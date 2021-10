Bob the Drag Queen on yksi suosituimmista dragtaiteilijoista ja ”RuPaul’s Drag Racen tuote” – Nyt hän kertoo, miltä alan tulevaisuus näyttää

RuPaul’s Drag Race on luonut kokonaisen sukupolven uusia dragtaiteilijoita. Heistä yksi on Bob the Drag Queen, joka kertoo nyt, miksi drag ei hänen mielestään ole vieläkään saavuttanut huippuaan.

We’re Here -sarjan juontajat Shangela Laquifa Wadley (vas.), Caldwell Tidicue eli Bob the Drag Queen ja Eureka O’Hara matkustavat Yhdysvaltojen halki ja kouluttavat osallistujia dragesityksiin.

Ruudun toisella puolella istuva Caldwell Tidicue hymyilee päässään musta lierihattu. Monille hän on tutumpi taitelijanimellään Bob the Drag Queen.

”Olen RuPaul’s Drag Racen tuotos”, hän toteaa.

Yhdysvalloista Georgian osavaltiosta kotoisin oleva Tidicue on tullut lehdistötilaisuuteen puhumaan HBO:n ensimmäisestä käsikirjoittamattomasta ohjelmasta, We’re Here, jonka toinen kausi alkoi maanantaina 11. lokakuuta. Sarjassa Tidicua yhdessä kahden muun dragtaiteilijan kanssa matkustaa Yhdysvaltojen halki ja tapaa ihmisiä, jotka haluavat esiintyä yhden illan drag-näytöksessä.

Silti puhe lipsuu myös toiseen reality-ohjelmaan eli RuPaul’s Drag Raceen, johon Tidicue osallistui viisi vuotta sitten.

Yhdysvaltalaisen dragartisti RuPaul Andre Charlesin vuodesta 2009 saakka juontamassa reality-kilpailussa drag queenit kilpailevat raha- ja tuotepalkinnoista sekä drag-supertähden tittelistä.

Vuosien varrella sarja on ollut merkittävässä osassa kasvattamaan dragkulttuurin suosiota. Jopa siinä määrin, että New Yorkin yliopistossa on opetettu lukukauden mittaista kurssia nimeltä ”RuPaul’s Drag Race ja sen vaikutus”. Tutkija Joe E. Jeffreys kertoo The New Yorkerin haastattelussa, että kurssilla opiskelijat esimerkiksi tarkastelevat, kuinka Drag Race käsittelee sukupuolen, kehonkuvan ja etnisyyden kaltaisia aiheita.

Drag Race aloitti pienellä yhdysvaltalaisella kaapelikanavalla, mutta onnistui silti löytämään yleisönsä. Vuonna 2017 sarja siirtyi VH1-kanavalle ja kaksinkertaisti katsojalukunsa, kertoo The New York Timesin. Tammikuussa ilmestyneen 13. tuotantokauden avausjakso keräsi Yhdysvalloissa 1,3 miljoonaa katselukertaa, mikä tekee siitä sarjan katsotuimman jakson, kertoo Deadline.

Dragkulttuuria nähtiin tv:ssä ja valkokankaalla jo ennen Drag Racea, mutta satunnaisesti; esimerkiksi yksittäisissä aihepiiriin liittyvissä elokuvissa.

Sellaisiksi voidaan laskea muun muassa Tootsie (1982), The Birdcage (1996), Kinky Boots (2005) sekä Mrs. Doubtfire (1993), jossa Robin Williamsin esittämä Daniel tekeytyy vanhemmaksi naispuoliseksi lastenhoitajaksi ja sisäköksi tavatakseen lapsiaan enemmän. Mrs. Doubtfire tuli vuoden 1993 toiseksi eniten tuottanut elokuva Jurassic Parkin jälkeen ja Williams voitti roolistaan Golden Globe -palkinnon.

Ilmiöksi nousi myös ohjaaja Jennie Livingstonin dokumentti Paris is Burning (1991). Dokumentissa seurataan 1980-luvun New Yorkin Harlemin ballroom-kulttuuria sekä siihen osallistuvia ei-valkoisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä koostuvia yhteisöjä.

RuPaul Andre Charles kuvattuna Emmy-gaalassa syyskuussa 2021.

Osaksi valtavirtaa dragkulttuurin nosti kuitenkin vasta Drag Race.

Alan harrastajille ja työntekijöille Drag Racesta on tullut iso ponnahduslauta uusien yleisöjen pariin. Siksi myös muun muassa dragtaiteilijana, koomikkona ja aktivistina tunnettu Tidicue vannoo sarjan nimeen.

Tidicuen ura drag queenina alkoi, kun hän näki ensimmäisen jakson Drag Racea.

”Halusin osaksi samaa yhteisöä ja sen absurdiutta. Nyt olen toiminut drag queenina 13 vuotta, mikä kuulostaa edelleen oudolta sanoa ääneen.”

Tidicue muutti parikymppisenä New Yorkiin tarkoituksenaan päästä koomikoksi ja näyttelijäksi.

”Tarjonta minulle sopivista rooleista oli vähäistä ja kilpailu kovaa. Aloin menestyä, kun pystyin tekemään omia esityksiäni [drag queeninä].”

Bob the Drag Queen eli Caldwell Tidicue.

Vuonna 2016 hän osallistui Drag Racen 8. tuotantokaudelle ja voitti. Se on suuri ansio sarjassa, jota koko ala tuntuu seuraavan hengitystä pidätellen.

Drag Race nostaa tuhansien hakijoiden joukosta noin tusinan lahjakkaita dragtaiteilijoita, joista yksi voittaa 100 000 dollaria ja tuotepalkintoja. Kilpailun aikana osallistujat muun muassa näyttelevät, tanssivat, kirjoittavat ja esittävät kappaleita, suunnittelevat ja valmistavat asuja ja lipsynkkaavat eli esittävät laulavansa kappaleita.

Jakson lopussa muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta yksi kilpailijoista lähetetään kotiin. Kauden viimeisessä jaksossa jäljellä on liveyleisön edessä kilpaileva finaalikolmikko tai -nelikko.

Kilpailujen välissä nähdään draamaa, spekulointia ja pelleilyä sekä niiden vastapainoksi vakavaa puhetta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Kaudellaan Tidicue kertoi, kuinka hänet pidätettiin dragasuun pukeutuneena lgtbq+-mielenosoituksessa.

Donald Trumpin presidenttikaudella puhe politiikasta ja vähemmistöjen asemasta lisääntyi sarjassa. Ohjelman 12. tuotantokausi esitettiin vuonna 2020 Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla ja sen jaksoissa katsojia kannustettiin äänestämään. Kauden ensimmäisessä jaksossa vierailevana tuomarina nähtiin demokraattipuolueen poliitikko Alexandria Ocasio-Cortez.

Drag Racen 12. tuotantokauden kilpailijoita lavalla. Kuvassa on Crystal Methyd (kesk.), Heidi N. Closet (alhaalla), Gigi Goode (oik.), Jackie Cox, Widow VonDu, Nicky Doll ja Brita.

13 kauden aikana Rupaul’s Drag Racen ympärille on ehtinyt kasvaa vannoutunut fanikunta sekä kokonainen sukupolvi uusia dragtaiteilijoita, jotka ovat Tidicuen tapaan aloittaneet dragin sarjan innoittamina.

Sarjan suosiosta kertovat myös yhdysvaltalaisen alkuperäisversion saamat sisarsarjat.

Drag Racesta on tehty kansallisia versioita muun muassa Kanadassa, Hollannissa ja Espanjassa. Lisäksi sarjasta on tehty Charlesin juontamat versiot Britanniaan ja Australiaan sekä RuPaul's Drag Race All Stars, jossa vanhat kilpailijat palaavat kilpailemaan.

Tidicuen mukaan ala ja ympäröivä maailma ovat muuttuneet hänen uransa eli viimeisen kolmentoista vuoden aikana.

”Drag voi olla ura tai harrastus. Puhumme drag queeneistä marginalisoituna ryhmänä vaikka todellisuudessa he eivät ole sitä. Esimerkiksi osa valkoisista cis-heteromiehistä pukeutuu dragiin.”

Drag on tällä hetkellä äärimmäisen suosittua, muttei vielä saavuttanut huippuaan, Tidicue arvioi.

”Huipusta puhuminen kuulostaa siltä, että suosio tulisi seuraavaksi laskemaan. Viimeiset kolmetoista vuotta ovat osoittaneet, ettei drag ole lähdössä mihinkään.”

”Suurin osa siitä on Drag Racen ansiota.”

RuPaul’s Drag Race All Stars -ohjelman kuudennen tuotantokauden kokoonpano juhlimassa Pride-viikkoa New Yorkissa viime kesäkuussa.

Ohjelmaan osallistumisen jälkeen voittajat ja suosituimmat kilpailijat ovat tehneet kansainvälisiä kiertueita, julkaisseet musiikkia sekä esiintyneet ja tuottaneet tv-sarjoja. Monille osallistujille menestys sarjassa on myös tarkoittanut mahdollisuutta lopettaa päivätyöt ja tehdä drag-harrastuksesta ura.

Esimerkiksi kuudennen kauden voittaja Bianca Del Rio eli Roy Haylock työskenteli osallistuessaan Drag Raceen puvustajana. Yhdeksi sarjan suosikeista noussut Haylock esiintyy nyt kiertueilla ympäri maailmaa. Suosiosta todisteena ovat myös 2,5 miljoonaa seuraajaa Instagramissa.

Myös Tidicue on yksi ohjelman kirkkaimmista tähdistä.

Vuonna 2019 Vulture listasi sata vaikutusvaltaisinta dragtaiteilijaa, jotka ovat osallistuneet Drag Raceen. Listauksessa Tidicue sijoittui kahdeksanneksi. Perusteluissa tuomaristo kehui hänen koomista herkkyyttään sekä mainitsivat kasvavan uran näyttelijänä.

Voittonsa jälkeen Tidicue on muun muassa esiintynyt tv-sarjoissa High Maintenance, Tales of the City ja A Black Lady Sketch Show, perustanut podcastin, keikkaillut ja käsikirjoittanut vitsejä muille dragartisteille.

Viime vuonna Tidicue ja hänen drag-kollegansa Peppermint järjestivät verkossa hyväntekeväisyystapahtuman, jolla tuettiin tummaihoisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Tapahtumalla kerättiin yli satatuhatta euroa.

Elokuun lopussa järjestetyssä Zoom-haastattelussa Tidicue puhuu maanantaina 11. lokakuuta alkaneen We’re Here -sarjan toisesta tuotantokaudesta.

Sarjassa Tidicue matkustaa yhdessä kollegoidensa Shangela Laquifa Wadleyn ja Eureka O’Haran kanssa Yhdysvaltojen pikkukaupunkeihin, joissa he tapaavat ja kouluttavat asukkaita yhden illan drag-esitykseen.

Ja tavallaan Drag Racella on osuutensa myös HBO:n uuteen sarjaan, sillä myös Shangela ja Eureka ovat reality-ohjelman entisiä kilpailijoita.

Shangela kilpaili sarjan toisella ja kolmannella tuotantokaudella ja Eureka yhdeksännellä ja kymmenennellä kaudella. Sanottakoon, että yleensä kilpailijat osallistuvat sarjaan vain kerran. Shangela sai uuden mahdollisuuden tiputtuaan ensimmäisenä ja Eureka palasi jatkamaan kilpailua toivuttuaan edellisellä kaudella tapahtuneesta loukkaantumisesta.

We’re Here -sarjan ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin huhtikuussa 2020. Sen viimeinen jakso korvattiin Zoom-keskustelulla koronapandemian levittyä Yhdysvaltoihin. Nyt toinen tuotantokausi jatkaa siitä, mihin edellinen jäi.

Ensimmäisessä jaksossa kolmikko matkustaa Spartanburgin kaupunkiin Etelä-Carolinaan. Jaksossa tavataan muunsukupuolinen Noah, plus-mallina työskentelevä Faith sekä Olin, joka haluaa osoittaa tukensa drag queenina työskentelevälle veljelleen osallistumalla näytökseen.

Uudet jaksot ovat koskettavia kuitenkaan sortumatta yhdysvaltalaisten reality-sarjojen ylidramaattisuuteen. Jaksoissa osallistujat kertovat kohtaamistaan ennakkoluuloista, omista epävarmuuksistaan ja rikkoutuneista perhesuhteista.

Tidicuen mukaan sarjan on tarkoitus yhdistää ihmisiä. Juontajat ja osallistujat jakavat tarinoitaan ja kuuntelevat toisiaan. Kukaan heistä ei ole terapeutti ja siksi painopiste on enemmän vertaistuessa, hän toteaa. Tidicuen mukaan pikkukaupunkeihin matkustaminen oli silmiä avaava kokemus.

”Kokemukseni pienistä kaupungeista on lapsuudestani. Olin yllättynyt, kun vierailin pikkukaupungeissa ja huomasin, että niissä on kukoistavia queer-yhteisöjä.”

”Olin yksi niistä queer-ihmisistä, jotka muuttivat isompiin kaupunkeihin. Olin ajatellut, että kaikki muut tekivät samoin, mutta se ei pidä paikkaansa.”

We’re Here -sarjan toisella kaudella juontajat matkuvat muun muassa Del Rioon Texasiin ja Selmaan Alabamaan. Kuva ensimmäiseltä tuotantokaudelta.

Jaksot päättyvät näyttäviin iltanäytöksiin, joissa jaksojen päähenkilöt esiintyvät yhdessä juontajien kanssa. Yleisössä istuu osallistujien läheisiä sekä paikallisten queer-yhteisöjen jäseniä. Katsojana olo on kiitollinen, kun sarja onnistuu välttämään kiusallisuuden, joka toisinaan syntyy, kun nopealla aikataululla valmennetut amatöörit laitetaan esiintymään liveyleisölle.

Yhdeksi kauden valopilkuista nousee teini-ikäinen James, jonka Tidicue tapaa kauden toisessa jaksossa.

Iltanäytöksessä James haluaa esittää yhtä lempicosplay-hahmoistaan, Dio Brandoa manga-sarjasta Jojo's Bizarre Adventure. Tidicue taivuttelee hänet kuitenkin tuomaan esitykseen myös itseään.

”James on erittäin suloinen ja haluaa oikeudenmukaisuutta moniin asioihin, joista hän on kärsinyt nuorena queer-ihmisenä koulussa. Hän identifioituu homoksi, transtaustaiseksi ja on autistinen joten siinä on paljon intersektionaalisuutta.”

Tidicuen mukaan ohjelmassa haluttiin kertoa tarinoita, jotka ovat aiemmin jääneet kuulematta.

Siksi We’re Heren ja Drag Racen tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset: tarjota alusta henkilöille, jotka jäävät mediassa varjoon sekä vaatia tasavertaista kohtelua ja oikeuksia.

Tosin We’re Heren henkilöt eivät ole drag-supertähtiä vaan tavallisia queer-yhteisöiden henkilöitä.

Silti se, että tämä sarja on tehty – ja että Caldwell juttelee siitä nyt toimittajille eri puolilta maailmaa – on luultavasti Drag Racen ansiota.

We’re Here pn nähtävillä HBO Nordicilla ja RuPaul’s Drag Race Netflixissä.