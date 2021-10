Viikonloppuna halloween-juhlat eikä vieläkään naamiaispukua? Tässä vinkkejä somesta ja leffoista tuttuihin asuihin, jotka on helppo toteuttaa

Jos halloween-naamiaispuvun keksiminen meni aivan viime tippaan, nämä asuihin tarvittavat osaset löytyvät kenties jo valmiiksi kotoasi!

Halloween on taas täällä.

Suomalaisesta kalenterista juhlaa ei löydy, mutta sitä on totuttu vietetään lokakuun viimeisenä päivänä eli 31.10. Tänä vuonna päivä osuu sunnuntaille joten voidaan olettaa, että suurin osa Suomen halloween-juhlista järjestetään tänä perjantaina tai lauantaina.

Halloween-bileisiin kuuluvat usein myös naamiaiset. Naamiaisiin taas kuuluu yleisesti se, että oman asun keksiminen menee viime tippaan.

Eli jos naamiaisiin pitäisi mennä jo tänään tai huomenna, eikä asua vieläkään ole, tässä muutama vinkki sosiaalisesta mediasta, elokuvista ja peleistä tunnistettaviin asuihin!

Dude with Sign

Instagramissa ihastuttanutta @dudewithsign-tiliä seuraa yli 7,7 miljoonaa käyttäjää. Tiliä ylläpitävä Seth jakaa kuvia itsestään seisomassa kadun varressa pahvinpalasta tehdyn kyltin kanssa. Kylteissä on yleensä ohje, väite tai passiivis–aggressiivinen kehotus.

Tarvitset: aurinkolasit ja pahvinpalan. Kylttiin voit kirjoittaa kiistanalaisen mielipiteen kuten: ”kaikilla ei tarvitse olla omaa podcastia” tai ”kuntosalilla voi käydä ilman, että ottaa selfien”.

Kim Kardashian Met-gaalassa

Syyskuussa julkisuuden henkilöt kokoontuivat esittelemään asujaan Metropolian Museum of Artin pukuinstituutin järjestämään Met-gaalaan. Tänä vuonna Kim Kardashian asteli punaiselle matolle Balenciagan täysin mustassa asussa myös kasvot peitettyinä.

Asu herätti sekä kritiikkiä että kiitosta. MTV uutisoi, että Twitterissä asua verrattiin muun muassa Harry Potterin ankeuttajiin. Yksi asia on kuitenkin selvä: Kim Kardashianin tunnistetaan, vaikka hänet olisi verhoiltu kokonaan kankaaseen.

Tarvitset: mustat vaatteet ja sukkahousut, jotka voit vetää pään yli.

Bernie Sanders virkaanastujaisissa

Bernie Sanders varasti huomion Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisissa tammikuussa, kun kuva Sandersista värjöttelemässä avokatsomossa alkoi levitä sosiaalisessa mediassa.

Kuvasta tehdyissä Bernie-meemeissä Vermontin osavaltion senaattori sijoitettiin esimerkiksi Beyoncén taustatanssijaksi, ensimmäiselle kuulennolle ja Ouluun.

Tarvitset: tummanvihreä ulkotakki, mustat housut, lapaset ja maski. Ekstrana: kokoontaitettava tuoli.

Timothée Chalamet lehdistötilaisuudessa

Tyylitaiturina tunnettu näyttelijä Timothée Chalamet osallistui tuoreen Dyyni-elokuvan lehdistötilaisuuteen Luihuisen villapaidassa ja sai Twitterin sekaisin. Näyttelijän faneja tuntui sekä ilahduttavan että hätkähdyttävän tieto siitä, että Chalamet kuuluu Harry Potterin tuvista juuri Luihuiseen.

Tarvitset: Luihuisen villapaidan. Tai sitten voit askarrella Luihuisen logon erikseen ja kiinnittää sen tavallisen vihreän neulepaidan rintamukseen.

Free Britney -liikkeen aktivisti

Yhdysvalloissa oikeusistuin myöntyi syyskuussa poptähti Britney Spearsin pyyntöön tämän isän holhousvastuun väliaikaisesta lopettamisesta. Isän holhousvastuun lopettamista kokonaan on määrä käsitellä oikeudessa uudestaan myöhemmin tänä vuonna.

Osittain poptähden voitto on myös Free Britney -liikkeen ansiota. Liikkeen jäsenet ovat vuosien ajan järjestäneet mielenosoituksia ja pitäneet asiaa esillä sosiaalisessa mediassa ja saaneet näin myös median kiinnostumaan tapauksesta.

Esimerkiksi laulajan asianajaja Mathew Rosengard ja laulaja itse ovat ylistäneet Free Britney -liikettä oikeudenkäyntien aikana.

Tarvitset: pahvinpalan, johon voit kirjoittaa esimerkiksi Free Britney. Ekstrana: täytä juhlien soittolistan jono Spearsin kappaleilla.

Halloweeniin kuuluvat tietysti myös pelottavat asut. Tässä siis muutamasta kauhuelokuvasta (ja yhdestä kauhupelistä) tutut asut, jotka on helppo toteuttaa:

Se-elokuvan lapsi tai Little Nightmares -pelien Six

Yksi niistä on Stephen Kingin kirjaan perustuvan, supermenestyneen Se-elokuvan (2017) alussa nähtävä pieni lapsi. Keltaiseen sadetakkiin pukeutunut poika (Jackson Robert) kuljettaa paperivenettä katuviertä pitkin, kunnes se tipahtaa viemäriin. Viemäristä kurkistaa tarinan hirviö, Pennywise-pelle ja pojalle käy huonosti. Poika punaisine ilmapalloineen on ikuistettu myös elokuvan julisteeseen. Samanlainen kohtaus nähdään myös vuoden 1990 Se-minisarjan alussa.

Tarvitset: keltaisen sadetakin ja punaisen ilmapallon.

Vaihtoehtoisesti: Pelkällä keltaisella sadetakilla voit myös esittää suositun Little Nightmares -kauhupelin (2017) päähenkilöä, pikkutyttöä nimeltä Six. Lapsuuden traumoista ammentavassa tyylitellyssä pelissä Six yrittää paeta laivasta hirviömäisten aikuisten kynsistä.

Pelissä Sixin kasvoja ei missään vaiheessa näy sadetakin hupun alta. Voit tehostaa tätä vaikutelmaa aiemmassa Kim Kardashianin Met-gaalapuku -vinkissä mainitulla tavalla, eli peittämällä pääsi mustilla sukkahousuilla.

Sixillä ei myöskään ole sukkia eikä kenkiä. Jos bilepaikassa tarkenee, ole siis paljain jaloin.

...tai Little Nightmares II -pelin Mono

Little Nightmares sai tämän vuoden helmikuussa jatko-osan, joka ylsi edeltäjänsä tavoin miljoonamyynteihin. Uuden sukupolven konsoleille peli ilmestyi elokuussa. Six esiintyy tässäkin pelissä, mutta päähenkilö on nyt paperipussilla päänsä peittänyt pikkupoika Mono.

Tarvitset: Ison ruskean paperipussin, johon leikkaat pyöreät silmänreiät. Jos tarpeeksi suurta pussia ei löydy, se on helppo myös askarrella pahvista. Muu asu koostuu ruskeasta pitkästä takista ja ruskeista housuista, joiden lahkeet on kääritty. Sixin tapaan joudut olemaan juhlissa paljain varpain, mikäli haluat Mono-asustasi täydellisen.

Hohdon Jack Torrance

Näyttelijä Jack Nicholsonin ikoninen hahmo Hohto (1980) -elokuvasta on helppoa muuntaa naamiaisasuksi. Elokuvassa Jack saa työpaikan syrjäisen Overlook-hotellin talvihoitajana ja muuttaa hotelliin perheineen. Vähitellen Jackin mielenterveys pettää. Elokuvan ehkä ikimuistoisimmassa kohtauksessa hän lyö oven rikki kirveellä ja huutaa sen läpi ”here’s Johnny!”

Tarvitset: flanellipaidan, punaisen takin, siniset farkut ja (teko)kirveen. Ekstrana: kevyestä puumateriaalista tai pahvista askarreltu pala ”ovea”, johon teet pääsi kokoisen reiän ja asettelet viritelmän kasvojesi ympärille.

Midsommar-elokuvan hahmot

Yksi viime vuosien puhutuimmista elokuvista on luultavasti ohjaaja Ari Asterin kauhuelokuva Midsommar – loputon yö (2019). Elokuvassa yhdysvaltalainen kaveriporukka matkustaa Ruotsiin viettämään juhannusta Hälsinglandin maakunnassa sijaitsevaan Hårgan kyläyhteisöön, jossa eletään yhä vanhojen pakanaperinteiden mukaan. Pääosaa elokuvassa näyttelee Florence Pugh.

Tarvitset: valkoisen kaavun ja kukkaseppeleen. Ekstrana: tuskainen ilme, jotta kanssajuhlijat ymmärtävät, että olet joutunut kultin keskelle.

Iloisen kauheaa halloweenia kaikille!