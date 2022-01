Keski-ikäisiltä pitäisi kieltää some, viina ja kotoa poistuminen

Suomen huonoiten käyttäytyvä kansaosa ei todellakaan ole nuoriso, ja niin väittävien tulisi hengittää ja katsoa peiliin, kirjoittaa toimittaja Inkeri Harju.

Voisiko vuosi 2022 vihdoin olla vuosi, jolloin suomalaiset aikuiset oppisivat käyttäytymään?

Nuorison käytöksestä jaksetaan valittaa vuodesta toiseen. Jos jokin on pilalla, niin se on takuulla nuoriso. Varsinkin nykyään, kun kaikilla nuorilla on puukot taskussa ja kannabista suonissa.

Todellisuudessa nuoriso on pilalla vain boomerien mielikuvissa ja tekstaripalstoilla. Huonoimman käytöksen titteli menee ylivoimaisella johtoasemalla keski-ikäisille.

Ensinnäkin keski-ikäiset eivät osaa käyttäytyä netissä. Huomattava enemmistö nettiin saastaa kirjoittavista ihmisistä on havaintojeni mukaan suunnilleen keski-ikäisiä. Facebookissa ihan tavalliset Sepot ja Marjatat laukovat niin hirveää tekstiä, että selkäpiitä karmii.

Sananvapauslakien vastaisen sisällön lisäksi keski-ikäiset eivät yleensäkään osaa käyttää somea. Pysykää vaan siellä Facebookissa, jos ainoa julkaisemanne sisältö on tabletilla otettu erittäin rakeinen kuva uudenvuoden ilotulituksesta tai parvekkeen orvokeista.

Toiseksi keski-ikäiset eivät osaa käyttäytyä humalassa. Jokainen ikinä baarissa työskennellyt ihminen tietää, että keski-ikäiset ovat kaikista karmein asiakasryhmä. Itse työskentelin välivuotenani pienessä pubissa, ja voin sanoa, että boomereilta pitäisi kieltää viina. Kukaan ei ole koskaan ollut minulle yhtä ilkeä kuin humalainen keski-ikäinen nainen.

Nuorisolla näyttää olevan useamman homma hallussa, baarissakin. Suurin osa nykynuorisosta (eli suunnilleen alle 30-vuotiaasta kansasta) ymmärtää esimerkiksi seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun käsitteet ja pyrkii välttämään tällaista käytöstä myös humalassa. Kokemusteni mukaan vanhemmalle kansanosalle lääppimiskielto tuntuu edelleen olevan vaikea asia ymmärtää.

Nykynuoriso on myös ymmärtänyt paremmin, että aivan uskomattomien lärvien vetäminen ei välttämättä ole aina tarpeellista tai tavoiteltavaa.

Vai onko ihan puhdasta sattumaa, että vanhemman kansanosan suosima Seinäjoen Tangomarkkinat työllistävät poliisia joka vuosi kesätapahtumista ylivoimaisesti eniten. Esimerkiksi Iltalehden muutama vuosi sitten tekemässä selvityksessä jäävät nuorison suosimat festivaalit rauhattomuudessa kauas taakse.

Kolmanneksi keski-ikäiset eivät osaa myöskään itsereflektoida. Kun pääministeri Sanna Marin käski viime vuonna somessaan boomereita chillamaan, veti moni kyseiseen ryhmään kuuluva hernekeiton niin syvälle sieraimiin, että he varmaan niistävät sitä ulos edelleen.

Boomerit keskittyivät lähinnä väittelemään siitä, ketkä tulee laskea boomereiksi, kuin keskustelemaan siitä, miten he voisivat todella ottaa iisimmin. Boomeri (tai tämän kolumnin keski-ikäinen) ei niinkään viittaa elettyihin vuosiin, vaan enemminkin siihen, onko elämänkokemuksen mukana omaksunut empatiaa tai käytöstapoja.

Keittiöpsykologisen arvioni mukaan keski-ikäisten huono käytös johtuu useasta osatekijästä, joista ainakin yksi liittyy haasteisiin omien tunteiden sanoittamisessa ja käsittelyssä.

Muuttuva maailma pelottaa, ahdistaa, suututtaa ja turhauttaa, eikä sitä osata käsitellä.

Itse koin ensimmäisen boomer-hetkeni noin kuukausi sitten, kun yritin ymmärtää, metaversumia ja sitä, että Adidas tekee nykyään myös digitaalisia lenkkareita. Tältäkö boomereista tuntuu, kun ne ei tajua Tiktokkia?

Onnekseni selvisin boomer-ahdistuksestani ihan muutamalla syvällä henkäyksellä, ei tarvinnut lähettää yhtään vihapostia hallitukselle tai Adidaksen viestinnälle. En kauhistellut asiaa edes kotipaikkakuntani Facebook-puskaradiossa.