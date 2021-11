Fanifiktio kiinnostaa edelleen, vaikka moni luuli sen suosion hiipuneen 2010-luvulla. Tällaisia ovat faneilta faneille kirjoitetut tarinat, joissa huolehditaan sisältövaroituksista ja kirjoitetaan miespareista.

Harry Potter löytää vessassa itkevän Draco Malfoyn. Tämä näkee Harryn peilin kautta ja hapuilee viittaansa juuttunutta taikasauvaa, mutta Harry taikoo sen pois.

”Malfoy, mikä on hätänä?” Harry kysyy ja istuu hänen viereensä.

Mutta eihän J. K. Rowlingin alkuperäinen tarina näin mennyt.

Kyseessä onkin Fanfiction.net-sivustolla vuonna 2012 julkaistussa tarinassa The Bathroom Scene and a Plan uudelleen kirjoitettu versio Harry Potter ja puoliverinen prinssi -kirjan kohtauksesta.

Myös alkuperäisessä kohtauksessa Harry löytää vessasta itkevän Dracon, mutta tilanne äityy tappeluksi.

Kohtaus on kirjoitettu lukuisia kertoja uudelleen fanifiktiossa ja yleensä se alkaa samasta kysymyksestä: mitä tapahtuisi, jos kaksikko oikeasti keskustelisi eikä loukkaisi toisiaan. Käyttäjä @regularuser’n versiossa kohtaus syventää kaksikon suhdetta ja Harry keksii suunnitelman, jolla voi pelastaa Dracon Voldemortilta.

Vessakohtaus aloittaa siis uuden juonikuvion eikä sen jälkeen enää seuraa kirjan tapahtumia. Lopputuloksena on uusi, kymmenen luvun ja 25 616 sanan mittainen tarina.

Fanifiktiossa viime vuosina muodostuneita uusia pareja ovat esimerkiksi Good Omens -sarjan Crowley (vas.) ja Aziraphale, The Witcher -sarjan Geralt of Rivia (vas.) ja Jaskier Ista ja It-elokuvan Eddie Kaspbrak (vas.) ja Richie Tozie.

Fanifiktio on fanien tuottamaa fiktiivistä tekstiä, jossa lähtökohtana on käytetty jotakin populaarikulttuurin tuotetta, kuten televisiosarjaa, elokuvaa, kirjaa, sarjakuvaa tai julkisuuden henkilöitä.

Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Helena Mäntyniemen mukaan fanifiktio on myös paljon esiosia ja jatko-osia sekä tarinoita, joissa samat tapahtumat kirjoitetaan jonkin toisen hahmon näkökulmasta. Viimeisestä Harry Potter -kirjasta on esimerkiksi tehty versio, jossa tapahtumia seurataan Neville Longbottomin näkökulmasta.

Mäntyniemi tarkastelee tekeillä olevassa väitöskirjassaan Harry Potter -fanifiktiota feministisenä, yhteisöllisenä ja vastakulttuurisena kirjoittamisen muotona. Tutkimuksen keskiössä ovat feministiset 2010-luvun jälkeen julkaistut tekstit. Aineisto on rajattu muutamaan kirjoittajayhteisöön ja niiden sisällä tuotettuihin teksteihin ja järjestettyihin festeihin.

Festit ovat kirjoittajahaasteita tai -tapahtumia, joissa henkilöt jaetaan pareiksi ja jokainen kirjoittaa ylös toiveet siitä, minkälaisen tarinan haluaisi kirjoittaa ja vastaanottaa. Toiveena voi esimerkiksi olla kohtaus, jossa Harry ja Ron suutelevat työpaikan pikkujouluissa ja siitä alkaa romanttinen suhde. Valmiit tekstit julkaistaan ikään kuin lahjana vastaanottajalle.

Monille fanifiktio saattaa näyttäytyä 2000- tai 2010-luvun alun internetilmiönä, mutta Mäntyniemen mukaan sen juuret yltävät aina 1920-luvulle, kun fanifiktiota alettiin julkaista fanilehdissä.

”Ensimmäiset fanifiktiotekstit perustuivat Jane Austeniin ja Arthur Conan Doylen romaaneihin eli esimerkiksi Sherlock Holmesiin. On melko hauskaa, että nämä molemmat teokset ovat edelleen suosittuja fanifiktion kohteita.”

Mediafandom eli tv-sarjoihin pohjautuva fanifiktio syntyi 1960-luvulla, jolloin oli suosittua kirjoittaa Star Trekista. Erityisesti Kapteeni Kirkistä ja Spockista kirjoitettiin homoeroottisia tarinoita, jotka synnyttivät slash-fanifiktion eli homofanifiktion.

1990-luvulle saakka fanilehdet olivat itse tehtyjä julkaisuja, fanzinejä, joihin joukko samaa ilmiötä, teosta tai genreä fanittavia ihmisiä tuottivat tekstejä ja taidetta. Lehtiä julkaisivat esimerkiksi scifi- ja fantasiakirjallisuutta harrastavat kerhot.

Internetin kehittymisen myötä fanifiktio on laajentunut ja sen määrä on kasvanut valtavasti, Mäntyniemi sanoo.

Tänä syksynä julkaistu After-elokuvasarjan kolmas osa After We Fell on saanut alkunsa Wattpadiin kirjoitetusta Harry Styles -fanifiktiosta. Elokuvasarja perustuu Anna Toddin samannimiseen kirjasarjaan, jolle kirjailija sai kustannussopimuksen sen jälkeen, kun fanifiktion ensimmäiset kappaleet keräsivät muutamassa kuukaudessa yli 500 miljoonaa lukukertaa.

Elokuvasarja on ollut kaupallinen menestys, vaikka sen on myös kritisoitu romantisoivan epäterveellisiä parisuhteita. After-sarjassa Harry Stylesin innoittaman hahmon nimi on Hardin Scott.

Eikä itse fanifiktionkaan suosio ole hiipunut tänä päivänä.

Nuori Voima kirjoitti syyskuussa, että Archive of Our Own -sivusto ylsi kaikkien aikojen korkeimpiin kävijälukemiinsa keväällä 2020 ja esimerkiksi maaliskuun aikana uusia tarinoita julkaistiin noin 4 000 päivässä tavanomaisen 3 000 sijaan.

Vice sen sijaan uutisoi tammikuussa, että Archive of Our Own -sivusto kaatui hetkellisesti suuren käyttäjämäärän takia.

Mäntyniemen mukaan fanifiktion määrän kasvua tai laskua viime vuosikymmeninä on kuitenkin hankalaa arvioida, sillä sitä on ollut isoja määriä internetissä koko ajan. Isojen sivustojen lisäksi fanifiktiota on useilla pienillä sivustoilla, jotka ovat saattaneet keskittyä vain yhteen fandomiin.

Harry Potterin lisäksi fanifiktiota kirjoitetaan esimerkiksi Marvelista, Twilightista, Supernaturalista ja Narutosta. Tutut hahmot voidaan myös siirtää seikkailemaan kokonaan toiseen maailmaan: Harry Potterin hahmot voivat seikkailla Game of Thronesin maailmassa tai Supernaturalin hahmot kokata Masterchef Australiassa.

Suosituinta on kuitenkin edelleen juuri Harry Potter -fanifiktio.

Esimerkiksi yli kahdentoista miljoonan käyttäjän Fanfiction.net-verkkosivustolla Harry Potter -aiheisia tekstejä on yli 830 000. Toiseksi suosituimmasta Narutosta tarinoita on noin 430 000 eli lähes puolet vähemmän. Miksi juuri Harry Potter pitänyt pintansa fanifiktiossa?

Mäntyniemen mukaan suosio liittyy siihen, miksi Harry Potterista tuli ylipäätään niin suosittu ilmiö.

”Rowling on luonut hyvän ja loogisen maailman, missä hän on kertonut paljon, mutta silti siinä on asioita, joita voi syventää ja laajentaa. Voi esimerkiksi kuvata, että millaista on yliopistomaailma Potterien maailmassa.”

Taikamaailma kiehtoo monia, Mäntyniemi sanoo. Ja Harry Potterin kanssa samaa tahtia kasvaneelle sukupolvelle se on tärkeä, nostalginen kokemus lapsuudesta ja nuoruudesta.

Viime vuosina Harry Potterin luojaa J. K. Rowlingia julkisesti syytetty transfobiseksi hänen julkaisemien twiittien ja esseen takia. Kirjailija on itse kiistänyt syytökset. Transfobisina pidettyjen lausuntojen jälkeen monet Potter-fanit päättivät jättää kirjailijan taakseen, mutta eivät Harry Potteria.

Myös fanifiktioyhteisö toimi: vastaiskuna kirjailijan kommenteille käyttäjät loivat Harry Potter -fanifiktioon uusia transsukupuolisia hahmoja ja transhahmoihin keskittyviä tarinoita.

Fanifiktiossa esimerkiksi transsukupuolisuutta käsittelevän tarinan löytäminen ei ole vaikeaa, sillä useimmat tarinat ovat merkitty tarkoilla aihetunnisteilla.

Tämä on paljolti vuonna 2009 avatun Archive of Our Own eli AO3:n ansiota, jonka suosituimpia aihetunnisteita ovat esimerkiksi alternate universe, angst, fluff, sexual content ja hurt/comfort. Aihetunnisteet voivat myös paljastaa olennaisen osan tarinan juonesta kuten enemies to lovers, slow burn tai major character death.

Samalla aihetunnisteet toimivat sisältövaroituksina. Jos tekstissä on esimerkiksi väkivaltaista sisältöä pystyy käyttäjä, joka kokee sen ahdistavana, valmistautumaan tai välttämään tarinaa.

Sisältövaroituksista (SV, eng. TW tai CW) on tullut osa sosiaalisen median julkaisuja. Varoituksissa kerrotaan, jos julkaisu käsittelee esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa, syömishäiriötä tai päihderiippuvuutta eli aiheita, jotka voivat nostaa esille traumoja.

Mäntyniemen mukaan sisältövaroitukset ovat olleet käytössä fanifiktiossa jo pidempään ja tulleet vasta myöhemmin osaksi valtavirtakulttuuria.

“Voi olla, että ne ovat jopa osittain vuotaneet fanifiktiosta osaksi valtavirtakulttuuria.”

Nykyään sisältövaroituksia näkee myös sosiaalisen median ulkopuolella esimerkiksi blogikirjoituksissa, asiateksteissä tai yliopistoluentojen alussa. Elokuussa keskusteltiin, olisiko filosofian ylioppilaskokeessa pitänyt olla sisältövaroitus, kun yksi kysymyksistä käsitteli seksuaalista väkivaltaa. Aiheessa uutisoi Yle Kioski.

Mäntyniemen mukaan intersektionaalinen feminismi on nostanut suosiotaan fanifiktiossa, kun tarinoita tarkastellaan 2010-luvun alusta tähän hetkeen. Teksteistä löytyy edelleen perinteisiä romansseja ja heterokuvausta, mutta valtaosa tarinoista on seksuaalivähemmistöjen romansseja.

Miksi seksuaalivähemmistöistä kertovat romanssit ovat suosittuja fanifiktiossa?

”Yksi syy on varmasti fanifiktion luonne perinteisten julkaisuprosessien ulkopuolisena kirjallisuudenmuotona, jolloin sen kautta on mahdollista kuvata myös sellaisia vähemmistöjä, jotka valtavirtakulttuurissa jäävät vähemmälle kuvaukselle”, Mäntyniemi sanoo.

Tarinoissa käsitellään myös muunsukupuolisuutta ja transsukupuolisuutta, kuvaillaan erilaisia naiskehoja, sanoitetaan seksuaalista suostumusta sekä kerrotaan rodullistettujen ihmisten romansseja, Mäntyniemi listaa.

Helena Mäntyniemi

Tarina on kirjoitettu nimimerkillä XXXbloodyrists666XXX. Tarinan päähenkilöllä eli Tylypahkan koulussa opiskelevalla Ebony Dark'ness Dementia Raven Waylla on edessään suuri valinta. Voldemortin kiristämänä hänen täytyy tappaa Harry Potter (joka esiintyy tarinassa nimellä Vampyyri) tai Voldemort tappaa Ebonyn rakastaman Draco Malfoyn.

Juoni on täynnä yllätyksiä, mutta lopputulos on tämä: Ebonyn täytyy matkustaa ajassa taaksepäin viettelemään Tom Riddle, jotta hänestä ei tule Voldemortia.

Kyseessä on vuosina 2006–2007 julkaistu fanifiktio nimeltä My Immortal. Tarinasta on tullut surullisen kuuluisa esimerkki 2000-luvulla julkaistusta fanifiktiosta. Tekstiä on kritisoitu sen lukuisista kirjoitusvirheistä, juonellisia epäjohdonmukaisuuksista ja yksityiskohdista, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisten Harry Potterien kanssa.

Teosta on myös tituleerattu useaan otteeseen kaikkien aikojen huonoimmaksi fanifiktioksi ja jopa epäilty satiiriksi. Samalla siitä on tullut yksi tunnetuimmista fanifiktioista, johon monet yhteisön ulkopuoliset ovat perustaneet mielipiteensä tekstilajista.

My Immortal on tuttu myös Mäntyniemelle mutta hän ei ole lukenut sitä itse.

”Yksi syy, miksi sitä pidetään niin huonona, on se, että siinä on itse keksitty tyttöhahmo, joka menee Tylypahkan kouluun. Tällainen niin sanottu self-insert-fanifiktio, missä kirjailija kirjoittaa itsensä sinne tarinaan oli aiemmin suosittua.”

Nyt kyseisen genren suosio fanifiktiossa on laskenut. Uusien hahmojen keksimisen sijasta nykyään suositumpaa on esimerkiksi laajentaa sivuhahmojen tarinoita.

Kuvassa ovat vasemmalta oikealle Teen wolf -sarjan hahmot Stiles Stilinski ja Derek Hale, Mr. Darcy ja Elizabeth Bennet elokuvasta Ylpeys ja ennakkoluulo (2005) sekä Twilight-elokuvan Edward, Jacob ja Bella.

Fanifiktiolla on Mäntyniemen mukaan edelleen huonon kulttuurituotteen stigma, sillä fanifiktion termiä käytetään usein halventavasti keskusteluissa.

”Esimerkiksi mediassa on kritisoitu joidenkin tv-sarjojen tai elokuvien olevan ’kuin fanifiktiota.’ Tällaisissa tapauksissa fanifiktio nähdään aina yhtenäisenä, alempiarvoisena teosmuotona, jonka yläpuolella ovat vakavasti otettavat teokset.”

Mäntyniemen mukaan vähättely johtuu siitä, että naisten ja etenkin nuorten naisten tuottamia ja kuluttamia kulttuurituotteita on perinteisesti väheksytty. Romanttisilla tarinoilla on ”hömppäleima”, mutta miehille suunnatuista supersankarielokuvista ja dekkareista ei puhuta samalla tavalla hömppänä, vaikka niiden juonikuviot voivat olla yhtä kevyitä kuin romansseissa, Mäntyniemi pohtii.

Vuonna 2013 Archive of Our Own -sivustolla tehdyssä käyttäjäkyselyssä 62 prosenttia käyttäjistä kertoi olevansa 19–29-vuotiaita. Noin 80 prosenttia käyttäjistä identifioitui naisiksi.

Kysely on lähes kymmenen vuotta vanha. Mäntyniemen mukaan samansuuntaisia arvioita fanifiktioiden kirjoittajien ja lukijoiden iästä ja sukupuolijakaumasta ovat kuitenkin esittäneet monet muutkin fanifiktiota tutkivat henkilöt.

Arvioiden perusteella voidaan siis todeta, että suurin osa fanifiktioiden kirjoittajista ja lukijoista on naisia. Silti suuri osa eroottisista ja romanttisista fanifiktioteksteistä on slash-fanifiktiota eli kahden mieshahmon välisestä suhteesta kertovia tarinoita.

Fanifiktiossa ja -kulttuurissa ”shippaus” (eng. shipping) eli romanttisen suhteen toivominen ja kannustaminen joko todellisten ihmisten tai tarinan hahmojen välille on suosittua. Shippauksessa romansseja luodaan usein erityisesti viihdemaailmassa vähemmän edustettujen seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta.

Elokuussa 2020 kerättyjen tietojen mukaan Archive of Our Own -sivuston suosituimmat parit ovat Supernatural sarjasta tutut Dean Winchester ja Castiel, Sherlock Holmes ja John Watson, Derek Hale ja Stiles Stilinski Teen Wolf -sarjasta, Marvelin supersankarit Bucky Barnes ja Steve Rogers sekä Draco Malfoy ja Harry Potter.

Myös uudemmista tv-sarjoista, kirjoista ja elokuvista on muodostettu uusia pareja fanifiktioon. Viime vuonna tarinoita kirjoitettiin esimerkiksi Good Omens -sarjan Aziraphalesta ja Crowleysta, It-elokuvan Eddie Kaspbrakista ja Richie Tozierista, The Witcher -sarjan Geralt of Riviasta ja Jaskierista.

Fiktiivisten hahmojen lisäksi fanifiktiota kirjoitetaan myös julkisuuden henkilöistä. Archive of Our Own -sivustolta löytyy yli 35 000 tarinaa, joiden keskiössä on Harry Stylesin ja Louis Tomlinsonin välille kirjoitettu romanttinen suhde. Myös k-pop-yhtye BTS:n jäsenistä on kirjoitettu fanifiktiota.

Suosituin listalta löytyvä heteropari on 14. sijalla Star Wars -elokuvien Rey ja Kylo Ren, josta on kirjoitettu sivustolle yli 20 000 tarinaa. Myös kahden naisen välisiä romansseja eli femslash-fanifiktiota on paljon vähemmän.

Miksi naiset kuluttavat paljon miesten välisistä suhteista kertovaa fanifiktiota?

Samaa on pohdittu muuallakin. Esimerkiksi yhteisöllisessä kysymys–vastaus-sivusto Quorassa samaa on kysytty lukuisia kertoja:

”Miksi heteronaiset shippaavat homopareja fanifiktiossa, tv-sarjoissa, kirjoissa ja elokuvissa?”

”Tykkään hirveästi lukea homofanifiktiota, mutta olen tyttö, onko se outoa?”

Aiheesta on käyty keskustelua myös fanifiktioyhteisön sisällä. Mäntyniemi tarkastelee aihetta keväällä Avaimessa julkaistussa tutkimusartikkelissa Yhteistekijyyden poetiikka internetin Harry Potter -fanifiktiossa (2021).

Artikkelissa hän nostaa esille blogikirjoituksen, jossa yhteisön kirjoittaja pohtii, johtuuko fanifiktiolukijoiden mieltymys miesten välisiin eroottisiin tarinoihin siitä, että naisvartalo kohtaa länsimaisessa kulttuurissa jo valmiiksi niin paljon esineellistämistä.

”Siellä keskusteltiin, miten naiskehoa ja erityisesti naisen sukuelimiä kuvaavat sanat on aika negatiivissävytteisiä englanninkielessä. Monet niistä on haukkumasanoja tai kirosanoja, kuten cunt tai pussy. Miehen sukuelimiin liittyvät sanat eivät ole yhtä negatiivisia.”

Keskustelun perusteella käyttäjät haluaisivat lukea enemmän naisten välisistä romansseista. Tarinoissa naiskehoa ei kuitenkaan haluttu esineellistää uudelleen vaan naishahmot haluttiin esittää subjekteina, joilla on päätösvalta omasta seksuaalisuudestaan.

Lopulta blogikirjoituksen aloituksen tekijä julkaisi kirjoituksen, jossa kuvasi kuvaa kahden naisen välistä romanttista suhdetta ja käytti siinä uusia itsekeksittyjä termejä naisten kehonosista ja naistyypillisistä sukuelimistä.

Keskustelu käytiin vuonna 2017 samoihin aikoihin, kun ympäri maailmaa järjestettiin naisten marsseja, joissa tuhannet osoittivat mieltä Donald Trumpin presidenttikauden alkamista vastaan.

Ehkä silloin myös fanifiktion koettiin tarpeelliseksi uudistua. Koska fanifiktio ei ole jäänyt 2010-luvun alun hämärille verkkosivuille vaan se osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, uudistuu ja elää.