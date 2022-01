Tiktokin ”Andrew Garfield -renessanssi” on tuonut hassutteluvideot näyttelijästä monien for you -sivulle.

Aika ajoin sosiaalisessa mediassa ihastutaan uuteen julkkikseen, kuten Harry Stylesiin tai Timothée Chalametiin.

Vuoden vaihteessa se julkkis on ollut näyttelijä Andrew Garfield, sillä jo pitkään Hollywoodissa pyörinyt Garfield (mm. The Social Network, Hacksaw Ridge) on saanut z-sukupolvesta uuden fanikunnan.

Tiktokissa hastagilla #andrewgarfield on 11,9 miljardia näyttökertaa. Näyttelijästä julkaistuissa videoissa jaetaan hauskoja anekdootteja, näytetään parhaita otteita keskusteluohjelmista sekä kohtauksia ja uudelleen editointeja Garfiedin tähdittämistä elokuvista.

Ilmiötä on kutsuttu myös ”Garfield-renessanssiksi” Tiktokissa. Nimitys viittaa siihen, ettei kaikki näyttelijän huomio niinkään keskity hänen uusiin elokuviinsa tai haastatteluihinsa.

Osa videoista on kymmenen vuoden takaisia, kuten Garfield moikkaamassa paparazzeja lentokentällä tai ottamassa kuvaa turistin kanssa pukeutuneena Hämähäkkimieheksi ja tuulettamassa saamistaan seteleistä.

Tai Garfield suutelemassa Ryan Reynoldsin kanssa Golden Globes -gaalassa vuonna 2017. Tai Stephen Colbertin kanssa samana vuonna.

Tai, kuinka hän ehdotti Entertainment Weeklyn haastattelussa vuonna 2013, että Hämähäkkimies voisi olla biseksuaali ja kertoi myöhemmin tulleensa painostetuksi pyytää lausuntoaan anteeksi.

Mikäli Garfieldistä tehtyjen videoiden alle tulleita kommentteja on uskominen, on hän ”tyyppi, jollaisen jokainen tarvitsisi ystäväkseen”. Hän on hauska, hellyttävä, ja samaistuttava, kommenteissa kehutaan.

Siihen, miksi Garfield kiinnostaa sosiaalisessa mediassa juuri nyt on ainakin kaksi syytä.

Ensimmäinen on Netflixissä loppuvuodesta julkaistu musiikkidraama Tick, Tick... Boom!. Toinen – ja todennäköisesti merkittävämpi – syy suosioon on uusi Tom Hollandin tähdittämä Spider-Man: No Way Home -elokuva. Garfield itse näytteli Hämähäkkimiestä vuosina 2012 ja 2014.

Garfieldin tähdittämä musikaalidraamaan Tick, Tick... Boom! ilmestyi Netflixiin loppuvuodesta.

Elokuva saattoi hautautua monilta loppuvuodesta Netflixin valtavan jouluelokuvatarjonnan alle, mutta se on saanut hyvän vastaanoton. Esimerkiksi Guardianin neljän tähden arviossa elokuvan kuvattiin olevan ohjaaja Lin-Manuel Mirandan (mm. hittimusikaali Hamilton) sydämellinen kunnianosoitus Broadwaylle.

Elämänkerrallinen elokuva kertoo amerikkalaisesta säveltäjä, sanoittaja ja näytelmäkirjailija Jonathan Larsonista, joka tunnetaan musikaaleistaan Tick, Tick... Boom! ja Rent.

Elokuvassa Jonathan kokee, ettei ole kolmekymmentävuotisen elämänsä aikana saavuttanut mitään merkittävää. Häntä vaivaa tunne siitä, että hänen aikansa on loppumassa, mikä on tavallaan totta, sillä todellisuudessa näytelmäkirjoittaja menehtyi aortan repeämään vain 35-vuotiaana.

Garfieldin näyttelijäsuoritus tuskaisena mutta hassuttelevana taiteilijana on valovoimainen. Se on niin hyvä, että veikkausten mukaan se voi poikia Garfieldille Oscar-ehdokkuuden ellei peräti pystiä. Tammikuussa Garfield voitti parhaan miespääosan Golden Globe -palkinnon musikaali- tai komediaelokuvassa.

Kyseessä on Garfieldin ensimmäinen rooli, jossa hän laulaa. Haastatteluissa hän on kertonut, että harjoitteli vuoden ajan laulamista rooliaan varten. Hitiksi on noussut varsinkin elokuvan avauslaulu 30/90, josta on tehty Tiktokiin muun muassa tanssi- ja lauluvideoita.

Toinen syy Garfieldin yhtäkkiselle suosiolle somessa on uusin Hämähäkkimies -elokuva.

Jos haluat välttää spoilereita tuoreesta Spider-Man: No Way Home -elokuvasta, lukeminen kannattaa lopettaa nyt.

Andrew Garfield tähditti vuosina 2012 ja 2014 julkaistuja The Amazing Spider-Man ja The Amazing Spider-Man 2 -elokuvia.

Uusi elokuva nimittäin yhdistää kaikki kolme Hämähäkkimies-elokuvasarjaa, minkä vuoksi valkokankaalla nähdään myös Hämähäkkimiehen edelliset näyttelijät Tobey Maguire ja Andrew Garfield.

Vanhojen Hämähäkkimiesten esiintymisestä uudessa elokuvassa saatiin vihiä jo kuukausia ennen elokuvan ilmestymistä. Onkin omaa viihdettään seurata, kuinka Garfield välttelee Hämähäkkimiestä koskevia kysymyksiä ennen ensi-iltaa.

Elokuvassa Tom Hollandin näyttelemä Peter Parker pyytää Marvel-elokuvista tuttua Dr. Strangea (Benedict Cumberbatch) tekemään loitsun, jolla kaikki unohtavat hänen olevan Hämähäkkimies. Loitsu epäonnistuu ja rikkoo universumien väliset rajat.

Seurauksena nykyisen sarjan maailmaa alkaa ilmestyä vanhojen Hämähäkkimies-elokuvien hahmoja, kuten Dr Octopus (Alfred Molina) ja Green Goblin (Willem Dafoe) – ja lopulta aiemmat Hämähäkkimiehet. Kolmikon kemia pelaa hienosti yhteen ja lopputulos on koskettava ja aito.

Garfieldin esittämä Peter Parker saa elokuvassa mahdollisuuden pelastaa Hollandin Peter Parker samalta kohtalolta, jonka hänen hahmonsa kärsi The Amazing Spider-Man 2 -elokuvassa. Varietyn tammikuussa julkaistussa haastattelussa Garfield kuvailee kohtauksen olleen hänen hahmolleen parantava.

Somessa on myös herätty ihastelemaan Garfieldin ja Emma Stonen entistä suhdetta.

Näyttelijät seurustelivat neljä vuotta tavattuaan Hämähäkkimiehen kuvauksissa. Stone näytteli The Amazing Spider-Man -elokuvissa Pater Parkerin tyttöystävää Gwen Stacyä.

Pari erosi vuonna 2015. Nyt Hollywoodin entisen suosikkiparin löytänyt z-sukupolvi on päättänyt verestää kaikkien muistoja jakamalla parista kuvia, videoita ja suloisia tarinoita Tiktokissa.

Ihastelua on herättänyt esimerkiksi, kuinka ”Stonefield” hyödynsi paparazzeilta saamaansa huomiota hyväntekeväisyysjärjestöjen mainostamiseen. Tai kuinka Garfield luultavasti antoi Stonelle lahjaksi itsetehdyn keinutuolin.

Tiktokissa jaetaan myös ääniraitaa, jossa Garfield kuvailee Stonen olevan kuin shotti espressoa tai kuin kylpisi auringonvalossa.

Joulukuussa Andrew Garfield istuu kameran edessä Wired-haastattelussa, jossa julkkikset vastaavat kysymyksiin Googlen hakutulosten perusteella.

Yhdessä hakutuloksessa kysytään yksiselitteisesti: ”miksi Andrew Garfield”.

”Älä kysy minulta tai puhun tuntikausia ja vaivun eksistentiaaliseen kriisiin. Lopulta löydän siitä ulos ja tajuan elämän tarkoituksen, mutta en pysty selittämään sitä muille. Joten koko kysymys on teille ajanhukkaa – vaikkakin hyödyllistä minulle – mutta en halua altistaa teitä sille.”

Kyllä, hauskaa ja samaistuttavaa.