Pikapelaaminen eli speedrunning on Suomessa erityisen suosittua. Pikapelaajat käyvät pelit paikoin jopa niin syvällisesti läpi, etteivät pelinkehittäjätkään ole uskoa silmiään.

Kello on kuusi illalla, kun Toni Mahanen, pelaajanimeltään Amad, aloittaa päivittäisen pelistriiminsä. Tällä kertaa vuorossa ovat Mega Man -klassikkosarjan vuosina 1987–1993 julkaistut ensimmäiset kuusi peliä, kaikki peräjälkeen.

Kasuaalipelaajan pelattavaksi määrä olisi suuruudenhullu. Mega Man -sarjan pelien 1–6 läpipelaamisen voi arvioida kestävän vähintään 7 tuntia ja jopa enemmän, jos kaikki ei suju suunnitellusti.

Kuusankoskelaiselle Mahaselle haaste on kuitenkin arkipäiväinen. Hän on omistautunut Mega Man -pelien pikapelaamiseen vuosia, ja tämän huomaa heti ensimmäisen pelin kohdalla. Kellon käynnistyttyä Mahanen ohjaa Mega Mania sulavasti tasolta toiselle lähestulkoon lihasmuistin varassa. Vajaa 22 minuuttia myöhemmin ensimmäinen peli on päätöksessään.

Seuraavat pelisarjan osat etenevät samalla kaavalla ja kuudennen pelin viimeinen vihollinen kaatuu ajassa 3 tuntia 27 minuuttia. Aika on Mahasen mielestä tyydyttävä, muttei paras mahdollinen: maailmanennätys on edelleen 16 minuuttia nopeampi. Pian on kuitenkin uuden yrityksen aika.

Mahanen on yksi maailman parhaimmista Mega Man -pelisarjan pikapelaajista. Mitä tämä tarkoittaa?

Pikapelaaminen eli speedrunning on yksinkertaisuudessaan juuri sitä, miltä se kuulostaa: videopelien tai niiden osien läpipelaamista mahdollisimman nopeasti.

Genren juuret ovat 1990-luvulla. Suomalaisen pikapelaamistapahtuman FinnRunsin järjestäjä Juuso Hämäläinen kertoo, että videopelaajat tutustuivat pikapelaamiseen, kun ensimmäisen persoonan ammuntapeleissä Doom ja Quake kehittäjien lisäämät tasokohtaiset tavoiteajat kannustivat pelaajia läpäisemään tasot nopeasti.

”Aikaisemminkin, kuten Nintendon Metroidissa, pelin loppu on saattanut vaihdella riippuen pelin läpäisyajasta”, Hämäläinen kertoo.

” Tilastojen mukaan Suomesta pikapelaajia löytyy enemmän kuin mistään muusta maasta asukasmäärään verrattuna.

Doomin ja Quaken jälkeen ajanottoa alettiin sovittamaan pian myös muihin peleihin ulkoisten ajanottolaitteiden avulla. Kuitenkin vasta 2010-luvun alussa pikapelaaminen teki varsinaisen läpilyöntinsä, kun striimauspalvelu Twitch perustettiin, ja pikapelaajat siirtyivät esittelemään taitojaan suurelle yleisölle.

”Pikapelaaminen oli Twitchin ensimmäinen iso juttu”, Hämäläinen kertoo.

Nykyään lähes jokaisella pelillä on omat pikapelaajayhteisönsä. Maailman suosituimpia pikapelattavia pelejä ovat Minecraft ja Super Mario 64. Speedrun.comin tietojen mukaan peleillä on satoja aktiivisia pelaajia, mutta todellisuudessa määrä on paljon suurempi.

Hämäläisen mukaan pikapelaamisen suosiota on kuitenkin vaikea mitata, sillä lajin yhteisöt ovat pirstaloituneet eri peleihin keskittyviin yhteisöihin. Erilaiset pikapelaamistapahtumat ovat kuitenkin koonneet yhteisöjä yhteen keskustelemaan pikapelaamisesta pelistä riippumatta.

Speedrun.com-sivusto toimii pikapelaajien foorumina ja ennätyspankkina. Sivustolta on löydettävissä tuhansia pelaajia ympäri maailmaa, ja mukana näkyy olevan huomattavasti myös suomalaisia. Hämäläinen nostaakin esiin mielenkiintoisen faktan: tilastojen mukaan Suomesta pikapelaajia löytyy enemmän kuin mistään muusta maasta asukasmäärään verrattuna.

”Suomesta löytyy omat klassikot, joista voi päätellä, että olemme Playstation-kansaa. Muun muassa pelisarjat Crash Bandicoot ja Sly Cooper ovat suosittuja Suomessa”, Hämäläinen kertoo.

Mahanen tutustui pikapelaamiseen seurattuaan maailman suurimman pikapelaamistapahtumaa Awesome Games Done Quick:ia vuonna 2015. Taustalla oli harrastuneisuutta retropelien parissa, ja Mahanen oli myös tottunut ottamaan aikaa lenkkeillessään. Pikajuoksu siis siirtyi ikään kuin lenkkipoluilta virtuaalimaailmaan.

”Kyselin muilta, mitä kannattaisi pelata, ja he suosittelivat valitsemaan jonkin, jota tykkää pelata uudestaan ja uudestaan. Jos ei pidä pelin pelaamisesta, niin tämä harrastus loppuu aika nopeasti.”

Peliksi valikoitui nopeasti lapsuudesta tuttu Mega Man 2, jota pelattiin Nintendon vanhalla NES-konsolilla. Tämän jälkeen Mahanen levitti repertuaariaan muihin Mega Man -sarjan peleihin, ja on tätä nykyä läpäissyt jo kaikki pelisarjan 29 peliä, osan satoja, osan tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia kertoja.

Kuusivuotisen Mega Man -peliuran aikana Mahaselle on kehittynyt syvä ymmärrys pelien erilaisista mekaniikoista ja tekniikoista, joilla tasot on mahdollista läpäistä mahdollisimman nopeasti.

Hänellä on myös hallussaan vuonna 2018 julkaistun Mega Man 11:n maailmanennätys any% No OoB -kategoriassa sekä kakkossija vuoden 1998 Rock Man & Fortessa (joka tunnetaan myös Mega Man & Bass -nimellä), any%-kategoriassa.

”Syy, miksi olen nopeampi, johtuu tiedosta. Mega Man on aikamoinen muistipeli, kun tietää esimerkiksi mihin viholliset aina ilmestyvät.”

Noita-rogueliken kehittäjä Petri Purho kertoo pohtineensa kollegoidensa kanssa jo pelinkehitysvaiheessa, mitä kaikkea pikapelaajat mahdollisesti pelistä löytäisivät.

Edellä mainittu any%-kategoria on suosituin pikapelaamisen muoto suurimmassa osassa pelejä. Olennaista any%:ssa on hyödyntää pelimekaniikkojen lisäksi glitchejä ja bugeja eli peleistä löytyviä ohjelmointi- tai suunnitteluvikoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis, että peliä pelatessa saa käyttää kaikkia mahdollisia pelistä löytyviä keinoja sen läpäisemiseksi mahdollisimman nopeasti, mikäli jotain tiettyä rajoitetta ei erikseen mainita. Esimerkiksi No OoB on lyhenne englannin kielen sanoista No Out of Bounds, eli seinien läpi kulkeminen on juoksijalle kiellettyä.

Seinien läpi kulkeminen on tyypillinen esimerkki pelien sisältä löytyvistä vioista. Pelin esteet ja seinät antavat paikoitellen periksi, ja niiden läpi on mahdollista kulkea tietystä kohtaa säästäen samalla rutkasti aikaa.

”Sitä kutsutaan zipiksi. Kun juokset seinää päin ja päädyt hetkellisesti sen sisään, peli yrittää puskea hahmoa ulos, mutta tekee san vahingossa toiselle puolelle seinää”, Mahanen kertoo.

Yhdestä pelistä saattaa löytyä huomattava määrä vikoja, ja pelaajayhteisöt käyvät vielä läpi jopa kymmeniä vuosia vanhoja pelejä etsiessään niistä kaikkia mahdollisia keinoja parantaakseen aikojaan.

Mahanen painottaakin pikapelaamisen olevan ennen kaikkea yhteisöllinen harrastus, jossa henkilökohtaiset juoksut pohjautuvat aina kollektiiviseen selvitystyöhön. Hän itse on etsinyt ja löytänyt pikapelaamisuransa aikana useita erilaisia vikoja Mega Man -sarjan peleistä, ja jakanut nämä sitten yhteisön muille pelaajille.

Esimerkiksi Mega Man 11 -peliä hän pelasi päivittäin lähes puolentoista vuoden ajan etsien vikoja ja mekaanisia keinoja liikkua tasoilla. Yhtä lailla hän kuitenkin hyödyntää pelaamisessaan muilta kuulemiaan tekniikoita ja mekaniikkoja.

”Yksi tyyppi löytää ja testaa uuden mekaniikan, sitten 100 muuta tekee sen perässä. Se on vähän kuin yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.”

Mahasen mukaan vanhat Mega Man -pelit on koluttu jo niin tarkasti läpi, että ennätykset lähentelevät jo absoluuttisia minimiaikoja. Mahasen mukaan Mega Man -sarjan klassikkopeleistä vain noin parissa tehdään uusi ennätys vuoden aikana. Liikeradat on optimoitu huippuunsa ja ohjelmointiviat etsitty pelien koodia myöten.

”Moni luulee, että pikapelaajat löytävät vikoja vahingossa. Todellisuudessa pelaajat voivat emulaattoreiden avulla avata pelin koodin täysin auki ja katsoa, onko jokin mahdollista tehdä.”

” Pelaajat löytävät aina välillä keinoja, joiden voi tulkita lähes hajottavan pelin.

Pikapelaajat käyvät pelit paikoin jopa niin syvällisesti läpi, etteivät pelinkehittäjätkään ole uskoa silmiään. Vuonna 2019 julkaistun Noita-rogueliken kehittäjä Petri Purho kertoo pikapelaajien löytäneen Noidasta jo useita erilaisia tekniikoita ja vikoja, joita ei ollut peliin alun perin tarkoitettu.

Noita poikkeaa tyypillisistä pikapelaamispeleistä siinä, että sen tasot eivät ole niin sanotusti kiveen hakattu, vaan vaihtelevat pelikerta toisensa jälkeen. Peliä ei voi opetella ulkoa, ja näin pelin pikapelaaminen vaatii tavallista enemmän soveltamista ja reaktiokykyä uusiin tilanteisiin.

Tästäkin huolimatta pelaajat löytävät aina välillä keinoja, joiden voi tulkita lähes hajottavan pelin.

”Pelaajat pystyvät löytämään paljon enemmän peleistä kuin mitä pelinkehittäjä kuvittelisi”, Purho kertoo.

Pelinkehittäjänä Purho suhtautuu löydettyihin ohjelmointi- ja suunnitteluvikoihin kahdesta näkökulmasta. Toisaalta viat eivät saa olla niin suuria, että ne mitätöisivät pelin ydinidean ja tekisivät tavanomaisista mekaniikoista tarpeettomia. Toisaalta innovatiivisia pelaajia on hyvä palkita heidän omistautumisestaan pelille.

Purho kertoo pohtineensa kehittäjätoveriensa kanssa jo pelinkehitysvaiheessa, mitä kaikkea pikapelaajat mahdollisesti pelistä löytäisivät. Suurimmat viat päivitettiin pelistä pois jo kehitysvaiheessa, mutta osa vioista on päätetty jättää peliin ennalleen, koska ne eivät niinkään vie peliä liiaksi eteenpäin, ja niiden hyödyntäminen on äärimmäisen vaikeaa.

Noidan kehittäjät ovat lisänneet peliin jopa viestin, joka ilmestyy pelaajan hyödyntäessä yhtä pelistä löytynyttä ohjelmointivikaa.

”Siinä kohtaa peli kertoo pelaajalle, että hyvin tehty. Saavutus on riittävän haastava.”

Mahanen saa striimistään kuukaudessa muutaman sadan euron tuotot, joilla hän pystyy rahoittamaan pikapeliharrastuksensa.

Päällimmäinen kysymys pikapelaamista pohtiessa on miksi. Mikä saa pelaajan käyttämään tuhansia tunteja yhden tietyn pelin pelaamiseen vain läpäistäkseen sen tietyssä ajassa?

”Kyllä peliä pitää melkein rakastaa. Kilpailuhenki on tosi ystävällistä: kun tulee uusi pikapelaaja, maailman parhaat tulevat auttamaan häntä ja haluavat hänen kehittyvän. Se on loistavaa”, Mahanen vastaa.

Kyse on Mahasen mukaan jokaisen kohdalla oman henkilökohtaisen ajan parantamisesta. Pikapelaajayhteisössä ei perinteisesti suhtauduta hänen mukaansa ikävästi muihin, vaikka nämä läpäisisivät pelejä itseä nopeammin.

”Tavoite ei koskaan kannata olla maailmanennätys. Jos jokin aiheuttaa stressiä, niin se. Aina tulee juosta omaa aikaa vastaan.”

Mahanen lisää striimauksen parantavan huomattavasti pelikokemusta, etenkin jos edessä on pitkä pelisessio tai jonkin tietyn tason harjoittelua. Tavallisesti Mahasen striimiä katselee muutama kymmenen aktiivista käyttäjää, joista suuri osa on pikapelaajia itsekin. Mukana on niitäkin, joita Mahanen katsoi vuonna 2015 innostuttuaan pikapelaamisesta ensi kerran.

”Aloitan striimin aina kuuden aikaa illalla, jotta sitä voi seurata ympäri maailmaa”, Mahanen kertoo.

Alkuvuodesta 2021 ympyrä sulkeutui, kun Mahanen kutsuttiin pelaamaan maailman suurimpaan pikapelitapahtumaan Awesome Games Done Quick:iin. Hänen striiminsä keräsi yllätyksellisesti huomattavasti katsojia, ja Mahanen onnistui tekemään yhden parhaista Mega Man -klassikkosarjan maratonjuoksuistaan.

Maratonjuoksut, eli useiden Mega Man -pelien läpäisy putkeen ovat tällä hetkellä Mahasen ykköskehityskohteena. Hän kertoo opetelleensa viime aikoina läpikohtaisesti kaikki Mega Man -klassikkosarjan pelit, eli nimikkeen 11 ensimmäistä peliä. Tulevana 35-vuotissyntymäpäivänään hänen on tarkoitus pelata nuo kaikki pelit putkeen.

”Se on noin 10 tunnin urakka. Se on aika psyykkinen haaste, mutta eiköhän se onnistu, Mahanen kertoo.”