Perheiden lukuintoon on löytynyt simppeli keino, mutta rahoitus on katkolla

Vähentynyt lukuinto näkyy lapsissa ja aikuisissa monin tavoin. Vaativaan vaivaan on kuitenkin keksitty hoitokeino, kirjoittaa Ronja Salmi.

Löysin kirjan heti. Se tuoksui edelleen pölyltä. Sivut olivat irronneet selkämyksestä. Ohut puuvillalanka ei ollut kestänyt vuosien ahkeraa kääntelyä. Ei ihme. Kirja on ensimmäinen painos, vuodelta 1956.

Tiitiäisen satupuu on ollut suvussani jo useamman sukupolven. Runokirjaa on luettu äidilleni ääneen, ja äitini on myöhemmin lukenut sitä minulle ja veljelleni. Kun kuulin Kirsi Kunnaksen kuolemasta, luin heti muutamia runoja. Äitini ääni oli maagisesti säilynyt kansien välissä. Nyt ymmärsin kuinka runojen rytmi oli sitä ohjaillut: neuvonut pitämään tauon tai kiirettä.

Edesmennyt Kirsi Kunnas tiesi ääneenlukemisen merkityksen lapsille ja heidän perheilleen. Lukuisat tutkimukset ovat tuon merkityksen vahvistaneet. Ääneenluku, perheen lukuharrastus ja myöhemmin lapsen oma kiinnostus kirjallisuuteen säteilevät elämässä eteenpäin. Maailma on edelleen lukevien ja kirjoittavien.

Juuri perheiden vaikutus lasten lukemiseen on valtava. Lukemisen kulttuuri ja tapa syntyy kotoa, jo hyvin varhaisessa lapsuudessa. Vähentynyt lukuinto näkyy lapsissa ja aikuisissa monin tavoin. Vaativaan vaivaan on kuitenkin keksitty hoitokeino. Lukukeskus julkaisi siitä tulokset muutama viikko sitten.

Keinolla yli 60 prosenttia tukituista perheistä oli lisännyt ääneenlukua lapsille. Neljännes tutkituista perheistä oli aloittanut ääneenluvun juuri keinon ansiosta.

Mikä tämä ihmetroppi sitten on?

Kirjat.

Lukulahja lapselle -hankkeen yksinkertainen toimintatapa on ollut lahjoittaa kirjakassi jokaiselle vuosina 2019–2021 syntyneelle lapselle. Jakeluverkostona ovat toimineet neuvolat. Tulokset ovat huomattavan positiivisia.

Lapsiperheissä on ehkä tietoa lukemisen hyödyistä, mutta kaikissa perheissä tieto ei muutu toiminnaksi. Käytännöstä kertovat jo kodeissa olevat niteetkin. Kaikista kirjakassin saaneista perheistä alle viidesosalla oli kotona entuudestaan vain viisi lastenkirjaa tai vähemmän. Viidellä prosentilla perheistä kirjahylly oli surullisen kapea: siellä olivat vain hankkeen kautta saadut lastenkirjat. Ikäluokkaan suhteutettuna se tarkoittaa noin 2 500 lapsiperhettä.

Lukulahja lapselle -hankkeen taustalla on Lue lapselle – toiminta, jonka suojelijana on toiminut kukapa muukaan kuin Kirsi Kunnas.

Neuvolasta saatava kirjakassi on yksinkertaisuudessaan nerokas, mutta nyt vailla rahoitusta. Lukukeskus on hakenut valtiolta 300 000 euroa avustusta jakaakseen kirjat myös kaikille ensi vuonna syntyville lapsille. Summalla kirjat voidaan antaa noin 50 000 perheeseen. Kirjakassi on valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston käsiteltävänä. Päättäjillä on mahdollisuus muuttaa juhlapuheet lukemisen merkityksestä teoiksi.

Vuonna 1993 äitini oli kopioinut vauvasänkyni yläpuolelle Tiitiäisen satupuun ehkä tunnetuimman runon. Tiitiäisen tuutulaulu vartioi untani. Sanojen suojeluksessa oli hyvä kasvaa.