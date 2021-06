Viha on tunteena oleellinen osa ympäristöaktivismia. Ympäristöviha voi kuitenkin kääntyä myös itseen tai muihin ihmisiin.

Tässä juttusarjassa lähestytään ympäristötunteita kolmen tunteen kautta. Ne ovat pelko, viha ja suru.

Maaliskuussa Patagonia oli tulessa.

Eteläisessä Argentiinassa, Chubutin provinssissa syttyi kahden tunnin sisällä kuusi tulipaloa kilometrien päästä toisistaan. Tuhannet ihmiset menettivät tulipaloissa kotinsa, työnsä, eläimensä ja peltonsa, muutamat henkensä.

Paikalliset uskovat, että kaivosyhtiöt tai muut aluetta hamuavat tahot sytyttivät palot tahallaan.

Pellot polttamalla Patagonian luonnonkauniilla vuoristoalueella elävältä alkuperäiskansojen yhteisöltä riistetään elinkeino, jolloin kaivosteollisuuden tuomat työpaikat ovat tarpeellisempia kuin aiemmin.

” ”Tuntui, etten voi tehdä mitään täältä käsin.”

Florencia Pochinki oli todella ahdistunut. Opiskelu Aalto-yliopiston kauppatieteiden creative sustainability -maisteriohjelmassa tuntui turhalta, kun kotimaa paloi.

Buenos Airesista kotoisin oleva Pochinki on ollut vuosia aktiivisesti mukana Argentiinan Elokapina-liikkeessä. Nyt hän seurasi toiselta puolelta maapalloa, miten aktivistit matkustivat Patagoniaan rakentamaan taloja palaneiden tilalle.

”Olisin halunnut lähteä. Tuntui, etten voi tehdä mitään täältä käsin”, hän kertoo Zoom-puhelun välityksellä Helsingistä.

Nopeasti Pochinki kuitenkin ymmärsi, että on paljon asioita, joita hän voi tehdä Suomesta käsin. Hän voi yrittää tuoda täällä käytävään ilmastokeskusteluun globaalin etelän ääntä.

Nyt se on nimittäin aivan liian hiljainen, ja se tekee hänet vihaiseksi.

Suomen kaltaisten korkean elintason maiden ja niin kutsuttujen kehittyvien maiden välinen suhde on kauhistuttava, kun sitä lähemmin tarkastelee.

Korkean elintasomme ja ylenpalttisen kulutusjuhlamme päästöt jäävät nimittäin usein globaalin etelän huoleksi. Globaalilla etelällä tarkoitetaan Aasiassa, Afrikassa sekä Etelä- ja Väli-Amerikassa sijaitsevia matalan- ja keskitulotason maita.

Puhuessamme esimerkiksi maakohtaisista päästöistä, ja siten kunkin maan vastuusta ilmastokriisin torjunnassa, keskitytään maan rajojen sisäpuolelle jääviin päästöihin.

Argentiinasta kotoisin oleva Florencia Pochinki on tällä hetkellä vaihto-oppilaana Aalto-yliopistossa.

Suomen tapauksessa siis esimerkiksi metsäteollisuuteen ja kotimaisen ruuan tuotantoon. Ei siihen, kuinka paljon päästöjä syntyy, kun suomalainen Rauni syö Argentiinassa tuotettua naudanlihaa tai soijaa.

Suomen Ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisten kulutuksen kasvihuonepäästöistä syntyy ulkomailla.

Kun Pochinki kuuntelee yliopistoprofessoriensa esittämiä ratkaisuja ilmastokriisiin, hän ei kuule ymmärrystä eriarvoisuudesta globaalin etelän ja pohjoisen välillä. Se suututtaa.

Pochinkin mukaan yliopistoprofessorit eivät puhu siitä, miten globaali pohjoinen käyttää hyväksi globaalin etelän varantoja ja luo köyhyyttä sinne.

”Siksi he eivät voi tulla sanomaan, miten he ongelman ratkaisevat, vain koska ovat ’kehittyneempiä’ kuin me”, Pochinki sanoo.

Tulipalossa hiiltyneitä autoja Patagonian alueella Argentiinassa maaliskuussa 2021.

”Miten te kehtaatte!”

Lause toistui useaan kertaan ilmastoaktivisti Greta Thunbergin puheessa, jonka hän piti vuoden 2019 ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa. Thunbergin kasvoilta oli luettavissa selkeää vihaisuutta.

Vihan ja suuttumuksen tunteet nousevat usein esiin juuri epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista, toteaa ympäristötunnetutkija Panu Pihkala.

Hän kertoo puhelimessa ”suuttumuksen jämäkkyysvoimasta” eli siitä, mitä kaikkea rakentavaa vihan tunteilla voidaan saada aikaiseksi.

Suuttumus onkin juuri se tunne, josta myös Pochinki kokee hänen ja muiden aktivistien tekojen nousevan. Koska haastattelu tehdään englanniksi, Pochinki käyttää sekä vihasta että suuttumuksesta sanaa anger.

Hän on ollut mukana monissa sosiaalisen median kampanjoissa, joissa levitetään tietoa ympäristöongelmasta, painostetaan poliitikkoja ja boikotoidaan yrityksiä.

Välillä suuttumuksen luoma toiminta on tuottanut tulosta, kun yritykset ovat painostuksen alla vetäytyneet hankkeista.

Esimerkiksi viime syksynä sosiaalisessa mediassa kokoon kutsuttujen mielenosoitusten takia kiinalaiset sijoittajat vetäytyivät uudelleenarvioimaan Argentiinaan kaavaillun jättimäisen sikafarmin ympäristövaikutuksia. Tosin lopulta sikafarmi kuitenkin päädyttiin rakentamaan.

Myös tutkimus puhuu jaetun suuttumuksen yhteiskunnallisen voiman puolesta.

Sosiaalipsykologian tutkimuksissa on eroteltu moraalinen raivo (eng. moral outrage) muista vihan tunteista. Moraalinen raivo syntyy, kun moraalisia periaatteita rikotaan.

Jos moraalinen raivo on jaettua ja yhteisöllistä, on sen todettu saavan aikaan paljon pitkäkestoisempaa ja omistautuneempaa toimintaa kuin vaikka omaan itseen kohdistuva syyllisyyden tunne.

Esimerkiksi Black Lives Matter, #metoo ja monet muut ihmisoikeusliikkeet ovat nousseet osittain moraalisesta raivosta.

Vihan, suuttumuksen ja raivon tunteista ja niiden yhteiskunnallisesta voimasta kielivät myös ympäristöliikkeiden nimet. Elokapina kapinoi ja Global Climate Strike lakkoilee.

Ympäristötunnetutkija Panu Pihkala vuonna 2017.

Pihkala näkee esimerkiksi syksyn 2018 laajat suomalaiset ilmastomielenosoitukset osoituksena suuttumuksen jämäkkyysvoimasta, vaikkei se ainoa marssien taustalla vaikuttanut tunne ollutkaan. Tuolloin kuultiin vihdoin myös nuorten ääntä.

”Niitä mielenosoituksia oli korkean tason poliitikkoja kuuntelemassa. Ja jos tarkastellaan koko ajanjaksoa vuodesta 2018 tähän hetkeen, niin suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut merkittävää kunnianhimon nousua ilmastotavoitteissa, ilmastotietoisuudessa sekä erilaisissa aloitteissa ja toimissa”, Pihkala sanoo.

Vihalla on tietenkin myös synkkä puolensa.

Ympäristön tilan herättämä viha voikin muuttua myös ihmisvihaksi, josta esimerkiksi Pentti Linkolan kaltaisia radikaaleja luonnonsuojelijoita onkin syytetty.

Vaikka ekoterrorismia ei voi vielä kutsua ilmiöksi Suomessa, on sen uhka olemassa, Pihkala sanoo. Onhan Suomi osa globaalia maailmaa.

Yhtenä merkittävänä ylilyöntinä Pihkala pitää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa ilmastovastaista aggressiivisuutta ja vihaisuutta. Hänen mukaansa joidenkin ilmastomielenosoittajien päälle on myös syljetty.

Siihen, päästämmekö vihan tunteita ulos, vaikuttavat muun muassa kasvatus ja yhteiskunnalliset normit.

Pihkalan mukaan vihaa on perinteisesti pidetty suomalaisessa kulttuurissa vaikeana tunteena. Yksi esimerkki siitä on kiltti tyttö ei suutu -puhetapa. Se on Pihkalan mukaan klassinen esimerkki siitä, millaisiin kehyksiin naisoletettuja yhteiskunnassa kasvatetaan.

On myös ihmisryhmiä, joilla ei ole tilaa ja mahdollisuuksia tuoda tunteitaan lainkaan esille, muistuttaa Tunne ry:n puheenjohtaja ja psykologi Sanni Saarimäki.

Tunne ry:n puheenjohtaja ja psykologi Sanni Saarimäki painottaa, ettei ekokriisin herättämiä tunteita tulisi vältellä.

Esimerkiksi elämäntilanne, ikä, ihonväri tai sosioekonominen luokka vaikuttavat siihen, millaisten tunteiden ilmaiseminen on yhteiskunnan silmissä hyväksyttävää ja onko ihmisellä ylipäätään siihen sallivia paikkoja.

Ilmastoahdistuksen onkin todettu olevan hyvin valkoinen ilmiö Yhdysvalloissa. Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten mustat, ei-valkoiset eli POC-ihmiset (people of color) ja alkuperäisväestön edustajat, koska usein taloudellinen, terveydellinen ja ympäristöön liittyvä haavoittuvuus on sidoksissa ihonväriin tai vähemmistöasemaan. Silti valkoiset ovat kaikkein ahdistuneimpia.

Kokemus eksistentiaalisesta uhasta ei ole uusi asia maailman sorretuille, mutta uusi asia monille etuoikeutettuun elämään tottuneille, toteaa ilmastoahdistusta tutkinut yhdysvaltalaisprofessori Sarah Jaquette Ray mielipidekirjoituksessaan.

Yhtenä merkittävänä syyllisenä ekokriisiin pidetään kapitalistista talousjärjestelmää. Jatkuva kasvu ja voiton maksimointi tuhoaa niin Patagonian metsiä kuin koko maapallon ilmastoa.

Kun syömme ruokaa, ostamme mitä tahansa tarpeellistakin ja maksamme veroja, olemme väistämättä osa tuota järjestelmää. Jos viha kohdistuu systeemiin, jonka osa on, se voi kohdistua Saarimäen mukaan huomaamatta myös itseen.

”Mutta se, että tuntee vihaa ei vielä suoraan tee vihan kohteena olevasta yksilöstä syyllistä,” Saarimäki sanoo.

Voiko viha olla siis turhaa, kun olemme vain pieniä osasia valtavassa koneistossa, emmekä siksi yksilöinä syyllisiä ekokriisiin?

Saarimäki esittää vastakysymyksen: poistuuko vihan tunne sillä, että se todetaan turhaksi?

Hän muistuttaa, että tunteilla on aina jokin tarkoitus ja viesti, vaikka ne eivät siinä tilanteessa näyttäisi olevan hyödyksi.

Florencia Pochinkia akateeminen maailma turhauttaa myös toisesta syystä: siellä ei ole tunteille tilaa.

Pochinki kirjoitti tammikuussa esseen Buenos Airesissa suunnitteilla olleesta hankkeesta, jossa kaikille vapaata kaupunkitilaa myytiin luksusasuntojen rakentamiseen. Esseen arvioinut professori totesi, että kun teksti muuttui emotionaalisesti latautuneeksi, uskottavuus kärsi.

Professori ja hänen antamansa palaute edustaa Pochinkille kaikkea sitä, mille hän on vihainen. Teknokratialle eli tiedon, taidon ja asiantuntijuuden ihannoinnille ja ”akateemiselle etäisyydelle” omakohtaisiin kokemuksiin.

Hän sanoo itse oppineensa ilmastokriisistä tai vaikka feminismistä nimenomaan sellaiselta ihmiseltä, joka puhuu kokemuksen ja sen luoman tunteen kautta.

Kun tunteiden hyötyjä ja haittoja lähdetään punnitsemaan, eksytään oikeastaan jälleen rationalisoinnin puolelle. Jotkut asiat vain ovat olemassa – ilman käyttövoimaa, toiminnan tarvetta tai seurauksia.

Monet menetyksiä ennakoivat tunteet ovat juuri sellaisia. Lumiset talvet katoavat suuresta osasta Suomea, suremme me niitä tai emme.

