Spider-Man: No Way Home teki jotain odottamatonta: Mieleltään sairaiden osa supersankarielokuvissa ei ole enää vain sankarin nyrkkeilysäkki

Kautta aikojen mielenterveysongelmaisten ”pahisten” kohtalo supersankaritarinoissa on ollut saada kunnolla köniinsä oikean hoidon sijasta. Spider-Man: No Way Home -elokuvassa asiat ovat toisin.

Varoitus: artikkeli sisältää juonipaljastuksia Spider-Man: No Way Homesta.

Joulukuussa ensi-iltansa saanut Spider-Man: No Way Home on jättimenestys kaikilla mittapuilla. Se on noussut jo kaikkien aikojen kuudenneksi tuottoisimmaksi elokuvaksi ja sai kriitikoiltakin erinomaisen vastaanoton.

Uusin Hämähäkkimies-seikkailu onkin erikoisen hyvä elokuva. Erikoisen siitä tekee se, että elokuvassa otetaan toistaiseksi supersankarielokuvissa lähes vallankumouksellinen lähestymistapa elokuvan ”pahiksiin”.

Toisin kuin muissa genren elokuvissa, tarkoituksena ei olekaan oikeastaan voittaa vastustajia, vaan saada heille apua.

Elokuvan sydäntäsärkevimpiä ja syvimpiä hetkiä ovat lopulta toisista universumeista saapuneiden roistojen, erityisesti Vihreän Menninkäisen (Willem Dafoe) ja Tohtori Mustekalan (Alfred Molina) ongelmien käsittely, ja heidän horjumisensa Hämähäkkimiehen ystävän ja vastustajan välimaastossa.

Hahmot ovat aina olleet traagisia, mutta keskittyminen nimenomaan heidän pelastamiseensa voittamisen sijasta tekee No Way Homesta omissa kirjoissani kaikkien aikojen parhaan supersankarielokuvan.

” Vaikka pitäisi koko supersankarigenreä lapsellisena ja yhdentekevänä, genre on niin iso, että sillä miten se käsittelee tosielämän teemoja on merkitystä.

Spider-Man: No Way Home kuuluu Marvel-kustantamon elokuvauniversumiin, jonka viimeaikaisten elokuvien ja sarjojen teemana on ollut laajennettu representaatio. Valkokankaille, televisioon ja näytöille on marssitettu ei-stereotyyppisiä naishahmoja, enemmän mustia, latinoja, aasialaisia ja kuuroja. Eli muitakin kuin vain perinteisen hyvännäköisiä valkoisia miehiä.

Mielenterveysongelmaiset sen sijaan ovat olleet jo pitkään suorastaan yliedustettuina supersankarielokuvissa ja -sarjakuvissa. Paha vain, että he ovat yleensä karikatyyrimäisiä pahiksia, stereotyyppisiä vanhan ajan ”hulluja”, joiden mielenterveysongelmat ovat kaikkea muuta kuin hyvin käsiteltyjä.

Kyse on isosta ongelmasta, sillä moni saa ainakin alitajuisesti käsityksensä mielenterveysongelmista popkulttuurista. Ja pelkästään Marvelin supersankarielokuvat ovat isoin elokuvailmiö ikinä ainakin lipputuloissa ja katsojina mitattuna.

Vaikka pitäisi koko supersankarigenreä lapsellisena ja yhdentekevänä, genre on niin iso, että sillä miten se käsittelee tosielämän teemoja on merkitystä.

On itse asiassa aidosti aika hullua, että vasta vuonna 2021 ilmestynyt Spider-Man: No Way Home saattaa olla elokuvagenressään ensimmäinen elokuva, jossa vastustajien auttaminen ja parantaminen on pääidea.

Spider-Man: No Way Home on kolmas elokuva, jossa Tom Holland esittää Hämähäkkimiestä.

Vilkaistaanpa toista supersuosittua supersankaria, Lepakkomiestä eli Batmania.

Kysymys, jota DC-sarjakuvakustantamon fiktiivisessä Gothamin kaupungissa usein esitetään: kuka on Batman?

Vastaus: sikarikas miljardööri, joka hakkaa mieleltään sairaita ja huono-osaisia pikkurikollisia sen sijaan, että käyttäisi uskomatonta vaurauttaan näiden auttamiseen tai olosuhteiden parantamiseen synkässä Gothamissa.

Pelkästään jatkuvasti romuksi menevän hyperteknisen lepakkoauton kustannuksilla saisi varmaan melkoisen paljon hyväntekeväisyyttä aikaiseksi.

Kuten Hämähäkkimiehenkin seikkailuissa, käytännössä jokainen Lepakkomiehen vastustaja on syvästi mielenterveysongelmainen.

Arvuuttajaa voi kuvailla pakkomielteiseksi ja Pingviiniä narsistiksi. Kaksinaamalla on alleviivatusti jakautunut persoona ja Batmanin päävihollisella Jokerilla (vähintäänkin) psykopaatin piirteitä ja epävakaa persoonallisuus – hän ylipäänsä tuntuu edustavan mielenterveysongelmia jonkinlaisena yleisenä konseptina.

Lepakkomies ei toki tapa vihollisiaan, mutta ”hoitona” näiden mielen ongelmiin toimii reippaan turpaan vetämisen lisäksi Arkhamin ”mielisairaala”, joka on lähinnä synkeä parodia oikeasta mielenterveyshuollosta.

Pakkopaidat, ikkunattomat sellit ja synkeä ilmapiiri ovat karikatyyrimainen kuva klassisesta niin kutsutusta hullujenhuoneesta, jossa mielenterveysongelmaiset voivat olla säilössä – kunnes on taas heidän vuoronsa tulla Lepakkomiehen tai jonkun toisen supersankarin hakkaamaksi.

Alfred Molina on Tohtori Mustekala (Dr. Octopus), yksi Hämähäkkimiehen arkkivihollisista.

Takaisin Marveliin: koska supersankarikustantamot ovat aikojen kuluessa kopioineet toisiltaan lähes kaiken, myös Marvelilla on oma ”mielisairaalansa”, Ravencroftin instituutti rikollisesti hulluille.

Viesti onkin varsin pitkään ollut selkeä supersankarigenressä: jos sinulla on mielenterveysongelma, se on merkki pahuudesta, johon ainoa lääke on säännöllinen, (epä)sopiva annos väkivaltaa ja visiitti huonoimpaan mahdolliseen hoidon irvikuvaan pakkopaidassa.

Supersankarit itsekin kärsivät myös mielenterveysongelmista, mutta he hyvin harvoin joutuvat pakkohoitoon tai paranevat muutenkaan tavoilla, joilla mielenterveysongelmaiset tosielämässä hoitaisivat sairauttaan.

Tyypillinen juonikaari menee jotakuinkin näin: supersankari osoittaa merkkejä siitä, että jokin on pielessä. Supersankarikaverit kysyvät, mikä hänellä on. Supersankari ei kerro aluksi, mutta lopulta murtuu ja kertoo ongelman laadun.

Lopputaistelussa supersankari kasaa itsensä ja paranee ongelmastaan, joka oikeassa maailmassa vaatisi vuosien terapian ja lääkityksen, koska… hän on sankari?

” Sillä on merkitystä, onko hyvän sankarin ratkaisu mielenterveysongelmaiseen pahaan hahmoon pelkkä väkivalta vai onko sankarin päämäärä auttaa häntä(kin).

Eikä ongelmista puhumistakaan pidetä välttämättä hyvänä. Esimerkiksi 2012 ilmestyneessä The Avengers -elokuvassa kahtiajakautuneesta persoonallisuudesta kärsivä Bruce Banner eli Hulk kertoo kärsivänsä ongelmastaan niin paljon, että on yrittänyt itsemurhaa. Vastauksena sankarikaverit myhäilevät vaivautuneesti ja suhtautuvat häneen itseasiassa heti uhkana.

Maailman kohtalo on toki vaakalaudalla, mutta olisiko yksi halaus, tuen osoitus tai kriisipuhelimen puhelinnumero liikaa vaadittu?

Itse asiassa mielenterveyden ammattilaiset kuvataan usein supersankarigenressä pahiksina. Moni superpahis on ammatiltaan psykiatri, kuten vaikkapa Batman roistogallerian Variksenpelätin ja Harley Quinn.

Supersankarigenre heijasteleekin ihmisten tyypillisiä ajatusmalleja ja vahvistaa niitä: Tosi sankarit selviävät sairauksistaan yksin ja mielenterveyden ammattilaiset ovat muutenkin epäilyttäviä.

Ajatusmalli on helppo nähdä erityisesti nykyajan vanhemmissa sukupolvissa, joissa mielenterveysongelmat ovat olleet eri tavalla tabu kuin yhteiskunnassa nykyään.

Zendaya esittää Hämähäkkimiehen eli Peter Parkerin kumppania Michelle ”MJ” Jones-Watsonia.

Vaikka Spider-Man: No Way Home onkin erilainen, ei Marvelinkaan viime aikojen tuotanto varsinaisesti loista mielenterveysongelmien käsittelemisessä.

Esimerkiksi keväällä ilmestyneessä Falcon and the Winter Soldier -televisiosarjassa musertavasta syyllisyydestä ja mitä ilmeisimmin post-traumaattisesta stressioireyhtymästä kärsivää Talvisotilasta hoitaa varsinainen terapeutin epäammattimainen irvikuva, jonka hoitomuoto tuntuu olevan vain vihamielinen päänaukominen potilaalle.

Vaikka oikean terapiasession kuvaaminen tv-sarjaa tyydyttävän dramaattisesti tuskin olisi ylivoimainen suoritus, se ei ole lopulta tärkeintä. Pääasia on sanoma tarinoiden takana.

Ihmiskunnan varhaisimmat tarinat ovat sankareista, jotka kukistavat pahuuden oveluudella ja supersankaritarinat ovat lopulta pohjimmiltaan aina tarinoita hyvän voitosta pahuudesta. Sillä on merkitystä, onko hyvän sankarin ratkaisu mielenterveysongelmaiseen pahaan hahmoon pelkkä väkivalta vai onko sankarin päämäärä auttaa häntä(kin).

Helppoa se ei ole, kuten minä ja jokainen muu, jonka lähipiirissä on tai on ollut pahasti sairaita ihmisiä tietää.

Spider-Man: No Way Homen nuori Tom Hollandin näyttelemä Hämähäkkimies tarvitsee jatkuvasti itsekin tukea ja muistutusta siitä, että hänen velvollisuutensa on nimenomaan auttaa ongelmaisia ihmisiä, koska hän on voimiltaan ylimaallinen sankari.

Hämähäkkimiehen eräänlainen tunnuslause sarjakuvissa ja elokuvissa on ”suuri voima tuo suuren vastuun”.

Se on tavallaan aina ollutkin Hämähäkkimiehen eetos: suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun. Sitä ei ole kuitenkaan koskaan elokuvissa ja harvoin sarjakuvissakaan käsitelty niin eksplisiittisesti kuin nyt.

Perinteisesti kyseisen Hämähäkkimiehen iskulauseen on lausunut sankarin edesmennyt Ben-setä, nyt sen sanoo Marissa Tomein näyttelemä May-täti, jonka Vihreä Menninkäinen tappaa, vaikka May on aiemmin koittanut lohduttaa eksynyttä ja sekavaa sivupersoonahäiriöstä kärsivää Menninkäistä.

Elokuvassa toki on genrelle uskollisesti taistelu rinnakkaistodellisuudesta saapuneiden ongelmaisten “pahisten” ja kolmen muun Hämähäkkimiehen kanssa, mutta koko kamppailu on lopulta vain traaginen, kuten hahmojen taistelu omien surujensa ja sairauksiensakin kanssa.

Viimeisessä taistelukohtauksessa musiikkikin on synkeän ahdistavaa normaalin voitonriemuisen musiikin sijaan, kun Tom Hollandin nuori Hämähäkkimies hakkaa raivon vallassa vanhaa Vihreää Menninkäistä tohjoksi. Kyse ei ole hyvän voitosta pahaa vastaan, ainoastaan siitä surkeasta tilanteesta, että lähes jumalvoimainen Hämähäkkimies on päätynyt pieksämään surullista hahmoa.

Lopulta Menninkäisen pelastaa vain Tobey Maguiren esittämän vanhemman Hämähäkkimiehen väliintulo. Hän muistuttaa nuorempaa sankaria siitä, että sairaan henkilön tappaminen ei ole oikein, vaan Menninkäinen tarvitsee apua.

Spider-Man: Far From Homessa vierailevat myös aiempien elokuvien Hämähäkkimiehen näyttelijät Tobey Maguire (vas.) ja Andrew Garfield (kesk.).

Spider-Man: No Way Home on muiden ansioidensa lisäksi kaunis kuvaus terveestä maskuliinisuudesta.

Nuori Holland on tehnyt virheitä luomalla koko elokuvan lähtökohdan, missä rinnakkaistodellisuuksista saapuu hahmoja hänen maailmaansa, ja haluaa vain paeta luomaansa tilannetta. Aikuiseksi kasvanut toinen Hämähäkkimies Andrew Garfield on tiedostanut omat virheensä ja oman vihaisuutensa. Vanha ja lempeä Maguire taas estää nuorempaa toveriaan tekemästä omia virheitään, ja on saavuttanut viisauden kaikkien vastoinkäymisten kautta.

Elokuvan minusta liikuttavin kohtaus onkin kolmen Hämähäkkimiehen itkunsekainen keskustelu siitä, mikä kaikki heillä on hätänä ja miksi heistä tuntuu siltä miltä tuntuu.

Hahmojen varaukseton lempeä tuki toisilleen traumojen ja surujen keskellä ei kenties ole ammattitasoista kriisiterapiaa – mutta supersankarielokuvien maailmassa se on monta askelta parempaa päin.