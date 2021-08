Karkeasti ottaen modaus on pelin koodin tai elementtien muokkaamista ja luomista. Kuvassa Cities: Skylines (vas.), Dota, Doom ja Sims.

Pelaajat parantelivat lempipeliään ja synnyttivät samalla yhden koko pelihistorian suosituimmista peleistä. Näin pelien muokkaaminen on muuttunut harrastelusta arvostetuksi työnäytteeksi.

Kun pelaajat kaipaavat jotain suosikkipeliinsä, he luovat sen osaksi pelimaailmaa.

Näin kävi, kun pelaajat alkoivat modata videopelejä Half-life ja Warcraft 3. Modauksen lopputuloksena syntyi kaksi uutta peliä, joiden vaikutus e-urheiluun on ollut kiistaton: Counter-Strike (CS) ja Defense of the Ancients (Dota).