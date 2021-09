Julkisuuden henkilöiden väliset suhteet ovat usein tarkkaan laskelmoituja markkinointisuunnitelmia. Se ei ole yllätys, mutta silti romansseja seurataan tarkemmin kuin koskaan.

Näyttelijä Olivia Rodrigo, 17, oli juuri saanut ajokortin. Hän ajoi autolla ympäri naapurustoa, mutta ajatus harhaili. Kyyneleet valuivat poskilla. Juuri tästä ensimmäisestä ajokerrasta hän oli haaveillut entisen poikaystävänsä, näyttelijä Joshua Bassettin kanssa.

Rodrigo ja Bassett olivat rakastuneet kuvatessaan Disneyn draamasarjaa High School Musical: The Musical: The Series (2019–). He näyttelivät sarjassa pariskuntaa ja romantiikka siirtyikin käsikirjoituksesta tosielämään.

Unelmainen suhde päättyi kuitenkin eroon, ja Bassett alkoi pian tapailla toista nuorta näyttelijää, Sabrina Carpenteria.

Itkuisen ajelun jälkeen Rodrigo istui pianonsa ääreen ja purki musiikkiin surunsa suhteen päättymisestä ja mustasukkaisuutensa uudesta tyttöystävästä. Syntyi 8. tammikuuta julkaistu kappale, Drivers licence, joka nousi jättihitiksi ja rikkoi esimerkiksi musiikkipalvelu Spotifyn kuuntelumääräennätyksiä toistuvasti.

Sydänsuru kääntyikin voitoksi!

Uskomaton tarina, eikö? Se on kuitenkin nimenomaan tarina, joka perustuu juorulehtien ja fanien spekulaatioihin Rodrigon, Bassettin ja Carpenterin väleistä.

Huhujen lähteenä ovat kaikkien kolmen vihjailevat somepäivitykset ja Drivers licence -kappaleen sanat, joissa viitataan vaaleatukkaiseen tyttöön, joka on Carpenterin tapaan vanhempi kuin Rodrigo.

Olivia Rodrigo ja Joshua Bassett näyttelivät pariskuntaa Disneyn sarjassa High School Musical: The Musical: The Series.

Kukaan kolmikosta ei kuitenkaan ole vahvistanut mitään romanttisia suhteita. Koko tapahtumasarjaa on epäilty laskelmoiduksi tempuksi, jolla on tarkoitus markkinoida Rodrigon lisäksi Bassettin ja Carpenterin musiikkia.

Nopeasti seuraavaan tyttöystävään siirtymisestä syytetty Bassett julkaisi nimittäin noin viikon Drivers licencen jälkeen oman kappaleensa nimeltä Lie, Lie, Lie, jossa jotakuta syytetään valheiden levittämisestä.

Viimeisenä kantaa otti uudeksi tyttöystäväksi tulkittu Carpenter. Hänen Skin-kappaleessaan viitataan hyvin suoraan Rodrigon kappaleen sanoihin ja pohditaan, olisivatko kaksi ihmistä voineet olla ystäviä, jos he olisivat tavanneet eri olosuhteissa. Kappale julkaistiin 22. joulukuuta, noin viikon päästä Lie, Lie Liesta.

Kolmikon tilanne on hyvä esimerkki monesta pr-romanssin ja somemarkkinoinnin ilmiöstä: yhdeltä alustalta eli tv-sarjasta saatua huomiota kanavoitiin sosiaalisen median kautta musiikkiuralle ja huhuja levitettiin juorulehdistön lisäksi artistien henkilökohtaisina koetuilla sosiaalisen median tileillä.

Sosiaalisessa mediassa huhut saivat myös hyvän kasvualustan: esimerkiksi Tiktokissa levisi teoriavideoita, joissa fanit spekuloivat kolmikon välejä.

Huhujen mukaan markkinointimielessä tekaistuista rakkaustarinoista eli pr-romansseista on paljon muitakin esimerkkejä.

Tämän vuoden Euroviisuissa Norjan edustaja Tix eli Andreas Haukeland alkoi tehdä Youtube-videoita, joissa hän tunnusti ihastuksensa Azerbaidžanin edustaja Samira Efendille. Efendi vastasi videolla ja viisukansa innostui. Romanssi koronaviisuissa!

Tapaus noteerattiin myös Euroviisujen virallisella Youtube-kanavalla, ja Efendi on kertonut omistavansa seuraavan kappaleensa Tixille.

Räppäri Jay Z:stä alkoi liikkua pettämishuhuja juuri, kun hänen vaimonsa Beyonce julkaisi voimaantumisesta kertovan Lemonade-albumin.

Tilanteet tuntuvat sopivan artistien uraan liian hyvin ollakseen sattumia. Miksi romanssihuhut vetoavat ihmisiin niin kovasti, että ne toimivat markkinointikikkana?

Julkkisten seuraamisessa ylipäätään kiehtoo yhdistelmä arjesta irti vievää jännitystä ja samaistuttavuutta, kertoo Tampereen yliopiston viestinnän ja median tutkimuksen professori Kaarina Nikunen, joka on tutkinut fanittamista.

Viestinnän ja median tutkimuksen professori Kaarina Nikunen.

Julkkis voi olla ”ihan kuin minä” mutta kiehtovammalla tavalla.

Fanittaminen onkin myös oman identiteetin rakentamista, Nikunen kertoo. Usein kiinnostus julkisuuden henkilöä kohtaan herää, kun hänessä on jotain puhuttelevaa.

Fanisuhteeseen kuuluu Nikusen mukaan olennaisesti halu olla ihastunut, innostunut, myötäillä ihailun kohdetta ja olla julkisuuden leikissä mukana. Pr-romansseihin tahdotaan uskoa, sillä se on hauskaa.

”Eräs tutkimusta varten haastattelemani fani sanoi, että fanituksessa erityisen ihanaa on, miten siihen saa heittäytyä”, Nikunen sanoo.

Heittäytyessä herää luonnollisesti vahva toive siitä, että kerrottu rakkaustarina on totta ja vaikkapa elokuvan kohtaukset ovat saaneet toisinnon tosielämässä.

Tarinoihin mukaan lähteminen ja fiktion kehittäminen ovat keskeinen osa fanikulttuuria, sillä ne tuovat esimerkiksi elokuvakokemukseen uuden tason ja mahdollistavat tarinan maailmassa viipymisen, Nikunen kertoo.

” ”Fanitus on monille valtava rikkaus ja mielihyvän lähde.”

Yksi esimerkki tästä on ”shippaus” (eng. shipping) eli romanttisen suhteen toivominen ja kannustaminen joko todellisten ihmisten tai tarinan hahmojen välille. Shippauksessa luodaan usein romansseja erityisesti viihdemaailmassa vähemmän edustettujen seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta.

Nikunen nostaa shippauksesta esimerkeiksi poikabändit, joiden jäsenten välille fanit usein toivovat ja myös kirjoittavat itse fiktiivisiä suhteita sekä Star Warsin, jossa etenkin miespuolisia hahmoja on shipattu toistensa kanssa.

”Jotkut voivat pitää fanitusta turhana, mutta se on monille valtava rikkaus ja mielihyvän lähde.”

Fanitus ei tee ihmisestä myöskään typerää tai kritiikitöntä. Nikusen mukaan fanit ovat erittäin hyvin perillä siitä, miten mediaesityksiä luodaan ja missä todellisuuden raja menee. Aina pr-temput eivät uppoa omistautuneeseenkaan fanikuntaan.

Joskus romanssihuhuissa ei ole edes mitään jossiteltavaa, vaan ne ovat täysin ristiriidassa todellisuuden kanssa. Esimerkiksi kun Netflix julkaisi romanttisen komedian To All The Boys I’ve Loved Before, pääparia esittävistä Lana Condorista ja Noah Centineosta alkoi liikkua paljon suhdespekulaatioita.

Elokuvan ohjaaja Susan Johnson esimerkiksi kertoi, että elokuvassa nähty suloinen kuva pääparista nukkumassa päiväunia sylikkäin olikin kuvauksissa otettu salakuva. Mediat hehkuttivat esimerkiksi parin ”rakastuneita” katseita lehdistötilaisuuksissa ja ”flirttailevia” kommentteja Instagramissa.

Juttujen loppupuolella, usein helposti ohitettavana mainintana, kuitenkin todettiin todellinen este suhteelle: Condor oli ollut jo vuosia vakituisessa parisuhteessa näyttelijä Anthony De La Torren kanssa.

Condor kertoi Cosmopolitanissa tietoisesti lietsoneensa Centineon kanssa huhuja romanssista sosiaalisessa mediassa ja haastatteluissa.

”Mutta se johtui siitä, että uskomme [elokuvan] tarinaan ja hahmoihin ja todella rakastamme toisiamme. On mahdollista rakastaa toista platonisesti”, Condor perusteli.

Fanit ”shippasivat” Lana Condorin ja Noah Centineon suhdetta, vaikka todellisuudessa Condor oli ollut jo vuosia parisuhteessa toisen näyttelijän kanssa.

Osa faneista reagoi Condorin ja Centineon vihjailuun kuitenkin odotettua rajummin. Kun he löysivät Condorin Instagramista kuvia De La Torresta, he alkoivat häiritä De La Torrea sosiaalisessa mediassa. Hän sai viestejä, joissa sanottiin, että hän ei ansaitse Condoria ja että Centineo olisi Condorille parempi kumppani.

”Se satutti meitä molempia todella. Tämän piti olla hyvä asia”, Condor kertoi Cosmopolitanille.

Viha laantui vasta, kun Condor alkoi puhua poikaystävästään julkisesti ja ihmiset ymmärsivät, että hän on eri ihminen kuin esittämänsä hahmo.

” ”Kulttuuri tarjoaa valmiita tarinamalleja rakastumisen sekopäisyyteen.”

Pr-romanssit ovatkin ennen kaikkea hyviä tarinoita ja mielikuvia. Tarinamuoto vetoaa ihmisiin lähtökohtaisesti, sillä se on meille luonnollinen tapa jäsentää todellisuutta, kertoo kirjallisuustieteen yliopiston­lehtori Maria Mäkelä Tampereen yliopistosta.

Kirjallisuustieteen yliopiston­lehtori Maria Mäkelä

”Tarina antaa rajattomille asioille rajat esimerkiksi asettamalla niille alun ja lopun”, Mäkelä kuvailee.

Rakkaustarinan voima ja suosio yksilötasolla piileekin Mäkelän mukaan rakkauden sekavuudessa ja hulluudessa.

”Kulttuuri tarjoaa valmiita tarinamalleja rakastumisen sekopäisyyteen, ja siksi se on yleisin tarinatyyppimme.”

Rakkaustarinan mallit puolestaan kuvastavat ja ylläpitävät ympäröivää yhteiskuntaa, Mäkelä kertoo. Länsimaisen rakkaustarinan romantiikkakäsitys kumpuaa hänen mukaansa pitkälti keskiajan ritariromantiikasta, joka kuvasi hovielämää ja sääty-yhteiskunnan hierarkiaa.

Avioliitto säädyn sisällä oli taloudellinen järjestely ja romanttisen rakkauden ideaalia edusti avioliiton ulkopuolinen rakastaja, ritari.

Laulaja Jennifer Lopezin ja näyttelijä Ben Affleckin huhuttiin kuukausia palanneen yhteen. Heinäkuussa Lopez julkaisi parin pusukuvan Instagram-tilillään. Osa epäilee romanssia pr-suhteeksi.

”Nykyään yksilökeskeisessä yhteiskunnassa rakkauden mallitarinoissa saa rakastaa ketä haluaa ja rakkauteen on yksilöllisiä polkuja. Tämä palvelee uusliberaalia ihmistä”, Mäkelä kuvailee.

Rakkaustarinan malleja luovat ja muokkaavat hänen mukaansa instituutiot, kuten Disney. Tällaisena instituutiona voi pitää myös Hollywoodin kermaa, joka on luonut vahvan tarinan siitä, miten elokuvan pääpari rakastuu kuvauksissa oikeasti.

”Tämä tarina on kulkenut aina Elizabeth Taylorista Tom Cruiseen, joka on mennyt naimisiin suunnilleen jokaisen vastanäyttelijänsä kanssa”, Mäkelä kertoo.

Toisaalta tähtien rakkaustarinan ihanne on alkanut muuttaa muotoaan, kun monet viihdemaailman suurimmat parit ovat kaatuneet. Esimerkiksi Kim Kardashianin ja Kanye Westin sekä Brad Pittin ja Angelina Jolien avioliitot ovat päätyneet eroon.

Beyonce julkaisi voimaantumisesta kertovan Lemonade-albumin samoihin aikoihin, kun hänen aviomiehestään, Jay Z:stä, alkoi liikkua pettämishuhuja.

”Ehkä tässä on sukupolvien välistä eroa. Kasvoin itse prinsessatarinoiden ja ikuisen rakkauden ihanteen keskellä. Seuraava sukupolvi kasvaa Disneyn Frozenin maailmassa, jossa tärkeintä ei ole enää loppuelämän avioliitto”, Mäkelä pohtii.

Sosiaalinen media tuo pr-romansseihin uuden kanavan ja kerroksen. Ennen romanssihuhuja on vuodettu vain juorulehdistölle, ja lukijat ovat voineet seurata julkisuuden henkilöiden elämää vain perinteisen median välittämänä.

Nyt somessa on helpompaa luoda illuusio siitä, että julkkis antaa siellä suoraan faneille todellisen kuvan arkielämästään. Taustalla on kuitenkin luultavasti tarkka markkinointitiimi ja -suunnitelma.

Hollywood-juoruja ja julkkisten markkinointisuunnitelmia on spekuloitu myös suomalaisessa Tuplakääk-podcastissa, jota pitävät Enni Koistinen ja Kirsikka Simberg.

Somea voi myös pitää median vallan demokratisoitumisena ja julkisuuden kohteiden vastaiskuna. Paparazzit ovat olleet tähtien kimpussa vuosikymmeniä, mutta sosiaalisen median ja vahvojen henkilöbrändien avulla julkkikset voivat myös ottaa juorulehdistön haltuunsa, Maria Mäkelä huomauttaa.

”Esimerkiksi Kim Kardashianilla on enemmän seuraajia sosiaalisessa mediassa kuin millään lehdellä”, Mäkelä sanoo.

Lisäksi some muodostaa faniyhteisölle alustan, jolla fanit voivat jakaa ajatuksiaan, ilmiötä tutkinut Nikunen kertoo. Hänen mukaansa julkkisten pr-tiimit myös seuraavat näitä yhteisöjä tarkasti.

” ”Julkkikset ovat tuotteita, joita tässä huomiotaloudessa hyödynnetään.”

Sosiaalisessa mediassa henkinen etäisyys ihailun kohteeseen lyhenee, ja todellisuus sekoittuu tarkasti luodun fiktion ja mielikuvien kanssa. Lopputuloksena on Maria Mäkelän mukaan ”transmediaalinen taideteos”, joka ulottuu alustalta toiselle eli esimerkiksi elokuvan fiktiivisestä maailmasta lehtiin ja sosiaaliseen mediaan.

Tärkeintä ei ole enää totuus vaan tunne.

”Ihmiset eivät enää osta tavaroita vaan elämyksiä. Julkkikset ja julkkisparit ovat tuotteita, joita tässä huomiotaloudessa hyödynnetään”, Mäkelä sanoo.

Osa pr-romanssien lumosta johtunee siitä, että totuus suhteiden takana saadaan harvoin selville.

Välillä tähdet joutuvat kuitenkin paljastamaan ruokkineensa huhuja tietoisesti. Näin kävi esimerkiksi vuonna 2019, kun Lady Gaga ja Bradley Cooper esittivät Oscar-gaalassa tunteikkaan Shallow-dueton tuoreesta A Star Is Born -elokuvastaan. Gaga ja Cooper näyttelevät elokuvassa pääparia.

Bradley Cooper ja Lady Gaga poseerasivat Oscar-gaalassa yhteisen A Star Is Born -elokuvan julkaisun jälkeen niin läheisesti, että kaksikon välille sommiteltiin suurta romanssia, vaikka Cooper oli tahollaan naimisissa.

Intiimi esitys sai huhumyllyn pyörimään, ja jotkut elokuvan fanit jopa iloitsivat, kun Cooper erosi myöhemmin vaimostaan. Lady Gaga joutui toppuuttelemaan juoruja talk show -juontaja Jimmy Kimmelin haastattelussa.

”Ihmiset näkivät rakkautta ja arvatkaa mitä: sitä halusimmekin teidän näkevän. Tämä on rakkauslaulu”, Gaga selitti.

Eli toisin sanottuna lavalla kaksi näyttelijää teki työtään ja näytteli.

