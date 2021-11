Alkuviikosta innokkaille eläinkuvien selaajille oli tarjolla miljoonia kuvia lemmikeistä. Luvatut puut jäävät kuitenkin istuttamatta.

Alkuviikosta Instagramissa alkoi kiertää yksinkertainen lupaus: ”istutamme yhden puun jokaisesta lemmikkikuvasta”.

Somehaasteesta tuli nopeasti kansainvälinen hitti ja käyttäjät alkoivat jakaa Instagramiin kuvia suloisista lemmikeistään ajatellen, että samalla auttavat ympäristöä.

Eläinkuvat julkaistiin Instagramin tarinaominaisuuden ”lisää omasi” -tarran kanssa, johon lupaus puiden istutuksesta oli tehty.

Aiheesta uutisoi aiemmin muun muassa The Washington Post ja Mashable. Suomessa aiheesta kirjoitti Ilta-Sanomat.

Tiistaihin mennessä haasteeseen oli kertynyt yli neljä miljoonaa kuvaa, mikä tarkoitti yli neljän miljoonan istutettavaa puuta. Suomessa lemmikkikuvia jaettiin erityisesti maanantai-iltana.

Pian monet alkoivat kuitenkin pohtia, kuka puita on luvannut istuttaa ja mihin ne aiotaan istuttaa, sillä alkuperäisestä kuvapyynnöstä ei selvinnyt kuka sen oli alun perin julkaissut.

Instagramin uuden, interaktiivisen ”lisää omasi” -tarran avulla kuka tahansa voi luoda kuvaketjuja, joihin muut käyttäjät voivat lisätä omia kuviaan. Käyttäjä voi esimerkiksi julkaista ”päivän asu” -tarinan ja kehottaa sitten seuraajiaan lisäämään omansa tarran avulla.

Tiistaina vastuun kampanjasta otti Instagram-tili Plant A Tree Co., jonka on aiemmin syytetty huijanneen käyttäjiä sosiaalisessa mediassa.

Plant A Tree Co kertoi poistaneensa alkuperäisen tarran vain kymmenen minuuttia sen julkaisemisen jälkeen, kun ymmärsi, ettei heidän resurssinsa riitä puiden istuttamiseen, mikäli julkaisu leviää laajalle.

”Vaikka poistimme sen, viikkoa myöhemmin tarinat alkoivat yhtäkkiä levitä ja saavuttivat miljoonia uudelleenpostauksia”, julkaisussa kirjoitetaan.

Julkaisussa Plant A Tree Co kertoo myös, ettei sivustolla ole resursseja istuttaa neljää miljoonaa puuta.

Tämän vuoksi sivusto kertoo aloittavansa varainkeruukampanjan, jotta neljä miljoonaa puuta saataisiin istutettua. Julkaisun mukaan lahjoitetut rahat annetaan Trees For The Future -järjestölle puiden istuttamiseen.

Trees For The Future -järjestö kuitenkin kirjoitti omassa Instagram-tarinassaan, ettei ole sidoksissa Plant A Tree Co -sivustoon. Samalla Trees For The Future neuvoi lahjoittamaan rahaa suoraan heille eikä Plant A Tree Co:n kautta.

Viraaliksi levinneiden eläinkuvien jälkeen moni onkin kyseenalaistanut Plant A Tree Co:n toiminnan ja rehellisyyden.

Omien sanojensa mukaan Plant A Tree Co on aiemmin kerännyt yli 500 000 dollaria eri hyväntekeväisyysjärjestöille sekä istuttanut 6 500 puuta. Plant A Tree Co:n vuonna 2021 perustetuilta verkkosivuilta ei kuitenkaan löydy tarkkaa tietoa lahjoitusten käyttökohteista tai mihin, miten ja milloin yli kuusituhatta puuta on istutettu.

Verkkosivujen mukaan sivuston aiempiin avustuskohteisiin lukeutuvat muun muassa Australian maastopalot, elefanttien suojelujärjestöt sekä Black Lives Matter -liike. Varainkeruuhankkeista ei kuitenkaan löydy lisätietoa.

Sen sijaan sivustolta löytyy verkkokauppa, jossa myydään kaulakoruja. Sivuston mukaan jokaisen kaulakorun tuotot lahjoitetaan puiden istuttamiseen.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Plant A Tree Co:ta syytetään huijauksesta.

Vuonna 2019 Instagram-tili lupasi istuttaa puun joka kerta, kun käyttäjät jakavat heidän julkaisunsa, kertoo The Washington Post. Plant A Tree Co ei pitänyt lupaustaan.

Viime tammikuussa tili lupasi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen ja istuttaa puita maastopaloista kärsivään Australiaan aina, kun uusi käyttäjä seuraa heitä ja jakaa julkaisun, kertoo Mashable. Ei ole selkeitä todisteita, lahjoittiko sivusto rahaa hyväntekeväisyyteen tai istuttiko se puita.

Sivuston taustoja on selvitetty myös Twitterissä, kun toimittaja Patrick Marlborough alkoi jakaa löydöksiään. Hänen mukaansa kyseessä on floridalaisen yliopisto-opiskelijan huijaus saada myytyä kaulakoruja.

Yhdessä Vice-lehden tuottajan kanssa Marlborough lähestyi myös hyväntekeväisyysjärjestöjä, joille Plant A Tree Co on kertonut keränneensä varoja.

Muun muassa The Humane Society – jolle Plant A Tree Co:lta kertoi verkkosivuillaan keränneensä rahaa – kertoi, ettei ole koskaan saanut sivustolta lahjoituksia.

Lopuksi voidaan todeta ainakin tämä: söpön eläinkuvan julkaiseminen johtaa harvoin konkreettisiin ympäristötoimiin.

Tapaukselle on naljailtu sosiaalisessa mediassa:

”Mitä? Lemmikkikuvan julkaiseminen ei saanut järjestöä, josta et ole ikinä ennen kuullut, istuttamaan neljää miljoonaa puuta? Olen järkyttynyt”, toimittaja Nick Stylianou kirjoitti twiitissään.