World of Warcraftin ensimmäinen lisäosa vei pelaajat Outland-mantereelle, jossa heille tarjottiin tarinan ja uusien pelimekaniikoiden lisäksi fantastisia alueita sekä maisemia.

Fantastinen maailma

Ihmisillä on tunnetusti tarve leikkiä ja pelata. Vaihtoehtoisia maailmoja on tätä varten rakennettu iäisyydet, mutta viime vuosikymmenten aikana niiden määrä on räjähtänyt. Taustalla ovat massiiviset roolipelit.

Suurkaupungin melskeessä seisoo hahmo lemmikkinsä kanssa pankkijonossa. Lemmikin lähellä seisoo joukko muita hahmoja, joista osa on kädenojennuksen päässä eläimestä. Yhtäkkiä yksi hahmoista alkaa vuotaa verta valtoimenaan, pian toinen ja heti sen jälkeen kolmas.