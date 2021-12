Jos uusi Halo jättää visuaalisuudeltaan jotain hampaankoloon, samaa ei voi sanoa The Matrix Awakensista. Päinvastoin: tämä toinen uraauurtava teos yli kahden vuosikymmenen takaa tuntuu saapuvan kuin tulevaisuudesta.

”Hei, olen Keanu Reeves.”

Tuttu näyttelijä hymyilee ruudulla silmäkulmien rypistyessä niin, että karisman voi koskettaa. Kasvoilta ahavoitunut, huulilta kuivunut ja partansa juurilta harmaantunut Keanu Reeves kertoo, miten Hollywoodissa tavoitellaan ikuista nuoruutta kaikin keinoin.

”Mistä silloin voi tietää, mikä on totta”, hän sanoo.

Reeves jatkaa: ”yli kaksikymmentä vuotta sitten esitin Thomas Andersonin hahmoa Matrix-trilogiassa”. Hän astuu samalla suoraan elokuvan sisään.

Käynnissä on ensimmäisen Matrixin ikoninen kohtaus, jossa nuori Keanu Reeves väistelee pilvenpiirtäjän katolla luoteja hidastettuna selälle kallellaan. Vanhempi Reeves kävelee hänen ympärillään.

...kuten myös Carrie-Anne Moss.

Tervehtimään saapuu toinen elokuvan päätähti, Carrie-Anne Moss.

”Pohdimme kaksikymmentä vuotta sitten, milloin tulisi aika, jolloin kasvoja ja kehoja voisi vaihtaa yhtä helposti kuin vaatteita”, Moss sanoo.

Sitten kaksikko on urheiluautossa leffan nuorina Neo- ja Trinity-hahmoina nahka-asuissa ja aurinkolaseissaan kiivaan takaa-ajon käynnistyessä suurkaupungin keskustassa. Tapahtumat etenevät kuin vuosituhannentaitteen Matrixissa, paitsi ei tätä kohtausta koskaan ole nähty.

Moottoritiellä puhkeaa tulitaistelu, ja totuus valkenee. Ohjaus siirtyy suoraan pelaajalle. Kaikki aiempi vanhoja leffaklippejä ja nykynäyttelijöitä myöten onkin ollut hämmästyttävän aitoa peligrafiikkaa.

Tunne on kuin todistaisi uskomatonta taikatemppua ja näkisi kulissien taakse – reaaliajassa.

Käynnissä on uuden Unreal Engine 5 -grafiikkaohjelman esittelyyn rakennettu pelillinen kokemus The Matrix Awakens, jonka pariin pääsee ilmaiseksi PS5- ja Xbox Series -konsoleilla.

Tästä alkaa videopelien uusi aikakausi.

Jotta epäilyksille ei jäisi sijaa, elokuvamaisten kohtausten jälkeen The Matrix Awakens päättyy avoimeen pelimaailmaan. Yli 15 neliökilometrin metropolialuetta saa tutkia kaikessa rauhassa kävellen tai dronea yläilmoissa lennättämällä.

Suurkaupungin kadut ovat täynnä jalankulkijoita ja teillä liikkuu yli 17 000 autoa. Yli 40 000 autoa on teiden varsilla parkissa, ja niiden sisään voi myös istua ja lähteä ajelulle.

Tarjolla ei ole tehtäviä eikä tarinaa. Kokemuksella on alku, mutta ei loppua. The Matrix Awakens ei ole peli, eikä siitä sellaista ole sanottu tehtävän. Pointti on muualla. Tämä on ikkuna tulevaisuuteen.

The Matrix Awakens saapui sekä PS5:lle että Xbox Series -koneille, mutta ei PC:lle. Syy lienee, että nyt ei pohdittaisi PC:n vaihtuvia tehoja, vaan grafiikan vaikuttavuudesta luodaan ilmeinen kuva vakiotehoisilla kotikonsoleilla.

Peligrafiikka on kehittynyt valtavasti läpi historian. Mutta huimia hyppyjä uuden ja vanhan välillä ei ole nähty aikoihin. Sellaisia koettiin 1990-luvulla, jolloin uudet koneet ja pelit, kuten Doom (1993), Super Mario 64 (1996) ja Virtua Fighter 3 (1996), merkitsivät konkreettista siirtymistä uuteen aikaan, esimerkiksi 2d:stä kolmiulotteisuuteen.

Viime vuonna julkaistut PS5 ja Xbox Series X ovat nostaneet grafiikan uudelle, upealle tasolle. Mutta The Matrix Awakens on jotain muuta. Se ei yksinkertaisesti olisi ollut mahdollista vanhemmilla laitteilla, eikä tähän tasoon olisi nykyistenkään uskonut yltävän.

Kun ulkoasu sykähdyttää näin, on sääli, ettei tästä voi innostua yhtä lailla upean pelin kautta. Se tuskin olisi nykymaailmassa mahdollista, sillä tekniikka kehittyy ja pelien teko vaatii vuosia – eikä se tapahdu tyhjiössä.

Unreal Engine 5 julkaistaan ensi vuoden alussa, minkä jälkeen kuka tahansa voi tehdä sillä oman grafiikkademon. Epic halusi olla ensimmäisenä näyttämässä, mihin heidän pelimoottorinsa pystyy.

Pelimoottorin edellinen versio, vuonna 2014 saapunut Unreal Engine 4, on alle vuosikymmenessä muuttanut alan. Ilmainen ohjelma on käytössä ympäri maailman niin suurissa ja pienissä studioissa kuin kouluissakin. Sillä luodaan moninaisia pelejä ja grafiikkatyylejä fotorealismista animeen ja scifistä askarteluestetiikkaan.

Unreal Engine 5:n voi samoin ladata kuka tahansa. Ja jos sillä tekee kaupallisen pelin, käyttö on ilmaista miljoonan dollarin tuottoon asti. Sitten Epic alkaa ottaa viiden prosentin siivua – ellei peliä julkaise Epicin nettikauppassa, jolloin käyttö on ilmaista.

Epicin tunnetuin työ on räiskintäpeli-ilmiö Fortnite (2017), jolla yhtiö loi miljardiomaisuuden. Unreal Enginen ohella Epic on muun muassa haastanut oikeuteen Applen monopoliaseman ja perustanut vuonna 2018 Epic Games Store -kaupan.

Nettikaupassa Epic kerää muiden julkaisemien pelien myynnistä itselleen 12 prosenttia – kilpailevien nettikauppojen vanhaa 30 prosentin käytäntöä vastaan. Lisäksi Epic on tehnyt kaupassaan julkaistavista peleistä yksinoikeussopimuksia ja jakaa siellä viikoittain pelejä ilmaiseksi. Nettikauppaan on satsattu kolmen vuoden aikana yli viisisataa miljoonaa euroa. Voittoa odotetaan vasta vuonna 2027.

Unreal Engine 5:n demo paljastaa uuden suunnan Epicin kokonaiskuvasta. Epic haluaa viedä pelialaa kohti Hollywoodin jättileffojen visuaalisuutta. Saa nähdä, mitä tämä tulee merkitsemään pelien budjeteille, jotka ovat muutenkin korkeat.

Ja The Matrix Awakens on tietysti markkinoimassa Lana Wachowskin uutta The Matrix Resurrections -elokuvaa, joka saa ensi-iltansa 25. joulukuuta. Mutta ajoitus on muutenkin sopiva. Siinä missä ensimmäinen leffa esitteli aikanaan digitaalisten tehosteiden uutta, orastavaa aikaa elokuvateollisuudelle, Matrix tekee saman nyt videopeleille.

Kirkas raja uuden ja vanhan välillä peleissä on tässä ja nyt, ja se tullaan myöhemmin muistamaan.