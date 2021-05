Perjantain, lauantain ja sunnuntain striimikonsertit nojaavat vahvasti 1990-luvun nostalgiaan.

MIELISSÄÄN ja haikea – sitä on Savoy JAZZFestin taiteellinen johtaja, trumpetisti Jukka Eskola nyt, kun festivaali viimeinkin toteutuu. Haikea hän on siksi, että viikonlopun kolme konserttia voidaan toteuttaa vain striimattuina: ”Ohjelma on superhyvä. Siihen on panostettu paljon ja se ylitti kaikki odotukset. Olisi hienoa esittää se elävälle yleisölle”, hän sanoo.

Jukka Eskola on Savoy JAZZFestin taiteellinen johtaja.

Striimauksessa on kuitenkin myös hyvät puolensa: Kultareunus on se, että ohjelma on kuultavissa kaikkialla. Savoy JAZZFest on siis tällä kertaa globaali festari”, Eskola sanoo.

Mielissään hän on myös siitä, että festivaali kuitenkin lopulta toteutuu, vaikka striimauskonsertti onkin ”taloudellisesti mahdoton”.

”Se on huikeaa, kiitokset Savoy-teatterille siitä”, Eskola sanoo.

Tämän vuoden JAZZFestiä varten Eskola tiimeineen on tehnyt työtä useammankin festarin verran, sillä suunnitelmat ovat menneet uusiksi monta kertaa.

Alun perin festivaalia valmisteltiin normaalisti nimekkäiden ulkomaisten esiintyjien kanssa. Kun matkustaminen Suomeen alkoi näyttää epävarmalta, jäljelle jätettiin enää yksi ulkomailta tuleva artisti, amerikkalaislaulaja Victoria Swift. Hänen oli määrä esiintyä yhdessä UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa.

”Viime syksynä jouduimme kuitenkin toteamaan, että ulkomailta ei pysty Suomeen matkustamaan. Oli pakko mennä kotimaiset esiintyjät edellä”, Eskola sanoo.

UMO:stakin piti tinkiä, sillä orkesteri ei olisi mahtunut kokonaisuudessaan lavalle kahden metrin turvavälien kanssa. Big bandin sijasta konsertissa soittaa pienempi kokoonpano.

Lopulta festari siirrettiin maaliskuulta toukokuuhun siinä toivossa, että yleisöä olisi voinut tulla paikan päälle. Kun se ei onnistunut, yksi pääkonserteista eli saksofonisti Juhani Aaltosen esiintyminen lykättiin vielä syksyyn. Aaltosen on määrä esittää syyskuussa Henrik Otto Donnerin kanssa äänittämänsä legendaarisen Strings-levyn musiikkia.

Kaikkien käänteiden jälkeen Eskola on kuitenkin lopputulokseen erittäin tyytyväinen.

Hän kertoo, että festivaalin kantava teema on nostalgia: ”Vaikka jazz etsii uutta ja menee alati eteenpäin, tärkeää on myös katsoa välillä taakse.”

Hän on poiminut menneiltä vuosikymmeniltä kokoonpanoja ja ohjelmistoja, jotka ovat olleet merkittäviä myös hänen omalle kehitykselleen muusikkona.

Perjantain konsertti keskittyy elokuvamusiikistaankin tunnetun säveltäjä-taiteilijaprofessori Jukka Linkolan The Tentet-levyn musiikkiin. Sen julkaisusta tulee tänä vuonna kuluneeksi 27 vuotta.

”Linkolan soundi on sisäänrakennettu kotimaisen jazzin dna:han. Ne hittibiisit ja tietyt soinnut, joita kaikki Suomen big bandit soittavat – ainakin soittajilla on niistä todella vahva kuulokuva. Ne ovat myös tärkeä osa kotimaisen jazzin historiaa”, Eskola sanoo.

Savoy JAZZFestin The Tentetin muodostavat UMO:n soittajat, kuten alkuperäisessä The Tentetissä soittaneet kitaristi Markku Kanerva, perkussionisti Mongo Aaltonen ja rumpali Markus Ketola. Mukana ovat myös saksofonistit Jouni Järvelä ja Manuel Dunkel, pasunisti Kasperi Sarikoski, trumpetisti Teemu Mattsson, basisti Vesa Ojaniemi sekä kosketinsoittaja Seppo Kantonen. Linkola toimii itse kapellimestarina ja pianistina.

Eskolan toinen kantava idea on jousien tuominen mukaan jazziin. Yhteistyökumppanina on Vantaan viihdeorkesterin kymmenjäseninen jousikokoonpano.

Jousisto on mukana lauantaina Quintessence-yhtyeen konsertissa. Myös tämä konsertti on Eskolalle nostalginen, sillä hän liittyi alkuperäiseen Quintessenceen samaan aikaan kuin kosketinsoittaja Tuomo Prättälä.

”Quintessence oli uralleni tosi tärkeä. Se oli ensimmäisiä menestyneitä yhtyeitä jossa soitin ja vaikka olin yhtyeessä vain pari vuotta, ehdin olin mukana White Lights EP:llä, ja ensimmäisellä albumilla Talk Less Listen More”, Eskola kertoo.

Konsertissa kuullaan musiikkia kummaltakin levyltä.

Alun perin Quintessencen musiikki oli 2000-luvun hiphopilla ryyditettyä nu-soulia ja klubijazzia. Lauantain konsertissaan yhtye on Eskolan mukaan päivittänyt soundiaan jousilla.

Sunnuntaina Eskola hyppää lavalle itsekin. Hän on mukana saksofonisti Jukka Perkon taustayhtyeessä.

Perko tulkitsee Paul Simonin & Art Garfunkelin klassikkolevyn Bridge over Troubled Water musiikkia. Musiikin on levyttänyt 60-luvulla instrumentaaliversiona saksofonisti Paul Desmond, joka on myös sovittanut kappaleet. Konserttissa mukana on myös Vantaan viihdeorkesterin 19-henkinen jousiensemble.

Silta yli synkän virran - sitä tämä SavoyJAZZFest tulee toivottavasti olemaan! Harras toive on, että Juhani Aaltosen The Strings -konserttia päästään syyskuussa kuuntelemaan paikan päälle.

SavoyJAZZFest 28.-30.5.

Pe 28.5. klo 19.00 Jukka Linkola & UMO Helsinki - The Tentet.

La 29.5. klo 19.00 Quintessence With Strings.

Su 30.5. klo 15.00 Jukka Perko – Bridge Over Troubled Water.

Striimiliput maksavat 15 euroa, kolmen konsertin sarja 30 euroa osoitteessa Lippu.fi

Ti 28.9. Savoy-teatteri: Juhani Aaltonen Strings. Liput alkaen 47 euroa. Lippu.fi

