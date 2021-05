Main ContentPlaceholder

Nyt.fi | Nyt.fi

Taas yksi meemivideo huutokaupattiin jättisuureen hintaan, ”Charlie bit my finger” -video poistetaan Youtubesta

Vuonna 2007 kuvattu ”Charlie bit my finger” -video on yksi kaikkien aikojen katsotuimmista Youtube-videoista. Nyt sen omistusoikeus on myyty yli 760 000 dollarilla.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Kuvakaappaus Charlie bit my finger -meemivideosta Youtubessa.