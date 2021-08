Koronapassi on otettava käyttöön välittömästi, sanoo Tampereen G-Livelabin toimitusjohtaja Annamaija Saarela

Koronapandemia on ajanut muusikot epätoivoon. Koronarajoitukset ovat estäneet konserttien ja muiden tapahtumien järjestämisen. Ala kokee tulleensa ajetuksi nurkkaan.

”Miksi Suomessa kulttuuria on rangaistu enemmän kuin muita aloja? Se tuntuu käsittämättömältä”, sanoo jazzmuusikko Mikko Innanen.

Hänen mielestään pandemia on tehnyt näkyväksi, miten vähän Suomessa arvostetaan kulttuuria.

”Suomalainen arvovalinta on se, että pääsy on estetty nimenomaan kulttuuritapahtumiin. On syntynyt kuva, että musiikki ja taide ovat vaarallisia. Joissakin kouluissa jopa laulaminen on kielletty, mikä on suorastaan perverssiä. Absurdiudella ei ole rajaa”, Innanen sanoo.

”Taide ja kulttuuri evät tietenkään ole tärkeämpiä kuin muut harrastukset tai intohimot. Baarissa ryyppääminenkin on hauskaa ja joskus hyödyllistäkin. Nuorison hillumienkin on tärkeää ja jalkapallokatsomossa huutaminen mahtavaa, jos siitä tykkää. Mutta kyse on oikeudenmukaisuudesta”, Innanen sanoo.

Samaa mieltä on muusikko Jukka Perko, jonka vetämä Viapori Jazz peruutettiin viime tipassa uusien rajoitusten vuoksi viime viikolla.

”Kulttuuria pidetään ylimääräisenä kermavaahtona, josta voidaan luopua ensimmäisenä”, hän sanoo.

He muistuttavat, että oikeus kulttuuriin ei ole etuoikeus vaan ihmisoikeus: Jokaisella tulee olla oikeus osallistua vapaasti yhteiskunnan kulttuuri- ja sivistyselämään niin tekijänä kuin kokijana.

” ”Tapahtuma-alalle koronatorjunta on ollut täydellinen fiasko ja katastrofi.”

Innanen ja Perko kertovat tässä jutussa joitakin keinoja, joilla he itse ovat selvinneet vaikeassa tilanteessa.

Tampereen G-Livelabin toimitusjohtajan Annamaija Saarelan mielestä paras ratkaisu olisi koronapassi. Se pitäisi hänen mielestään ottaa käyttöön viipymättä.

”Jos meillä olisi koronapassi, turvaväleistä voitaisiin luopua. Silloin taiteilijoilla, tuotantoyhtiöillä ja ohjelmatoimistoilla olisi samat mahdollisuudet toimia kuin muillakin elinkeinon harjoittajilla”, hän sanoo.

Hän antaa haastattelun Normandiasta Sous les pommiers -jazzfestivaaleilta, jossa koronapassi on täyttä päätä käytössä. Ranska otti koronapassin käyttöön jo elokuun alkupuolella, Suomessa asiaa vasta pohditaan.

Vaikka Suomi on monessa suhteessa onnistunut pandemiatoimissaan, tapahtuma-alalle koronatorjunta on Saarelan mukaan ollut ”täydellinen fiasko ja katastrofi”.

”Se, että Suomi olisi kulttuurimyönteinen maa, on täysi myytti. Päinvastoin”, Saarela sanoo.

Suomessa eletään hänen mielestään edelleen pelottelun hengessä, vaikka muissa maissa siirrytään täyttä päätä eteenpäin: Vaikka kaikki tapahtumajärjestäjät osaavat järjestää turvallisia tapahtumia, niihin ei uskalleta lähteä.

”Tapahtuma-ala on kantanut vastuuta koronan torjunnasta jo puolitoista vuotta. Vastuun olisi vähitellen siirryttävä ihmisille itselleen”, hän sanoo.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinko ilmenee karusti tuoreista selvityksistä. Muusikkojen liiton viime vuonna tekemän kyselyn mukaan lähes kaikki muusikot eli 96 prosenttia liiton jäsenistä oli menettänyt pandemian vuoksi työtilaisuuksia.

Koko tapahtumateollisuuden liikevaihdosta katosi Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulun tuoreen tutkimuksen mukaan 1,6 miljardia euroa vuoden 2020 aikana. Se on lähes 70 prosenttia alan liikevaihdosta. Alalla on 20 000 vakituista työpaikkaa ja lisäksi se työllistää tilapäisesti 175 000 ihmistä.

Keikkoja on peruuntunut myös Mikko Innaselta, joka on yksi Suomen tunnetuimmista saksofonisteista. Hän työskentelee freelancerina, kuten suurin osa suomalaisista jazzmuusikoista.

Hän kertoo pärjänneensä pandemian-aikana kohtalaisesti taiteilija-apurahalla, opettamalla ja muutamilla toteutuneilla keikoilla.

” ”Aika paljon porukkaa on pudonnut kelkasta.”

Silti Innanen on järkyttynyt ja huolissaan koko Suomen musiikkialan tulevaisuudesta.

”Kun tarpeeksi kiristetään, toivottomuus valtaa alaa. Aika paljon porukkaa on pudonnut kelkasta tai siirtynyt muille aloille.”

Hän kertoo olleensa korona-aikana paljon yhteydessä ystäviinsä ympäri maailmaa ja vertailleensa kokemuksia.

”Suomessa on päästy verrattain vähällä. Meillä ei esimerkiksi ole ollut pitkiä ulkonaliikkumiskieltoja. Tätä taustaa vasten tuntuu käsittämättömältä, miksi yhtä kulttuurialaa on täällä rangaistu enemmän kun muita aloja.”

Innanen sanoo ottaneensa rokotukset heti, kun se oli mahdollista ja pyrkineensä muutenkin elämään rajoitusten mukaan. ”Tuntuu ikävältä, että sekään ei tunnu riittävän.”

Kulttuurin vaarallisuudesta on hänen mielestään muodostunut vääristynyt käsitys.

”Kun media kertoo koronasta ja kulttuurista, se näyttää kuvia jättifestareista ja lavan eteen pakkautuneista faneista. Osa ihmisistä tietenkin tyrmistyy”, Innanen sanoo.

Nämä kuvat ovat kuitenkin kaukana arkitodellisuudesta.

Esimerkiksi jazzmuusikot soittavat lähtökohtaisesti pienille yleisöille, joiden keski-ikä on usein kohtuullisen korkea. Keikat pidetään useimmiten pienessä klubissa, konserttisalissa, ravintolassa tai baarissa, jossa yleisö istuu pöydissä.

Jazzkentällä on paljon pieniä toimijoita, jotka järjestävät keikkoja säännöllisesti. ”Tällainen jatkuva ruohonjuuritason toiminta on kaiken kulttuurin selkäranka. Jos se halvaantuu, isojakaan tapahtumia ei pystytä järjestämään”, Innanen sanoo.

” ”On surkuhupaisaa matkustaa täydessä junassa Tampereelta Helsinkiin konserttiin.”

Koronarajoitusten yksi ongelma on Annamaija Saarelan mukaan se, että, eri alueiden aluehallintoviranomaiset tekevät eri alueilla erilaisia ratkaisuja, vaikka niiden epidemiatilanne olisi sama. Ohjelmatoimistoille ja muusikoille se on iso ongelma, koska kiertueet pyritään järjestämään valtakunnallisesti.

Esimerkkinä Saarela mainitsee kulttuuritapahtumien katsomoiden lohkomisen, jota edellytetään pääkaupunkiseudulla, mutta ei esimerkiksi Pirkanmaalla.

Toinen ongelma on se, että rajoitukset kohtelevat eri aloja eri tavoin. Helmikuussa voimaan tulleessa tartuntalain muutoksessa näkyy Saarelan mielestä selvästi esimerkiksi ravintola-alan ja liikenteen lobbausvoima.

”On surkuhupaisaa matkustaa täydessä junassa Tampereelta Helsinkiin konserttiin, jossa sitten pitääkin yhtäkkiä noudattaa kahden metrin turvavälejä.”

Kolmas ongelma on taiteilijoiden toimeentulo, jossa pandemia on paljastunut isoja puutteita.

”Jos taiteilijalla on oma toiminimi, hän on saattanut jäädä kaikkien tukirakenteiden ulkopuolelle”, Saarela sanoo.

Myöskään taiteilijoille myönnettyjen koronatukien perusteet eivät ole olleet samalla tavalla läpinäkyviä kuin esimerkiksi yritystukien. ”Jos muusikon tukihakemus on hylätty, hän ei tiedä, miksi niin on käynyt. Se vaikuttaa itsearvostukseen ja mielenterveyteen”, Saarela sanoo.

Muusikot eivät myöskään ole Innasen mukaan ole kovin hyviä ajamaan etujaan.

”Itsekin ajattelen helposti niin, että itsepähän olen valinnut vaikean alan. Itse on itsensä työllistettävä ja se pitää vain hyväksyä.”

Taiteilijoiden sosiaaliturvan puutteiden korjaaminen vaatii Saarelan mukaan vielä ison jälkipyykin.

Millaisia selviytymiskeinoja muusikoilla on ollut?

Miltä tehdä esimerkiksi silloin, kun pitkään valmisteltu, kertaalleen jo siirretty festari joudutaan peruuttamaan vain muutama päivä ennen kuin sen on määrä alkaa.

Sen koki Viapori Jazzin taiteellinen johtaja Jukka Perko, kun viime viikolle aiottu Viapori Jazz peruutettiin uusien rajoitusten takia.

”Harmitti”, Perko sanoo.

”Mutta en ole harmistuja vaan toimija”, hän lisää.

Perko tiimeineen päätti, että muusikot saavat pitää keikkansa, vaikka konsertteihin ei voida ottaa yleisöä.

Festarin johtotroikka sopi yhteistyökumppaneiden ja tukijoiden kanssa, että konsertit tallennetaan ja esitetään myöhemmin joko podcastina tai jollakin radiokanavalla. Tallenteet taiteilijahaastatteluineen on määrä saada valmiiksi syksyn aikana.

Yle Teeman toteuttama tallennus pelasti myös Innasen, basisti Antti Lötjösen ja kitaristi Petri Kumelan järjestämän taidetapahtuman Hietsu is Happening, joka pidettiin kuin pidettiinkin heinäkuun lopussa Hietaniemessä, vaikka paikan päälle pääsi vain parikymmentä kuulijaa.

Innanen iloitsee kuitenkin siitä, että tapahtuma voitiin ylipäätään järjestää ja että se on edelleen katsottavissa Yle Areenassa.

Yksi selviytymiskeino on huumori.

Kesäkuussa Innanen järjesti töölöläisessä Bar Favelassa keikan, jossa hän soitti pianisti Aki Rissasen kanssa kuusi settiä, jotka kestivät kukin 14 minuuttia ja 59 sekuntia. Näin muusikot kiersivät hankalan säännön, jonka mukaan yleisöllä on oltava kahden metrin turvavälit, jos musiikkiesitys kestää yli 15 minuuttia.

Baarissa ei tiettävästi tapahtunut altistumisia. ”Se oli juuri ennen kuin Pietarin jalkapallokisaturistit saapuivat ja korona alkoi levitä uudelleen”, Innanen huomauttaa.

Moni tapahtumajärjestäjä on turvautunut konsertin suoratoistoon eli striimaukseen.

Sellaisia on toteutettu muun muassa Annamaija Saarelan vetämässä G-livelabissa Tampereella.

”Kubihan on eräänlainen laboratorio, jossa kokeillaan erilaisia innovaatioita”, Saarela huomauttaa.

G-Livelabissa on toteutettu hybridikonsertteja, joissa musiikki striimataan samalla, kun paikan päälle otetaan kuulijoita aluehallintoviraston senhetkisen säännön mukaan.

Yleisön määrä ei ole kuitenkaan riittänyt kannattavaan liiketoimintaan.

Klubille mahtuu normaalisti jopa 250 kuulijaa. ”Jotta toiminta olisi kannattavaa, maksavia asiakkaita pitäisi olla vähintään 130. Nykyisten säädösten mukaan klubille mahtuu enintään 90 ihmistä”, Saarela kertoo.

” ”Paras ratkaisu olisi koronapassin pikainen käyttöönotto.”

Avustuksia klubi on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, valtiolta sekä Muusikkojen Liiton säätiöltä.

”Pitkällä tähtäimellä tällainen toiminta ei ole järkevää. Paras ratkaisu olisi mielestäni koronapassin pikainen käyttöönotto”, Saarela sanoo.

Koronapassia on klubilla kokeiltu viime viikosta alkaen eli tähän mennessä viidellä keikalla. Saarelan mukaan kokeilulla halutaan myös hälventää koronapassiin liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja. Kokeilu on yleisölle vapaaehtoinen.

Lipuntarkistuksen yhteydessä asiakkaat voivat näyttää Omakannasta ladattavan QR-koodin, jonka saa joko kahdesta koronarokotuksesta, voimassa olevasta koronatestituloksesta tai sairastetusta taudista. Koodi luetaan tanskalaisella lukijalaitteella lipuntarkistuksen yhteydessä. Saarelan mukaan asiakkaista 50–60 prosenttia näyttää koodin.

Koronapassia on vastustettu sillä perusteella, että sen asettaisi ihmiset eriarvoiseen asemaan.

Saarelan mukaan suurin eriarvoistava tekijä on se, että kaikilla ei ole joko pankkitunnusten tai internet-yhteyden puutteen takia pääsyä Omakantaan. ”Pikaisesti pitäisi ratkaista, miten sellaiset ihmiset saavat koronapassin.”

G-Livelabin kokemusten perusteella Saarela olisi valmis ottamaan koronapassin käyttöön vaikka heti.

