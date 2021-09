Abortti voi olla myös voimaannuttava kokemus, kertovat suomalaisella Instagram-tilillä jaetut kokemukset – ”Traagisia ja syyllisyyden täyttämiä kohtaloita on kuultu ihan tarpeeksi"

Onnellisia aborttitarinoita -niminen Instagram-tili kerää ihmisiltä positiivisia kokemuksia raskauden keskeytyksestä. Sosiaalisessa mediassa on ylipäätään alettu puhua enemmän siitä, miksi abortteja tehdään – ei siitä, saisiko niitä jonkun muun mielestä tehdä.

”Hassua kyllä, tunnen oloni vapaammaksi. Sain abortin yhteydessä kunnon ehkäisyn ja toisaalta päätöksen myötä myös koen iloa siitä, etten ole raskaana tai saamassa lapsia vielä aikoihin – saan nauttia omasta kehostani kokonaan itse, eikä sitä tarvitse jakaa kenenkään kanssa.”

”Abortti oli minulle niin helppo kokemus, että jos jotain, niin villiinnyin vain. Dumppasin poikaystäväni, joka ei ollut tukenani ja aloin tapailemaan useita muita.”

”Tunsin, miten minusta pidettiin huolta, ja miten minua haluttiin tukea. Terveydenhuolto sai 16-vuotiaan tytön tuntemaan itsensä itsevarmaksi ja rohkeaksi, se on ihme.”

Vanha, ahdas aborttitarinan muotti on suunnilleen tällainen: Abortti on vaikea ja hankala päätös, joka mietityttää vielä 20 vuoden päästäkin. Ja sitten vasta kaduttaakin, jos myöhemmin saa oman lapsen tai lapsia.

Mutta yllä olevat sitaatit kuvaavat toisenlaisia kokemuksia: kuinka abortti voi olla helpottava, onnellinen, voimauttava päätös. Mielenterveyttä auttava teko.

Kertomukset ovat peräisin Onnellisia aborttitarinoita -nimiseltä Instagram-tililtä. Nimensä mukaisesti se kerää ihmisiltä positiivisia kokemuksia raskauden keskeytyksestä.

Tili on perustettu vuoden 2020 lopulla ja tätä juttua kirjoittaessa sillä on 740 seuraajaa. Tilillä jaetaan paitsi aborttitarinoita myös tietoa ja ajankohtaisia uutisia aiheesta. Lisäksi siellä keskustellaan aiheesta eri näkökulmista, kuten transihmisten aborteista tai siitä, miten abortteja kuvataan taiteessa.

Tilin perustaja on seksuaalineuvoja ja seksuaalikasvattaja Sari Hälinen.

Hälinen on työskennellyt seksuaalikasvattajana nuorten ja nuorten aikuisten parissa sote-alan asiantuntijajärjestössä. Nykyisin hän työskentelee Sexpo-säätiöllä seksuaalineuvojana. Onnellisia aborttitarinoita -hanketta hän tekee yksityishenkilönä.

Hälinen kertoo kyllästyneensä yksipuoliseen näkökulmaan, jolla aborteista puhutaan. Onnelliset ja positiiviset kokemukset tuntuivat puuttuvan keskustelusta tyystin, vaikka niitäkin on, kuten kaikissa elämän valinnoissa.

”Ajattelin, että ehkä traagisia ja syyllisyyden täyttämiä kohtaloita on kuultu ihan tarpeeksi. Jokainen, joka tekee raskaudenkeskeytyksen, tekee sen jostain syystä”, Hälinen sanoo.

”Syitä ja periaatteita on taustalla yhtä monia kuin abortin tekijöitä.”

Sari Hälinen työskentelee Sexpo-säätiöllä seksuaalineuvojana. Onnellisia aborttitarinoita -hanketta hän tekee yksityishenkilönä.

Onnellisia aborttitarinoita -tili on osa Hälisen hanketta, jonka tarkoitus on kerätä ihmisten aborttitarinoita verkkolomakkeella. Hälinen aikoo koota onnellisista tarinoista julkaisun, joka ilmestyy näillä näkymin ensi vuonna.

Kansainvälisesti aborteista on puhuttu jo pitkään yhä monipuolisemmin. Yhdysvalloissa alkanut #ShoutYourAbortion -liike on jakanut erilaisia aborttitarinoita vuodesta 2015. Kun Irlannissa järjestettiin 2018 kansanäänestys aborttien sallimiseksi, saarivaltion ihmiset kertoivat omista usein Britanniassa tehdyistä aborteistaan sosiaalisessa mediassa.

Vuosien varrella yhä useampi julkisuuden henkilö on myös puhunut omista kokemuksistaan, esimerkiksi kansainvälisesti tunnetut näyttelijät Uma Thurman ja Jameela Jamil sekä muusikko Nicki Minaj.

Suomessa abortteja tehdään vuosittain noin 9 000. Amnestyn mukaan maailmanlaajuisesti noin joka neljäs raskaus keskeytetään.

Jos aiemmin on keskitytty puhumaan itse kunkin mielipiteistä aborttiin, nyt mennään somen ansiosta pidemmälle.

Nyt puhutaan siitä, miksi abortteja tehdään, ei siitä, saisiko niitä jonkun muun mielestä tehdä. Sillä, kuten abortin puolustajat usein sanovat, aborttien kieltäminen ei lopeta abortteja, se ainoastaan lisää vaarallisia abortteja.

” ”Tämä on jokaisen seksuaalioikeus hyvänen aika! Me puhumme ihmisoikeuksista.”

Onko yleinen käsitys aborteista – tai ainakin se, miten niistä puhutaan – muuttumassa?

Hälisen mielestä on, ja hyvään suuntaan.

”Keskusteluihin tuodaan moninaisuutta ja tarkoituksenmukaisuuden lisääntyminen on ottanut aimo harppauksia eteenpäin”, hän sanoo.

Miksi keskustelun muuttumisella on väliä? Hälisen mielestä abortista puhuminen kapeista normeista käsin on turhaa syyllisyyden ja häpeän tunteiden jatkamista terveydenhuollollisesta ja melko yleisestä toimenpiteestä.

”Abortista saa olla mitä mieltä tahansa, mutta tuntuu kohtuuttomalta, että abortin haluavien täytyy kantaa sellaista häpeää asiasta, joka on tavallinen ja normaali, laillinen.”

Häpeä johtaa piilotteluun, syyllisyyden tunteisiin ja jopa itsevihaan. Moni Häliselle tarinansa jakanut on kertonut joutuneensa pitämään abortin omana tietonaan, koska siitä puhuminen aiheuttaa niin paljon syyllistämistä.

Häpeää abortista lisää Hälisen mukaan juurikin se, että keskusteluun kuuluu paljon myyttejä ja normeja. On jonkinlainen yhteisesti jaettu kuva siitä, milloin ja millaiset abortit ovat "hyväksyttyjä".

Muun muassa tällaisia ajatuksia Hälinen haluaa haastaa hankkeellaan:

Nuorten abortti on ymmärrettävämpi kuin ”parhaassa lisääntymisiässä” olevan abortti. Silti nuorenkin aborttiin saatetaan yhdistää ennakkoluuloja vaikkapa huonosta perheestä.

Yksi abortti on hyväksyttävämpi asia kuin se, että yhdelle ihmiselle on tehty useita abortteja.

Ja se, millä viikolla abortti tehdään. Keskustelussa on iso ero sillä, tehdäänkö abortti raskausviikolla viisi vai kaksitoista.

”Tämä on jokaisen seksuaalioikeus hyvänen aika! Me puhumme ihmisoikeuksista”, Hälinen huudahtaa.

Usein piiloon keskustelusta jäävät myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tekemät abortit ja heidän kokemuksensa siitä, kuinka terveydenhuolto on onnistunut.

”Ajatus on, että abortteja tehdään aina vain heteroille, ja aina puhutaan vain heteroseksistä joka aiheuttaa sen raskauden”, Hälinen sanoo.

#metoo mullisti keskustelun seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä. Kun ihmiset kertovat joukolla asioista, joista on tavattu vaieta, ne nousevat otsikoihin ja parhaimmillaan nopeuttavat yhteiskunnallista muutosta.

Paraikaa Instagramissa kerrotaan samaan tyyliin esimerkiksi nuorten huonoista työelämän kokemuksista ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kohtaamista ongelmista.

Onnellisia aborttitarinoita -tili asettuu osaksi samaa ilmiötä, vaikka sen tarkoitus ei olekaan paljastaa väärinkäytöksiä.

Hälisen mielestä sillä on suuri vaikutus, että ihmiset kertovat julkisesti omista kokemuksistaan, vaikka sitten nimettömänä.

”Siinä hälvenevät maakunta- ja maarajat. Tulee voimaantumisen ja toimijuuden tunne, että saa kertoa asian, joka on ollut hankala ja johon liittyy syyllisyyden ja häpeän tunteita”, Hälinen sanoo.

Siinäkin on voimaa, että pääsee lukemaan muiden ajatuksia ja näkemyksiä, laajentamaan omia näkökulmia. Parhaassa tapauksessa tieto siirtyy sometileiltä päättäjille. Sosiaalisessa mediassa on helppo lähestyä päättäjiä tai merkitä näitä julkaisuihin, joiden aiheet sopivat heidän poliittisiin näkemyksiinsä.

Koska raja-aidat hälvenevät, sosiaalisen median avulla voi Hälisen mukaan vaikuttaa suurempaan joukkoon kuin lehden mielipidekirjoituksella tai "lähikaupan nurkalla banderollin kanssa". Ja, Hälinen sanoo, suomalaiset ovat usein arkoja lähtemään mielenosoituksiin.

Toisaalta Hälinen näkee, että seuraavissa sukupolvissa on nähtävillä muutos.

”Heissä näkyy vanhojen aikojen jäänteiden murtamiseen kohdennettu puhe. Mahtavaa, että nuorissa on kapinahenkeä, tahtoa ja halua puhua asioista, joista ennen on puhuttu kuiskuttaen.”

Aika keskustelulle on otollinen juuri nyt. Aborttilainsäädäntöä uudistamaan pyrkivä Oma tahto -kansalaisaloite eteni keväällä sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmisteltavaksi.

”Sillä on aina iso merkitys, kun rukataan jotain lakia. Se herättää yhteiskunnallista keskustelua”, Hälinen sanoo.

Aiemmin tietä ovat Suomessakin raivanneet yksittäiset julkisuuden henkilöt, esimerkiksi toimittaja Maria Veitola ja somevaikuttaja Rosanna Kulju ovat kertoneet aborteistaan haastatteluissa. Vastikään Afterwork-podcastissa kaksi ohjelman juontajista kertoi omista aborteistaan.

Tänä vuonna ilmestyi aiheesta myös kirja. Elina Venesmäen toimittamassa En ole kertonut tästä kenellekään -teoksessa käsitellään aborttia niin yhteiskunnallisesta kuin ihmisoikeuksien näkökulmasta. Lisäksi kahdeksan ihmistä kertoo omista aborteistaan. Heidän tarinoissaan korostuu onnellisuuden ja oman valinnan näkökulma.

Puolalainen aktivisti Karolina Więckiewicz kirjoittaa kirjassa, että häpeän häivyttämiseksi raskauden keskeytyksistä pitää puhua ja kokemuksia jakaa.

”Laillinen abortti ei myöskään tarkoita aborttia, joka olisi vapaa siihen liittyvästä leimasta. Siksi tuon leiman häivyttäminen on olennaista ja ehkä jopa tärkeämpää kuin lakimuutokset. Abortti on yleinen kokemus, ja kaikkien negatiivisten aspektien siivoaminen abortista on olennaista matkalla kohti vapaata aborttia”, Więckiewicz kirjoittaa.

Tekstin ja tämänkin sitaatin on suomentanut Elina Venesmäki.

Więckiewicz on yksi Abortion Dream Teamin perustajista. Järjestö auttaa naisia saamaan abortin Puolassa, koska valtio kielsi alkuvuodesta abortit käytännössä kokonaan.

Aborttilainsäädäntö onkin erittäin ajankohtainen aihe ympäri maailman. Puolan lisäksi Yhdysvalloissa moni osavaltio on kiristänyt aborttilakeja tai jopa kieltänyt ne lähes kokonaan. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa konservatiivinen anti-gender-liikehdintä käyttää paljon rahaa ja vaikutusvaltaa estääkseen tasa-arvon ja seksuaalioikeuksien toteutumista.

Samaan aikaan esimerkiksi Meksikossa ja Argentiinassa on tehty merkittäviä päätöksiä sallivammista aborttilaeista.

Hälinen on antanut kokemuksensa jakajille vapauden itse määritellä, milloin raskaudenkeskeytys on ollut onnellinen.

Syitä on monenlaisia: Raskaudenkeskeytyksen ansiosta ihmisen ei tarvinnut jäädä jumiin huonoon suhteeseen. Ihminen pääsi toteuttamaan itseään ja uraansa haluamallaan tavalla. Abortti on vahvistanut vapaaehtoisesti lapsettomien ajatuksia siitä, että he eivät haluakaan vanhemmiksi.

”Vapaaehtoisesti lapsettomille abortti on saattanut olla yksi merkittävimmistä terveydenhuollon toimenpiteistä. Tämä näkökulma on tullut itselleni täytenä yllätyksenä”, Hälinen sanoo.

Jotkut ihmiset ovat saattaneet vihata raskaana olemista, ja abortti on voinut olla fyysisesti helpottava ja hyvin onnellinen kokemus.

Abortteja tehdään merkittävissä määrin ihmisille, jotka ovat jo synnyttäneet. Sitäkin usein ihmetellään, vaikka oman toivotun lapsiluvun toteuttaminen on ihmisille tärkeää ja onnellisuutta lisäävää.

”Kukaan ei muista aktivoida sitä ajatusta, että jos on jo lapsia, hehän he vasta tietävätkin, haluavatko jatkaa raskautta”, Hälinen sanoo.

Tähän mennessä hankkeelle tarinansa on jakanut noin sata ihmistä, mutta määrääkin tyytyväisempi Hälinen on syntyneeseen yhteisöön, joka haluaa keskustella asioista.

”Moni on kertonut, että tuntuu hyvältä olla osa suurempaa porukkaa.”

Joku voi ajatella, että aborttipuhetta pitää kuunnella nyt joka tuutista. Mutta kuinka moni aborttia kokematon itse asiassa tietää, miten raskauden keskeytys käytännössä hoidetaan ja mitä sen aikana tapahtuu?

Nuorten parissa työskennellyt Hälinen kertoo, että nuorilla ei ole tarpeeksi tietoa aborteista. Kysymyksiä, huolta ja pelkoa raskaana olemisesta sen sijaan riittää.

Siksi Hälinen haluaa Instagramissa jakaa myös informaatiota aborteista niin nuorille kuin aikuisillekin – sillä myös yli 30-vuotiaat tekevät abortteja. Osa tiedosta on hyvin käytännönläheistä.

”Pidä huoli, että saat kipulääkkeitä terveydenhuollosta. Kysy, saatko sairaslomaa kuinka paljon. Osta jäätelöä. Katso, että sinulla on Netflixissä joku hyvä filkka tai sarja. Ota joku tyyppi viereesi, jos haluat. Laita vaatteet, jotka eivät purista. Näistä ei ole puhetta, mutta onneksi somessa on mahdollisuus tällaiseen kevyempään, mutta käytännöllisempään neuvomiseen”, Hälinen kuvailee.

Hälinen muistuttaa, että medialla iso vastuu muistaa tarttua seksuaalisuuden teemoihin, ja pohtia sitä, miten ja millaisilla äänillä seksistä ja seksuaalisuudesta mediassa puhutaan.

”Kuinka monta kertaa abortti tuhoaa ihmisen ja kuinka usein se voi olla sellainen ’meikä tietää mitä tekee, no worries’”, Hälinen kuvaa.

Abortti voi olla myös teko oman mielenterveyden puolesta, Hälinen sanoo ja lisää, että siitäkin näkökulmasta ”sietäisi puhua enemmän”.

Usein henkiset voimavarat nousevat esille silloin, kun puhutaan perheestä, jossa on jo lapsia ja arki syystä tai toisesta valmiiksi raskasta. Muunkinlaisia tilanteita silti on, valtavasti.

Päätökseen keskeyttää raskaus saattaa liittyä odottajan tai kumppanin masennusta tai mielenterveysongelmia.

Kun Hälinen kysyi Instagram-seuraajiltaan, voiko abortilla olla vaikutuksia mielenterveyteen, vastauksia tuli monesta näkökulmasta.

”Olisin tehnyt itsemurhan, ellen olisi saanut aborttia.”

”En ole koskaan halunnut äidiksi. Abortin mahdollisuus tarvittaessa vähentää ahdistusta.”

Vaikka tässä puhutaan hyvistä kokemuksista, joku saattaa myös abortin jälkeen kohdata raskaita tunteita, itsetuhoisia ajatuksia tai jopa masentua. Näihinkin kokemuksiin vaikuttaa se, kuinka aborttia haluava terveydenhuollossa kohdataan ja se, millaista häpeää aborttiin yhteiskunnassa yhdistetään.

Suomen aborttia koskeva lainsäädäntö on 50 vuotta vanhaa ja muihin EU-maihin verrattuna (Puolaa ja Britanniaa lukuun ottamatta) todella tiukka. Oma tahto -aloite tavoittelee muutosta siihen, ettei raskauden keskeytykseen vaadita erillisiä perusteluita tai lääkäreiden lausuntoja.

Tämä on Hälisen mielestä tärkeää.

”Vituttaa, ettei kyllin hyvä syy ole vain se, ettei halua raskauden jatkumista”, Hälinen sanoo.