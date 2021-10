Espoolainen Remedy solmi ison Epic Gamesin kanssa sopimuksen, joka kattaa kaksi samaan universumiin sijoittuvaa peliä. Ensimmäinen on tässä: 11-vuotiaan Alan Waken päivitetty versio, Alan Wake Remastered. Olisiko siis pian myös sen aidon ja monesti huhutun jatko-osan vuoro?

Alan Wake Remastered

Kehittäjä: Remedy Entertainment. Saatavilla: PC, PS4, PS5 (testattu), Xbox One, Xbox Series. ★★★

Inhimillisyys luo kiinnostavuuden.

Tarina tulee iholle, jos sen päähenkilö tuntuu haavoittuvaiselta. Siis henkilöltä, jolla on aidot ja omat pelkotilat, epävarmuudet ja heikkoudet. Tällaiseen hahmoon voi tuntea yhteyttä ja jakaa kohtalon. Hän on ihminen – ei supersankari.

Ajatus kytkeytyy siihen, että Alan Wake on täällä taas. Espoolaisen pelistudio Remedy Entertainmentin tekemä toimintaseikkailupeli saapui alun perin vuonna 2010 eli aikana, jolloin videopelien toimintahahmot pukivat ylleen ennemminkin kiiltävän panssariasun kuin farkut, hupparin ja kankaisen pikkutakin.

He olivat yrmeän itsevarmoja actionstaroja, eivät kirjoituskammon musertaneita bestsellereitä. Eivät he pohtineet omaa mielenterveyttään, vaan kantoivat harteillaan painetta koko maailman pelastamista. Tuntuivatkohan he edes ihmisiltä, vaan joltain fantasioiden ruumiillistumisilta?

Mutta Alan Wake tuntui. Hän oli newyorkilainen menestyskirjailija, joka ei ollut naputtanut riviäkään kahteen vuoteen. Hän oli hermolomalla, joka oli saanut karmaisevan käänteen. Hätääntynyt kirjailija jäljitti kadonnutta vaimoaan amerikkalaisessa pikkukaupunki-idyllissä ja sen utuisissa korpimaisemissa.

Niin kirjaimellisesti kuin kuvainnollisestikin hukassa ollut Alan Wake joutui kohtaamaan monelle tutut asiat. Pimeän pelon, öisen metsän arvaamattomuuden ja sen painajaismaiset hahmot sekä loppujen lopuksi sen kaikista vaikeimman eli oman itsensä.

Idea oli hyvän ja pahan taistossa, valon ja pimeyden kohtauspisteessä. Kyse oli pohjimmiltaan, onko mieli terve vai sairas. Alan Wake taisteli ihmismäisiä vihollisia vastaan siten, että ne piti aina ensin sokaista taskulampulla. Vasta tämän jälkeen ne olivat haavoittuvaisia ja kukistettavissa aseilla.

Paikoin tuntui kuin koko maailma oli Alan Wakea vastaan. Silloin päälle lentelivät tynnyrit, kivenlohkareet ja kokonaiset traktorit. Mutta nekään eivät koskaan kestäneet pilkkopimeyttä repivää, enkelimäisen kirkasta valoa.

Väkivalta ei kohdentunut aitoihin ihmisiin, vaan ikään kuin mielenpohjukoilta kumpuaviin mörköihin ja yllättäen muuttuvaan ja painostavaan ympäristöön. Intensiivisiä tulitaisteluita pehmentäneestä lähestymistavasta pystyi aistimaan tiettyä japanilaisuutta. Myös japanilaisissa toimintapeleissä taistellaan harvoin suoraan ihmisiä vastaan.

Alan Wake saapui Microsoftin julkaisemana Xbox 360 -konsolille vuonna 2010. Remedy julkaisi itse pelistä PC-version kaksi vuotta myöhemmin. Nyt oikeudet ovat kokonaan Remedyn.

TV-sarjojen jaksorakennetta noudattavassa pelissä lisäksi tutkittiin ympäristöä ja kohdattiin sivuhahmoja. Päivän valossa kaikki näytti olevan kunnossa ja keskustelu kulki, kun taas yön pimeydessä tuntui kuin piru olisi päässyt kahleista irti.

Kun Alan Wake aikoinaan julkaistiin, Max Payne -toimintapeleistä tunnettu Remedy oli työstänyt sitä peräti viisi vuotta ja isoimmillaankin vain 55 hengen toimesta. Julkaisijana toimi Microsoft, joka toi pelin yksinoikeudella Xbox 360 -konsolilleen. Odotukset olivat suuret, ja peli erottui edukseen niin teknisesti kuin teemoiltaankin.

Hitiksi siitä ei kuitenkaan heti ollut. Peli kävi kaupaksi julkaisussa vaatimattomasti myyden noin 145 000 kopiota. Asiaa tuskin auttoi, että kilpailu oli tuolloin kovaa. Alan Wake muun muassa julkaistiin Amerikassa samana päivänä kuin kohuttu Red Dead Redemption (2010), jota myytiinkin kymmenkertaisesti.

Alan Wake kipusi lopulta – liekö hyvän puskaradion ansiosta – kolmen miljoonan kappaleen myyneeksi menestykseksi. Mutta Microsoftille se ei ollut tarpeeksi, eikä vihreää valoa näytetty Remedyn toivomalle ja osin jo aloittamalle jatko-osalle.

Kelataan nykypäivään. Käsissä on Alan Wake Remastered – ja peli on saatavilla Xbox One -ja Xbox Series -konsoleiden ohella myös PC:lle sekä PS4:lle että PS5:lle. Syy on selvä: aiemmin jo Alan Waken tekijänoikeudet omistanut Remedy sai pari vuotta sitten maksettujen rojaltirahojen lisäksi itselleen myös pelin julkaisuoikeudet.

Alan Wake -brändi on nyt Remedyn hallussa. Se voi tehdä sillä mitä haluaa.

Remedy ryhtyi yhteistyöhön Epic Gamesin kanssa. Miljardiomaisuuden pelifirma tunnetaan etenkin useiden pelien tekemiseen käytetystä Unreal Engine -ohjelmistosta sekä yhdestä planeetan suosituimmasta pelistä eli Fortnite -nettiräiskinnästä (2017).

Epicin kanssa Remedy solmi sopimuksen, joka kattaa kaksi samaan universumiin sijoittuvaa peliä. Ja jos näistä kerran ensimmäinen on Alan Wake Remastered, olisiko siis pian myös sen aidon ja monesti huhutun jatko-osan vuoro?

Niin tai näin, Alan Waken paluu miellyttää. Pelasin sitä PS5:llä, ja läpipeluu osoitti, että kokonaisuus näyttää ja tuntuu paremmalta kuin koskaan. Mutta peli on siis sama vanha. Kyseessä on nimensä mukaisesti sisällölle uskollinen remasterointi, eikä kokonaan uusiksi tehty remake.

Uusintaversio tavoittaa hienosti alkuperäisen ulkoasun ja tunnelman. Kuvatarkkuus on linjakkaampaa ja grafiikan yksityiskohdat ovat uskottavampia, mutta mitään ei ole muutettu radikaalisti. Valot ja varjot ovat upeita, ja metsä korkeine puine ja paksuine puskineen elää kauniisti kovissa tuulenpuuskissa.

Oleellisin ero vanhaan on sulavassa ruudunpäivityksessä. Siinä missä peli aiemmin rullasi paikoin nykien noin 30 kuvaa sekunnissa, PS5:llä kyse on tasaisesta 60 kuvan sekuntivauhtista.

Tällä on suuri merkitys, sillä nyt jo pelkkä liikkuminen – viholliskohtaamisista puhumattakaan – tuntuu huomattavasti antoisammalta. Uusintaversiossa jo aiemmin mallikas ohjattavuus pääsee oikeuksiinsa. Vanhaan on vaikea palata, se on helppo sanoa. Pelasin nimittäin samalla myös alkuperäistä Xbox 360 -versiota, joka tuntui tämän jälkeen suorastaan tahmealta.

Alkuperäisessä pelissä oli muutamia aitoja tuotemerkkejä, mutta niitä ei rauenneiden lisenssisopimusten myötä enää nähdä. Mitään ei menetetä siltä osin. Tärkeämpää on, että vanha ja väkevä soundtrack on koossa kaikkinensa aina Nick Cavesta Roy Orbisoniin ja David Bowiesta Poets of the Falliin. Myös Petri Alangon tutut alkuperäissävellykset luovat yhä hienoa tunnelmaa.

PS5-version lataustauot ovat nopeita, ja ohjaimen vastaan panevat päätyliipaisinnapit tuovat toimintaan tuoreuden tuntua.

Ilahduttavasti mukaan on pakattu pelin pätevät ja aikanaan erikseen myydyt lisäosat The Signal ja The Writer (molemmat 2010). Tarjolla on lisäksi Alan Waken pääkirjoittaja Sam Laken lempeän opettavainen kommenttiraita, jota voi kuunnella pelaamisen lomassa.

Valitettavasti mitään visuaalista dokumentointia ei kuitenkaan ole tarjolla. Tämä on menetetty mahdollisuus, sillä alkuperäisen pelin tekoprosessi oli niin pitkä ja moninainen, että matkan varrelta olisi ollut kiintoisa nähdä jotain.

Alan Wake Remastered tarjoaa uljaamman ulkoasun, joka ei tosin ole PS5:n viimeisintä huutoa, mutta viehättää silti. Hahmojen kasvoja on uusittu, mutta Alan Wake ei vieläkään näytä aivan Ilkka Villiltä.

Kannattaa muistaa, että Alan Wake ei ollut – eikä ole sitä siten nytkään – ongelmaton tapaus. Ydinsisällöltään muuttumattoman uusintaversio paljastaa etenkin, miten yksioikoisia kenttäsuunnittelu ja ongelmanratkonta paikoin ovat.

Edetessään vaatimattomasti kehittyvä pelisuunnittelu puuduttaa pidemmän päälle. Noin 12 tunnin kokonaisuus tuntuu myös venytetyltä. Tämä ei toisaalta ole ihme: Alan Waken aikaan pelejä arvostettiin liiaksi tuntien määrän mukaan – laadun ja rytmin sijaan.

Välillä hypätään auton ratin taakse, jolloin muutoin esimerkillinen ohjaus yllättäen takkuilee. Nämä väkinäiset autojaksot lienevätkin lähinnä kaikuja pelin pitkästä tuotannosta – Alan Wakesta suunniteltiin aluksi avoimen maailman peliä, kunnes tarinan ehdoilla päädyttiin kenttäpohjaiseen rakenteeseen.

Vaikka tarjolla on kiehtovia ja varsinkin aikanaan suuremmissa peleissä harvemmin käsiteltyjä aiheita, kerrontaa vaivaa kömpelyys. Elokuvamaiset välianimaatiot kaipaisivat hallitumpaa kuvakerrontaa ja rytmillistä taituruutta.

Kertojaäänen ja sivuhahmojen kanssa käytävien keskusteluiden kautta pelaamisen lomassa aukeava käsikirjoitus puolestaan jaarittelee ja alleviivaa tavoiteltuja tunnetiloja liiaksi. Eikä Twin Peaks -sarjasta ammentava tarina pysty luomaan sivuhahmoista eikä kaupunkimiljööstä riittävän persoonallisia tai kiehtovia, vaikka ilmeikäs ja pelottava metsä niin upeasti hahmotetaankin.

Kaikkinensa Alan Waken voikin nähdä askeleena kehityskulussa. Remedy on osoittanut edistymiskykynsä hiljattain toimintaseikkailussa Control (2019).

Mutta silti: imua tässä on, ei sitä käy kieltäminen. Ehkäpä Alan Wake onkin aina ollut jotain enemmän kuin osiensa summa.

Keskiössä ovat inhimilliset tasot. Remedy ennen kaikkea rohkeni ammentaa pelikokemuksen arvoituksellisuudesta ja synkistä mielentasoista, ja teki päähenkilöstä rikkinäisen, epävarman hahmon. Tällaisten teemojen kanssa puhutaan ajattomasta vetovoimasta.

Ja kaiken tämän kokemiseen tämä ojennettu uusintaversio antaa paremman mahdollisuuden kuin ennen – alkuperäistä sisällön ydintä muuttamatta tai kaunistelematta.