaan siinä määrin, että järjestelmähäiriö olisi epätodennäköistä, Antti Tarvainen sanoo.

Vuonna 2016 Israelin silloinen oikeusministeri ilmoitti, että Facebook, Google ja Youtube suostuvat poistamaan 95 prosenttia sisällöstä, jotka Israel pyytää poistamaan.

”Israel näkee yhteistyön teknologiayhtiöiden kanssa merkittävänä väylänä siihen, miten mielipide muodostuu globaalisti”, Tarvainen sanoo.

Maailmankuulu malli Gigi Hadid on vaatinut Twitterissä mediayhtiöltä vastauksia palestiinalaisia koskevien viestien poistamiseen.

Hadid ja hän siskonsa Bella Hadid ovat ilmaisseet näkyvästi sosiaalisessa mediassa tukensa palestiinalaisille. Hadidit ovat isänsä puolelta palestiinalaisia.

Gigi ja Bella Hadid ovat ottaneet sosiaalisessa mediassa kantaa palestiinalaisten oikeuksien puolesta.

”Et voi valita ja päättää, kenen ihmisoikeudet merkitsevät enemmän kuin toisten”, sanotaan kuvassa, jonka molemmat ovat jakaneet Instagramissa.

Kummallakin Hadidilla on Instagramissa useita kymmeniä miljoonia seuraajia.

Moni kiitteli myös viikonvaihteessa Paris Hiltonia, joka twiittasi sunnuntaina Israelin ja palestiinalaisalueen tilanteen olevan ”sydäntäsärkevää”.

”Tämän pitää loppua!”, Hilton kirjoitti ja lisäsi päivitykseensä tunnisteet #SavePalestine, #GazaUnderAttack ja #stopthegenocide eli ”lopettakaa kansanmurha”.

Muutaman tunnin päästä Hilton kuitenkin poisti kantaaottavan twiittinsä ja lisäsi uuden, jossa Palestiinaa tai Gazaa ei mainittu.

”Lähetän rakkautta ja valoa ympäri maailman. Rukoilen rauhaa, jotta maailma on parempi paikka meille kaikille”, hän kirjoitti.

Syy twiitin poistamiseen ei ole tiedossa.

Kun miljoonien ihmisten seuraamalla tilillä julkaistaan jotain, saa se totta kai enemmän näkyvyyttä kuin taviksen mietteet.

Jopa Israelin valtio on ottanut kantaa julkkisten twiitteihin.

Viime sunnuntaina Israelin valtion viralliselta Twitter-tililtä twiitattiin, että ”kun julkkikset kuten @BellaHadid kannattavat juutalaisten heittämistä mereen, he kannattavat koko juutalaisen valtion eliminointia”.

”Tämän ei pitäisi olla Israel-Palestiina-kysymys. Tämän pitäisi olla humaani kysymys. Häpeä. #IsraelHyökkäyksenKohteena”, twiitissä lisäksi kirjoitetaan vapaasti suomennettuna.

Sosiaaliseen mediaan postattu materiaali ei anna ymmärtää, että Hadid olisi toivonut vahinkoa juutalaisille.

Israel vaikuttaa twiitissään viittaavan siihen, että Hadid laulaa muiden mielenosoittajien kanssa vuosikymmeniä vanhaa palestiinalaista lausahdusta ”from the river to the sea, Palestine will be free” eli ”järveltä merelle, Palestiina tulee vapaaksi”. Osa tulkitsee sloganin tarkoittavan sitä, että Israel halutaan pyyhkiä kokonaan pois tieltä.

Pätkän Bella Hadidin livevideosta voi katsoa täältä:

Israel on ollut hyökkäysten aikana Twitterissä hyvin aktiivinen. Sen viralliselta Twitter-tililtä on muun muassa postattu kuvia sadoista rakettiemojeista.

Saatetekstissä kerrotaan, että tarkoitus on osoittaa ”kuinka monta rakettia on ammuttu Israelin siviilejä kohti”.

”Israel on taitava rakentamaan itsestään narratiivia uhrina ja häivyttämään palestiinalaisten ja Israelin valtion välistä epäsuhtaa resursseissa”, Tarvainen sanoo.

Todellisuudessa Israelin sotilaskalusto on täysin ylivoimainen verrattuna esimerkiksi Hamasiin.

Myös Hamas on käyttänyt nimenomaan sosiaalista mediaa omien tarkoitusperiensä pönkittämiseen aiempaa hanakammin.

Lue lisää: Huijasiko Israel mediaa saadakseen Hamasin ansaan? Psykologiset operaatiot ovat arkea kummallekin osapuolelle Gazan konfliktissa

Vaikka sosiaalinen media auttaa tiedon levittämisessä ruohonjuuritasolta julkisuuteen, kerää ihmisiä yhteen ja vaikuttaa mielipiteisiin, ylikorostetaan sen merkittävyyttä usein.

”Sinne mahtuu kaikenlaista huutelua”, Tarvainen sanoo.

Ja kuplissa jonkun ilmiön tai mielipiteen laajuus voi näyttää helposti laajemmalta kuin se todellisuudessa on. Siksi innostuminen ”somen voimasta” on Tarvaisen mukaan välillä hämäävää.

Hän muistuttaa myös, että sosiaalisen median yhtiöt eivät ole riippumattomia, ”vaan poliittisia toimijoita, joilla on vahvoja liittoja valtioihin”.

”Ja niitä kiinnostaa rahan teko. Siinä on demokratian kannalta aika monenlaista haastetta”, Tarvainen sanoo.

Tämänviikkoinen Googlen juutalaisten työntekijöiden vetoomus saa tuskin maailmaa muuttumaan ja teknologiajättiä toimimaan. Googlen julkisuuskuvaa se kuitenkin horjuttaa.

”Se rikkoo mielikuvaa Piilaakson yhtiöistä liberaaleina ja edistyksellisinä toimijoina ja näyttää, kuinka sitoutuneita yhtiöt ovat Yhdysvaltojen valtioon ja sen puolustus- ja sotilaallisiin intresseihin. Piilaakso on pitkälti perustettu puolustusteollisuuden investoinneista.”

Vetoomuksessa työntekijät pyytävät olla sekoittamatta Israelia juutalaisiin ja Israelin vastustamista juutalaisvastaisuuteen.

”Antisionismi ei ole antisemitismiä”, kirjeessä kirjoitetaan.

Tarvaisen mukaan myös monen suomalaisen on vaikea puhua tai ottaa kantaa Israelin ja palestiinalaisten tilanteeseen, koska Euroopassa koetaan kollektiivista syyllisyyttä holokaustista.

”Ja aiheesta! Mutta toisaalta samaa syyllisyyttä ei koeta Lähi-Idän eurooppalaisesta kolonisaatiosta, josta Israelinkin perustaminen on jatke”, Tarvainen sanoo.

Oikaisu 21.5. kello 16.30. Jutussa kerrottiin ensin, että Israel olisi twiittanut Bella Hadidista tämän viikon alussa. Oikea aika on viime viikon sunnuntaina.