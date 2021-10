Squid Gamen vartija, Mare of Easttownin Mare (Kate Winslet) ja Rahapajan rosvo.

Huippusuosituista tv- ja suoratoistosarjoista nousevat yhä useammin omiksi ilmiöikseen myös niissä nähtävät asut. Onko pukusuunnittelusta tullut aiempaa olennainen osa sarjojen ja elokuvien visuaalisuutta – kenties jopa avain niiden menestykseen?

Squid Game on tämän syksyn ja koko vuoden tv-sarjailmiö, siitä tuskin on epäselvyyttä kenelläkään. Ensin korealaissarjasta tuli pikavauhtia Netflixin suosituin ei-englanninkielinen sarja, nyt se on koko palvelun katsotuin ohjelma koskaan.

Toinen Netflixin tämän vuoden odotetuimmista sarjatapauksista oli espanjalaisen Rahapajan (La Casa de Papel) viides kausi. Vuonna 2017 alkanut trillerisarja oli tähän vuoteen asti palvelun katsotuin ei-englanninkielinen sarja. Uusi kausi ylsi myös kymmenen kaikkien aikojen suosituimman Netflix-sarjan joukkoon.

Miksi juuri Squid Gamesta tai Rahapajasta on tullut tällaisia jättimenestyksiä?

Juoniltaan ne ovat erilaisia: ensiksi mainittu on kapitalismikriittinen, scifi-vaikutteinen tarina salaisesta pelistä, jossa velkoihin joutuneet ihmiset kisaavat rahapalkinnosta henkensä uhalla. Rahapaja on perinteisempi jännitystarina rikollisporukasta, joka ensimmäisellä kaudella yritti ryöstää Espanjan keskuspankkia.

Molemmat ovat joka tapauksessa taitavasti kirjoitettuja, jännittäviä ja jaksot päättävine ”cliffhangereineen” helposti koukuttavia. Niissä on persoonallisia hahmoja, joista monet katsojat löytävät omat suosikkinsa. Ja niin edelleen. Yleisiä elementtejä, mitkä tekevät mistä tahansa sarjasta suosittuja.

Mutta löytyisikö yksi syy suosiolle myös sarjojen pukusuunnittelusta?

Squid Gamessa visuaalisuus on kauttaaltaan tärkeässä osassa, mutta etenkin sarjassa nähdyissä puvuissa.

Murhapelien vartijoiden univormuja – punaisia huppuhaalareita ja kasvot peittäviä naamareita ympyrä-, neliö- ja kolmiosymboleineen – voi sanoa jo ikonisiksi. Mieleenpainuvia ovat myös pelaajien yhtenäiset vihreät verkkariasut ja valkoiset tennarit tai VIP-vieraiden pröystäilevät, eläinteemaiset kultanaamiot.

Rahapajasta taas jäivät kertaheitolla mieleen ryöstäjien asut, (taas) punaiset haalarit ja tyylitellyt Salvador Dali -naamarit.

Rahapajan viidennen ja viimeisen tuotantokauden toinen osa julkaistaan Netflixissä joulukuussa.

Rahapaja-asuja alkoi näkyä naamiaisjuhlissa ympäri maailmaa heti kun sarjasta tuli hitti. Squid Game -univormut taas lienevät tämän syksyn ylivoimaisesti suosituimpia halloween-asuja. Jälkimmäisiä löytyy naamiaispukuja myyvistä kaupoista jo Suomestakin, vaikka sarja sai ensi-iltansa vasta reilu kuukausi sitten.

Squid Gamen julkaisun jälkeen myös pelaajien käyttämiin valkoisiin Vans-tennareihin kohdistui ostopiikki, uutisoi muun muassa Reuters.

Lisäksi sarjan katsojat ovat kuvanneet Instagramiin ja Tiktokiin videoita, joissa luovat samanlaisen meikin tai hiustyylin kuin näyttelijä Ho Yeon Jungin hahmolla Kang Sae‑byeokilla.

Eteläkorealaisen Squid Gamen vartioiden ja pelaajien asut ovat saattaneet tulla sosiaalisessa mediassa tutuiksi, vaikkei sarjaa olisi nähnyt jaksoakaan.

Ja meemejä tietysti riittää; niitä on helppo tehdä sarjoista, joiden hahmot asuineen tunnistaa välittömästi.

Puvut ovat luonnollisesti aina olleet tärkeä osa elokuvia ja tv-sarjoja, ja niiden suunnittelijat tehneet parastaan.

Mutta onko pukusuunnittelu nyt entistä olennaisempi osa sitä, muodostuuko jostakin sarjasta hitti vai ei?

Pukusuunnittelija Kaisa Pohjola arvelee, että pukusuunnittelusta on ainakin alettu puhumaan enemmän. Osaltaan siihen on vaikuttanut sosiaalinen media, jossa asiat nousevat nopeammin ilmiöiksi.

Pukusuunnittelija Kaisa Pohjola

“Voisin povata, että tänä halloweenina tulee olemaan paljon Harry Styles -tyylisiä asuja ja Kim Kardashianin Met-gaalan asuja. Hän oli pukeutunut kokonaan mustaan. Helppo toteuttaa ja visuaalisesti hauska ja näyttävä.”

Jos jokin asu on helppo tehdä, siitä voi nousta helpommin ilmiö, Pohjola sanoo.

”Esimerkiksi Squid Gamen puvustus on visuaalisesti näyttävä, mutta simppeli. Sen voi tehdä hyvin tai kökösti, mutta ihmiset silti tunnistavat sen, koska se on ajankohtainen.”

Pohjola on työskennellyt pukusuunnittelijana esimerkiksi Ylen suositussa Aikuiset-draamakomediasarjassa.

Hänen mukaansa Aikuisissa tietynlainen karikatyyrisyys puvustuksessa toimii, koska kyseessä on komediasarja. Esimerkiksi Oonan isä Markku (Ville Myllyrinne) on karikatyyrinen keski-ikäinen suomalainen mies, Pohjola kuvailee.

Sen sijaan sarjan päähenkilöt Oona (Anna Airola) ja Arttu (Elias Salonen) eivät ole karikatyyrejä.

”Mutta on siellä sellaisia tosi selkeitä hipster-teemoja siitä, kuinka nuoret aikuiset pukeutuu”, Pohjola myöntää.

Parikymppisten kaupunkilaisten elämästä kertovan Aikuiset-sarjan puvustukseen on haettu inspiraatiosta muun muassa Hakaniemen UFF:lta. Kuvassa Oonaa ja Arttua esittävät Anna Airola ja Elias Salonen.

Inspiraatiota asuihin Pohjola on hakenut muun muassa Kallion ja Punavuoren katumuodista sekä Hakaniemen UFF:lta. Puvustusta on kirjoitettu paljon myös paljon osaksi Anna Brotkinin käsikirjoitusta. Yksi sarjan hahmoista on lukiolainen teini, jota kutsutaan nimellä Pilluminati (Linnea Leino). Nimi tulee hahmon käyttämästä Pilluminati-paidasta.

Pohjolan mukaan pukusuunnittelussa on tärkeää varmistaa, että hahmot ovat totta heille luodussa maailmassa. Siksi hänen mielestään Game of Thronesin tai George Millerin vuonna 2015 ilmestyneen Mad Max: Fury Roadin puvustus on onnistunut.

Joissakin sarjoissa pukusuunnittelu luo sarjan maailmaa kuitenkaan olematta erikoinen, Pohjola huomauttaa. Hänen mukaansa norjalaisessa Exit-sarjassa puvustus on isossa roolissa luomassa sarjan maailmaa.

“Se maailma on tavallaan niin aito, että ei se voi olla kauhean näyttävä.”

Pohjolan mukaan vastaavaa puvustusta voi nähdä myös HBO:n yhdysvaltalaisessa Succession-sarjassa. Finanssibisneksissä rikastuneista miehistä kertovassa Exitissä nähdään paljon pukuja, kalliita kelloja ja luksusautoja.

“Sielläkin on erilaisia vivahteita. Merkkejä ja brändejä, jotka luovat todentuntua siihen maailmaan. Se on vähän sellaista, että tietäjät tietää.

Norjalaisessa Exit-sarjassa vilisee pukuja ja kalliita kelloja. Kuvassa ovat Jeppe Schøitt (Jon Øigarden, vas.), William Bergvik (Pål Sverre Hagen), Henrik (Tobias Santelmann) ja Adam Veile (Simon J. Berger).

Eräänlainen vastakohta kallista huippumuotia tulvivalle Exitille ja Successionille voisi olla HBO:n murhamysteeri-minisarja Mare of Easttown. Se sijoittuu amerikkalaiseen pikkukaupunkiin ja sen tavallisen, vähävaraisen väen keskuuteen. Niinpä hahmojen vaatteetkin ovat hyvin arkisia. Päähenkilö Mare Sheehanin (Kate Winslet) päällä nähdään flanellipaitoja, haaleita huppareita ja väljiä farkkuja.

Tämäkin on kaikki tarkkaan harkittua. Mare of Easttownista tuli yksi alkuvuoden puhutuimmista uutuussarjoista, ja huomiota sai myös Meghan Kasperlikin suunnittelema puvustus. The Guardianin jutussa Mare Sheehania kutsuttiin ”pandemia-ajan tyyli-ikoniksi”.

Kate Winsletin näyttelemän Mare Sheehanin arkisista asuista tuli Yhdysvalloissa muoti-ilmiö.

Pohjolan mukaan hyvän pukusuunnittelun tärkein tehtävä on tukea henkilöhahmoa ja hänen tarinaansa.

”Puvustus tukee yhdessä lavastuksen, maskeerauksen ja kuvauksen kanssa elokuvan tai tv-sarjan kokonaisilmettä, joka sitten kokonaisuutena tietenkin jää katsojan visuaalisille verkkokalvoille.”

Muotisuunnittelija Teemu Muurimäki uskoo, että puvustus koetaan tärkeämmäksi kuin ennen ja siihen käytetään enemmän rahaa tuotantojen budjetista.

“Nyt on selkeästi tv-sarjojen kultakausi. Sarjoihin panostetaan yhtä paljon kuin elokuviin ja tehdään tuotantokausi toisensa jälkeen sellaisilla budjeteilla, mitä on aiemmin laitettu elokuviin. Kyllä se näkyy niistä.”

Muotisuunnittelija Teemu Muurimäki

Muurimäki sanoo, että myös puvustukseen panostetaan enemmän kuin aikaisemmin. Hänen mukaansa siihen on vaikuttanut se, että sarjojen täytyy kilpailla katsojien huomiosta.

“Kilpailuhan on aina hyvä asia, koska siinä kilpaillaan laadukkuudesta ja halutaan tehdä jotain asioita paremmin. Game of Thrones on varmasti osaltaan nostanut rimaa ylemmäksi.”

Muurimäen mukaan Game of Thronesissa nähdään yksi viime vuosien onnistuneimmista pukusuunnitteluista ja maskeerauksista.

”Niissä vaatteissa on niin todellinen tuntu, että ne olisi voineet olla oikeita historiallisia vaatteita. Mutta eivät ne ole, sarja on täyttä fantasiaa.”

Hänen mukaansa vaatteilla on sarjassa valtava merkitys erilaisten kulttuurien rakentamisessa sekä hahmojen kehityksen kuvaamisessa. Esimerkiksi hän nostaa Emilia Clarken näyttelemän Daenerys Targaryenin hiukset. Ensimmäisellä kaudella hiukset ovat roikkuvat avonaisina, mutta kausien edetessä niitä aletaan palmikoida. Viimeisellä tuotantokaudella hiukset ovat täynnä palmikoita.

Palmikkojen määrä Emilia Clarken (oik.) näyttelemän Daenerys Targaryenin hiuksissa lisääntyy tuotantokausien mittaa Game of Thronesissa.

”Luin, että hänen hiuksensa ovat ikään kuin kruunu. Mitä enemmän niissä on palmikoita, sitä korkeammassa asemassa hän on.”

Muurimäen mukaan myös Netflixin Mustassa kuningattaressa eli The Queen’s Gambitissa päähenkilön kasvutarinaa onnistutaan kuvaamaan vaatteiden avulla. Sarja kertoo näyttelijä Anya Taylor-Joyn esittämästä Beth Harmonista, joka kasvaa 9-vuotiaasta orvosta yhdeksi šakkimaailman suurimmista nimistä.

”Siinä oli tosi hienosti rakennettu dramaturgiaa vaatteilla. Hienovaraisesti pienillä elementeillä, esimerkiksi hius- ja vaatetyyli muuttuivat enemmän itsetietoisiksi ja aikuismaisiksi.”

The Queen’s Gambitin puvustus kuvaa näyttelijä Anya Taylor-Joyn (oik.) esittämästä Beth Harmonin kasvutarinaa. Myös muiden hahmojen, kuten Alma Wheatleyn esittämän Marielle Hellerin, asuihin on panostettu.

The Queen’s Gambitin tapahtumat sijoittuvat lähinnä 1960-luvulle. Muurimäen mukaan epookkia tehdessä voidaan pohtia, kuinka totuudenmukainen sen puvustus on.

Kuinka paljon sarjassa on mukana tämän hetken kulmakarvojen muotoilua tai käsitystä siitä, miltä kyseisen ajanjakson vaatteet näyttivät?

”Mun mielestä tv-sarjan idea ei ole olla suoraan mikään historiallinen raportti siitä, miten on pukeuduttu vaan se on enemmän se tunnelma, mikä sillä puvustuksella rakennetaan siihen sarjaan”, Muurimäki sanoo.

Hän kuitenkin kehuu tositapahtumiin perustuvien draamasarjojen The Crownin ja Feudin puvustusta. Iso-Britannian kuningatar Elisabet II:n valtakaudesta kertova The Crown on Muurimäen mukaan tehty tiukasti epookkiin ja on täynnä ikonisia vaatteita, jotka ihmiset muistavat nähneensä.

”Minusta siinä on tehty oikea ratkaisu, että vaatteet eivät ole ihan samoja, mutta niistä ei tule sellainen olo, että eihän se tuollainen ollut.”

Yksi ikonisimmista sarjassa nähtävistä asuista on varmastikin neljännellä tuotantokaudella nähtävä prinsessa Dianan hääpuku. Sarjassa puku näytetään kuitenkin vain takaapäin ja jakso päättyy siihen, kun häät alkavat. Muurimäen mukaan Dianan ja Charlesin häiden kuvasto on katsojille tuttua, siksi sitä ei kannata näyttää uudelleen.

”Se antaa katsojalle sellaisen ahaa-elämyksen. Tiedän, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Sarja näyttää suljettujen ovien taakse ja sen, mitä me ei nähdä.”

Tyyli-ikoneita ja aaltoja on noussut sarjoista ja elokuvista ennenkin, sillä kuvitteelliset hahmot inspiroivat, pukusuunnittelija ja stylisti Minttu Vesala toteaa.

Pukusuunnittelija ja stylisti Minttu Vesala

Kun tyyli on pitkälle mietitty, siitä tulee muistettava.

”Jengi muistaa esimerkiksi Hohto-kauhuelokuvan kaksoset. Siitä on helppo luoda halloween-karikatyyri. Tai vaikka The Handmaid's Talesta irtoaisi useampikin hahmo. Siihen auttaa, että kokonaisuus on pitkälle mietitty.”

Muodin alalla monipuolisesti työskentelevä Vesala on toiminut pukusuunnittelijana alkuvuodesta Ylellä julkaistussa Kullannuput-komediasarjassa.

Nelikymppisen Annan (Jessica Grabowsky) ja hänen lukioikäinen tyttärensä Tessan (Saana Koivisto) elämästä kertovaa sarjaa on kehuttu erityisesti sen visuaalisesta ilmeestä ja asuista. Helsingin Sanomien televisioarvostelussa muun muassa kirjoitettiin, että nuorison sifonkimekot, jenkkihuivit ja musta nahka ovat välillä kuin otteita Instagramin muotikirjosta.

Kullunnuput-sarjaan haluttiin luoda arjen yläpuolella olevaa pukeutumista. Kuvassa ovat Tessaa ja Marlaa näyttelevät Saana Koivisto ja Reetta Ylä-Rautio.

Vesala kertoo, että tarkoituksena oli luoda arjen yläpuolella olevaa pukeutumista. Jokaiselle hahmolle haettiin oma, uniikki tyyli, meikistä asuihin, joka heijastelee hahmon luonnetta.

Sarjan teini-ikäisille ystävyksille Tessalle ja Marlalle (Reetta Ylä-Rautio) on luotu erilaiset tyylit. Tessa pukeutuu pastellinväreihin ja käyttää hempeitä asusteita, kuten päähuiveja ja siroja kultaisia koruja. Marla taas yhdistää pukeutumiseensa enemmän mustaa ja ronskeja yksityiskohtia, kuten maihareita, choker-koruja ja kalaverkkokangasta.

Nuorten pukeutuminen on kerännyt kiitosta myös monissa muissa viime vuosina julkaistuissa tv-sarjoissa. Netflixin brittisarja Sex Educationin puvustuksen on kehuttu ilmaisevan hahmojen luonteita. Sarjan puvustuja Rosa Diasin luomiin asuihin on haettu vaikutteita 1970-luvun muodista, 1980-luvun värikkäistä takeista sekä 1990-luvun grungesta.

Myös HBO:n draamasarja Euphorian puvustus ja visuaalinen ilme ovat herättäneet katsojien mielenkiinnon. Sarjan pukusuunnittelija Heidi Bivens on toivonut, ettei sarjan puvustus ainoastaan matkisi z-sukupolven tämän hetken pukeutumista vaan myös loisi uusia trendejä. Siinä näytettäisiin onnistuneen, sillä useissa artikkeleissa neuvotaan asuste kerrallaan, kuinka hahmojen asut voi kopioida esimerkiksi halloween-juhliin.

Euphorian jokainen hahmo pukeutuu persoonallisesti. Asuissa yhdistyy nykymuoti ja vintage-vaatteet. Kuvassa ovat Julesia ja Rueta näyttelevät Hunter Schafer ja Zendaya.

Kun vaikkapa Squid Gamea katsoo, tulee mieleen, onko sarjan pukuja suunnitellessa jo mietitty niiden sopivuutta naamiaisasuiksi tai meemimateriaaliksi. Ehkä Suomessakin pitäisi pohtia samaa, kun täkäläisistä tv-tuotantoja yritetään saada kansainvälisille markkinoille.

Minttu Vesalan mukaan ainakaan Kullannuppujen asuja luodessa ei mietitty, saisiko niistä hyviä asuja naamiaisiin. Hänen mukaansa potentiaalia mahdollisiin asuihin kuitenkin olisi.

”Marla pukeutuu sarjassa yhdessä jaksossa vaginaksi. Pikantti lisä verta peliin, niin siinä olisi halloween-asua kerrakseen.”