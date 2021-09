A'Ziah ”Zola” King kertoi sosiaalisessa mediassa päälaelle kääntyneestä matkastaan Floridaan, ja kertomuksen todenmukaisuus kyseenalaistettiin heti. Nyt Twitter-ketjusta julkaistu elokuva kertoo tapahtumista yhden version.

Lokakuun 27. päivä vuonna 2015 A'Ziah ”Zola” King kertoi Twitter-tilillään tarinan, joka jäi ikuisesti osaksi internetin historiaa.

Näin se alkoi, vapaasti englannista käännettynä: ”Haluatteko kuulla tarinan siitä, miksi minä ja tämä muija emme ole enää väleissä?”

”Se on aika pitkä, mutta täynnä jännitystä”, twiitti jatkui.

Lopputuloksena oli 148 twiittiä pitkä ketju, jossa yhteinen strippausmatka Floridaan eskaloituu ihmiskauppaan, seksuaaliseen väkivaltaan ja mahdolliseen tappoon.

Nyt lähes kuusi vuotta vanha Twitter-ketju herättää jälleen kiinnostusta. Syynä on Kingin twiiteistä ja niihin pohjautuvasta The Rolling Stonen artikkelista tehty täyspitkä, A24-studion tuottama elokuva: Zola.

Ohjaaja Janicza Bravon Zola sai ensi-iltansa jo 24. tammikuuta 2020 järjestetyillä Sundancen elokuvajuhlilla, mutta koronaviruksesta aiheutuneiden viivästysten vuoksi se julkaistiin yleisölle Yhdysvalloissa viime kesäkuussa. Suomessa elokuva nähdään torstaina alkavalla Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla.

Elokuva on saanut kriitikoilta myönteisen vastaanoton. Esimerkiksi The Guardian antoi elokuvalle neljä tähteä ja kuvaili sen ”käyttävän tarinan alkuperäistä alustaa hienosti hyväkseen, olematta kuitenkaan sen vanki”. Elokuvan pääosissa näyttelevät Zolaa esittävä näyttelijä Taylour Paige ja Stefanin (alkuperäisessä tarinassa Jessica) näyttelijä Riley Keough.

Zola-elokuvassa Zola ja Stefani ystävystyvät vauhdilla, mutta tunnelma muuttuu, kun he pääsevät Floridaan.

Tosielämässä – tai ainakin sosiaalisessa mediassa – tarina menee joka tapauksessa näin: King tapasi Jessican työskennellessään ravintolassa. He molemmat työskentelivät sivubisneksenä strippareina ja sopivat, että lähtisivät joskus tanssimaan yhdessä.

Seuraavana päivänä King kertoo saaneensa viestin, jossa Jessica kutsui hänet mukaansa Floridaan strippaamaan. King suostui ja he ajoivat Floridaan yhdessä Jessican poikaystävän Jarrettin ja kämppiksen Z:n kanssa.

Pian Floridaan päästyään King kertoo twiiteissä, että huomasi Jessican valehdelleen hänelle. King kertoo, että ”Z” paljastui Jessican parittajaksi ja alkoi painostaa naisia myymään seksiä hotellihuoneessa. Tarina saa lisää käänteitä, kun Kingin mukaan paikallinen parittaja yritti kidnapata Jessican ja Jarrett hyppäsi alas parvekkeelta, mutta jäikin roikkumaan housuistaan ilmaan.

Twitter-ketjusta tuli yhdessä illassa somehitti ja tarinasta käytetty hashtag #TheStory alkoi trendata Twitterissä kansainvälisesti. Ensimmäiselle twiitille kertyi tuhansia tykkäyksiä ja uudelleentwiittauksia.

”Draamaa, huumoria, toimintaa, jännitystä ja hahmoja, jotka kehittyvät. Hän osaa kirjoittaa!” elokuvantekijä Ava DuVernay twiittasi. ”Spring Breakersin ja Pulp Fictionin yhdistelmä, jonka lukee Nicki Minaj”, kirjoitettiin Rolling Stonessa.

Tarinan pohjalta syntyi halloween-asuja, sarjakuvia ja parodiatrailereita.

Osa toivoi myös, että twiiteistä tehtäisiin elokuva ja Twitterissä alettiin pohtia, ketkä näyttelijät siihen sopisivat. Esimerkiksi Jessican rooliin toivottiin Margot Robbieta, Jarrettiksi Ashton Kutcheria ja Kingin rooliin Olivia Popea tai Meagan Goodia.

Tarinan saamasta huomiosta huolimatta sen todenmukaisuutta epäiltiin alusta saakka.

Osa uskoi tarinan olevan osittain totta ja toiset täysin sepitettä. King kertoo Vulturen haastattelussa, kuinka ihmiset alkoivat etsiä tarinan henkilöitä ja jakaa heistä ja heidän läheisistään tietoa sekä julkaista kuvakaappauksia heidän sometileistään.

Lopulta King päätyi poistamaan Twitter-ketjun. Vahinko oli kuitenkin jo ehtinyt tapahtua: twiiteistä oli otettu kuvakaappauksia, jotka oli arkistoitu verkkoon. ”Sitten minun piti vain elää sen kanssa”, King sanoo haastattelussa.

Kingin twiitit kiinnittivät myös median huomion. Marraskuussa 2015 The Washington Postin ja Rolling Stonesin julkaisemissa artikkeleissa Kingin kertomuksen tapahtumia on pystytty varmistamaan. Esimerkiksi tarinan keskiössä esiintyvät henkilöt ovat todellisia ja heitä haastattelemalla Floridan matkan tapahtumia on pystytty varmistamaan.

Toimittaja David Kushnerin kirjoittama artikkeli pureutui Kingin kertomuksen yksityiskohtiin ja lopulta siitä tuli twiittien rinnalle toinen Zola-elokuvassa käytetty lähde. King ei enää omistanut tarinaansa yksin. Vulturen haastattelussa hän myöntää harmistuneensa, kun myös Kushnerin artikkeli mainittiin elokuvan alkuperäismateriaalina.

”Kuulin, kuinka jossain haastatteluissa sanottiin ’Zola-elokuva, joka perustuu David Kushnerin kirjoittamaan artikkeliin’. Ei se perustu mihinkään artikkeliin. Lopettakaa puhumasta roskaa”, King sanoo haastattelussa.

Kushner haastatteli artikkeliin lähes kaikkia tapahtumissa osallisena olleita henkilöitä, kuten A'Ziah Kingia, Jessica Swiatkowskia ja Jarrett Scottia. Haastateltavien tarinat poikkesivat osittain toisistaan ja King myönsi liioitelleensa osaa tapahtumista, kuten parittajien välistä riitaa ja Jarrettin hyppäämistä parvekkeelta, ”viihdearvon vuoksi”.

Taylour Paige on aiemmin näytellyt muun muassa elokuvissa White Boy Rick (2018) ja Ma Rainey's Black Bottom (2021).

King kertoo, että ehti julkaista ja poistaa tarinan Twitteristä kahdesti aiemmin ennen kuin se herätti kiinnostusta. Kolmannella kerralla hän päätti lisätä mukaan mustaa huumoria, mutta säilyttää tapahtumien ytimen. Tarinaan tehdyt muutokset eivät kaduta, hän toteaa Rolling Stonen artikkelissa.

”Sain ihmiset, jotka luultavasti eivät halua kuulla tarinaa ihmiskaupasta, haluamaan olla osa sitä”, hän sanoo ja jatkaa: ”koska se oli viihdyttävä.”

The Washington Postin ja Rolling Stonesin artikkeleista selviää myös, että parittaja ”Z” oikealta nimeltään Akporode Uwedjojevwe. Pian Floridan tapahtumien jälkeen Uwedjojevwe pidätettiin ja hänen epäiltiin syyllistyneen kuuteen eri rikokseen, kuten ihmiskauppaan ja seksuaaliseen väkivaltaan.

Vaikka monet lukivat Twitter-ketjua viihteenä, on sen taustalla suuri tosielämän ongelma.

YK:n mukaan vuonna 2018 tunnistettuja ihmiskaupan uhreja oli maailmanlaajuisesti noin 50 000, joista puolet oli seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on henkilön painostamista tai pakottamista prostituutioon, seksiteollisuuden käyttöön tai muun seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, esimerkiksi seksiorjuuteen. Monet joutuvat ihmiskaupan uhreiksi tullessaan huijatuiksi tai ollessaan haavoittuvaisessa asemassa, esimerkiksi köyhiä, asunnottomia tai päihderiippuvaisia.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuoden 2016 arvion mukaan ihmiskaupan uhrien määrä saattaa maailmassa yli 40 miljoonaa.

Zolan ohjaaja Janicza Bravo on ohjannut aiemmin draamakomedian Lemon (2017) sekä lyhytelokuvia, kuten Gregory Go Boom (2013) ja Woman in Deep (2016). Elokuvan käsikirjoituksen Bravo on kirjoittanut yhdessä Slave Play -näytelmästä Tony-ehdokkuuden saaneen Jeremy O. Harrisin kanssa.

Elokuvan juoni alkaa kuten alkuperäinen Twitter-ketju.

”Haluatteko kuulla tarinan siitä, miksi minä ja tämä muija emme ole enää väleissä?” Zola (näyttelijä Taylour Paige) kysyy ja tapaa Stefanin (Riley Keough) ravintolassa. Pian ollaankin matkalla viikonlopuksi tanssimaan Floridaan klubille ja tienaamaan tonneja. Reissuun mukaan lähtevät Stefanin poikaystävä Derrek (Nicholas Braun) ja kämppis X (Colman Domingo).

Floridassa Zolalle paljastuu, että X onkin Stefanin parittaja ja julkaissut naisten yhteiskuvan Backpage-sivustolle. Asiakkaiden yhteydenotot kilisevät puhelimeen ja pian Zolan ainoa tavoite on selvitä viikonlopun päätteeksi takaisin kotiin.

Juoni yhdistelee Zolan twiittejä, Rolling Stonesin artikkelia ja Bravon tulkintaa tapahtumista. Katsojalle, joka on elokuvan katsomisen lisäksi lukenut twiitit ja niistä kirjoitetut artikkelit, yksityiskohdat alkavat sekoittua. Lisäsikö parittajat molempien naisten tiedot Backpage-sivustolle twiiteissä vai tapahtuiko se ainoastaan elokuvassa, huomaan pohtivani.

Riley Keough (vas.) on näytellyt aiemmin muun muassa toimintaelokuvassa Mad Max: Fury Road (2015) ja Netflix-thrillerissä The Devil All the Time (2020).

Elokuva on itsessään kuin sosiaalinen media, jossa kenenkään kertomukseen ei voi luottaa täysin.

Tarinassa katsoja saa eteensä neljä tuntematonta hahmoa, joista ei opita lähes mitään tarinan tapahtumien ulkopuolista – aivan kuten ei Twitter-ketjustakaan.

Myös Zola on epäluotettava kertoja. Hän kertoo elokuvan tapahtumia oman kokemuksensa värittämä. Aluksi ystävyys Jessican kanssa on kuin vaaleanpunainen unelma, mutta Floridassa ystävyyden alkuhuuma vaihtuu pimeisiin käytäviin ja likaisiin hostelleihin.

Onkin virkistävää, että elokuvassa narratiivin määrittelee tummaihoinen, lähes ihmiskaupan uhriksi joutunut nainen. Kamera näkee vain, mitä hän haluaa katsojan näkevän. Kertojan vallasta elokuva muistuttaa kohtauksella, jossa kertojan paikan varastaa Stefani. Hän kääntää tarinan päälaelleen ja syyttää lähes kaikesta matkalla sattuneesta Zolaa.

Bravo kertoo AV Clubin haastattelussa, että vuonna 2015 luettuaan #TheStory:n hän törmäsi netissä sekä Jessica Swiatkowskin oletettavasti kirjoittamaan Reddit-päivitykseen tapahtumista että Jarrett Scottin Facebook-julkaisuun.

”Kaikkien kolmen tarinan välillä oli paljon päällekkäisyyttä. Halusin Stefanin version elokuvaan lähinnä siksi, että näiden kappaleiden löytämisen lisäksi melkein jokainen tuolloin olemassa ollut artikkeli kyseenalaisti A’Ziahin tarinan paikkansapitävyyden”, hän kertoo haastattelussa.

”He näyttivät olevan niin kiinnostuneita siitä, oliko hänen kertomuksensa totta vai ei, että siihen keskityttiin enemmän kuin tarinan aiheeseen ja se häiritsi minua.”

Zola on yhdistelmä mustaa komediaa ja ahdistavia, iholle tulevia kohtauksia. Silti missään kohtaa se ei yllä samalle tasolle kuin alkuperäinen Twitter-ketju, jossa King saa lukijan tuntemaan vuorotellen aitoa kauhua, hämmennystä, häkellystä ja helpotusta.

Tämän taisi aavistaa myös A24-studio, joka julkaisi Kingin alkuperäiset twiitit yksien kansien sisään painettuna kirjana.

Zola esitetään Helsingissä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla perjantaina 17.9., lauantaina 18.9., maanantaina 20.9., tiistaina 21.9. sekä torstaina 23.9. Näytösajat ja -paikat löytyvät festivaalin nettisivuilta.