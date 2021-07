Suru on vaikea ympäristötunne kahdesta syystä, ja siksi käännymme siitä usein pois. Sureminen on kuitenkin tärkeä taito uuden maailman oppimisessa.

Tässä juttusarjassa lähestytään ympäristötunteita kolmen tunteen kautta. Ne ovat pelko, viha ja suru.

Joka vuosi sitä täytyy jännittää.

Jos Saimaalle ei sada tarpeeksi lunta ja tule pakkasia, saimaannorpan tulevaisuus on jälleen astetta synkempi kuin aiemmin.

Aina talvisin ryhmä vapaaehtoisia on valmiina lähtemään Saimaan rannoille auttamaan norppaa. Sille rakennetaan keinopesiä ja kolataan pesäkinoksia, jos lunta on. Lumitykkejäkin on testattu.

Toisella puolen maapalloa yritetään suojella kituvia koralliriuttoja valkaisemalla niiden yläpuolella olevia pilviä. Pohjoisnavalla taas turvaudutaan lasiin, joka heijastaa auringonvaloa takaisin avaruuteen.

Kun poliittisella päätöksenteolla ei saada tarpeeksi nopeita toimia aikaiseksi, tutkijat ovat alkaneet kehittää erilaisia tapoja muokata ilmastoa ja luontoa.

Me olemme jo toimillamme muokanneet luontoa peruuttamattomalla tavalla ja nyt muokkaamme sitä keinotekoisesti lisää. Kaikkea ei kuitenkaan voi pelastaa, ja osa villistä luonnosta tulee katoamaan kokonaan. Monet lajit ovat ekokriisin seurauksena jo kadonneet, kuten siniara ja Länsi-Afrikan mustasarvikuono.

Tunnetko surua?

Suru kuuluu luopumiseen. Surututkija Thomas Attig on nimennyt suruprosessit ”maailman uudelleenoppimiseksi”.

Maailma muuttuu ekokriisin takia väistämättä, ja siksi suru on tarpeellinen tunne. Se auttaa meitä tottumaan ja hyväksymään uuden tavan elää.

Surun kohtaaminen tarkoittaa lopullisuuden hyväksymistä eli jokin, mistä välitimme ei enää koskaan palaa, sanoo Tunne ry:n puheenjohtaja, psykologi Sanni Saarimäki. Hänen mukaansa meille onkin helpompaa olla vihainen tai tuntea syyllisyyttä kuin antautua surulle.

Tunne ry:n puheenjohtaja ja psykologi Sanni Saarimäki painottaa, ettei ekokriisin herättämiä tunteita tulisi vältellä.

Tunne ry on järjestö, joka tarjoaa apua ilmaston ja ympäristön muuttumiseen liittyvien tunteiden käsittelyyn.

”Esimerkiksi läheisen kuollessa pyrimme helposti kääntymään poispäin surusta, koska se sattuu niin paljon. Mutta jos uskaltautuu antautumaan sille surun kokemukselle, se saa monia sävyjä, joista osa voi olla aika lohdullisia ja eteenpäin vieviä.”

Saarimäki uskoo, että kun ihminen löytää rauhaa omien ympäristötunteidensa kanssa, hän voi huomata, ettei niin hirveän paljosta tarvitse luopua. Tilalle tulee myös paljon uutta.

”Kun tunteita käsittelee ja jakaa muiden kanssa, yhteisöllisyyden tunne voi voimistua. Haastavien tunteiden keskellä voi löytää myös ilon hetkiä ja omat arvot kirkastuvat.”

Kanadalaisen Labrador Institute of Memorial University -yliopiston ympäristösurututkija ja tohtori Ashlee Cunsolo on tutkinut ekologista surua 12 vuotta. Hän jakaa ympäristökriisiin liittyvän surun neljään kategoriaan.

Ne ovat akuutti, ennakoiva, välillinen ja kasautuva suru.

Surua voi tuntea akuutisti rakkaan suon menettämisestä, ennakoivasti jäätiköiden katoamisesta tulevaisuudessa tai välillisesti siitä, miten merenpinnan nousu voi ajaa miljoonia maailman rannikkoseuduilla asuvia ihmisiä kodeistaan.

Neljäs muoto, eli surun kasautuminen tekee ekologisesta surusta muihin suruihin verrattuna kovin vaikeaa.

Ilmastokriisin ja sukupuuton edetessä menetämme koko ajan uusia lajeja ja alueita, ja ekosysteemit ympäri maailmaa köyhtyvät huimaa vauhtia. Surulle ei ole näkyvissä päätepistettä.

On myös toinen syy, miksi ympäristösuru on erityisen haastavaa.

Viime vuosina on päivitelty, kuinka lumiset talvet ovat takana päin ja pimeyteen on pakko tottua. Sitten tuli viime talven uskomattoman kauniit ja lukuisat talvipäivät. Monet tunsivat Suomen lumisesta talvesta sekä iloa että syyllisyyttä ilosta.

Tai ainakin Saarimäki tunsi.

Hän kertoo tehneensä töitä sen eteen, että voisi nauttia lumisesta talvesta hyvällä omallatunnolla, vaikka ”päässä on koko ajan ääni, ettei tämä kestä”.

”Että vaikka nyt on lunta, asia ei ole pois päiväjärjestyksestä: me todennäköisesti menetämme lumiset talvet, vaikka tekisimme mitä.”

Ympäristösuru on siis häilyvää ja ambivalenttia. Se on ja se ei ole. Yhtenä vuonna saimaannorppakanta vähenee, toisena se taas kasvaa. Vuorotellen yksi aihe, vuodenaika tai näky tuntuu hyvältä ja pahalta.

” ”Ympäristötunteet ovat matkakumppaneitamme halusimme tai emme.”

Häilyvyys ei oikein istu maailmankuvaamme. Tehokkuutta palvovassa yhteiskunnassa olemme tottuneet siihen, että yksi asia hoidetaan pois alta ja siirrytään seuraavaan. Halki, poikki, pinoon ja viereistä puuta kaatamaan.

Ajattelemme niin helposti myös tunteiden suhteen, vaikkei se Saarimäen mukaan oikeastaan ole mahdollista. Tunteita ei voi tuntea pois.

Tärkeää olisi myös hyväksyä, että aina ei jaksa hyväksyä.

”Ympäristötunteet ovat matkakumppaneitamme halusimme tai emme. Ne ovat aina mukana”, Saarimäki sanoo.

Ajatus siitä, että ympäristöön liittyvä surutyö ei tule koskaan valmiiksi, voi olla myös lohdullinen.

Sen on huomannut varhaiskasvatuksen opettaja ja tamperelaisen, ilmastotunteita taiteen keinoin käsittelevän Kuura-kollektiivin jäsen Tiia-Mari Tervaharju. Hänen mielestään surusta ei tarvitse päästä eroon.

”Kun se kumpuaa sellaisista asioista, jotka ovat jatkuvasti läsnä, voi antaa itsellensä luvan tuntea surua eikä vain äkkiä käsitellä sitä pois”, Tervaharju sanoo.

Ja Tervaharju suree, paljon. Hän suree luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja lähiympäristöjen menettämistä, tuntee lumisurua lumen vähenemisestä ja metsäsurua metsien katoamisesta.

Kuura-kollektiivin jäsen Tiia-Mari Tervaharjun mielestä surusta ei tarvitse päästä eroon.

Kuura-kollektiivin jäsenenä Tervaharju käsittelee ympäristötunteitaan yhdessäolon ja luovan ilmaisun keinoin.

Vuoden ajan järjestetyissä Kuura-kollektiivin Hetki ilmastolle -työpajoissa tunteita on herätelty näkyviin muun muassa piirtämisellä, kirjoittamisella, vaatteiden korjaamisella ja tanssilla.

Kollektiivi ei koostu tunnetyön ammattilaisista vaan luovien alojen ihmisistä, painottaa Tervaharju.

Vaikka jälkeenpäin kokemuksia on käyty läpi yhdessä, itse tunnetyötä ihmiset ovat tehneet omassa tilassaan. Silti monelle juuri yhtenäinen tila ja ympärillä olevat ihmiset ovat olleet tärkeitä, jotta tunteita tavoittaisi ja niitä voisi käsitellä.

Kun meille turvallisia ja tärkeitä paikkoja tuhotaan, saatamme tuntea solastalgiaa. Se on ympäristösurututkimuksessa viime vuosina yleistynyt termi, joka on suomennettu paikkakaipuuksi.

Paikkakaipuu viittaa kipuun ja ahdinkoon, joka syntyy lohdullisten paikkojen menettämisestä. Rakentaminen, metsän kaato tai vaikka patoprojektit saattavat tuntua tiedostetusti tai tiedostamatta siltä, kuin omaa paikantajua vastaan hyökättäisiin ja sitä tuhottaisiin.

Termin kehittäneen Glenn A. Albrechtin mukaan paikkakaipuu onkin koti-ikävää, jota tunnemme poistumatta kotoa.

Varhaiskasvatuksen opettajana Tervaharju on havahtunut myös tulevaisuuteen suuntautuviin surun kokemuksiin, eli niin sanottuun ennakoivaan suruun.

Yhtenä päivänä hän kuunteli leikkiviä lapsia, jotka luettelivat maapallon eläimiä. Silloin Tervaharju havahtui siihen, ettei kaikkia niitä eläimiä ole välttämättä enää olemassa silloin, kuin nämä lapset ovat aikuisia.

”Tuollaiset hetket herättävät paljon surua maailman puolesta.”

Tervaharjulle suru ei ole kielteinen asia.

”Se on tunteena hedelmällinen senkin takia, että se kumpuaa myötätunnosta. Se osoittaa, että pystyy kokemaan empatiaa muita ihmisiä ja lajeja kohtaan.”

Surun hyödyistä ja kauneudestakin huolimatta päädymme usein välttelemään sitä, aivan kuten muitakin vaikeita tunteita. Ihmismieli pyrkii luontaisesti pois vaikeasta, kohti jotain helppoa ja hyvältä tuntuvaa.

Taistele, pakene ja lamaannu -reaktio liitetään usein pelkoon. Sanni Saarimäen mukaan kuitenkin myös suru voi ottaa uhkaavan pedon hahmon.

Lue lisää: Pelko on yksi ilmastoahdistuksen voimakkaimmista tunteista: Osalla se näkyy ekotekojen orjallisena suorittamisena ja toisilla uhmakkaana lihansyöntinä

”Mielemme kohtelee kaikkia vaikeita tunteita kuin ulkoisia uhkia”, Saarimäki sanoo.

Saarimäen mielestä meidän tulisi opetella nyt neljäs vaihtoehto, nimittäin myötätuntoinen läsnäolo. Se on paljolti samaa, kuin mitä tekisimme, jos ystävä on vaikeassa tilanteessa.

”Kuunnellaan, pysähdytään sen asian äärelle, ei kielletä tunteita. Uskalletaan olla siinä, tilanteessa, vaikka ei pystytä ratkaisemaan sitä.”

Myötätuntoinen läsnäolo auttaa ymmärtämään, mitä minäkin hetkenä tarvitsemme. Joskus se tarkoittaa, että osaamme ottaa etäisyyttä ympäristö- ja ilmastoasioihin.

Lääkäri Hippokrates kirjoitti jo vuosisatoja ennen ajanlaskun alkua, että ihmisen terveys on läheisesti yhteydessä ympäröivän luonnon terveyteen. Koronapandemia on antanut siihen jälleen uuden näkökulman: virusta kantava lepakko – mistä pandemian arvellaan todennäköisimmin alkaneen – voi sairastuttaa myös ihmisen ja lopulta tartuntaa pelkää koko ihmiskunta.

Vaikka tieto on ikivanha, emme tunnu elävän sen mukaan.

Ekopsykologi Irma Heiskasen vastaa puhelimeen kotoaan Muuramesta. Hänen mukaansa meillä on ”teollistunut mieli”. Sillä Heiskanen viittaa siihen, että meidät on ehdollistettu olemaan irti muusta luonnosta ja totutettu siihen, että asia kuin asia hoituu aina rahalla.

Ekopsykologia on 1990-luvulta alkaen kasvussa ollut terapian muoto, jossa mielenterveyttä tuetaan luontoyhteyttä vahvistamalla. Heiskanen on ollut uranuurtaja sen tuomisessa osaksi mielenterveystyötä ja mukana perustamassa ekopsykologian Metsänpeitto-yhdistystä vuonna 1998.

Ekopsykologi Irma Heiskanen oli mukana perustamassa ekopsykologian Metsänpeitto-yhdistystä vuonna 1998.

Heiskanen näkee isona ongelmana sen, että emme puhu lainkaan luonnolle antamisesta. Vuorovaikutussuhteemme on yksisuuntainen, sillä keskitymme vain luonnolta ja toisilta lajeilta ottamiseen.

”Jos annamme takaisin ympäristölle ja toisille lajeille, niiden elinympäristöt säilyvät ja ne pysyvät hengissä, jolloin ne taas pystyvät tuottamaan sitä, mitä me tarvitsemme”, hän sanoo puhelimessa.

Vastavuoroisuutta voi harjoitella. Yksi hyvä esimerkki, jonka jokainen meistä voi tehdä, on hengittäminen. Tai tapahtuu se tekemättäkin.

”Ulkona kävellessään voi ajatella, että saan tämän hapen lahjaksi kasveilta ja merten leviltä, ja vastaavasti minä annan niille sen, mitä ne tarvitsevat eli hiilidioksidia.”

Vastavuoroisuudesta voi myös yrittää tuntea kiitollisuutta ja ilmaista sitä. Tutkimuksissa onkin todettu, että kiitollisuuden tunteminen tekee ihmisen psyykelle hyvää.

Jos suru edes hetkittäin kääntyy kiitollisuuden kautta iloksi siitä, mitä luonto meille antaa, voi sillä Heiskasen mukaan olla vaikutusta myös tekojen tasolla.

Se voi saada hiihtämään 15 kilometrin matkan lumikola selässä, jotta norpalla olisi edes vähän helpompaa.

Vapaehtoiset kasasivat lumikinoksia norppien pesäpaikoiksi Saimaalla helmikuussa 2014.

Lue lisää: Opiskelu Suomessa alkoi tuntua turhalta, kun kotimaa paloi maaliskuussa Patagoniassa – Ympäristökriisi herättää vihan tunteen, joka saa toimimaan

Lue lisää: Pelko on yksi ilmastoahdistuksen voimakkaimmista tunteista: Osalla se näkyy ekotekojen orjallisena suorittamisena ja toisilla uhmakkaana lihansyöntinä