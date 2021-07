”Tämä on minun täydellinen Pori Jazz -hetkeni”, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Onko teillä kuuma? kysyy laulaja Aili Ikonen Porin Kirjurinluodon Lokki-lavan eteen kokoontuneelta yleisöltä. ”Meillä on täydellistä”, huutaa joku takaisin. Ja silloin tiedän: Tämä on myös minun täydellinen Pori Jazz -hetkeni.

Jukka Perko ja Aili Ikonen tulkitsevat Dusty Springfieldin tunnetuksi tekemiä kappaleita.

Se on hetki, kun kyyneleet nousevat silmiin ja tiedän, että juuri nyt en haluaisi olla missään muualla kuin tässä puisella penkillä auringonpaisteessa, keskellä näitä ihmisiä, kuuntelemassa tätä musiikkia. Se hetki, kun Teemu Viinikainen soittaa kitarasoolon, kun Ikonen jäljittelee lintujen laulua niin korkealla äänellä, että tuskin erottaa kumpi on ihmisääni ja kumpi Jukka Perkon sopraanosaksofoni – ja yleisö hihkuu ja taputtaa.

Tätä hetkeä olen saanut odottaa kaksi vuotta, sillä viime ja tänä vuonna perinteistä suurta Pori Jazzia ei pandemian vuoksi ole järjestetty lainkaan. Tänä vuonna on sentään saatu kasaan nopealla aikataululla koottu torstaista lauantaihin kestävä Pori Jazz soi taas -konserttisarja.

Ensimmäisen kerran Pori Jazzin historiassa ohjelma on rakennettu lähes kokonaan kotimaisin voimin.

Torstain ja perjantain konserteissa yleisö on saanut tuoreita maistiaisia siitä, mitä muusikot ovat säveltäneet viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun pandemia on estänyt keikkailun. Tähän asti kuullun perusteella sato on erinomainen. Se lupaa hyvin kiinnostavaa keikkasyksyä.

Toisaalta Kirjuriluodon kuulijoita on hemmoteltu nostalgisilla herkkupaloilla, jotka oli suunniteltu varta vasten Kirjuriluodon yleisöä varten. Nostalgiaa on ilmassa muutenkin, sillä tänä vuonna käytössä on ainoastaan pieni Lokki-lava, se ”alkuperäinen”, jossa Pori Jazz on järjestetty muutamia välivuosia lukuun ottamatta aina vuodesta 1966 alkaen.

Kitaristit Jarmo Saari ja Teemu Viinikainen.

Aili Ikosen ja Jukka Perkon Avara -yhtyeen keikka edustaa sekä nostalgiaa että uutta musiikkia.

Ohjelmassa on brittiläisen pop- ja soul-laulaja Dusty Springfieldin (1939–1999) tunnetuksi tekemiä lauluja, niitä 1970-luvun voimaballadeja, jotka ovat jääneet minun ja Kirjurinluodon yleisön innostuksesta päätellen myös monen muun selkäytimeen. Levy Dusty ilmestyi juuri ennen pandemiaa, joten näitä tuoreita sovituksia ja Hectorin uusia suomenkielisiä sanoituksia ei ole voitu esittää yleisölle tätä ennen.

Suurimman vaikutuksen teki Burt Bacharachin klassikko, jossa oli tunnistettava pulssi ja melodia, mutta lisänä Ikosen hurja improvisaatio, Viinikaisen ja Jarmo Saaren upeat kitaroinnit, Niko Kumpuvaaran oivaltava harmonikka sekä Perkon ja Verneri Pohjolan kuulaat puhaltimet.

Huikeaan tunnemyrskyyn päättyi myös torstai-ilta, kun yleisö lauloi yhdessä 1970-luvun ihanaa Jäätelökesä-hittiä itsensä Maarit Hurmerinnan kanssa. Saksofonisti Timo Lassy oli kutsunut Maarit Hurmerinnan ja pianisti-säveltäjä-laulaja Tuomo Prättälän musisoimaan lavalle yhdessä trionsa kanssa.

Tuomo Prättälä

Sitä ennen Lassy esitti yhdessä basisti Ville Herralan ja rumpali Jaska Lukkarisen kanssa musiikkia lähiaikoina julkaistavalta levyltään. Esimerkiksi Balladi Sunday 20 tuntuu tallentaneen hienosti sen surullisen, hämmentyneen tunnelman, jonka vallassa katselimme maailmaa koronapoikkeusoloissa vuonna 2020.

Jazzin hienoimpia piirteitä on se, että se yhdistää erilaisia muusikoita tekemään musiikkia yhdessä. Prättälän pianismi ja käheä soul-laulu saivat ihokarvat pystyyn.

Maarit Hurmerinta

Aivan erityinen ilo oli nähdä lavalla ikiaikainen idolini, 67-vuotias Maarit lavalla. Hänen erityinen, soulahtava tapansa käyttää ääntään sopi loistavasti yhteen Lassyn suvereenin saksofonin kanssa.

Suuria tähtiä nähdään Kirjuriluodon Lokki-lavalla myös tänään lauantaina. Iltapäivällä kuullaan, kun Pepe Willberg tunnelmoi yhdessä Jukka Eskolan yhtyeen kanssa Henrik Otto Donnerin musiikkia. Ilta ja koko konserttisarja päättyy 2000-luvun alun trendiyhtyeen Quintessencen keikkaan.