Linda May Han Oh säteili tähtipölyä Umon ylle – Huippubasisti otti Suomen-vierailulleen mukaan miehensä, vauvansa ja vielä isoäidinkin

Jazztoimijoiden uusi yhteinen residenssiohjelma on huippuhieno hanke, minkä osoitti jo tämä konserttikin, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Mikä henkeäsalpaava hetki. Konserttisali Töölössä on viimeistä paikkaa myöten täynnä. Yleisö odottaa. Umo Helsinki Jazz Orchestran soittajat nousevat lavalle yksi toisensa jälkeen l – Ja siinä hän on hento aasialaissyntyinen nainen suoraan New Yorkista: basisti Linda May Han Oh.

Kultapöly tuntuu leijuvan Korjaamon pimeässä salissa.

”Suuri kunnia olla täällä”, Oh sanoo. Hän kertoo olevansa Euroopassa ensimmäistä kertaa sitten koronapandemian.

Hän näyttää aivan samalta kuin vuonna 2019 Pori Jazzissa, josta juuri hänen kvartettinsa keikka jäi mieleen yhtenä festarin vaikuttavimmista.

Mutta tällä kertaa Linda May Han Oh ei ole tullut Suomeen säteilemään yksin vaan levittämään kultapölyään suomalaisten muusikoiden ylle. Hän viipyy Suomessa niin sanottuna residenssitaiteilijana runsaat pari viikkoa.

Rasmus Soini (oik.) johti Umo Helsinki Jazz Orchestraa Korjaamolla perjantaina. ertaa.

Jazztoimijoiden uusi yhteinen residenssiohjelma on huippuhieno hanke, minkä osoitti jo tämä konserttikin.

”On suuri kunnia soittaa näiden fantastisten muusikoiden kanssa”, May Han Oh sanoi aluksi. Konsertin aikana alkoi tuntua siltä, että hän oli tosissaan. Soittamisen ilo ja keskinäinen vuorovaikutus läikkyivät lavalta katsomoon asti.

Ohjelmisto koostui pääasiassa May Han Ohn kappaleista, joista osan suomalaiset muusikot olivat sovittaneet Umolle.

May Han Oh saa usein inspiraationsa väreistä, tunnelmista ja pienistä tarinoista. Nämä vivahteet suomalaiset sovittajat ja soittajat toivat hienosti esiin.

Sampo Kasurisen sovitus kappaleesta Lilac Chaser (violetin/syreenin jahtaaja) alkoi pitkällä bassointrolla, jossa Ohn musikaalisuus ja tekninen taituruus pääsivät loistamaan. Bassokitaran käsittely toi ajoittain mieleen jopa flamencokitaran.

Speech Impediment (änkytys) kertoi miehestä, joka änkyttää niin pahasti, että hän ei saa kerrottua tunteistaan rakastamalleen naiselle. Oskari Siirtolan sovituksessa kuului sekä tragiikka että komiikka, jotka Joonatan Raution saksofoni tulkitsi upeasti.

Blue Over Gold on saanut nimensä taidemaalari Mark Rothkon ekspressionistisesta taulusta. Kappaleen oli sovittanut Rasmus Soini, joka johti Umoa ensimmäistä kertaa. Soinihan tunnetaan johtamastaan Sointi Jazz Orchestrastasta, jolle tekemissään sävellyksissä ja sovituksissa hän maalailee erilaisia sointivärejä eri intrumentteja käyttäen. Blue over Gold kasvoi Soinin sovittamana herkästä alusta metafyysiseen mahtavuuteen, joka tempasi mukaansa myös kappaleen solistit, pasunisti Kasperi Sarikosken ja saksofonisti Joonatan Raution.

Umon soundia mahtavimmillaan kuultiin Ohn puolison, pianisti Fabian Almazanin sävellyksessä Flamboyan, (liekkipuu, punakukkainen tropiikin puu). Lehvien värinästä alkanut kappale tuntui lopulta kehittyvän ikään kuin valtavaksi tilaksi, itämaiseksi temppeliksi, joka sulki kuulijan sisäänsä. Kappaleessa oli myös hauska rytminen osuus, jossa koko orkesteri löi rytmiä käsin ja kapuloin ja bongorummuin.

” Residenssihanke on ollut suunnitteilla jo pitkään ja tänä syksynä se vihdoin toteutui.

Kiitos upeasta konsertista ja koko Linda May Han Ohn Suomen-vierailusta kuuluu uudelle Jazz Finland Residency -hankkeelle.

Sen taustalla ovat Suomen Jazzliitto, Umo, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmä sekä Muusikoiden Liitto.

Residenssihanke on ollut suunnitteilla jo pitkään ja tänä syksynä se vihdoin toteutui. Tarkoitus on kutsua Suomeen vuosittain kaksi kansainvälistä huippumuusikkoa enimmillään parin kuukauden vierailulle.

”Kun kutsuja mietittiin, Linda May Han Ohn nimi nousi esiin ensimmäisten joukossa”, kertoo Jazzliiton toiminnanjohtaja Maria Silvennoinen.

Kutsu sai innostuneen vastauksen ja osapuolet alkoivat etsiä sopivaa ajankohtaa. Se ei ollut ihan helppoa – vuonna 2020 alkanut koronapandemia hidasti residenssihanketta muutenkin.

” Onnellinen perhetapahtuma asetti uusia haasteita myös isännille.

Lopulta May Han Ohn vierailu saatiin sovittua alkuvuoteen 2021, mutta sitten tulikin tieto, että hän odottaa vauvaa. Vierailu siirrettiin lokakuulle.

Lopulta Linda May Han Oh, Fabian Almazan ja heidän kymmenen kuukauden ikäinen Nilo-poikansa saapuivat Helsinkiin 3. lokakuuta. Mukana matkustaa myös Almazanin äiti. Huomenna tiistaina perhe jatkaa kiertuettaan Saksaan, Italiaan, Britanniaan ja Makedoniaan.

Onnellinen perhetapahtuma asetti uusia haasteita myös isännille. ”Onneksi löysimme Töölöstä sopivan asunnon, jossa oli riittävästi tilaa koko perheelle”, Silvennoinen sanoo.

Linda May Han Ohn residenssivierailu Suomessa kesti pari viikkoa.

Residenssihankkeen ideana on se, että kansainvälisestä taiteilijasta on iloa niin musiikinopiskelijoille, ammattimuusikoille kuin suurelle yleisöllekin.

Linda May Han Oh onkin Silvennoisen mukaan ihanteellinen vieras, sillä hän on sekä karismaattinen muusikko, että myös tunnustettu opettaja.

Malesialaissyntyinen, vuonna 1984 syntynyt May Han Oh soittaa muun muassa kitaristi Pat Methenyn kvartetissa ja on tehnyt yhteistyötä myös muun muassa saksofonisti Joe Lovanon ja pianistien Kenny Barronin ja Vijay Iyerin kanssa.

Hän toimii myös Bostonin Berklee College of Musicin apulaisprofessorina.

Suomen-vierailunsa May Han Oh on paitsi konsertoinut Umon kanssa, pitänyt Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi May Han Oh ja Almazan ovat konsertoineet Tampereella, Turussa ja Kotkassa.

Lisäksi May Han Ohn vierailu on tarjonnut verkottumismahdollisuuksia laajalle joukolle. Hänen yhteystietonsa jaettiin etukäteen noin 250 suomalaiselle muusikolle, jotka saivat ehdottaa erilaisia yhteistyöprojekteja. May Han Oh onkin tiettävästi käynyt jammailemassa suomalaisten kanssa ja piipahtanut studiossakin muun muassa pianisti-säveltäjien Tuomo Prättälän ja Aurora Hentusen kanssa.

Ensimmäinen Suomessa käynyt residenssivieras oli yhdysvaltalainen rumpali John Hollenbeck (s. 1968), joka vietti Suomessa elokuussa pari viikkoa. Hän palaa toiselle jaksolle ensi vuoden elokuussa.

Eeva-Lotta Matikaisen tekemä Linda May Han Ohn haastattelu Helsingin G-Livelabista on katsottavissa 24. lokakuuta alkaen suoratoistona Elivestream-palvelussa.

Korjaamon konsertin taltioit Yle Radio 1 ja se lähetetään Jazzklubi-ohjelmassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

