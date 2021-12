Huumorisivuston mukaan Suomen kimppuun käymisessä olisi sekin etu, että Suomessa on Joulupukin Pajakylä, mitä Ukrainassa ei ole.

Vitsilehti The Onion on tehnyt pilaa Joe Bidenin ja Vladimir Putinin tiistaisesta videokokouksesta.

Presidentti Joe Bidenin ja presidentti Vladimir Putinin tiistaisesta huippuvideopalaverin sisällöstä ei ole tIhkunut kovin tarkkoja tietoja, mutta huumorilehti The Onionin mukaan Yhdysvaltain johtajalla olisi ollut tarjota venäläiselle virkaveljelleen ratkaisu kiristyneeseen tilanteen Ukrainan ja Venäjän rajalla.

Ratkaisu on siirtää venäläisiä joukkoja pohjoiseen. The Onionin mukaan Biden olisi nimittäin vihjannut Putinille, että ”jos olisin te, lähtisin Suomea kohti”.

Yhdysvaltalaisen vitsilehden mukaan Bidenilla olisi ollut tarjota Suomen kimppuun käymiselle myös pitkä lista perusteluita. Suomessa on väkeä kahdeksasosa Ukrainasta ja bruttokansantuote silti kaksinkertainen.

Näin ollen liittäminen olisi The Onionin mukaan ”helppoa” ja toisi rahalle ”vastinetta”.

Vitsiartikkeli on herättänyt keskustelua muun muassa Twitterissä, jossa linkin artikkeliin on jakanut muun muassa Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves.

Vitsisivusto The Onion myös epäilee kirjoituksessaan, ettei Suomessa pistettäisi kovin paljon hanttiin. Tiedonhankintaan lehti on käyttänyt ilmeisen rutkasti vaivaa, sillä googlettamalla on selvinnyt että Suomessa on ”kaunista”. Lehti myös huomauttaa, että Suomessa on kuitenkin Joulupukin Pajakylä, mitä Ukrainalla ei ole tarjota.

Lisäksi lehti kysyy, että mitä ideaa on hyökätä slaavilaiseen valtioon, kun on jo itse valmiiksi sellainen.

Suomen valtaamisessa olisi The Onionin mukaan myös se etu, että Suomesta on strateginen reitti pidemmälle länteen eli Ruotsiin.