Three Days of Forest -yhtyeessä on karismaa kuin popbändissä, kirjoittaa Katri Kallionpää.

”Kunpa tämä ei loppuisi koskaan”, ajattelen, kun vajoan pimeässä Malmitalon salissa pehmeään penkkiin.

On syyskuun viimeinen tiistai ja lavalla ranskalaistrio Three Days of Forest, joka esittää saman nimistä kappalettaan. Se perustuu yhdysvaltalaisen Gwendolyn Brooksin runoon ja kertoo pakenevasta orjasta.

Three Days of Forest -yhtyeessä soittavat Séverine Morfin (vas.), Angela Flahault ja Blanche Lafuente.

En ymmärrä englanninkielisestä runosta kuin sanan sieltä, toisen täältä. Mutta tajuan sen kertovan öisestä metsästä, jossa joku juoksee henkensä edestä. Laulaja-lausuja Angela Flahault matkii lintujen huutoja ja jäljittäjien koirien haukkua. Alttoviulisti Séverine Morfin irrottaa intrumentistaan oksien rasahduksia juoksevien jalkojen alla ja rumpali Blanche Lafuente lisää kuulokuvaan pelokkaan pakenijan läpättävän sydämen sykkeen.

Tämä ei ole vain musiikkia, vaan teatteria, runoutta ja ehkä tanssiakin.

Trio saa inspiraationsa kahden Pulitzerilla palkitun afroamerikkalaisen runoilijan, Gwendolyn Brooksin (1917—2000) ja Rita Doven (s.1952) teksteistä.

Kuulostaa kirjalliselta, mutta triossa on karismaa kuin popbändissä. Musiikkikin muistuttaa sähköisine tehosteineen ajoittain teknopoppia — varsinkin silloin, kun Morfin laskee alttoviulun syliinsä ja soittaa sitä kuin kitaraa.

Ennen kaikkea Three Days of Forestin musiikki on puhetta kuulijalle. Flahaultin eläytymisessä on voimaa kuin Édith Piafissa, Jacques Brelissä ja Björkissä yhteensä. Hän todella antaa yleisölle kaikkensa.

Tämä on jotakin, jota olen pandemian aikana eniten kaivannut. Jotakin sellaista, jonka sisäänpäin kääntyneet, keskenään kommunikoivat jazzyhtyeet joskus unohtavat.

Three Days of Forestin rakkautta live-esiintymiseen kuvastaa sekin, että trio ei ole tehnyt vielä yhtään levyä, vaikka se on käynyt Suomessakin jo kahdesti: vuonna 2019 Tampere Jazz Happeningissä ja Raahen Rantajatseissa.

Flahault tuntuu suhtautuvan levyn tekemiseen jotenkin huvittuneesti – Juu juu, tehdään tehdään, hän huitaisee poistuessaan viimeisen kerran Malmitalon lavalta.

Kiitos tästäkin keikasta kuuluu Vapaat äänet -agentuurin Charles Gilin hyvälle nenälle, joka haistaa kiinnostavimmat ranskalaiset yhtyeet ja tuo ne Suomeen kiertueelle. Usein hänen tuomissaan yhtyeissä on mukana jazzin piirissä harvemmin tavattuja soittimia, kuten alttoviulu tai sello.

Sellainen on myös illan toisen esiintyjän, sellisti Aino Juutilaisen luotsaamassa AINON-yhtyeessä, joka julkaisi kiitetyn debyyttialbuminsa Drought vuosi sitten We Jazz Recordsilla.

Milo Linnovaara (vas.), Merimaija Aalto, Aino Juutilainen ja Joonas Leppänen ovat AINON.

Jännittävä soundi nousee Juutilaisen sellosta, Merimaija Aallon viulusta, alttoviulusta, ja laulusta sekä Milo Linnovaaran saksofoneista, klarinetista ja huilusta. Joonas Leppäsen rummut antavat musiikille pulssin ja säihkeen.

AINON musiikki pakenee määrittelyjä. Se ammentaa niin modernista konserttimusiikista kuin jazzista.

Nimikappaleessa Drought (kuiva kausi) Juutilainen imitoi sellollaan swingin walking -bassoa. Uusissa lintuaiheisissa kappaleissa on taas ohjelmalliselle nykymusiikille tyypillisiä linnunlaulumaisia lurahduksia. Esimerkiksi Varpunen matkii tunnistettavasti terassiravintolan pikku varpusten hyppelyä pöydillä nokkimassa murusia lautasilta.

Samalla se muistuttaa, että varpusia ei ole näkynyt pitkään aikaan. Ne onkin luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi.

AINONin musiikissa on vahva sanoma, sama kuin Helsingin Sanomien ympäristökirjeenvaihtajan Petja Pellin tuoreessa jutussa: Linnut ovat enemmän kuin lintuja. Ne ovat viestintuojia, jotka kertovat hälyttävää tietoa Suomen luonnon tilasta.

Tunteisiin tieto menee kuunnellessa AINONin kappaletta Grannies & Seagulls (mummoja ja lokkeja): Se on kuin surullinen uni tai viiltävä dystopia, jossa maailma on autio ranta, jäljellä vain mummoja ja lokkeja.

