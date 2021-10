You-sarjan kolmannella tuotantokaudella Joe Goldberg ja Love Quinn yrittävät pelastaa avioliittonsa – ja olla murhaamatta ketään.

Syysiltojen hämärtyessä ja Rockwellin Somebody's Watching Me -kappaleen trendatessa Tiktokissa on trillerisarja You palannut Netflixiin uuden kauden jaksoin.

Yhdysvaltalainen psykologinen trilleri, You, seuraa sarjamurhaaja Joe Goldbergia (Gossip Girlistä tuttu Penn Badgley), joka rakastuu pakkomielteisesti naisiin, yleensä muutaman vaihdetun sanan tai katseen perusteella.

Rakkauden tieltä Joen on raivattava kaikki esteet, kuten vanhat puolisot tai liian läheiset ystävät, yleensä murhaamalla.

You rakentaa jännitystä luomalla uhkakuvia sosiaalisesta mediasta. Stalkkeri etsii kohteestaan tietoa sosiaalisesta mediasta, jotta voi alkaa seurata tätä esimerkiksi työmatkojen ajan. Työpaikka selviää yhdellä klikkauksella ja kotiosoitteen kaiveluun kuluu vain hetki.

Kolmannella kaudella kritisoidaan sosiaalisen median lisäksi rokotekriitikoita ja vanhemmuusblogeja, joissa tuotot luodaan esittelemällä omia lapsia ja perhe-elämää verkossa.

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia sekä uudelta tuotantakaudelta että kahdelta aikaisemmalta kaudelta.

Toisen kauden lopussa Joen uusi rakkaudenkohde, sydämellinen leipuri Love Quinn (Victoria Pedretti) paljastuu yhtä pakkomielteiseksi murhaajaksi kuin päähenkilö itse. Mutta koska hän on raskaana, Joe ei murhaa Lovea vaan he menevät naimisiin.

Kolmannella kaudella kaksikko on vetäytynyt Los Angelesista kuvitteellisen Madre Lindan lähiöön viettämään rauhallista perhe-elämää.

Uusi lähiöelämä ja vauva eivät kuitenkaan riitä karistamaan pariskunnan vanhoja tapoja. Joe jatkaa salaa pakkomielteistä “Sen Oikean” etsimistä ja alkaa vakoilla naapuriaan Natalieta (Michaela McManus), mikä saa mustasukkaisen Loven jälleen käyttämään väkivaltaa.

Jännittävien kohtauksien välissä hoidetaan Henry-vauvaa.

Youn ensimmäinen kausi julkaistiin televisioyhtiö Lifetimella syyskuussa 2018 ja muutamaa kuukautta myöhemmin joulukuussa ilmoitettiin, että sarja siirtyy Netflixiin maailmanlaajuiseksi Netflix Original -sarjaksi.

Kaksi ensimmäistä tuotantokautta perustuvat Caroline Kepnesin kirjoihin You (2014) ja Hidden Bodies (2016). Kolmas tuotantokausi pohjautuu kirjasarjan uusimpaan osaan, You Love Me (2021), mutta eroavaisuuksia on reilusti, sillä kirjoissa päähenkilö joutuu muun muassa hetkeksi vankilaan eikä Love murhaa ketään.

You onnistui vakuuttamaan katsojat jo ensimmäisellä tuotantokaudella ja nousi someilmiöksi, jonka jokaisesta kaudesta on tehty runsaasti meemejä ja analyysivideoita.

Miksi hyytävällä juonella ja naisia stalkkaavalla sarjamurhaajalla varustettu sarja on noussut suosioon?

Yksi syy lienee sarjan sosiaaliseen mediaan liittyvä ajankohtaisuus ja uskottavuus. Tapa, jolla Joe käyttää sosiaalista mediaa hyväkseen naisten stalkkaamiseen voi heijastella monien katsojien pelkoja ja olla siksi hyytävää mutta koukuttavaa.

Fanit tuskailevatkin ristiriitaisten tunteidensa kanssa sarjasta tehdyissä meemeissä ja twiiteissä: Badgleyn loistavasti näyttelemää päähenkilöä tekisi mieli kannattaa, vaikka hän on kylmäverinen murhaaja. Ja sarjan minä-kertojana toimiva Joe onnistuukin perustelemaan jokaisen pahan tekonsa oman vääristyneen oikeuskäsityksensä avulla.

Pahisten ja antisankareiden kannattaminen ei ole uusi ilmiö vaan pahan psykologia on kiehtonut tv-katsojia aiemminkin. Esimerkiksi sarjamurhaaja Dexter Morganista kertova Dexter-sarja jatkui 8. tuotantokauden ajan ja Netflixin suositun Rahapaja (esp. La casa de papel) -sarjan katsojat ovat pohtineet, onko oikein asettua massiivisia ryöstöjä tekevän rikollisjoukkon puolelle.

Sosiaalisessa mediassa tehdyissä meemeissä vitsaillaankin usein juuri Joen fanien keskuudessa saavuttamasta suosiosta ja siitä, kuinka fanit katsovat päähenkilön toimintaa läpisormien.

Tunnetuin esimerkki on varmasti twiitti, jossa sanotaan: ”hän tappaa ihmisiä ja ehtii silti tekstata takaisin. Älkää tyytykö vähempään, naiset.”

Myös Netflix on liittynyt mukaan vitsailuun.

”Joe sanoi: miksi rajoittuisit olemaan kammottava vain yhden kuukauden vuodesta??” You-sarjan Instagram-tilillä lokakuussa julkaistussa päivityksessä kirjoitetaan.

Uusi kauden keskiössä on Joen ja Loven avioliitto.

Vuoroin Joe ja Love yrittävät paikata liittoaan parisuhdeterapiassa ja rikkovat sitä sotkeutumalla suhteisiin Madre Lindan muiden asukkaiden kanssa.

Kun Joen odotukset perhe-elämästä eivät kohtaa todellisuudessa, hän jatkaa samaa pakkomielteen kierrettä etsien uutta rakkautta.

Siinä missä toinen tuotantokausi onnistui syventämään Youn maailmaa ja esittelemään Loven, kärsii 3. kausi päähenkilönsä tapaan identiteettikriisistä. Juoni alkaa haarautua moneen suuntaan jo ensimmäisissä jaksoissa. Viiden jakson jälkeen alkuperäinen juoni on saatettu osittain päätökseen ja edessä on uusia ongelmia.

Kausi syventää kuitenkin onnistuneesti Joen hahmoa esittämällä takaumia hänen lapsuudestaan lastensuojelulaitoksessa. Halutaanko katsojan tuntevan päähenkilöä kohtaan sympatiaa vai ainoastaan ymmärtävän, mikä on muokannut hänestä murhaajan?

Näyttelijä Penn Badgley tuskin toivoo hahmolleen ainakaan sympatiaa. Ensimmäisen kauden jälkeen monet katsojat päätyivät sosiaalisessa mediassa romantisoimaan Joen ongelmallista käytöstä ja pakkomielteisyyttä. Badgley muistutti Twitterissä, ettei päähenkilöstä kuulu haaveilla.

Uutta tuotantokautta viisi jaksoa katsoneena kysymykseni on tämä: kuinka kauan Youn on tarkoitus jatkua?

Tarina sarjamurhaajasta, jonka ympäriltä ihmiset katoavat minne hän meneekään, ei kuulosta juonelta, joka toimii lukuisten tuotantokausien ajan muuttumatta täysin epäuskottavaksi. Hiteistään tiukasti kiinnipitävä Netflix on jo kuitenkin ilmoittanut, että sarjasta tehdään neljäs tuotantokausi.

Sarjan tehokkuus laimenee jokaisen tuotantokauden myötä, kun sen käyttämät juonenkäänteet alkavat toistaa itseään.

Kellariin tai varastoon rakennettuun lasihäkkiin voi lukita rajallisen määrän ihmisiä ennen kuin tehokeinosta tulee Youn maailmassa arkinen.