Sofya Assad, 21, on aina ihaillut 2000-lukua. Noin viisi vuotta sitten hän perusti vuosituhannen alun estetiikkaan keskittyvän Instagram-tilin.

Vuosituhannen alun muodista tuli hitti sosiaalisessa mediassa ja se näkyy katukuvassa myös Suomessa. Selvitimme, mikä kaikki 2000-luvussa kiehtoo.

Noin viisi vuotta sitten Sofya Assad, 21, perusti Instagram-tilin nimeltä @hottiesofthe2000s eli vapaasti suomennettuna ”2000-luvun kuumikset”.

Sen kuvissa vilisevät nuoret Disney-tähdet, kuten Selena Gomez ja Demi Lovato, kännykkäkorut, vaaleanpunaiset asut, Mary-Kate ja Ashley Olsen sekä kuvakaappaukset 2000-luvun elokuvista ja tv-sarjoista.

Tili oli ensimmäisiä suomalaisia 2000-luvun alun estetiikkaan keskittyviä Instagram-tilejä. Enää se ei ole aktiivinen, sillä Assad julkaisi sen viimeisimmän postauksen vuonna 2019, mutta tilillä on edelleen lähes 19 000 seuraajaa.

Assad on aina ihaillut 2000-lukua. Syy tilin perustamiselle olikin löytää samanhenkisiä ihmisiä, jotka tykkäsivät jutella 2000-luvun kulttuurista, vaatteista, ihmisistä, musiikista ja elokuvista.

”Katsoin Mean Girlsin ensimmäisen kerran noin 9-vuotiaana ja heti perään uudestaan neljä kertaa. En ollut ikinä nähnyt niin hyvää leffaa.”

Vaikka Assadin tili ei ole enää aktiivinen, Instagramista löytyy nyt lukemattomia vastaavia.

2000-luku on juuri nyt iso muoti-ilmiö.

Sofya Assad ostaa kaikki vaatteensa käytettyinä. Hänen tyylissään on vaikutteita 2000-luvun muodista.

Instagram-tileillä julkaistuissa kuvissa ihastellaan 2000-luvun julkisuuden henkilöitä, muotia, pelejä, elokuvia sekä ajanjaksoa ylipäätään.

Suhtautuminen ajanjakson suurimpiin tähtiin, kuten Paris Hiltoniin, Britney Spearsiin ja Lindsay Lohaniin on muuttunut. Kritisoinnin kohteena eivät ole enää 2000-luvun julkkisnaiset vaan heitä piinanneet keltainen lehdistö ja paparazzit.

Ennen kaikkea 2000-luvun suosio näkyy kuitenkin katukuvassa, muodissa, sosiaalisen median asukuvissa sekä osittain vaatekauppojen ja kirpputorien tarjonnassa.

Y2k-muoti eli 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun muoti on palannut ja tuonut mukanaan muun muassa matalat leveälahkeiset farkut, minihameet, veluuriset verryttelypuvut, cropatut paidat eli napapaidat, kirkkaat värit, korsettitopit ja pitkät nahkatakit.

Tiktokissa hashtagilla #Y2kAesthetic on sovelluksessa 411 miljoonaa näyttökertaa ja #Y2kFashion 244 miljoonaa. Suurin osa videoista keskittyy asuihin. Niissä esimerkiksi luodaan uudelleen 2000-luvun julkkisten asuja tai esitellään kirpputoriostoksia.

Helsingissä asuvan Assadin tyylissä on vaikutteita y2k-muodista.

Hän muistaa, kuinka Instagram-tilin perustamisen aikoihin 2000-luku tai sen muoti eivät vielä kiinnostaneet hänen kaveripiirissään ketään. Oli yleistä esimerkiksi vihata matalavyötäröisiä farkkuja, mutta nyt niiden käyttö on yleistynyt.

”Monet sanoivat, että vitsi sä oot outo, kun sua kiinnostaa, mitä Paris Hiltonille on tapahtunut kymmenen vuotta sitten tai miten se on pukeutunut.”

Assadin suosikkeja 2000-luvun muodista ovat Ugg-kengät, verryttelypuvut, printtipaidat, värikkäät ja kimaltavat juhlamekot sekä lyhyet hameet.

”2000-luvun muoti oli sitä, että julkkikset pukivat päälle, mitä halusivat. He olivat omia itsejään, vaikka koko maailma haukkuisi heitä.”

Assad kertoo ostavansa kaikki vaatteensa käytettyinä ja toteaa sen lisäävän myös vaatteiden tunnearvoa. Hän löysi käytettynä myös Balenciagan city bag -laukun, jonka muistaa jo pienenä nähneensä Kardashianit -tv-sarjassa.

”Jos ostaisin vaikka Zarasta jonkun 2000-lukua jäljittelevän vaatteen, se ei olisi aitoa. Se ei tuntuisi yhtä hyvältä kuin löytää jotain, mitä joku on oikeasti käyttänyt vaikka vuonna 2010.”

Sofya Assad löysi käytettynä Balenciagan city bag -laukun, jonka näki lapsena Kardashianit -tv-sarjassa.

Tiktokin on arvioitu nopeuttaneen muodin syklisyyttä, jonka vuoksi myös 2000-luku on palannut muotiin nopeammin kuin moni olisi ehkä uskonut. Samalla Tiktok on kasvattanut mikrotrendien määrää. Alustalla yksittäinen tuote voi saavuttaa hetkessä valtaisan suosion ja sitten viikkojen – tai jopa päivien – päästä unohtua.

Esimerkiksi heinäkuussa 2020 malli Kendall Jenner julkaisi Instagramissa kesäisen kuvan, jossa oli pukeutunut House of Sunny’s -brändin vihreään mekkoon. Vaatteesta tuli hittituote, joka myytiin nopeasti loppuun, mikä lisäsi sen ekslusiivisuutta. Pian sovellus täyttyi uusista videoista, joissa julistettiin, ettei mekko ole enää muodikas.

Myös Assad on nähnyt kyseistä mekkoa myytävän Suomessa nettikirpputoreilla. Hänen mielestään yksittäiset muotitrendit ovatkin hankalia.

”Tuntuu, etten voi tietää, pidänkö trendistä oikeasti vai olenko vain nähnyt sen monta kertaa upeiden influencerien tai julkkisten päällä, ja se on vaikuttanut minuun. Jos en ole ikinä ennen halunnut ostaa tosi pientä laukkua, miksi sitten nyt haluan?”

Myös kanta-hämäläinen Ayesha Sherif, 22, on huomannut, että 2000-luvun muodista on tullut trendi sosiaalisessa mediassa.

Hän pitää myös itse 2000-luvun tyylistä. Sherifin pukeutumisessa se näkyy esimerkiksi värien käytössä ja asusteissa, joita ovat muun muassa pienet pörrölaukut ja isot hiuspinnit.

Ayesha Sherif kuvailee pukeutuvansa soft girl -tyylin mukaisesti, jossa käytetään vaaleita sävyjä, pastellivärejä sekä 1990- ja 2000-luvun inspiroimia vaatteita.

”Mielestäni silloin värejä, esimerkiksi pinkkiä, käytettiin rohkeammin. Ylipäätään sellaiset Barbie- tai Bratz -tyylit muistuttavat 2000-luvusta.”

Sherif kuvailee pukeutuvansa soft girl -tyylin mukaisesti. Soft girl -tyylissä on usein käytössä vaaleat sävyt, pastellivärit ja 1990- ja 2000-luvun inspiroimia vaatteet, kuten coptopit, momjeansit ja paksut lenkkarit. Tyyliä kuvaillaan usein söpöksi tai tyttömäiseksi.

Y2k-muoti kiinnostaa ihmisiä Sherifin havaintojen mukaan erityisesti Tiktokissa sekä kuvien jakopalvelu Pinterestissä, josta hän seuraa muotia.

Sherif tekee Tiktokiin tyyliin liittyviä videoita ja ottaa Instagramiin asukuvia nimimerkillä @crybabysweeties. Tiktokissa tällä hetkellä erityisen suosittuja ovat ”rakenna asu kanssani” -videot. Idea on yksinkertainen. Videoiden tekijät kaivelevat vaatekaappiaan, sovittavat vaatteita, pohtivat sopivia asusteita ja lopuksi näyttävät valmiin asun.

Ayesha Sherifin tyylissä yksityiskohdat ovat tärkeitä. Esimerkiksi puhelimen kuorien täytyy sopia asuun.

22-vuotias Ayesha Sherif tekee muotiin liittyviä videoita Tiktokiin ja kuvaa asukuvia Instagramiin.

Myös Sherif on tehnyt "rakenna asu kanssani” -videoita. Yhdessä marraskuussa julkaistussa videossa hän esimerkiksi pukeutuu leveälahkeisiin farkkuihin, Vansseihin ja vaaleansiniseen cropattuun poolopaitaan. Asusteiksi hän valitsee hopeisia koruja ja vaaleanpunaisen pienen käsilaukun. Lopuksi hän näyttää valmiin asun.

”Tykkään laittaa kynnet niin, että ne sopivat asuun. Kiinnitän paljon huomiota yksityiskohtiin. Puhelimenkuorienkin pitää sopia asuun.”

Sherif kuvaa myös ostosten esittelyvideoita sekä asuvideoita, joissa seuraajat saavat arvostella asut asteikolla yhdestä viiteen. Myös aiemmin kuvailtulla videolla hän pyytää seuraajia arvostelemaan asun.

Osa Sherifin vaatteista on hankittu uutena vaatekaupoista, mutta eniten hän kertoo ostavansa vaatteita nettikirpputoreilta. Hän muistuttaa, että oman tyylin saa rakennettua halvalla, kun etsii vaatteita käytettynä. Kaikkea ei tarvitse ostaa uutena.

2000-luvun muodin suosio saattaakin olla seurausta z-sukupolven kiinnostuksesta kirpputoreihin, vintage-liikkeisiin ja second hand -muotiin.

Nyt.fi:ssä kirjoitettiin viime vuoden marraskuussa, että käytetyistä vaatteista on tullut helsinkiläisnuorten parissa niin suosittuja, että Uff-myymälöiden uuden valikoiman ensimmäisenä aamuna liikkeisiin jonotetaan.

Sen sijaan Refinery 29 -lehdessä lokakuussa 2020 julkaistussa artikkelissa todetaan, että ”thriftaus ei ole z-sukupolvelle tapa tehdä ostoksia vaan elämäntapa”.

Ayesha Sherif ostaa suurimman osan vaatteistaan käytettynä nettikirpputoreilta.

Y2k-muoti on herättänyt myös kritiikkiä, sillä se voi näyttäytyä ekologisempana ilmiönä kuin se todellisuudessa on.

Refinery 29 -sivuston syyskuussa julkaistussa artikkelissa kirjoitetaan, ettei käytetyistä vaatteista alkanut muotitrendi ole jäänyt pelkästään kirpputoreille. Monet pikamuotiketjut, kuten H&M, Zara ja Bikbok, ovat tuoneet uudelleen mallistoihinsa y2k-muotia.

Vaateteollisuuden aiheuttamiin päästöihin on alettu herätä viime vuosina. Tekstiiliteollisuus tuottaa vuonna 2019 tehdyn arvion mukaan vuosittain saman verran päästöjä kuin maailman lentoliikenne ja laivaliikenne yhteensä.

Muoti-ilmiön kasvaessa myös tuotteiden kysyntä kasvaa eikä autenttisia y2k-vaatteita välttämättä riitä kaikille halukkaille käytettyinä.

Näin ollen ilmiö, jonka on alun perin voitu katsoa ohjaavan kuluttajia pois pikamuodin parista voikin johdattaa heidät takaisin vaatekauppoihin, kun 2000-luvun vaatteita ei löydy käytettynä.

Vuosituhannen alun muodin tarkkaan jäljentämiseen voi joutua ostamaan lukuisia uusia vaatekappaleita. Toinen vaihtoehto on kuitenkin lisätä vaatekaappiin joitakin y2k-muodin mukaisia vaatteita ja yhdistellä niitä omaan jo olemassa olevaan tyyliin.

”Luulen, että monet esimerkiksi vaihtavat housumallin leveälahkeiseen. Itsekin huomasin, ettei minulla ole enää pillifarkkuja. Tai on jossain tuolla kaapin perukoilla, mutta en enää käytä niitä. Vähän aikaa sitten ne oli vielä koko ajan käytössä”, Petra Väänänen sanoo.

Media- ja markkinointitoimistossa työskentelevä Väänänen, 35, pitää 1990-lukua ja 2000-luvun alkua nostalgisoivaa Ysäri 4ever -podcastia.

Petra Väänänen äänittää Ysäri 4ever -podcastin jaksot Asenne-median studiolla Punavuoressa.

Podcastin kolmannen tuotantokauden jaksoissa Väänänen esimerkiksi keskustelee vieraidensa kanssa ysärin ja 2000-luvun tasohyppelypeleistä, Britney Spearsista ja aikakausien parhaista tv-sarjoista.

Suurin osa podcastin kuuntelijoistaan on samaa ikäluokkaa kuin Väänänen itse. Hän on kuitenkin saanut Instagramissa @ysaripodcast-tilille viestejä myös nuoremmilta seuraajilta, jotka ovat kiinnostuneet podcastista, vaikka sillä ei olekaan heille nostalgista arvoa.

Väänänen oli itse 2000-luvun alussa teini-ikäinen.

”Aloitin podcastin tekemisen, koska korona-aikana kaipasin jotain tuttua ja turvallista. Nostalgia toi mulle henkilökohtaisesti rauhaa, minkä parissa pystyi rentoutumaan.”

Myös Väänänen on huomannut 2000-luvun kiinnostavan monia juuri nyt. Hän julkaisi Tiktokissa videon, jossa selasi vanhaa vaateketju H&M:n kuvastoa. Monet kommentoivat videoon, että vaatteet voisivat olla tältä päivältä.

”Huomaan, että nuoret pukeutuvat nyt samoihin vaatteisiin, mitä itse puin. Mutta he näyttävät kyllä miljoona kertaa tyylikkäämmiltä kuin minä näytin silloin”, Väänänen sanoo ja nauraa.

Väänäsen mukaan paluun muotiin ovat tehneet erityisesti leveälahkeiset housut ja cropatut paidat eli napapaidat. Asut muistuttavat esimerkiksi Britney Spearsin uran alkuvaiheen tyylistä, Väänänen huomauttaa.

”Toki siinä muodissa on tapahtunut jokin evoluutio, sillä ne housut ovat oikean mittaiset. Silloin, kun mä käytin tuollaisia leveälahkeisia housuja niin ne lahkeethan viilsi maata.”

Paluu 2000-luvun trendeihin on tuonut mukanaan myös vanhan teknologian ihastelun. Väänänen on puhunut podcastissaan myös Tamagotchi-digilemmikeistä.

Petra Väänänen, 35, alkoi pitää nostalgiahenkistä podcastia korona-aikana, kun kaipasi jotain tuttua ja turvallista.

Paluun ovat tehneet myös The Matrix -elokuvan tyyppiset aurinkolasit ja pitkät nahkatakit, karvareunuksiset talvitakit, bucket-hatut eli kalastajahatut, asut, joiden ylä- ja alaosa ovat samaa kuosia ja paksupohjaiset kengät.

Väänänen kertoo myös itse etsineensä kesällä Matrix-tyylisiä aurinkolaseja sekä hankkineensa paksupohjaiset kengät.

”Oli pakko käydä ostamassa Buffalot, jotka olivat mun nuoruudessa tosi kova juttu.”

Seuraavaksi Väänänen odottaa, tulevatko cropatut cargo-housut ja lätsähatut, joita Jennifer Lopezilla oli, takaisin muotiin.

Paluu 2000-luvun trendeihin on tuonut mukanaan myös vanhan teknologian ihastelun. Sosiaalisessa mediassa jaetuissa kuvissa ihastellaan simpukkapuhelimia ja Nokian kännyköitä, Applen ensimmäisiä tietokoneita ja vanhoja pelikoneita.

Instagramissa @wireditgirls-tilillä ihastellaan myös kuvia julkisuuden henkilöistä, jotka käyttävät langallisia kuulokkeita. Muun muassa Mashable kirjoitti, että langalliset kuulokkeet ovat syksyn must have -trendi, jota näkee nyt muodikkailla julkkiksilla, kuten Lily-Rose Deppillä ja Olsenin sisarruksilla.

Väänänen on jakanut podcastin Instagram-tilillä kuvia esimerkiksi Nokian puhelimien vaihdettavista kuorista ja Applen tietokoneista.

”Applen tietokoneissa oli ennen läpinäkyviä kuoria, jotka oli esimerkiksi sinisiä tai oransseja. Ne olisi mageita tälläkin hetkellä. Voisin kuvitella, että niistä innostuttaisiin.”

Jäämme odottamaan, käynnistävätkö sosiaalisen median mikrotrendit tuotekehityksen myös Piilaaksossa.