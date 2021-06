Ilmastoahdistus pitää sisällään monia tunteita. Pelkäämme usein kohdata pelkomme, vaikka tunteilla voisi olla oleellinen merkitys ekokriisin ratkaisussa, sanovat asiantuntijat.

Tässä juttusarjassa lähestytään ympäristötunteita kolmen tunteen kautta. Ne ovat pelko, viha ja suru.

Liikenne seisoo. Kadulla istuu pitkän autojonon tukkeena ihmisiä jalat ristissä. Selkien ja vatsojen päälle laskeutuu pahvisia kylttejä.

Pelkään, koska ilmastokriisi tarkoittaa nälkää, sotia ja joukkokuolemia.

Pelkään, että Suomen hallitus ei sitoudu pysäyttämään luontokatoa.

Pelkään, että kaikki mitä rakastan uhrataan talouskasvun takia.

Pelkään, että jatkamme yksilöinä taistelua ilmastokriisiä vastaan tulevakin vuosikymmen.

Lauseet ovat Elokapinan Yhden kapina -mielenosoituksesta huhtikuulta.

Helsingissä, Tampereella ja Joensuussa järjestetyissä mielenosoituksissa väkivallattoman ja suoran toiminnan järjestön aktiivit istuivat vuorotellen autotiellä siten, että autot eivät päässeet enää liikkumaan.

Elokapina on järjestänyt mielenosoituksen myös kesäkuussa Helsingissä. Elokapinan torstaina iltapäivällä alkanut mielenosoitus Helsingin Mannerheimintiellä jatkuu yhä maanantaina Senaatintorilla.

Pelko on voimakas viesti. Se on primitiivinen tunne, joka varoittaa tulevasta vaarasta. Se myös ohjaa meitä toimimaan jäädäksemme eloon, istuutumaan autotielle, jos tarpeen.

Autotielle istuminen tarkoittaa myös pelon kanssa istumista. Se vaatii, että myöntää pelkäävänsä.

Viime vuosina on puhuttu paljon ilmastoahdistuksesta. Vaikka ahdistus on oikea tunne siinä missä muutkin tunteet, se on myös epämääräinen, usein tuntemattomien tunteiden sekoittama olotila.

Jos tunteet sekoittuvat keitokseksi, ne valuvat sormien välistä tavoittamattomiin. Kun emme saa niistä kiinni, emme voi käsitellä niitä.

Puhuminen pelkästä ilmastoahdistuksesta sivuuttaa myös sen, että ilmastokriisi on osa laajaa ympäristökriisiä. Ilmastonmuutoksen lisäksi siihen kuuluu muun muassa luonnonvaraisten lajien sukupuuttoaalto ja erilaisten ekosysteemien heikkeneminen.

Tämä juttusarja pilkkoo ympäristöahdistuksen kolmeen tunteeseen: pelkoon, vihaan ja suruun. Jaottelu on toki osittain vain näennäinen, sillä tunteiden rajat ovat epäselvät.

Ympäristökriisi asettaa teolliset yhteiskunnat haavoittuvaan asemaan ja kyseenalaistaa ihmisille ominaiseksi tulleen hallinnan, elollisen ja elottoman kontrolloinnin. Hallinnan tunteen menettäminen on pelottavaa.

Elokapinan Iiris Laisista, 22, on kuitenkin jopa liian toiveikasta puhua pelosta.

”On vaikea sanoa, että pelottaa, koska olen niin valmistautunut siihen, että se mitä pelkään todennäköisesti tapahtuu”, hän kertoo Zoom-videopuhelussa.

Iiris Laisi kertoo, että Elokapina-liikkeeseen kuulumisella on hänelle iso merkitys ympäristöahdistuksen purkamisessa.

Totta kai Laisia tulevaisuus myös pelottaa. Sana tuntuu silti hänestä jollain tapaa jopa positiiviselta, siltä ettei uhkaavia asioita välttämättä tapahdukaan.

Kun tulevaisuuskuvissa siintää vedenpuute ja ilmastopakolaisuus, pelkäämisen sijaan Laisia pikemminkin masentaa ja ahdistaa.

Ympäristötutkija Panu Pihkala kirjoittaa Mieli maassa? Ympäristötunteet -kirjassaan, että viime vuosina yhteiskunnassamme on yleistynyt pelon pelko.

Pihkalan mukaan olemme menettäneet yhteytemme pelkoon, eikä se enää kerro meille tärkeitä viestejään.

Piiloon painettu pelko voi kanavoitua ahdistukseen, aggressioon, vallankäyttöön tai välttelyyn. Ympäristöasioissa tämä voi näkyä esimerkiksi uhmakkaana lihansyönnin korostamisena tai merenpinnan noususta kertovien uutisten välttelynä.

Voimakkaan pelon kohdalla saattaa käydä myös klassiset, eli reagoimme taistelemalla, pakenemalla tai lamaantumalla.

Esimerkiksi kaikkien mahdollisten ekotekojen orjallinen tekeminen saattaa olla pelon tunteen synnyttämä taistelureaktio: yritämme tehdä kaikkemme, jotta tunne poistuisi.

Voimakkaaseen pelkoon saatetaan reagoida taistelemalla, pakenemalla tai lamaantumalla.

Pelko voi saada meidät myös syyttämään muita. Suomessa ilmastoskeptikoiden ja -denialistien keskuudessa on yleistä syyttää Intian ja Kiinan kaltaisia suuria teollisuusmaita päästöistä ja ilmaston lämpenemisestä. Tällaisen retoriikan taustalla voi olla Pihkalan mukaan myös esimerkiksi syyllisyyden tunteita.

Vaikka pelkoa ja toivoa pidetään usein toistensa vastakohtina, ovat ne oikeastaan saman ilmiön erilaisia sävyjä, Pihkala muistuttaa kirjassaan. Molemmat suuntautuvat tulevaisuutta kohti.

Elokapinan Iiris Laisille pelko oli selkeintä 14-vuotiaana, kun hän lopetti lihansyönnin. Silloin hän alkoi hiljalleen ymmärtää, että ruokailutottumukset eivät ole vain eläinoikeuskysymys, vaan niillä on ympäristövaikutuksia.

Lue lisää: Länsimaalaisten pitäisi vähentää lihansyöntiä 90 prosenttia, muuten ilmastonmuutoksen hillintä ei onnistu, varoittavat tutkijat

Laisi keräsi ilmastonmuutoksesta tietoa ja huomasi ajattelevansa, ettei välttämättä tule sellaista tulevaisuutta, jota varten hankkia koulutus tai jonne tehdä lapsia.

Ympäristöpelkojen taustalla voi vaikuttaa maailmanlopunpelko tai jopa kuolemanpelko. Kun totuttua tapaa ei voi enää jatkaa, on jonkinlainen ”maailmanloppu” tulossa joka tapauksessa.

Auttaako tiedon kerääminen pelkoihin vai pahentaako se niitä? Pelkääkö ihminen enemmän tuntematonta vai tuttua?

Molempia, vastaa Tunne ry:n puheenjohtaja, psykologi Sanni Saarimäki. Tunne ry on järjestö, joka tarjoaa apua ilmaston ja ympäristön muuttumiseen liittyvien tunteiden käsittelyyn.

Tunne ry:n puheenjohtaja ja psykologi Sanni Saarimäki painottaa, ettei ekokriisin herättämiä tunteita tulisi vältellä.

”Pelkäämme tuntematonta ja usein siihen auttaa se, että tutustumme aiheeseen. Mutta toisaalta se mihin me nyt tutustumme, on aika synkkää ja pysäyttävää. Sekin herättää pelkoa”, Saarimäki sanoo.

Helsingin yliopisto julkaisi huhtikuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin ilmastoon liittyvien negatiivisten tunteiden vaikutusta yliopisto-opiskelijoiden uneen ja mielenterveyteen 25 eri maassa.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että muihin tutkimuksen maihin verrattuna Suomessa ilmastoahdistuksella on kaikkein voimakkain yhteys nuorten aikuisten mielenterveysongelmiin.

Ympäristökriisin vaikutuksesta mielenterveyteen on silti puhuttu mediassa aika vähän. Kun mielenterveysjärjestöt julistivat maaliskuussa ympäristöhätätilan, se näkyi lähinnä vain MTV:llä ja Helsingin Sanomien menovinkeissä jazzkonserttien ja tanssiesitysten seassa.

” ”Ongelma eivät ole ympäristötunteet, vaan itse ympäristökriisit niiden taustalla.”

Saarimäki painottaa, ettei ekokriisin herättämiä tunteita tulisi vältellä, vaikka ne olisivat vaikeita. Siksi median ei pitäisi varoa aiheen käsittelyä, vaan luoda paikkoja tunteiden kohtaamiseen, hän sanoo.

Viime aikoina median roolin tärkeyteen on herätellyt muun muassa Elokapinan #kirjoitakriisistä-kampanja.

”Median tehtävä ei ole suojella ihmisiä totuudelta, vaan enemmänkin tiedostaa ja tuoda esiin, että tämä tieto saa herättää tunteita”, Saarimäki sanoo.

”Ongelma eivät ole ympäristötunteet, vaan itse ympäristökriisit niiden taustalla.”

Tunteet eivät ole vain henkilökohtaisia. Koko ihmisyyden läpileikkaavana ja jaettuna kokemuksena niillä on valtavaa käyttövoimaa. Tunteet saavat ihmiset liikkeelle ja toimimaan.

Monen muun mielenterveyden ammattilaisen tavoin Saarimäki uskoo, että juuri tunteissa voisi olla ratkaisu ekokriisiin.

”Ajattelen, että jos pelkästään teknologia ja faktat ratkaisisivat ilmasto- ja ympäristöongelmat, niin olisihan ne jo ratkaistu.”

Mutta jotta tunteiden liikkeellepaneva voima pääsisi vaikuttamaan, pitää sen eteen tehdä töitä.

Kaikki lähtee tiedostamisesta. Jotta tunteita voi käsitellä, ne pitää tunnistaa.

Saarimäen mukaan tunnistamisessa voi auttaa, jos tunteelle annetaan jokin muoto, kuten nimi, kuva, tai ääni. Kuvaako sinun ympäristötunteitasi parhaiten sanat turhautuminen tai syyllisyys, kuvat kuivuneista savanneista vai jäälauttojen keskellä soitettu musiikki?

Iiris Laisi käsittelee suurimpia ympäristötunteitaan useimmiten kirjoittamalla. Lopputuloksia hän on esittänyt esimerkiksi lavarunoutena.

”Olen purkanut sellaista inhoa ja pelkoa, joka liittyy muun muassa vauvatalkoopuheisiin. Sitä, että en enää halua tai uskalla tehdä lapsia, kun ei ole tulevaisuutta, joka olisi ihmiselämälle onnellinen tai millekään elämälle mahdollinen”, Laisi sanoo.

Kestävyystutkija Arto O. Salonen vastaa puhelimeen kotitoimistostaan Helsingistä. Hän on perehtynyt siihen, miten maailmaa muutetaan.

Vaikka nopea, yhteiskunnallinen muutos tapahtuu päättäjätasolla eikä yksilön vastuuta lisäämällä, on yksilön ajattelulla, tunteilla ja niiden kautta muodostuvilla valinnoilla Salosen mielestä silti merkitystä.

Salosen mukaan kaikki ihmisyyteen liittyvät ongelmat ratkeaisivat, jos maailmaan saataisiin lisättyä kuulumisen tunnetta.

”Tunteella on hirveän iso rooli siihen havahtumisessa”, hän sanoo.

Maailmaan kuulumisella Salonen tarkoittaa kytkeytymistä muihin ja muuhun, elolliseen ja elottomaan.

Arto O. Salonen työskentelee professorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen

Hän antaa esimerkkejä: suklaata syömällä olemme yhteydessä Länsi-Afrikan pientilallisiin ja kun lataamme puhelinta, vahvistamme sitä sähköntuotantotapaa, jonka osaksi lataus meidät liittää.

Jo pitkään vallalla ollut individualistinen ihmiskäsitys saa ihmiset tavoittelemaan Salosen mukaan ”vääränlaista vapautta”, eli sellaista, jossa pärjääminen tarkoittaa riippumattomuutta kaikesta muusta.

Ja kun ihminen on irti ympäristöstään, sillä ei ole hänelle enää väliä, Salonen sanoo. Kuulumisesta heräisi siis myös vastuuntunto: haluamme pitää huolta siitä, minkä osa olemme.

Salonen haluaa nähdä tulevaisuuden utopiana eikä dystopiana, keskittyä ongelmien sijaan ratkaisuihin.

Hänellä päällimmäinen tunne ei ole pelko, vaan turhautuminen.

”Saan olla koko ajan varpaillani, että minut leimataan idealistiksi, koska puhun ratkaisuista enkä ongelmista. Jos haluaisin intellektuellin maineen tässä yhteiskunnassa, pitäisi kertoa vain niistä synkkyyksistä, jotka meitä odottavat.”

Juttusarjan seuraava osa käsittelee ympäristökriisin herättämää vihaa.