Forza Horizon 5 on ensimmäinen amerikkalaisen Microsoftin tuottama ajopeli, joka on varta vasten kehitetty Xbox Series X -konsolin tehot mielessä.

Forza Horizon 5 on miljoonia kappaleita myyneen suurajopelisarjan vaikuttava uutuusosa. Myyntiluvuista on kuitenkin nyt turha puhua, sillä peli on osa Microsoftin nykystrategiaa. Sen pariin pääsevät automaattisesti julkaisupäivästä alkaen kaikki Game Pass -pelipalvelun tilaajat.

Forza Horizon 5. Kehittäjä: Playground Games. Julkaisija: Xbox Game Studios. Saatavilla: PC, Xbox One, Xbox Series. Testattu: Xbox Series X. ★★★★★

Yksityiskohdat ratkaisevat. Tämä pitää paikkansa monessakin mielessä, mutta etenkin silloin, kun kyse on tutuista asioista – kuten jatko-osista. Detaljeihin panostamalla voi erottua edeltäjistä ja kohentaa kokonaisuutta.

Ja silloin se vasta onkin pienestä kiinni, kun puhutaan ajopeleistä. Sillä se on lajityyppi, joka sitoutuu tiiviisti realismiin. Jos nimittäin tavoittelee aitoutta, raja-aidat ovat valmiit ja muuttumattomat: auto on aina auto, tie on tie ja kaasulla ja ratilla kuljetaan. Edistyksen pitää tapahtua pieniin asioihin paneutuen.

Oleellista on myös, että kyseessä on genre, joka on kulkenut käsi kädessä grafiikan kehityksen kanssa läpi pelihistorian. Autopelit ovat esitelleet alan viimeisintä teknologiaa jo 1980-luvulta alkaen. Väkeviä esimerkkejä ajamisesta on nähty useaan otteeseen.

Fotorealismi tavoitettiin viimeistään edellisellä PS4- ja Xbox One -konsolisukupolvella. Sen osoittaa vaikkapa japanilaisen Polyphony Digitalin PS4-yksinoikeus Gran Turismo Sport (2017).

Mihin lajityyppi voi enää kehittyä?

Tässä mielessä tänään PC:lle sekä Xbox One -ja Xbox Series -koneille julkaistava, brittiläisen Playground Gamesin luoma Forza Horizon 5 on mielenkiintoinen tapaus. Se on ensimmäinen amerikkalaisen IT-jätti Microsoftin tuottama ajopeli, joka on varta vasten kehitetty uuden Xbox Series X -konsolin tehot mielessä.

Eikä tätä tarvitse kauaa katsella tajutakseen, että eteenpäin on menty.

Aurinko paistaa, keli hellii ja urku on auki. Kun Forza Horizon 5 alkaa, meno on hurjaa ja maisemat vilisevät. Sateenkaarenvärinen rahtilentokone pudottaa kyydistä urheiluautoja eri puolille maastoa laskuvarjoihin sidotuilla telineillä. Niiden koskettaessa maata auto on vapaa ja näkökulma siirtyy taakse. Pelaaja on heti ohjaimissa.

Siinä missä autopelit yleensä alkavat jonkin hitaan kotteron puikoissa ja verkkaisella perehdytysjaksolla, Forza Horizon 5 sokaisee sitomattomalla energialla. Opetusjaksoja ei ole, ja jo ensimmäisten minuuttien aikana testataan neljää huippuautoa – ja aina suoraan täydestä vauhdista.

Räjähtävän alun päätteeksi saavutaan festivaalialueelle ilotulitusten ja fanfaarien saattelemana. Paikka on autokaupoista sekä majoitus- ja yleisöalueista koostuva suuri leirikeskus, eräänlainen kiertävä sirkus, joka on saapunut paikkakunnan iloksi ja ihmetykseksi. Tukikohdasta lähdetään vapaasti tutkimaan ympäristöä ja kaahaamaan lukuisissa kilpailuissa maastossa ja teillä.

Sitä ennen käteen lätkäistään ensimmäinen omistusauto ilmaiseksi. Sen saa valita kolmesta vaihtoehdosta. Valintani oli pirteän oranssina kiiltävä Chevrolet Corvette C8 Stingray, joka murahtaa baanalle liki viidellä sadalla hevosvoimalla. Tuntuu, että silmiä ei ole vielä ehtinyt räpäyttää, kun peli on jo täyttä häkää käynnissä.

Peli sijoittuu Meksikoon. Se tuskin on sattumaa, sillä Forza Horizon 5:n voi tiivistää yhteen asiaan: iloisuuteen. Ja sen takana kulkee kaunis viesti suvaitsevaisuudesta.

Tässä on peli, joka haluaa luoda positiivisen kuvan kaikesta koskettamastaan, etenkin Meksikosta; kulttuurista, perinteistä, ihmisistä, arkkitehtuurista ja luonnosta. Nyt ei tarvitse murehtia naapurimaan muurinmuurausaikeita.

Poliittisen kannanoton ohella ratkaisu ottaa Meksiko osaksi peliä on oiva. Tässä on laajin ja monipuolisin pelialue Forza Horizon -sarjaan – tai muuhunkaan avoimen maailman ajopeliin.

Korkea vuoristo, pitkät maantiet, sokkeloiset kaupungit, sakeat viidakot ja kuivat aromaat antavat rikkaat puitteet ajamiselle. Tulivuorenpurkaukset, hiekkamyrskyt ja salamoivat rajuilmat puolestaan nostavat jännitystä.

Kyse ei ole suinkaan aidosta versiosta Meksikosta, vaikka kaikki niin realistiselta näyttääkin. Nyt maan tunnusomaisia piirteitä on tiivistetty yhdeksi napakaksi, postikorttimaiseksi alueeksi, jossa pelaaminen tapahtuu.

Ja jonne kaikki ovat tervetulleita. Kyse on kuin pelillisestä kaipuusta svengaavaan 1960-luvun San Franciscoon. Värit, musiikki ja ilo puskevat tajuntaan. Juhlat jatkuvat festivaalialueella aina läpi Meksikon raikkaan yön.

Meksikolaisuus näkyy kattavassa soundtrackissa. Autoissa musiikkia kuunnellaan useilta radiotaajuuksilta. Ilahduttavasti paikallismakua ei lähestytä stereotyyppisestä näkökulmasta, vaan artisteja latinalaisesta Amerikasta nostetaan esiin eri musiikkigenreistä, kuten housesta, popista ja rockista.

Ajamiseni sujui pitkälti klassisen musiikin tahdissa. Klassiset sävellykset ovat osa Forza Horizon -pelejä luoden koskettavaa tunnelmaa maaseutukurvailuun. Nyt Tšaikovskin ja Chopinin rinnalla kuullaan Juventino Rosasia, 1800-luvulla vaikuttanutta meksikolaista säveltäjää.

Helposti lähestyttävän pelin ilmapiiri korostaa myönteisyyttä ja tasa-arvoa. Meksikoon sijoittuva Forza Horizon 5 on ensimmäinen ison julkaisijan ajopeli, jossa omasta hahmosta voi luoda sukupuolivähemmistön edustajan.

Seesteisen rempseästä Forza Horizonista on muodostunut Xboxin tärkeä suursarja Minecraftin, Halon ja Gears of Warin rinnalle. Se kasvoi kliinisemmän Forza Motorsport -sarjan sivuosasta omaksi sarjaksi, joka keskittyy kilparatojen sijaan vapaan pelialueen tarjoamaan ajokokemukseen.

Tässä viidennessä osassa pelihahmon voi tehdä toivomakseen rodusta ja sukupuolesta (tarinassa roolit on viimein ääninäytelty) riippumatta, mutta ensi kertaa hahmon saa transihmiseksi tai muunsukupuoliseksi. Luonnolliselta tuntuu myös, että käsi- ja jalkaproteesit ovat nyt osa hahmon tekoprosessia.

Lisäksi peliä voi muovata laajasti omaan makuun haasteen, ohjattavuuden ja ajoapujen puolesta. Peli säätyy myös näkö- ja kuulovammaisille heidän tarpeidensa mukaisesti nautittavaksi.

Itselleni alku oli vaikea: ohjaus ei tuntunut edellisosien tapaan antoisalta. Etenkin kovassa vauhdissa pienet ohjausliikkeet olivat lepsuja, jopa yliohjaavia. Kurkkaus konepellin alle eli pelin yksityiskohtaisiin asetuksiin paljasti, että oletusohjausta oli kuin olikin muutettu. Ratkaisu oli katsoa ohjainasetukset Forza Horizon 4:stä ja kopioida ne tähän, jolloin ohjattavuus toimi täydellisesti. Ihme kuitenkin, että moinen piti tehdä.

Mutta tämän jälkeen peli vei mennessään.

Forza Horizon 5 huokuu vapauden, etsimisen ja löytämisen iloa. Leikkikenttämäistä pelialuetta saa tutkia kaikessa rauhassa ja paljastaa sieltä salaisuuksia, kuten ränsistyneisiin varastoihin hylättyjä, ruostuneita klassikkoautoja, jotka sitten kunnostetaan entiseen loistoon.

Kaikkialta löytyy kisoja, joita varten tiet sitten suljetaan. Idea on myös kaahata paljon asfaltin ulkopuolella peltoja, metsiä tai pihoja pitkin. Valtaosa peliajasta täyttyy kuitenkin vain ajamisesta pelkästä ajamisen ilosta. Jokaiseen kisapaikkaan kurvaillaan itse liikenteen seassa ja nautitaan samalla matkasta ja maisemista – tämä on tärkeä tekijä, joka erottaa Forza Horizon -sarjan edukseen.

Rytmi on ihanteellinen: sisältöä aukeaa jatkuvasti oli kyse sitten uusista autoista (joita on kaikkiaan 528), turnauksista tai pelimuodoista. Välillä hypitään kymmenien metrien korkeudesta maahan tai kisataan vesiskoottereita, junia tai lentokoneita vastaan. Ja kun tähän lisätään kiinnostava nettimoninpeli, puhutaan jämäkästä kokonaisuudesta.

Ihmeellisintä kaikessa on yksityiskohtien määrä. Grafiikka on Xbox Series X -versiossa erityisen vaikuttavaa. Valaistus, varjot, tienvarsien kasvillisuus, rakennukset ja autot on luotu realistisiksi hämmästyttävällä pieteetillä. Skaala on sekin vaikuttava: tarkan maiseman näkee alati jatkuvan horisonttiin, mikä luo vahvan tunteen paikassa olemisesta.

Kyse on puhtaasta ajamisen – ja elämisen – fantasiasta. Forza Horizon 5 tarjoaa romanttisen haavekuvan, jossa ei murehdita luokkaeroja, saasteita eikä yhteiskunnallisia ongelmia. Kyse on ihmisten, luonnon ja teknologian saavuttamattomasta yhteiselosta, ja sen pelaaminen tuntuu unelmalomalta.

Uskottavaa vauhdintuntua tarjoava Forza Horizon 5 on kaunis ja kattava kokonaisuus. Se on myös koukuttava, mutta pelin rakenne on tehty siten, että sitä voi pelata aina vaikka vain vähän kerrallaan.

Kyllä, Forza Horizon 5 on samantapainen kuin sarjan aiemmat osat. Mutta se on vaikea nähdä nyt negatiivisena asiana, kun puhutaan ajopelien lajityypistä ja sen kehityksestä. Kyse on ajokokemuksen kokonaisvaltaisesta hiomisesta.

Ja siinä piilee Forza Horizon 5:n ydin. Se on sarjansa näyttävin, kattavin ja ennen kaikkea hauskin osa. Mielestäni se on myös paras koskaan tehty avoimen maailman ajopeli.

Nyt pienet asiat ratkaisevat.