Tällainen on Nintendon tuorein Pokémon-peli – Erinomainen New Pokémon Snap näyttää jälleen pelisarjan monipuolisuuden

Useasti toivottu New Pokémon Snap avaa lempeän ikkunan pokémonien maailmaan ja innostaa oikeasti valokuvaamaan.

New Pokémon Snap kutsuu kesäiselle safariajelulle värikkään eläimistön sekaan.

New Pokémon Snap. Kehittäjä: Bandai Namco Studios. Julkaisija: Nintendo. Saatavilla: Nintendo Switch. ★★★★

Se on pienestä kiinni. Valokuvaamisessa tiivistyy hetken merkitys – ja sen armottomuus. Silmänräpäys, ja olet myöhässä. Täydellinen hetki meni jo, eikä se tule koskaan takaisin.

Mutta! Klik, ja se on siinä. Tismalleen oikealla hetkellä napattu valokuva pistää palan tilannetta, tunnetta talteen ikiajoiksi. Hyvästä valokuvasta voi olla ylpeä, surkeita ei halua toiste nähdä.

Tämä tekee valokuvaamisesta lumoavaa. Se antaa taltioida elämää sellaisena kuin sen näkee tai tehdä siitä hyvin tyyliteltyä versiota. Kumpikin vaatii harjaantumista opin kautta – vain tekemällä voi taitaa.

Hyvää mieltä ja positiivista energiaa huokuva New Pokémon Snap on asian ytimessä. Se on Nintendo Switchille julkaistu, suursuositun Pokémon-sarjan uusi osa, jota pelataan tavanomaisesta poiketen.

Kyse ei ole roolipelistä, jossa napataan suloisia pokémon-olioita talteen ja kamppaillaan niillä toisia mokomia vastaan. Nyt pointti on antaa olioiden tallustaa ja telmiä luonnossa vapaasti, tarkkailla niiden käytöstä ja napata kaikesta mahdollisimman paljon onnistuneita valokuvia.

Safarimatkalle syvälle pokémonien satumaailmaan vievä peli innostaa ja opettaa oikeasti valokuvaamaan. Se myös osoittaa, kuinka virkistävää on katsoa tuttua pelisarjaa tuoreesta vinkkelistä.

Mutta ennen kaikkea New Pokémon Snap näyttää, miten mainiosti valokuvaaminen kääntyy videopelimuotoon.

Aluksi valitaan oma pelihahmo, joka saapuu vehreällä saarella sijaitsevaan laboratorioon. Siellä hänet ottaa vastaan professori apulaisensa kanssa. Homma on heti selvä: olet saanut pestin alueella runsaslukuisesti elävien pokémonien uudeksi tarkkailijaksi eli valokuvaajaksi.

Eikä professori hukkaa perehdyttämiseen aikaa – näin kääntyy kamera, tästä zoomataan ja tuosta napsitaan kuvia – koska tekemällä oppii. Pian ollaan luonnon helmassa istumassa taianomaisen energiapallon sisällä. Se on erikoinen kulkuväline, joka liikkuu maassa, vedessä ja vähän ilmassakin ja josta näkee aina kirkkaasti ulos. Sisällä kameraa voi käännellä esteettä 360 astetta.

Yksi pelin parhaita puolia on, että yleensä sen vähemmän täydellisenkään kuvan ottaminen ei ärsytä, vaan tunnelma tuntuu aina piristävältä ja mieluisalta.

Alus kulkee itsestään aina noin reilun viiden minuutin mittaisen tutkimusmatkan läpi. Tarkoitus on nauttia täysin rinnoin safarista ja keskittyä pelkästään olennaiseen. Ja kun pääsee iloa väreilevään ulkoilmaan, jossa näkee ja kuulee monenmuotoiset ja -kokoiset pokémonit ympärillään, juju valkenee ja linssinsulkija alkaa laulaa.

New Pokémon Snap tekee pelaajasta tutkijan ja tarkkailijan. Otuksia ei saa häiritä, jotta niiden normaalia käytöstä pystyisi havainnoimaan luonnollisessa ympäristössä. Tuntuu jännittävältä istua automaattisesti liikkuvassa aluksessa ja odottaa kieli keskellä suuta juuri sitä oikeaa sekunnin murto-osaa parhaalle valokuvalle – kuinka lähelle pääsee ennen kuin olio säikähtää tai muuttaa asentoa ja tilanne on pilalla.

Aluksi liikutaan samalla reitillä, mutta pian siitä tarjotaan yöllinen versio. Sitten peli kasvaa lähistön saarille, jolloin ympäristöt kulkevat läpi metsien ja viidakoiden, nurmien ja hiekkadyynien sekä palmurantojen ja koralliriuttojen.

Alueilla ei liikuta vapaasti (joskus haarautuvan reitin saa tosin valita), vaan alus menee aina raiteita pitkin. Ratkaisu on oiva: se antaa pelille selkeän rakenteen ja tekee oikean ajoituksen löytämisestä mielekästä puuhaa.

Kun mahdollisuuksia on rajallisesti, ratoja haluaa pelata toistuvasti – mikä on tämän tyyliselle pelille elintärkeää. Vapaa muoto olisi voinut kääntyä juuri päinvastoin.

Hyvää pelisuunnittelua piisaa. Eteneminen palkitaan uusilla kyvyillä, joilla voi muuttaa pokémonien käytöstä. Aluetta voi skannata vihjeiden perässä, mutta vekottimen ääni vaikuttaa myös otuksiin. Niitä voi lisäksi houkutella syömään viskelemällä maastoon omenoita.

Käytössä on erikoisia valoenergiapalloja, joita heitellään suoraan kohteeseen. Silloin pokémonit alkavat hehkua ja saattavat tehdä jotain odottamatonta. Ja soitetaanpa pelissä myös musiikkia, mikä lumoaa innokkaimmat otukset tanssimaan. Tai, kuten valokuvaamiseen kuuluu, usein parhaan otoksen saa rauhallisesti tarkkailemalla.

Pelin oleellisin vetovoima liittyy valokuvaamisen perusolemuksen peukaloimiseen: entäpä, jos hetki ei olisikaan historiaa? Mitäpä, jos saman tilanteen voisikin toistaa uudelleen ja uudelleen? Tai vielä parempaa: entäpä, jos samasta hetkestä näkisikin myöhemmin entistä mielenkiintoisemman, tapahtumarikkaamman version?

Reittejä voi ajaa läpi toistuvasti, jolloin pokémonien käytös ja sijoittelu noudattavat aina samaa kaavaa. Tutkimusmatkoilla noustaan kuitenkin kuvista saatavilla kokemuspisteillä tasoja, mikä muuttaa aina kulloisenkin radan.

Lyhyesti: pokémonit alkavat tuntea olonsa turvalliseksi pelaajan läsnä ollessa, mikä näkyy niiden chillimpänä, lupsakkaampana käytöksenä – mikäpäs sen parempaa valokuvaamisen kannalta.

Kun mukana ei ole lainkaan 25-vuotiaan Pokémon-sarjan tunnusomaista mäiskettä, peli sopii laajalle yleisölle. Se tuntuu yhtä aikaa kiireettömältä ja hektiseltä. Mielenkiintoiset, lempeän hupaisat tapahtumat pitävät varpaillaan.

Kiinnostusta lisäävät myös sivuhahmojen valinnaiset kuvapyynnöt: joku haluaa nähdä ison elukan uimahypyn, toinen taas tahtoo tietää, miten tietyt pokémonit käyttäytyvät toisten seurassa. Ja omia kuvia voi ladata nettiin toisten iloksi, ja sieltä saa myös ihailla muiden vastaavia.

Eikä katselun varaan rakentuvalle pelille ole lainkaan pahitteeksi, että se näyttää näin kauniilta. Lystikkään värikkään ja yksityiskohdiltaan hurmaavan New Pokémon Snapin voikin nostaa Switchin näyttävimpien pelien kastiin.

Sen voi myös nostaa opettavaisten pelien joukkoon. Kokonaisuus kannustaa oikeaan valokuvaamiseen ja opettaa hyvässä hengessä sen perusteet. Peli selittää ja arvioi kuvat niissä näkyvän hahmon poseerauksen, koon, sijoittelun ja katseen suunnan kautta. Pisteitä saa myös taustasta ja siitä, näkyykö kuvassa muita pokémoneja.

Pokémon-sarja on niin tunnettu, että pelissä riittää tuttuja vetonaulahahmoja monelle. Repertuaari on kuitenkin laaja.

Omien kykyjen kasvamisen huomaa pelin lomassa – katse alkaa hakea hyviä kuvakulmia kuin itsestään. Mutta vääriä ratkaisuja tai huonoja kuvia ei ole, sillä peli kääntää ne iloisiksi vahingoiksi. Juuri näin rohkaisun tuleekin tapahtua.

Pätevä ratkaisu on myös, että reitin päätteeksi valitaan vain yksi kuva jokaista pokémonia kohden, ja se annetaan arvioitavaksi. Ei ole väliä, vaikka samasta otuksesta olisi räpsinyt kymmeniä otoksia, professorille kelpaa vain yksi. Määrä ei koskaan korvaa laatua.

Idea Pokémon-valokuvapelistä ei ole uusi. Alkuperäinen Pokémon Snap julkaistiin jo vuonna 1999 Nintendo 64 -konsolille, ja se loi osa-alueet, joita uutuus nyt kauttaaltaan hioo. Jatkoa on toivottu sosiaalisessa mediassa paljon ja sitä sai odottaa kauan, mutta se kannatti.

Erikoinen kokonaisuus kääntää huomion samalla siihen, miten monimuotoinen sarja Pokémon on, vaikka runsaslukuinen sarja usein mielletäänkin kaavoihinsa kangistuneeksi.

Itsestäänselvin esimerkki monipuolisuudesta on Pokémon GO. Tämä viisi vuotta sitten sankoin joukoin ulkoilmaan reippailemaan innostanut, ilmiöksi noussut kännykkäpeli on monelle tuttu ja rakas.

Pokémon Stadium (1999) oli yksi vastaan yksi -strategiapeli, Pokkén Tournament (2015) muutti sen sijaan sarjan arcadehenkiseksi yksi vastaan yksi -kamppailupeliksi ja Pokémon Art Academy (2014) opetti piirtämään Nintendo DS -käsikonsolin näytölle monipuolisten harjoitusjaksojen kautta.

Pokémon Pinball (1999) oli puolestaan pitkäkestoinen ja monipuolinen flipperipeli teknisesti vaatimattomalle Game Boy Color -laitteelle. Erinomainen peli muistetaan myös pelikasetissa patterilla toimineesta tärinäominaisuudesta.

Eikä tule unohtaa ykkösvalintaani sarjan vaihtoehtopeliksi. Vuoden 2012 Pokémon Conquest on upea strategiaroolipeli, joka tarjoaa joukkojen hallintaan syvällisen pelimekaniikan ja hurmaa yhdistämällä tarinassa pokémonit perinteiseen japanilaiseen 1500-luvun historiaan.

Tämän tavoin New Pokémon Snap ei ole sarjassa väliinputoaja, vaan itsenäinen, omalaatuinen ja mielenkiintoinen teos, joka osoittaa Pokémon-pelien vetovoiman ja muuntautumiskyvyn. Kaiken keskiössä on valokuvaamisen maaginen, sanaton viehätys, joka aukeaa nyt kiehtovasti videopelin keinoin.