Naishahmoja on kuvattu peleissä usein esineellistävästi, vain ulkomuotoon keskittyen. Brittiläinen pelitutkija Helen Kennedy sanoi jo vuonna 2002 Tomb Raider -pelien sankarin Lara Croftin (keskellä) olevan yhtä aikaa voimaannuttava naishahmo ja epärealistista ruumiinkuvaa rakentava seksiobjekti.

Pelialan seksismi näkyy muun muassa peleissä esiintyvänä naishahmojen seksualisointina. Asiantuntijat kertovat nyt, kuinka hahmojen seksualisointia voi lopulta tehdä myös rakentavasti niin, että nuoret saavat peleistä työkalun tutustua omaan seksuaalisuuteensa.

Vuonna 2015 julkaistiin yhdeksäs jatko-osa suositulle pelisarjalle Metal Gearille.

Odotukset Phantom Pain -nimiselle pelille olivat korkeat. Sen ohjaaja Hideo Kojima oli ilmoittanut pelin jäävän hänen viimeiseksi työkseen sarjassa. Kojima oli suunnitellut alkuperäisen Metal Gear -pelin vuonna 1987 ja vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana noussut yhdeksi maailman arvostetuimmista pelisuunnittelijoista sarjan avulla.

Phantom Pain oli lopulta arvostelumenestys. Keskeneräisestä tarinastaan huolimatta se sisälsi useita innovatiivisia pelimekaniikkoja ja tuntui lunastavan monet niistä odotuksista, joita pelaajat olivat oppineet yhdistämään Kojiman kädenjälkeen.

Mutta samalla peli puhutti yleisöä myös vääristä syistä: sen kritisoitiin syyllistyneen naishahmojen seksualisointiin, ongelmaan, johon Kojiman katsottiin kompastuneen kerta toisensa jälkeen aiemmissa peleissäänkin.

Yleisön huomio oli kiinnittynyt pelissä esiintyvään sivuhahmoon, vähäpukeiseen palkkamurhaajaan, Quietiin. Hahmo esiintyi pelissä päähenkilön apurina, ja Kojima on kertonut tahtoneensa hahmon tuovan peliin seksuaalisuutta.

Yleisö kummasteli muun muassa pelissä tarjottua selitystä hahmon vähäpukeiselle designille. Quiet ei pystynyt hengittämään tavalliseen tapaan keuhkojensa kautta, vaan onnettomuudessa tapahtuneen vaurion vuoksi ainoastaan paljaan ihonsa välityksellä.

” Jos hahmoja kohdellaan kuin koristeina, voi pelin katsoa syyllistyvän esineellistämiseen.

Yleisössä mietittiin, oliko hahmon taustatarina lopulta niin olennaista pelille, että seksualisoitu naishahmo oli saatava sisällytettyä peliin? Löytyi hahmolle kuitenkin myös puolustuspuheenvuoroja, joissa seksualisoinnin katsottiin kuuluvan Kojiman taiteilijanvapauden alle. Kiistan kulmakivi tuntui jäävän siihen, oliko Kojima käsitellyt seksuaalisuutta pelin teemana pintapuolisesti esineellistämällä naishahmoa vai ei.

Samalla keskustelu laajentui kestoaiheeseen. Miksi peliteollisuuden katsotaan syyllistyvän naishahmojen yliseksualisointiin vuosi toisensa jälkeen?

Metal Gear Soliv V: Phantom Painin sivuhahmo Quiet herätti huomattavasti kritiikkiä pelaajayhteisöissä. Hahmo on sittemmin ollut suosittu cosplay-piireissä.

Naishahmojen seksualisointia ja seksuaalisuutta peleissä ylipäätään on tutkittu parin vuosikymmenen ajan. Pelitutkimuksen professori Hanna Wirman Kööpenhaminan IT-yliopistosta kertoo, että ala on kerännyt kritiikkiä syystäkin, koska seksualisointi on usein toteutettu hänestä tavalla, joka antaa asiasta liian mustavalkoisen kuvan.

Perinteisesti asiaa on arvioitu siten, keskittyykö pelihahmojen seksualisointi vain niiden ulkomuotoon: jos hahmoja kohdellaan kuin koristeina, voi pelin katsoa syyllistyvän esineellistämiseen.

Tällaiset hahmot eivät Wirmanin mukaan kerro itsestään pelissä paljoa tai osallistu tarinan kuluun merkittävällä tavalla ja ovat tyypillisesti suunniteltu miellyttämään heteromiehen silmää.

Seksuaalisuutta voidaan kuitenkin käsitellä peleissä myös rakentavalla tavalla. Hahmot voivat olla ulkonäöltään seksuaalisia, mutta pelaajille annetaan tilaa tutustua myös hahmojen luonteeseen. Samalla luodaan kuvaa seksuaalisuudesta, joka on monimuotoinen ja ulkonäköseikkoja syvällisempi asia, aivan kuin se on todellisuudessakin.

Ja onhan seksuaalisuudella paikkansa pelimaailmassa, kyse on kuitenkin hyvin oleellisesta osasta ihmisyyttä.

”Miksi niin niin oleellinen osa meitä pitäisi ottaa peleistä pois”, Wirman kysyy.

Miten nämä kriteerit pätevät sitten esimerkiksi aiemmin mainitun Quietin tapaukseen?

Quietin tapaus muistuttaa monilta osin paljon kiistaa paljon vanhemmasta hahmosta, Tomb Raider -pelien päähahmo Lara Croftista. Croft on erittäin seksuaalinen, mutta toisaalta myös vahva naispäähahmo. Hahmon seksuaalisuutta on korostettu vanhoissa Tomb Raider -peleissä hahmon vähäpukeisuudella ja erilaisilla kuvakulmilla, joilla mahdollisimman paljon seksualisoidusta naisvartalosta on saatu mahdutettua kuvan sisälle.

Wirmanin viittaa brittiläiseen pelitutkijaan Helen Kennedyyn, joka jo vuonna 2002 sanoi Croftin olevan yhtä aikaa voimaannuttava naishahmo ja epärealistista ruumiinkuvaa rakentava seksiobjekti.

”Olennaista on kuitenkin, että Lara on pelattava hahmo ja nimenomaan päähahmo eikä etäännytetty 'neito pulassa'”, Wirman kertoo.

Quiet on samankaltainen tapaus, sillä vaikka kyseessä on voimakas naishahmo, vie hänen ulkonäkönsä Wirmanin mukaan suurimman huomion. Quietin kohdalla olennainen lisäys on Wirmanin mukaan vielä se, että hahmosta odotettiin suosittua cosplayereiden keskuudessa.

”Tässä hurjat odotukset naistaistelijan ulkonäöstä siirtyivät pelin ulkopuolelle pelaajiin, kun he esiintyvät Quietina cosplayer-tapahtumissa.”

” ”Ongelma ei ole siinä, että joitakin hahmoja on seksualisoitu, vaan siinä, että ne on seksualisoitu kaikki samalla tavalla.”

Wirman lisää, ettei ongelma koske ainoastaan naishahmoja, ja peleistä löytyy myös yliseksualisoituja mieshahmoja. Nämä ovat silti huomattavasti harvemmassa, ja peleissä esiintyvä seksualisointi keskittyy usein miehille suunnattuun heteronormatiiviseen sisältöön.

Tampereen yliopiston pelitutkimuksen huippuyksikön tutkijatohtori Thomas Apperley on asiasta samaa mieltä. Hän lisää, että kyseessä on koko pelikulttuuria koskeva ilmiö, joka näkyy myös muun muassa naisstriimaajien seksualisointina.

“Twitch esimerkiksi on tarkoin säännelty alusta, jossa naisstriimaajia usein häiritään kaikesta huolimatta. Tämän seurauksena osa naisista on vaan kyllästynyt asiaan, ja keksinyt tapoja hyötyä siitä”, Apperley kertoo.

Peliteollisuuden heteronormatiivisuudessa piileekin seksualisoinnin suurin kompastuskivi. Jos pelit keskittyvät enimmäkseen naishahmojen seksualisointiin ja tarjoavat näin vain ulkonäkökeskeistä, heteronormatiivista kuvaa seksuaalisuudesta, on sisältöjä syytä kritisoida.

”Ongelma ei ole siinä, että joitakin hahmoja on seksualisoitu, vaan siinä, että ne on seksualisoitu kaikki samalla tavalla”, Apperley kertoo.

Apperley tutkii työkseen pornografian ja pelikulttuurin välistä yhteyttä. Hänen nähdäkseen sisältöjen monimuotoistumista on tapahtunut viimeisten vuosien saatossa lupaavasti samalla, kun uusia rahoituskeinoja pelikehittäjille on tullut saataville. Kickstarterin ja Patreonin kaltaiset rahoituspalvelut ovat hänestä hyviä esimerkkejä siitä, kuinka alan portinvartijat ovat muuttumassa.

Muutos on kuitenkin hidasta ja suurimman kokoluokan tuotannot ovat pääosin vielä melko varovaisia ja pitäytyvät heteronormatiivisten stereotyyppisten sisältöjen parissa.

” ”Pelätään, että jos suututtaa heteromiehistä koostuvan ydinpelaajaporukan, niin kaikki romahtaa.”

Apperley katsoo, että ongelma johtuu peliyhtiöiden ja yleisöjen välisestä kuilusta, eivätkä peliyhtiöt tunne yleisöjään täysin. Ne elävät siinä ajatuksessa, että pelaajayhteisö on edelleen stereotyyppinen viime vuosituhannen lopun mieslauma, vaikka tosiasiassa peliyhteisöt ja -kulttuuri ovat muuttuneet huomattavasti tästä heterogeenisemmiksi.

”Riskejä on olemassa, kun aletaan pohtia esimerkiksi rahoitusta. Pelätään, että jos suututtaa heteromiehistä koostuvan ydinpelaajaporukan, niin kaikki romahtaa”, Apperley kertoo.

Wirman jakaa Apperleyn havainnon. Nykyään markkinointi vie valtaosan pelien rahoituksesta, ja markkinointiosaston sana voi olla ratkaisevan painava jo pelin kehitysvaiheessa.

Markkinointi voi katsoa esimerkiksi seksualisoidun naishahmon kannattavaksi pelin myynnin osalta. Tämän seurauksena hahmoa saatetaan käyttää esimerkiksi pelin mainoskampanjassa, joka puolestaan kuljettaa ongelman pelipiireistä aina kadulla pällisteleville ohikulkijoille saakka.

Hahmon ei sinänsä tarvitse olla tärkeä osa peliä, mutta jos se on myyvä, otetaan siitä kaikki irti. Markkinoinnissa tunnutaan edelleen luotettavan pääosin heteronormatiivisen seksuaalisuuden vetovoimaan.

”Ensikontaktin saaminen pelaajiin on haaste ja yhtiöt ovat epätoivoisia sen suhteen”, Wirman kertoo.

Vuonna 2017 ilmestyneen Xenoblade Chronicles 2 -pelin Dahlia on japanilaiselle pelikuvastolle tyypillinen yliseksualisoitu hahmo.

Oma lukunsa sopassa on vielä Japani, jossa vähemmistöt näkyvät peleissä vieläkin harvemmin kuin Yhdysvalloissa.

Japania ja japanilaisia pelinkehittäjiä on osoiteltu sormella jo pitkään. Muun muassa aiemmin mainittu Metal Gear -sarja on japanilainen ja niin myös monet muut kritisoidut pelit, joissa tapahtuvan seksualisoinnin on katsottu olevan vähintäänkin kyseenalaista.

Pelitutkimuksen huippuyksikön tutkijatohtori Joleen Blom avaa ilmiön taustoja.

Hänen mukaansa suuri osa seksualisoiduista naishahmoista on alun perin peräisin 1970-luvulla syntyneestä bishoujo-alakulttuurista, joka koostuu pääasiallisesti miehille suunnatusta pornograafisesta sisällöstä.

Tyypillisiä alakulttuurin sisältöjä ovat muun muassa yliseksualisoidut isorintaiset animetytöt tai vaikkapa lonkerohirviöt, joilla seksuaalista toimintaa on ollut mahdollista kuvata myös tiukkojen säädyllisyyslakien puitteissa.

”Alakulttuurin sisältöjä kuluttavat henkilöt ovat pääasiallisesti 20–50-vuotiaita miehiä, jotka pitävät itseään epäonnistujina ollessaan kumppanittomia ja lapsettomia”, Blom kertoo.

Syrjäytyneiden miesten liikehdintä on kytköksissä varsin kapeakatseiseen elämänmalliin, jota Japanissa miehiltä usein odotetaan: löydä itsellesi aikanaan puoliso, saa lapsia ja kanna näin kortesi kekoon yhteiskunnan puolesta.

Jos tähän ei pysty, on yhteiskunnan silmissä epäonnistuja. Kyseisten miesten keskuudessa esiintyy Blomin mukaan huomattavasti naisvihamielisyyttä, homofobiaa ja muukalaisvihamielisyyttä.

Hiljalleen bishoujo-kulttuurin sisällöt ovat levinneet myös mangaan ja animeen, ja näiden maailmanvalloituksen seurauksena ympäri maailman myös länsimaalaisille kuluttajille. Täten huomio ja kritiikki Japanin suuntaan on voimistunut.

” Pelien vahvuus on siinä, että ne voidaan rakentaa simuloimaan seksuaalisuutta eikä vain representoimaan sitä.

Vastakkainasettelu Japanin ja länsimaiden välillä on asiantuntijoiden mielestä kuitenkin vanhahtavaa. Japanilaisella peliteollisuudella on Blomin mukaan joitain ongelmia, etunenässä vähemmistöjen representaation puute, mutta samalla länsimaalainen käsitys Japanin outoudesta perustuu myös stereotyyppisiin kuvastoihin, joita syvemmälle ei nähdä.

Asiaa on mutkistanut Blomin mukaan medialukutaidon puute. Fantasian ja realismin ero on Japanissa selkeämpi kuin Yhdysvalloissa, ja näin sisältöihin ei aina myöskään suhtauduta siltä kantilta, että ne rakentaisivat kuvaa todellisuudesta.

”Heijastamme olettamuksiamme helposti toisiin. Kyse on jatkuvasta keskustelusta eri puolten välillä, miten asioihin voisi saada muutosta”, Blom kertoo.

Heteronormatiivisten sisältöjen tykitys tuntuu kehittyneen vuosikymmenten ajan muun yhteiskunnan mukana. Taustalla olevien tekijöiden avaaminen yleisölle on haastateltujen asiantuntijoiden mielestä tärkeää, jotta ongelmalliset seksualisoidut sisällöt osattaisiin tunnistaa rakentavista, ja pelejä tehtäisiin jatkossa monipuolisemmin.

Yksi kysymys lienee kuitenkin vielä oleellinen. Miksei peleihin voida suhtautua vain peleinä, joiden tarkoitus on viihdyttää, muttei luoda esimerkiksi ulkonäköpaineita tai negatiivista sukupuolikuvastoa?

Wirmanin mukaan pelien vahvuus on siinä, että ne voidaan rakentaa simuloimaan seksuaalisuutta eikä vain representoimaan sitä. Seksualisoituja pelejä pelaamalla pelaajat pääsevät parhaimmillaan tutustumaan omaan seksuaalisuuteensa, ja pelien tulisi näin tarjota pelaajille mahdollisimman monipuoliset mahdollisuudet tähän.

Boyfriend Dungeon -peli on tutkijatohtori Thomas Apperleyn mielestä toimiva esimerkki positiivisesta seksualisoinnista, sillä se ei tee monia oletuksia pelaajasta.

Ison luokan peleissä monimuotoisuutta on viime aikoina voitu parantaa esimerkiksi pelien muokkautuvuudella. Monissa verkkomoninpeleissä on mahdollisuus muokata esimerkiksi oman hahmonsa ulkonäköä haluamanlaisekseen. Jos siis pitää jotain tiettyä asiaa seksuaalisena, on peliä mahdollista muokata sen mukaisesti.

Pelien ja seksuaalisuuden ympärille syntynyt markkina on niin ikään kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Apperleyn mukaan seksuaalisuuteen liittyviä pelejä on nykyään alati helpompi löytää esimerkiksi Steamissa tai muissa verkon pelikauppapaikoissa.

Hän ottaa esimerkiksi Boyfriend Dungeon -nimisen pelin, jossa pelaaja deittailee miekkaansa. Peli on Apperleyn mielestä toimiva esimerkki positiivisemmasta seksualisoinnista, sillä se ei tee monia oletuksia pelaajasta.

”On tärkeää antaa pelaajille tilaa leikkiä seksuaalisuutensa kanssa, ja kuvitella erilaisia tapoja olla”, Apperley kertoo.