Vuonna 2021 elettiin ”uutta normaalia” pandemian sallimissa puitteissa. Tältä kulunut vuosi näyttää meemien kautta.

Keräsimme vuoden aikana meemiytyneet ilmiöt yhteen juttuun. Muistatko vielä Bernie Sandersin muhkeat tumput tai mikä oli suosikkisi Squid Game -meemeistä?

Tammikuu

Vuosi alkoi vauhdikkaasti, kun 6. tammikuuta presidentti Donald Trumpin kannattajat järjestivät Washington DC:ssä mielenosoituksen ja sen yhteydessä tunkeutuivat kongressitaloon, jossa oli käynnissä vuoden 2020 presidentinvaalien valitsijamieskokouksen tulosten vahvistaminen.

Senaatin istuntosalissa mellastaneista mielenosoittajista levisi nopeasti kuvia myös sosiaaliseen mediaan. Huomiota herätti muun muassa sarvipäiseen karvalakkiin ja sotamaalaukseen sonnustautunut mielenosoittaja.

Kirjoitimme: Sarvikarvalakkinen kongressitaloon tunkeutunut Trumpin kannattaja on ”Qanon-shamaanina” tunnettu Jake Angeli

Karmeasta tilanteesta syntyi myös meemejä. Yhdysvaltojen hallinnon vitsailtiin hävinneen kahdessa tunnissa ”Ankkadynastialle ja kaverille, jolla on Chewbacca-bikinit”. Osan mielenosoittajista vitsailtiin myös näyttävän Euroviisujen kilpailijoilta.

Joe Bidenin virkaanastujaiset Yhdysvaltojen presidentiksi järjestiin 20. tammikuussa, jolloin hänen nelivuotinen toimikausi presidenttinä ja Kamala Harrisin varapresidenttinä alkoivat.

Somekansan huomio keskittyi kuitenkin avokatsomossa värjöttelevään Bernie Sandersiin ja hänen muhkeisiin lapasiinsa.

Kirjoitimme: Bernie Sandersista tuli taas netti-ilmiö, kun somekansan huomio kiinnittyi muhkeisiin tumppuihin – Kokosimme parhaat Bernie-meemit virkaanastujaisista

Kuvasta tehdyissä Bernie-meemeissä Vermontin osavaltion senaattori sijoitettiin esimerkiksi Beyoncén taustatanssijaksi, ensimmäiselle kuulennolle ja Ouluun.

Helmikuu

Kanadalainen poptähti The Weeknd esiintyi 7. helmikuuta amerikkalaisen jalkapallon NFL:n mestaruusottelun väliaikashow’n tähtenä. Yli sata miljoonaa katsojaa vuosittain keräävän show järjestettiin tänä vuonna poikkeusoloissa koronaviruspandemian takia, minkä vuoksi The Weeknd esiintyi pahvikatsojille.

Meemiksi asti esityksestä nousi kohta, jossa The Weeknd ottaa kameran omiin käsiinsä ja syöksyy lavan taakse kultaisiin kulisseihin pyörimään ja esittää hittinsä Can’t Feel My Face.

Lue lisää: The Weeknd esiintyi Super Bowlissa kymmenille­tuhansille pahvikatsojille – Show’ta ylistetään yhdeksi historian ikonisimmista, yhdestä kohdasta nousi meemi

Alkuvuodesta saatiin myös huomata, etteivät etänä järjestetyt videopalaverit sujuneet vieläkään kaikilta, vaikka etätöihin siirtymisestä oli tullut kuluneeksi lähes vuosi.

Helmikuussa texasilainen Rod Ponton osallistui Zoom-videopuhelualustan kautta piirikunnan syyttäjän edustajana tavalliseen siviilikanteen kuulemiseen. Zoomissa päälle jäänyt videoefekti kuitenkin muutti asianajajan surumieliseksi ja suloiseksi kissaksi.

Lue lisää: Texasilainen asianajaja unohti videoefektin päälle kesken Zoom-oikeudenkäynnin: ”En ole kissa”

Tilanteesta tallentuneella videolla Ponton lausui sittemmin internetissä elämään jääneen lausahduksen: ”Olen kyllä paikalla täällä, en ole kissa.”

Vain pari päivää myöhemmin Yhdysvaltain republikaanien kongressiedustaja Tom Emmer käänsi vahingossa kasvonsa ylösalaisin edustajainhuoneen komitean kuulemistilaisuudessa.

Maaliskuu

Maaliskuussa Ever Given -konttialus jäi jumiin Suezin kanavaan ja tukki laivaliikenteen noin viikoksi.

Irrotusoperaatiota seurattiin myös sosiaalisessa mediassa, jossa monien huomio kiinnittyi yhteen kuvaan, jossa vieretysten ovat pieni pyöräkuormaaja ja valtavan kokoinen, kanavaan juuttunut konttilaiva.

Kirjoitimme: Kuva Suezin kanavaan juuttuneesta valtavasta rahtilaivasta ja sitä auttavasta pienestä pyöräkuormaajasta sai internetin vitsailemaan

Monet näkivät kuvan kuormaajassa itsensä: pienen työkoneen, joka on valtavan urakan – kuten koronaviruksen tai vastaamattomien sähköpostien – edessä.

Tilanne liitettiin myös Austin Powers -elokuvan kohtauksen, jossa agentti yrittää tehdä U-käännöksen kapealla käytävällä. Videoon on tietenkin liitetty karille ajaneen Evergreen-laivayhtiön alus.

Kevään ylioppilaskirjoitusten ollessa käynnissä sosiaalisessa mediassa jaettiin ahkerasti lukioon, opiskeluun, stressiin ja ylioppilaskirjoituksiin liittyviä meemejä.

Meemeistä useat ovat peräisin keväällä 2020 Instagramiin perustetulta @ytlbelike-tililtä, joka on erikoistunut ylioppilaskirjoituksia käsitteleviin kuviin ja videoihin.

Kirjoitimme: Lukiolaiset jakavat nyt ylioppilaskirjoituksiin liittyviä meemejä Instagramin @ytlbelike-tilillä: ”Sinne voi purkaa pahaa oloa ja tuntea myös yhteenkuuluvuutta”

Tänä keväänä useissa meemeissä vitsailtiin Yeboyahin Elovena-kappaleesta, joka oli äidinkielen kirjoitustaidon kokeessa yhtenä aineistovaihtoehtona.

Maaliskuussa monille tuli kuluneeksi vuosi ensimmäisistä koronarajoituksista tai esimerkiksi etätöihin siirtymisestä. Vuosipäivä sai monet vertailemaan vuoden takaista itseään nykyhetkeen, minkä ansiosta syntyi ”maaliskuu 2020 vastaan maaliskuu 2021” -meemejä.

Kuvapareissa vitsaillaan sillä, kuinka yli vuoden kestänyt pandemia on muuttanut meitä. Vasemmanpuoleisissa kuvissa henkilöt ovat siististi pukeutuneita ja toiveikkaita, ja oikeanpuoleisessa kuvassa he näyttävät väsyneiltä, rähjäisiltä ja kärsineiltä.

Vertaa esimerkiksi näyttelijä Tom Hanksin ulkonäköä elokuvissa Forrest Cump ja Cast Away:

Huhtikuu

Huhtikuussa hallituksen kehitysriihineuvotteluihin toi lisänsä eräs Säätytalon eteen parkkeerattu pakettiauto. Pataässä-ravintolan nimellä ja logossa varustettu pakettiauto näkyi ministereiden antamien haastatteluiden taustalla useiden päivien ajan.

Autosta riemastuttiin erityisesti Twitterissä, jossa auton näkyvyydestä haastatteluiden taustalla raportoitiin useiden päivien ajan. Lopulta teltan kangasseinä peitti näkyvyyden Snellmaninkadulle, jonne auto oli parkkeerattu.

Kirjoitimme: Säätytalon eteen parkkeerattu Pataässän pakettiauto oli varastaa huomion ministereiltä – Tästä on kyse

Toukokuu

Kuva tulipalon edessä virnuilevasta tytöstä on ollut internetin suosituimpia meemejä vuodesta 2008 alkaen. Kuvassa tulipalon edessä viekkaasti hymyilevä tyttö on Zoë Roth, ja viime keväänä hän myi yli 15 vuotta sitten otetun kuvan digitaalisen omistusoikeuden maksaakseen opintolainansa.

Kirjoitimme: Tulipalon edessä hymyilevä ”disaster girl” on nyt 21-vuotias ja myi superkuuluisan meeminsä lähes 500 000 dollarilla

21-vuotias Roth myi kuvan alkuperäiskappaleen NFT:nä 473 000 dollarilla eli lähes 400 000 eurolla keväällä järjestetyssä huutokaupassa. Rahat hän jakaa kuvan ottaneen isänsä kanssa.

Myös kuvan digitaalisen omistusoikeuden myymisestä ehti syntyä uusia disaster girl -meemejä. Niissä kritisoidaan kryptovaluuttoja ja naureskellaan Rothin rikastumiselle meemin avulla.

Kesäkuu

Alkukesästä sosiaalisessa mediassa innostuttiin uudesta meemipohjasta: Tähtien sota: Episodi II – Kloonien hyökkäys -elokuvan kohtauksesta, jossa Anakin ja Padme ovat piknikillä. Anakin esittää argumentin diktatuurin puolesta ja Padme luulee ymmärtäneensä väärin ja koittaa korjata häntä, mutta Anakin pitäytyy kannassaan.

Ensimmäisen kerran meemipohjaa käytettiin huhtikuussa Twitterissä @starwarsposting-tilillä, mutta se yleistyi kesän kynnyksellä.

Internetin uusi suosikkipohja soveltui monista aiheista vitsailuun, kuten vitsailtuun Taru sormusten herrasta, png-tiedostoista tai Word-dokumenteista.

Heinäkuu

Helteisen kesän keskellä aktivismimeemit kasvattivat suosiotaan. Haastattelimme Almaa, joka ylläpitää patriarkaattia kritisoivaa @pikakahvimemegirl-tiliä sekä Riku Junttasta, joka tekee poliittista satiiria Instagram-tilille @kaikkipaskaksi.

Alman meemit ottavat kantaa esimerkiksi seksismiin ja tietynlaiseen naismuottiin. Kuvien alla olevat tekstit kehottavat esimerkiksi puolustamaan omia oikeuksiaan, vaikka se joskus tarkoittaisikin sitä, että joutuisi ”draamakuningatar”.

Junttanen ottaa meemeissään kantaa päivänpolitiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin provosoivalla ja satiirisella tyylillä. Nyt.fi:n heinäkuussa tehdyssä haastattelussa hän kertoo, että meemien taustalla on pyrkimys vaikuttaa. Keväällä hän esimerkiksi teki meemin, jossa kehotettiin allekirjoittamaan transihmisiä koskeva Oikeus olla -kansalaisaloite.

Kirjoitimme: Meemiaktivismia

Verkkokauppa Amazonin entinen toimitusjohtaja ja yksi maailman rikkaimmista ihmisistä Jeff Bezos kävi heinäkuussa pikavisiitillä avaruudessa. Miljardööri ja hänen seurueensa avaruusmatka kesti kymmenen minuuttia ja se suoritettiin Bezosin omistaman Blue Origin -yhtiön New Shepard -aluksella.

Avaruuslennon jälkeen internet täyttyi meemeistä. Niissä vitsailtiin muun muassa peniksen muotoiseksi parjatusta Blue Originin avaruusaluksesta, Bezoksen ja MacKenzie Scottin avioerosta sekä kritisoitiin Amazonin työntekijöiden huonoja työolosuhteita.

Elokuu

Sosiaalisessa mediassa innostuttiin myös uimahyppääjä Tom Daleyn neulomisharrastuksesta. Muun muassa Tokion olympialaisten kisakatsomossa puikot kädessä bongattu Daley on kertonut neulomisen olevan hänen ”salainen aseensa” kilpailussa.

Daley sai pakata matkalaukkuun neulomusten lisäksi myös ensimmäisen olympiakultansa, sillä uimahyppääjä voitti kultaa miesten kymmenen metrin kerroshyppyjen parikilpailussa yhdessä Matty Leen kanssa. Ja tietysti hän neuloi myös mitalille oman pussukan, jotta se ei naarmuunnu.

Pussukkaan on neulottu sekä Britannian että Japanin lippujen tunnukset.

Syyskuu

Loppuvuotta määritteli erityisesti yksi sarja: Squid Game. Syyskuussa Netflixiin julkaistussa eteläkorealaisessa draamasarjassa velkaantuneet ihmiset kilpailevat toisiaan vastaan perinteisissä lasten peleissä. Voittaja voi ansaita miljoonia, mutta pelien häviöstä seuraa kuolema.

Netflixin kaikkien aikojen suosituimmaksi uudeksi julkaisuksi noussut Squid Game on löysi tiensä myös meemeihin. Sarjasta tehdyissä meemeissä vitsaillaan esimerkiksi omasta rahatilanteesta ja elämänhallinnasta, sarjan hahmoista ja yliopistosta.

Lokakuu

Lokakuussa Facebookin palvelut lamautuivat laajasti noin kuuden tunnin mittaisen käyttökatkon ajaksi. Facebook kertoi myöhemmin, että käyttökatko johtui virheellisistä muutoksista sen verkkolaitteiden kokoonpanossa.

Facebookin omistamat sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, Instagram ja Whatsapp, eivät toimineet tunteihin useilla käyttäjillä. Katkos vaikutti miljardeihin Facebookin käyttäjiin.

Käyttökatkon ajaksi käyttäjät pakkautuivat muille sosiaalisen median alustoille, kuten Tiktokiin, Telegramiin, Twitteriin ja jopa Tumblriin. Ja tietysti tapaukselle myös vitsailtiin netissä.

Marraskuu

Facebook-meemit jatkuivat vielä käyttökatkon jälkeenkin, sillä loka–marraskuun vaiheessa somejätti muutti emoyhtiönsä nimen Metaksi.

Nimenmuutoksen tarkoituksena on korostaa yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin visiota metaversumista. Nimimuutoksesta kerrottiin yrityksen järjestämässä Connect-virtuaalitapahtumassa, jonka avauspuheessa Zuckerberg kertoi yksityisyyden ja turvallisuuden olevan metaversumin pohjana.

Meemeilijöille uusi nimi toi kuitenkin mieleen esimerkiksi viittauksia Facebookin syntyyn ja The Social Network -elokuvaan:

Nimenmuutoksesta löydettiin myös yhtäläisyyksiä rikkaasta Royn perheestä ja heidän mediaimperiumista kertovaan HBO:n mustalla huumorilla höystettyyn draamasarja Successioniin. Sarjassa perheen jättiyhtiön kuvataan lukuisia kertoja polkevan työntekijöitään tai toimivan epäeettisesti, mutta silti pyrkivän puhdistamaan julkisuuskuvansa.

Twitterissä vitsailtiinkin, onko Facebookin uudistuksen takana ”we here for you" -sloganin keksineet Tom ja Gregg tai onko uudistuksessa ollut mukana Kendall Roy?

Suosiko arpaonni sinuakin marraskuussa? Kaamosaikaan Instagram-käyttäjiä piinasi huijaus, jossa valetilit merkitsivät käyttäjiä kuviin, joissa merkityn henkilön väitettiin voittaneen arvonnassa.

Huijauksessa Instagram-käyttäjiä merkittiin kuvaan, jossa nainen pitelee Dysonin hiustenkuivaajapakettia ja 1,99 euron arvoista kuittia. Postauksen tarkoituksena on saada käyttäjät siirtymään linkin kautta valesivustolle, jossa kerrotaan, että hiustenkuivaajan saa itselleen maksamalla kaksi euroa.

Huijauksella kalastellaan käyttäjien luottotietoja. Sivusto pyytää käyttäjän tietoja muun muassa nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta ja luottokortista. Aiheesta uutisoi aiemmin Iltalehti ja Yle.

Meemeissä arpaonnesta ja lukuisista voitetuista hiustenkuivaajista vitsaillaan puvut päällä.

Joulukuu

Kuukauden alussa sosiaalinen media täyttyi jälleen musiikin suoratoistopalvelu Spotifyn kokoamista vuosittaisista Vuosi paketissa -listoista. Listat näyttävät muun muassa, mitä artisteja ja kappaleita käyttäjä on kuunnellut eniten kuluneen vuoden aikana ja kuinka monta kertaa hän on toistanut suosituimman kappaleensa.

Tänä vuonna meemien top-listoille pääsivät tyhjyyteen tuijotettujen minuuttien määrä sekä arviot siitä, miltä listat näyttäisivät, jos verkostoitumiseen ja työnhakuun keskittyvä Linkedin tekisi katsauksia kuluneeseen vuoteen.

Osa myös vitsaili, että listat näyttäisivät erilaisilta vuonna 2007, kun musiikin lataaminen laittomasti esimerkiksi Limewiren kautta oli yleistä. Vuosituhannen alun vuosikatsauksiin pääsisivät uusien artistien lisäksi tietokoneelle siirtyneet virukset ja kuinka monta minuuttia käytettiin hyvälaatuisen version etsimiseen.

Sitten joulukuu sai vielä yllättävän käänteen, kun Sanna Marinin yökerhokäynnistä tuli noin viikossa maailmanlaajuinen puheenaihe.

Marinin vapaa-ajanvietosta syntyi laaja kohu joulukuun alussa, kun kävi ilmi, että pääministeri oli jatkanut iltaansa Helsingin yöelämässä, vaikka oli saanut tiedon altistumisestaan koronavirukselle. Lisäksi hän oli jättänyt valtioneuvoston virkapuhelimensa kotiin vastoin ohjeita. Marin pyysi toimintaansa anteeksi keskiviikkona 8. joulukuuta.

Kohu sai huomiota myös kansainvälisesti, kun tapauksesta uutisoivat muun muassa The Washington Post ja BBC. Tapauksesta kiinnostuttiin myös sosiaalisessa mediassa, jossa Sanna Marinista jaettiin meemejä.

Lue lisää: HS selvitti, miten kohu Sanna Marinin yökerho­käynnistä muuttui oudoksi, maailman­laajuiseksi meemi­vyöryksi

Myös Yhdysvaltain myöhäisillan talk show -juontajat kiinnostuvat aiheesta. Ohjelmissaan Marinia käsittelivät Jimmy Fallon, Stephen Colbert ja Trevor Noah. Colbergin erillisessä sketsivideossa hassuteltiin saunalla, poroilla ja teknomusiikilla.

Joulukuun 12. päivä Elon Musk twiittasi Marin-meemin. Kuva on luultavasti kuvakaappaus Twitterissä aiemmin julkaistusta twiitistä.

Muskin julkaisema kuva pohjautuu tunnettuun meemiin, jossa mies yrittää keskustella pitkästyneeltä näyttävän naisen kanssa yökerhon tanssilattialla. Muskin jakamassa meemissä mies kysyy, mitä nainen tekee työkseen, mihin nainen vastaa olevansa Suomen pääministeri.

Suomen ja Marinin saaman kansainvälisen huomion myötä Nytin toimitus siirtyy joululoman viettoon ja odottelemaan, millaisia meemejä uusi vuosi tuo tullessaan.