Käväisemällä silloin tällöin Instagramissa ei voi saada kokonaiskuvaa alustalla tapahtuvasta keskustelusta ja sen poliittisesta syvyydestä, kirjoittaa Ronja Salmi.

Politiikka saapui rysäyksellä Instagramiin vuoden 2020 BLM-liikkeen myötä. Oli politiikka palvelussa ollut aiemminkin, mutta BLM sytytti keskustelun liekkeihin sellaisella voimalla, että osa käyttäjistä toipuu tapahtumista edelleen.

Instassa piipahtavan boomerin silmään voi vaikuttaa siltä, että näin ei ole. Tämä johtuu siitä, että Instagramin poliittinen keskustelu käydään pääasiassa yksityisissä viesteissä Twitterin ja Facebookin avoimien ketjujen sijasta.

Tavassa on paljon hyvää ja huonoa. Yksityisesti, kahden kesken käydyt keskustelut tuppaavat ainakin omalta osaltani päättymään liki aina jonkinlaiseen ymmärrykseen, vaikka asiasta oltaisiinkin alun perin erimielisiä. Yksityinen keskustelukanava tuntuu henkilökohtaiselta, jopa intiimiltä. Yksityisissä viesteissä ei ole myöskään tarvetta poseerata muille katselijoilla ja siksi sivaltaa tarpeettomasti.

Onkin jokseenkin huvittavaa lukea analyysejä esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin someviestinnästä.

Spekulaatioissa on etsitty syitä muun muassa Marinin aurinkoisille selfielle ja peräänkuulutettu poliittisia ulostuloja. Haluankin ojentaa auttavan käteni ja tarjota harjaantuneet Instastalkkerin silmäni journalismin käyttöön. Vaikka pääministerin kaikkia viestejä tulkitaan suhteessa kokonaisviestintään, uskon että someviestintää tulee tarkastella myös kulloisenkin sovelluksen sisäisten käytäntöjen kontekstissa.

Mitä voimme päätellä pääministerin Instagram-tilistä, kun sitä verrataan Instagramin sisäisiin käytäntöihin?

Ainakin sen, ettei pääministeri ole vielä kovin harjaantunut influensseri. Marinin merkittävästä seuraajamäärästä huolimatta on todettava, että yleisö on varmasti ansaittu muun julkisuden myötä, ei spektaakkelimaisen taitavan Instasisällön ansiosta.

Marinin kuvat voi jakaa kahteen kategoriaan. Valtaosa fiidin kuvista on viestintätiimin julkaisemaa peruskauraa. Näitä kuvia ei ole otettu for the gram, vaan kuvat on poimittu eri medioista. Joku tiimistä elää myös edelleen edeltävällä vuosikymmenellä repostatessaan muiden käyttäjien kuvia. Ei enää, se on mennyt muodista!

Vähemmistössä ovat Marinin itse ottamat kuvat. Voin arvata että viestintäpalaverissa on sovittu, että Marin voi myös itse käyttää tiliä, silloin kun sille on aikaa ja sattuu huvittamaan. Aikaa näyttää olevan lomalla ja ulkoillessa. Aurinkoisella kelillä Marin hakeutuu ilmeisesti Kesärannan terassille, koska lehtikuvista tuttu kaide vilahtaa usein taustalla.

Marin tallentaa myös hetkiä ystävien ja perheen kanssa. Politiikan toimittaja voi lukea näitä otoksia kuin ennustaja teelehtiä ja sanoa, että tässä nyt viestitään samaistuttavuutta äänestäjille, mutta julkaisujen sekametelisopasta päätellen sanoisin, että Instaa tehdään Marinin osalta fiilispohjalta.

Niin kuin kaikki muutkin kolmekymppiset Instaa tekevät.

Pitkälle viedyn strategian puutteesta kielii myös Marinin seurattavien lista. Poliitikkojen ja järjestöjen lisäksi Marin seuraa liutaa kulttuuri- ja viihdehahmoja, Benjamin Peltosesta Sabina Särkkään. Marin on myös löytänyt Pete Parkkosen, Johanna Puhakan ja Lauri Tilkasen tilit. Mikko Silvennoinen on listalla varmasti pääministerin Euroviisuinnostuksen myötä, mutta ilmeisesti sydän läikähtää myös koirakuville, mistä kertovat tilit @puppiesforall ja @framingpets.

Asiasanoista pääministerille on unohtunut seurattavien listalle myös arvatenkin kaveriporukan juhliin tehty tunniste #polttaribyrokratia, jonka takaa löytyy kuvia alpakkatilalta ja Karaokekellarista.

Vaikea näiden asioiden välille on löytää punaista lankaa.

Valtavasta seuraajamäärästä johtuen Marin ei voi käyttää Instan omaa poliittisen viestivaihdon väylää eri yksityisviestejä, koska inboxin yhteydenotot ovat varmasti aikapäiviä sitten ylittäneet kipurajan. Marinin Instagram onkin lähinnä kompromissi viestintätiimin ja Marinin vapaa-ajan välillä. Henkilökohtaiset päivitykset menestyvät tietysti huomattavasti paremmin.

Ehkä tähän on havahduttu myös kansliassa. Lokakuun alussa julkaistussa Storiesissa Marin kertoi työmatkasta selfie-kameralle ja käytti boho-filtteriä. Siitä se lähtee Sanna!

Analyyseissä on kysytty missä politiikka pääministerin julkaisuissa on, mutta uskoakseni se on juurikin näiden kahden julkaisutyypin yhdistämisessä.

Marin tekee vaativaa julkista työtä sekä kertoo perhe-elämästään ja vapaa-ajastaan. Insta on pari-kolmekymppisten naisten temmellyskenttä. Meille työn ja perheen yhdistelmä on edelleen poliittinen asia, näennäisestä tasa-arvosta huolimatta.

Olen liikuttunut jokaisen ministerinaisen vauvauutisen kohdalla. Se on tuntunut luvanannolta. Saat haluta kaiken. Voit saada kaiken. Ei tarvitse luopua mistään. Kun omaan elämään ei kohdistu noita paineita, voi olla helppo ohittaa ne ei-minään. Jokainen nainen kokee kuitenkin nuo vaateet tavalla tai toisella ihollaan.

Instagramin rajaaminen pinnalliseksi selfiealustaksi ja poliittisen vaikuttamisen ulkopuolelle on tietämättömyyttä ja lyhytnäköistä. Toisaalta siellä käytettyjä työkaluja kuten selfieitä, Storieseja ja samaistuttavia hetkiä arjessa ei voi sellaisinaan verrata politiikan perinteiseen viestintään.

Instassa on oma lakinsa ja parhaiten siellä pärjäävät osaavat pelata sen sisäisillä säännöillä.