Verkkomedia Vice listasi ”13 epä­todellisinta kuvaa” vuodelta 2021, ja yksi niistä on korona­rokotusta saava Mr. Lordi – Toinen kuva voi tuoda mieleen suomalaisen klassikko­sketsin

Kuva rokotetusta Mr. Lordista kiertää netissä.

Verkkomedia Vicen artikkeli ”13 epätodellisimmasta kuvasta” vuodelta 2021 on kiertänyt sosiaalisessa mediassa joulun aikaan.

Juttu julkaistiin viime viikolla, ja Vice jakoi jutun kuvat koostettuna yhteen tapaninpäivänä Instagramissa, jossa julkaisu on kerännyt kymmeniätuhansia tykkäyksiä.

Artikkelin pääkuva on Suomesta. Kuva on otettu elokuussa 2021, ja siinä on toista koronarokotusannosta saava Mr. Lordi, eli Lordi-yhtyeen keulakuva Tomi Putaansuu.

Mr. Lordi osallistui tuolloin kampanjaan, jossa suomalaisten rokotusinnostusta yritettiin piristää monin eri tavoin. Kuvan rokotettavasta hard rock -yhtyeen laulajasta on ottanut Jouni Porsanger.

”Suomen Lordi-yhtyeen Mr. Lordi sai toisen koronavirusrokoteannoksen Suomessa elokuussa. Jopa vuosisatoja vanhan puolidemonin, puolipeikon heavy metal -laulajan täytyy olla järkevä”, Vicen jutussa kirjoitetaan kuvasta.

Kuva rokotusta saavasta Mr. Lordista on kiertänyt jo ennen Vicen artikkelia verkossa, ja tämä tuskin vähentää sen suosiota.

Iltalehden haastattelussa joulukuussa Putaansuu kertoi, ettei välitä siitä, millaisten nettikommenttien kohteeksi on joutunut puolustettuaan näyttävästi rokotteiden ottamista. Sen sijaan hän arvosteli kovin sanoin sitä, miten rokotuksen ottamatta jääneet ihmiset ovat johtaneet tautitilanteen uuteen heikentymiseen.

”Jokaisen pitäisi järjellä nähdä, ettei tämä (tautitilanne) puhumalla parane. Se on ihan turhaa osoittaa mieltä ja polttaa autoja. Virus ei välitä yhtään, kuinka monta ihmistä osoittaa mieltä tuolla jossain”, Putaansuu sanoi.

Konttilaiva Ever Given juuttui maaliskuussa 2021 Suezin kanavaan ja esti muun liikenteen.

Vicen jutussa esillä on Mr. Lordin lisäksi muun muassa otos Venäjällä kemikaalitehtaan läheltä löytyneistä sinisistä koirista, lähikuva Suezin kanavan tukkineesta rahtialus Ever Givenistä, kuva tammikuisessa kongressitalon valtauksessa edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin puhujanpönttöä mukanaan kantaneesta miehestä ja laajakuva Islannissa tulivuori Fagradalsfjallin purkausta ihmettelemään kokoontuneista vaeltajista.

Lisäksi mukana on kuva Tšekin presidentistä Miloš Zemanista tilanteessa, jossa hän nimittää Petr Fialan maansa uudeksi pääministeriksi. Zeman joutui tekemään sen kuitenkin poikkeuksellisesti ilmatiiviin lasikuution sisältä, koska hänellä oli todettu koronavirustartunta.

Kuva lasikuution sisällä asioita hoitavasta presidentistä on itsessään jo varsin epätodellisen näköinen, mutta lisäksi se voi tuoda suomalaisille muitakin mielleyhtymiä.

Kuten toimittaja Toivo Haimi Twitterissä huomautti jo kuvan julkaisun aikaan, lasikuution sisällä oleva Zeman on kuin ilmetty toisinto vuosituhannen vaihteessa nähdyn Pulkkinen-sketsisarjan piispasta, joka syystä tai toisesta istuu joka kerta lasikuution sisällä jutellessaan papin kanssa.

”No niin, hyvää jatkoa jos oma ei riitä”, piispa päätti keskustelun papin kanssa jokaisen sketsin lopuksi.

Zeman puolestaan kertoi lasikuution sisältä puhuessaan käyvänsä läpi seuraavaksi muita ministeriehdokkaita. Maahan nimettiin uusi hallitus 17. joulukuuta.

Sunnuntaikävelyllä olleet islantilaiset pysähtyivät 21. maaliskuuta 2021 ihmettelemään purkautuvaa Fagradalsfjallin tulivuorta. Purkauksen päättymisestä uutisoitiin lopulta 20. joulukuuta 2021. Sitä kävi katsomassa kaikkiaan 350 000 ihmistä, uskaliaimmat jopa paistoivat laavan hehkussa vaahtokarkkeja ja hodareita.