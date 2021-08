On surullista, että seksuaaliseen häirintään puuttuminen tarvitsee anonyymejä Instagram-tilejä

Ehkä ilmapiiri joskus vielä muuttuu sellaiseksi, että uhrien ei tarvitse pelätä puhumisen seurauksia, vaan tekijöiden tekojensa seurauksia, kirjoittaa Ronja Salmi.

Instagramin @punkstoo -tili laittoi uuden vaihteen silmään suomalaisessa metoo-muutoksessa. Anonyymin tilin viestit kertoivat seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta punk-yhteisössä, jossa suvaitsevaisuus on ollut pintapuolisesti tunnustettu arvo.

Raiskauskulttuuri, eli ilmapiiri jossa naisten kokemaa seksuaalista väkivaltaa vähätellään, ulottuu yhteiskunnassa kaikkialle. Sittemmin tilillä julkaistut viestit on poistettu ja @punkstoon hengessä on ilmaantunut myös uusia tilejä eri musiikin- ja taiteenaloihin liittyen.

Argumentit tilejä vastaan ovat olleet vanhoja tuttuja. Mitkä ovat motiivit julkaisujen takana? Millä periaatteilla tilit toimivat? Jaetaanko nyt somessa oikeutta huhupuheiden perusteella?

Itse näen anonyymit tilit oireena kulttuurista, jossa seksuaalisen väkivallan uhreja edelleen syyllistetään.

Kertominen hyväksikäytöstä on edelleen riskialtista ja mahdollisesti vaikeuttaa uhrin elämää entisestään. Anonymiteetti on oljenkorsi johon tartutaan, kun muita mahdollisuuksia ei ole.

On surullista, että uhrien luotto viranomaisiin, oikeuslaitokseen ja jopa journalismiin on niin heikkoa, että luotettavin taho oman kokemuksen kertomiselle löytyy anonyymista sometilistä.

Valitettavasti on mahdollista, että kertomalla traumaattisista kokemuksestaan uhrit ovat myös syyllistyneet kunnianloukkaukseen, mikä on irvokas esimerkki siitä kuinka miehen kunnia on edelleen merkittävämpi asia kuin naisen fyysinen koskemattomuus.

Toistaiseksi tilit eivät ole täyttäneet journalistisia periaatteita, joten niitä ei myöskään koske toimittajien lähdesuoja. Tämä voi olla tilien ylläpitäjille vaikea tilanne, jos heidän katsotaan olevan julkaisijoina vastuussa tilien sisällöistä.

Juuri tilien ja viestien lähettäjien anonymiteetti on yksi eniten kritiikkiä herättäneistä asioista. Mutta jos kasvoilla kertominen olisi helppoa, kaikki kertoisivat. Jos kasvoilla kertomisella saisi oikeutta, kaikki kertoisivat.

Vielä niin ei ole.

Jos kertoo kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta avoimesti, ottaa edelleen riskin, ettei kertomusta uskota. Kokemusta voidaan yrittää vääristellä tai kyseenalaistaa. Asian ”selvittäminen” jätetään usein uhrille, koska ulkopuoliset eivät mieluusti halua sekaantua muiden asioihin tai valita puolia.

Pahimmillaan uhri joutuu kannattelijan rooliin. Uutinen järkyttää siitä kuulevia, ja uhri lohduttaa heitä, kuin parantumatonta syöpää sairastava ystäviään. Ei ihme, etteivät kaikki kuolemansairaat halua kertoa tilastaan.

Kertominen itsessään on jo usein raskasta, ja saattaa pakottaa asiaan liittyvät muistot pintaan. Muistojaan ei voi hallita. On ymmärrettävää, ettei pahimpien kanssa halua viettää ylimääräistä aikaa. Julkisuudessa on myös tapauksia, joissa oikeudessa tuomittu tekijä saa edelleen jatkaa ammatissaan. Sekään ei varsinaisesti kannusta kertomaan omista kokemuksista.

Kertominen ei takaa oikeutta, eikä oikeus seurauksia.

On myös töitä ja tilanteita joissa puuttuminen ja kertominen ovat erityisen vaikeaa. Pätkätyöläinen tai freelancer, jota portinvartija kohtelee kaltoin, ei helposti voi kertoa kokemastaan. Esihenkilö jolle väärinkäytöksistä pitäisi raportoida, on se joka tulisi ilmiantaa.

Asiakaspalvelutyössä jossa ihmiset tulee saada viihtymään ja ostamaan, tulee samalla häirityksi. Kynnys puuttua on erityisen korkea jos seksuaalista väkivaltaa harjoittaa perheenjäsen, puoliso tai ystävä.

Jokainen voi miettiä kuinka vaikeaa olisi tehdä rikosilmoitus omasta kumppanista tai ihastuksesta. Olisiko sinusta helppoa kertoa isovanhemmasta, tai kaveriporukan hurmurista? Asiantuntijoiden mukaan seksuaalisen väkivallan tekijä on useimmiten uhrille entuudestaan tuttu. Luottamus on yksi väline, jolla tekijä voi päästä uhrin lähelle. Sosiaalisten siteiden ja yhteisen yhteisön takia viranomaisille asian vieminen on erityisen vaikeaa.

Tästä syystä suurin osa seksuaalirikoksista jätetään ilmoittamatta. Seksuaalirikollisuuden koko kuva ei näy vielä tilastoissa.

Jos kertominen olisi helppoa, kaikki kertoisivat.

Jokainen voi vaikuttaa siihen, että asiat muuttuvat. Voimme uskoa uhreja ja lakata syyllistämästä heitä. Voimme kiittää heitä jotka kertovat, ja ymmärtää niitä seksuaaliväkivallan kohteiksi joutuneita jotka eivät halua jakaa kokemaansa.

Kenelläkään ei velvollisuutta kertoa traumoistaan, saati viedä asiaa käräjäoikeuteen. Uhreilta emme voi vaatia tiettyä käytöstä tai toimintaa, koska he eivät ole valinneet olla uhreja.

Kertomisen riskeistä huolimatta puhumisella on parantava vaikutus. Vaikeneminen ei edesauta toipumista. On hienoa, että osa kertomisen paineista helpottuu anonymiteetin avulla. Ehkä ilmapiiri joskus vielä muuttuu sellaiseksi, että uhrien ei tarvitse pelätä puhumisen seurauksia, vaan tekijöiden tekojensa seurauksia.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja.